НОВОЕ ВРЕМЯ

Америка в XVIII–XIX веках

1. Война за независимость США





Как вы помните, территорию Северной Америки еще с начала XVII века начала колонизировать Англия. Здесь образовалось 13 колоний, которые управлялись губернаторами (почти все губернаторы назначались английским королем). Англия старалась извлечь максимальную выгоду из своих владений в Америке:

Еще в XVII веке Америка была ограничена в свободе торговли: ей разрешено было торговать только с Англией.

В 1765 году английский парламент принял закон о гербовом сборе : при покупке любого товара американцам нужно было платить налог в пользу короны.

Английский король для усиления своего влияния в Америке послал сюда войско, причем содержать его должны были сами колонисты.

Терпение американцев лопнуло:

В 1773 году жители Бостона напали на английские корабли, стоявшие в порту, и выбросили за борт тюки облагаемого налогом чая (событие получило название «бостонское чаепитие» ).

В 1774 году в Филадельфии собрался Континентальный конгресс , осудивший политику Англии, призвавший к бойкоту английских товаров.

В 1775 году начались боевые действия – американцам удалось победить карательный отряд англичан, напавших на подпольный склад с оружием.

Американское общество разделилось на патриотов и лоялистов . Патриоты, среди которых был американский мыслитель Бенджамин Франклин и глава американских войск Джордж Вашингтон , выступали за независимость колоний. Лоялисты же (земельная аристократия, получившая земли от короны, например) были за подчинение Англии.

В 1776 году Конгресс в Филадельфии принял Декларацию независимости США за авторством Томаса Джефферсона . В ней провозглашалась независимость от метрополии, принцип народного суверенитета (власть исходит от народа).

В 1777 году Джорджу Вашингтону удалось окружить английскую армию в битве при Сараготи, англичане капитулировали.

В 1781 году остатки английских сил сдались американцам под Йорктауном.

В 1783 году Англия подписала с Америкой мир и признала ее независимость.





Бостонское чаепитие; территории США в 1783 году (светло-зеленые)