Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Культура России VIII-XX вв.
Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Советская культура первой половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в.
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5
Россия в Новое время
Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Россия накануне преобразований Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Древняя Русь
Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг.
Средневековый период
Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы Феодальная война второй четверти XV в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ
Всеобщая история
Эпоха Крестовыых походов США в XIХ веке Франция в XV-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Реформация и её последствия Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Эпоха Эллинизма Церковь в Средневековье Европейская культура в XIV-XV вв. Объединительные движения в Италии Великие географические открытия Англия в XVIII веке Англия в XVII веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XV-XVI вв. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Восточная Европа в XVI в. Англия в XIХ веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Америка в XVIII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Древняя Греция Страны Азии в XIX веке Франция в XVIII веке Древний Рим Франция в XIX веке Международные отношения в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Образование независимых государств в Латинской Америке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Тридцатилетняя война Франция в XVII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай
Новейшая история России
Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика Н.С.Хрущёва Конференции Антигитлеровской коалиции Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Февральская революция Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги "Военный коммунизм" Октябрьская революция Гражданская война СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Основные этапы ВОВ Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Индустриализация и коллективизация в СССР 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Политическое развитие СССР в 1930-е гг.

НОВОЕ ВРЕМЯ

Америка в XVIII–XIX веках

1. Война за независимость США


Как вы помните, территорию Северной Америки еще с начала XVII века начала колонизировать Англия. Здесь образовалось 13 колоний, которые управлялись губернаторами (почти все губернаторы назначались английским королем). Англия старалась извлечь максимальную выгоду из своих владений в Америке:

  • Еще в XVII веке Америка была ограничена в свободе торговли: ей разрешено было торговать только с Англией.

  • В 1765 году английский парламент принял закон о гербовом сборе: при покупке любого товара американцам нужно было платить налог в пользу короны.

  • Английский король для усиления своего влияния в Америке послал сюда войско, причем содержать его должны были сами колонисты.

Терпение американцев лопнуло:

  • В 1773 году жители Бостона напали на английские корабли, стоявшие в порту, и выбросили за борт тюки облагаемого налогом чая (событие получило название «бостонское чаепитие»).

  • В 1774 году в Филадельфии собрался Континентальный конгресс, осудивший политику Англии, призвавший к бойкоту английских товаров.

  • В 1775 году начались боевые действия – американцам удалось победить карательный отряд англичан, напавших на подпольный склад с оружием.

  • Американское общество разделилось на патриотов и лоялистов. Патриоты, среди которых был американский мыслитель Бенджамин Франклин и глава американских войск Джордж Вашингтон, выступали за независимость колоний. Лоялисты же (земельная аристократия, получившая земли от короны, например) были за подчинение Англии.

  • В 1776 году Конгресс в Филадельфии принял Декларацию независимости США за авторством Томаса Джефферсона. В ней провозглашалась независимость от метрополии, принцип народного суверенитета (власть исходит от народа).

  • В 1777 году Джорджу Вашингтону удалось окружить английскую армию в битве при Сараготи, англичане капитулировали.

  • В 1781 году остатки английских сил сдались американцам под Йорктауном.

  • В 1783 году Англия подписала с Америкой мир и признала ее независимость.


Бостонское чаепитие; территории США в 1783 году (светло-зеленые)