НОВОЕ ВРЕМЯ

Как вы помните, территорию Северной Америки еще с начала XVII века начала колонизировать Англия. Здесь образовалось 13 колоний, которые управлялись губернаторами (почти все губернаторы назначались английским королем). Англия старалась извлечь максимальную выгоду из своих владений в Америке:
Еще в XVII веке Америка была ограничена в свободе торговли: ей разрешено было торговать только с Англией.
В 1765 году английский парламент принял закон о гербовом сборе: при покупке любого товара американцам нужно было платить налог в пользу короны.
Английский король для усиления своего влияния в Америке послал сюда войско, причем содержать его должны были сами колонисты.
Терпение американцев лопнуло:
В 1773 году жители Бостона напали на английские корабли, стоявшие в порту, и выбросили за борт тюки облагаемого налогом чая (событие получило название «бостонское чаепитие»).
В 1774 году в Филадельфии собрался Континентальный конгресс, осудивший политику Англии, призвавший к бойкоту английских товаров.
В 1775 году начались боевые действия – американцам удалось победить карательный отряд англичан, напавших на подпольный склад с оружием.
Американское общество разделилось на патриотов и лоялистов. Патриоты, среди которых был американский мыслитель Бенджамин Франклин и глава американских войск Джордж Вашингтон, выступали за независимость колоний. Лоялисты же (земельная аристократия, получившая земли от короны, например) были за подчинение Англии.
В 1777 году Джорджу Вашингтону удалось окружить английскую армию в битве при Сараготи, англичане капитулировали.
В 1781 году остатки английских сил сдались американцам под Йорктауном.
В 1783 году Англия подписала с Америкой мир и признала ее независимость.
Бостонское чаепитие; территории США в 1783 году (светло-зеленые)