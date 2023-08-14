Мир в условиях Холодной войны (1945–1991 гг.)

1. Образование НАТО (1949 год)

После Второй мировой войны отношения между союзниками по Антигитлеровской коалиции обострились. Началась Холодная война, противостояние между США и СССР, между капиталистической и коммунистической системами государственного устройства. Обе страны отчаянно искали себе союзников и способы большей военно-экономической интеграции с ними. Уже в 1949 году страны Запада создали военно-политическую Организацию Североатлантического договора – НАТО. В нее вошли США, Канада, Англия, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия и Португалия. В 1952 году к блоку присоединились Греция и Турция.





Флаг НАТО и страны в составе НАТО

2. Провозглашение Китайской Народной Республики (1949 год)

СССР также пытался найти на мировой арене дружественные себе страны. Одной из них стал Китай. Здесь после Второй мировой войны сложилась сложная ситуация двоевластия – часть провинций на границе с СССР и Монголией при поддержке Советского союза контролировалась коммунистами, Центральный и Южный Китай при поддержке США был под властью гоминьдана (Китайской национальной партии) во главе с Чан Кайши. И если во время мировой войны между «двумя Китаями» был союз, направленный против японских оккупантов, то после разгрома Японии между коммунистами и гоминьданом развернулась гражданская война. Победу в ней одержали коммунисты, во многом из-за поддержки крестьян, которым они передавали помещичьи земли на уравнительной основе, отменяли их долги по отношению к ростовщикам. В 1949 году было провозглашено создание Китайской Народной Республики (КНР). Лидером государства стал Мао Цзэдун. Китай подписал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с СССР. Остатки сил Чан Кайши и стотысячная американская армия эвакуировались на остров Тайвань.





Гоминьдановская карикатура на китайских коммунистов и фотография Чан Кайши

3. Победа революции на Кубе (1959 год)

Помимо Китая, СССР нашел себе союзника в лице Кубы. Этой страной с 1952 года правил Фульхенсио Батиста, который фактически создал режим военно-полицейской диктатуры. Против такого режима, а также против экономической зависимости Кубы от США выступила прогрессивно настроенная молодёжь, наиболее радикальную группу которой возглавил молодой адвокат Фидель Кастро. В 1953 году он, во главе группы повстанцев, предпринял неудачную попытку государственного переворота, был осужден на 15 лет, однако через два года амнистирован из-за общественного давления и эмигрировал в Мексику. Здесь он создал организацию для будущего выступления – «Движение 26 июля» (впоследствии оно преобразовалось в Коммунистическую партию Кубы), а также познакомился со своим будущим политическим соратником – Эрнестом Че Геварой. В 1956 году повстанцы высадились на Кубе, после чего в стране вспыхнула гражданская война, закончившаяся победой «Движения 26 июля». Батиста бежал из страны, Фидель Кастро стал главой правительства и начал широкие социальные преобразования, а также сближение с СССР.





1 – Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро, 2 – флаг «Движения 26 июля», 3 – Фульхенсио Батиста

4. Война США во Вьетнаме (1964-1973)

Еще одной ареной противостояния между СССР и США в рамках Холодной войны стал Вьетнам. Эта страна еще со второй половины XIX века была колонией Франции (вместе с Лаосом и Камбоджей Вьетнам вошел в состав колонии под названием Французский Индокитай). Во время Второй мировой войны эта территория была захвачена Японией, однако после ее капитуляции Франция попыталась восстановить здесь свой былой контроль. В результате Первой Индокитайской войны (между Францией и Вьетнамом в 1946-1954 гг.) французская колониальная армия была разгромлена, на севере страны возникла Демократическая Республика Вьетнам (ДВР), избравшая социалистический путь развития, а на юге была создана Республика Вьетнам, союзная странам Запада. ДВР во главе с Хо Ши Мином стремилась объединить Вьетнам. Был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (Вьетконг), начались боевые действия против Юга. Диктаторский южновьетнамский режим обратился за помощью к США и начиная с 1964 года американцы перешли от поставок оружия к прямому военному вмешательству в конфликт. Война для США протекала крайне неудачно: сложности партизанской войны в джунглях, помощь СССР северу затянули конфликт на десятилетие. В 1973 году было подписано соглашение о прекращении войны. В 1975 году, после вывода американских войск из Южного Вьетнама, диктаторский режим здесь пал. Вьетнам был объединен под властью коммунистов Севера. Столица Юга – город Сайгон – был переименован в Хошимин.





1 – Хо Ши Мин, 2 – разделение Вьетнама по 17 параллели после Первой Индокитайской войны, 3 – американские солдаты во Вьетнаме

5. «Культурная революция» в Китае

Надо отметить, что Китай не долго оставался союзником СССР. Среди причин для охлаждения отношения между двумя странами можно выделить:

Развенчание культа личности Сталина на XX съезде КПСС в 1956 году (Мао считал, что СССР не имел права единолично оценивать деятельность Сталина – лидера всего коммунистического движения)

Отказ СССР передать Китаю технологию производства ядерного оружия

Визит Хрущева в США в 1959 году (Мао видел в США главного врага Китая, так как американцы не признавали КНР и продолжали считать гоминьдановский режим на Тайване единственным законным представителем китайского народа).

В 1958 году по инициативе Мао в стране началось осуществление политики «большого скачка», намечалось в кратчайший срок обогнать СССР по основным показателям развития. Крестьяне были объединены в аграрные коммуны, вводилось уравнительное перераспределение произведенной продукции, население заставляли создавать примитивные печи для выплавки железа, которое получалось низкого качества. Итоги скачка оказались катастрофическими, в 1959 году начался голод, обострилась критика данной политики со стороны оппозиции. Для борьбы с ней Мао решил использовать молодёжь – студентов и школьников, воспитанных в духе его идей. Начатая в 1966 году «культурная революция» должна была искоренить в обществе «контрреволюционные элементы». Сформированные из молодёжи отряды хунвейбинов («красных охранников») при помощи армии громили школы и университеты, заставляли учителей и профессоров каяться в преступлениях против китайского народа. Таких «преступников» зачастую отправляли на перевоспитание в крестьянские коммуны. «Культурная революция» в Китае продолжалась вплоть до смерти Мао в 1976 году. По ее итогам было репрессировано несколько миллионов человек, проведена партийная чистка, хунвейбинами была уничтожена значительная часть культурного наследия: памятников, книг, храмов.





Мао Цзэдун и хунвейбины

6. «Бархатные» революции в странах Центральной и Восточной Европы

Помимо Китая, Вьетнама и Кубы, союзниками СССР во время Холодной войны были страны Центральной и Восточной Европы. С ними у СССР была тесная военно-политическая и экономическая интеграция через СЭВ и ОВД. Однако союз этих стран держался во многом на силе со стороны Советского союза, подавляющего оппозиционные движения внутри стран Восточной Европы (вспомните Венгерский кризис 1956 года и Пражскую весну 1968 года). Отношения в рамках социалистического блока обострились в конце 1980-х годов, когда в Советском союзе Горбачев провозгласил принцип Нового политическое мышления, важной составляющей которого было уважение прав народов выбирать собственный путь развития. Это спровоцировало так называемые «бархатные» (то есть демократические, практически бескровные) революции в странах Восточной и Центральной Европы:

В Венгрии в 1988 году сложились антикоммунистические политические партии и местные коммунисты пошли на уступки: была принята новая конституция и признана многопартийность. Правящая коммунистическая партия была переименована в социалистическую, однако особой популярности ей это не добавило: на свободных выборах она получила менее 10% голосов, наибольшую же поддержку получило объединение правых партий – Демократический форум .

В Польше в 1988 году начались массовые забастовки. Правительство пошло на переговоры с популярным у рабочих антикоммунистическим независимым самоуправляющимся профсоюзом «Солидарность» под главенством Леха Валенсы . Согласно достигнутым соглашениям, в Польше проводились парламентские выборы, на которых коммунистов ждал провал: «Солидарность» получила 99% в верхней палате парламента и 35% в нижней, после чего она сформировала правительство. Президентом Польской Республики в 1990 году стал Лех Валенса.

В Чехословакии в 1989 году вспыхнули массовые антикоммунистические манифестации, оппозиционные партии вышли из подполья. Многие члены Федеральной ассамблеи (парламента) вышли из коммунистической партии, после чего из Конституции была исключена статья о руководящей роли коммунистической партии в стране. Главой парламента стал Александр Дубчек , президентом был избран диссидент, лидер объединения либерально-демократических партий «Гражданский форум», писатель Вацлав Гавел .

Единственной восточноевропейской страной, где власть попыталась силой подавить оппозицию, оказалась Румыния. В результате здесь в 1989 году произошло народное восстание, правитель Румынии – диктатор Николай Чаушеску – был казнен.





1 – расстрел Николая Чаушеску и его жены, 2 – демонстрации в Чехословакии, 3 – Вацлав Гавел

7. Объединение ГДР и ФРГ

Разделенная после Второй мировой войны Германия также не осталась в стороне от перемен, произошедших в связи с принятием в СССР принципа Нового политического мышления. В ГДР с 1989 года увеличился отток населения в ФРГ через открывшиеся границы Венгрии и Чехословакии. Берлинская стена потеряла смысл и была снесена (в том же 1989 году). Горбачев, предвидя неизбежное, одобрил соединение двух Германий (за что в 1990 году получил Нобелевскую премию мира). На парламентских выборах 1990 года в ГДР победил Христианско-демократический союз во главе с Лотаром де Мезьером, который стал главой правительства. В том же году он подписал договор о создании единого экономического пространства с ФРГ. 3 октября 1990 года состоялось полное объединение двух стран: ГДР была включена в состав ФРГ.





Немцы на Берлинской стене, карта объединения Германии