Идеология и культура периода Гражданской войны

Наука и образование

Несмотря на тяжёлое положение большевистского правительства, а также общегосударственные кризисы, во время Гражданской войны особая роль отводится повышению уровня грамотности среди населения. Образование становится доступнее, всячески поощряется и переживает настоящий переворот в методике обучения (внедрялись передовые идеи педагогов, поощрялось участие и самоуправление).

Большевики стремились привлечь к сотрудничеству учёных, особенно тех, кто способствовал укреплению обороны и экономики страны или имел мировое признание. Плодотворно работали основоположник теории самолётостроения Н. Е. Жуковский, создатель геохимии и биохимии В. И. Вернадский, химик Н. Д. Зелинский, биохимик А. Н. Бах, отец космонавтики К. Э. Циолковский, лауреат Нобелевской премии физиолог И. П. Павлов, агроном И. В. Мичурин, биолог К. А. Тимирязев и др.

Власть и интеллигенция

Деятели Серебряного века встретили революцию и новые порядки по-разному, и мы можем выделить три условных пути художника после революции: эмиграция, «внутренняя» эмиграция и поддержка новых настроений.

К середине 1920-х гг. за границей оказались многие писатели, поэты, композиторы, певцы, музыканты, художники: И. А. Бунин, А. И. Куприн, А. К. Глазунов, С. С. Прокофьев, С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, И. Е. Репин, В. В. Кандинский, М. З. Шагал и др.

М. Шагал «Прогулка»

Ряд выдающихся деятелей культуры, таких, как А. А. Ахматова, М. А. Волошин, М. М. Пришвин, М. А. Булгаков остались на Родине, но не принимали многих порядков.

Для третьих революция стала началом всего нового, ожидаемым обновлением всей жизни. Революция уже в первые годы была воспета в стихах В. В. Маяковского («Ода революции», «Левый марш») и А. А. Блока («Двенадцать»), в картинах К. С. Петрова-Водкина («1918 год в Петрограде») и Б. М. Кустодиева («Большевик»), в первом советском спектакле «Мистерия-буфф» по пьесе Маяковского в постановке В. Э. Мейерхольда и с оформлением К. С. Малевича.

Б. Кустодиев «Большевик»

Молодое Советское государство провозгласило новизну во всём, в том числе и в искусстве: выдвигается идея пролетарского искусства и пролетарской культуры – в противовес устаревшим традициям прошлого.

Одним из наиболее заметных проявлений пролетарского искусства стал жанр плаката: новый, революционный стиль, прямой и понятный посыл, а также мощная идеологическая установка. Ярким примером может служить знаменитая работа Д. Моора «Ты записался добровольцем?» (1920)

Особое место в искусстве жанра плаката тех лет занимала новая форма агитационного искусства — «Окна сатиры РОСТА» (Российского телеграфного агентства). Активная роль в создании «Окон РОСТА» принадлежала Маяковскому, который проявил здесь не только свой талант поэта и публициста, но и самобытного художника.

Монументальное искусство

Большое значение новая власть придавала монументальному искусству, считая, что оно способно на века запечатлеть нужные революции образы. В апреле 1918 г. Ленин подписал декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Так, на смену героям царской эпохи пришёл список героев нового общества – революционеров, бунтовщиков и идеологов перемен. Первым был сооружён памятник А. Н. Радищеву в Петрограде (скульптор Л. В. Шервуд), открытие которого состоялось в сентябре 1918 г.

Памятник Радищеву в Петрограде

Новая власть и Русская православная церковь

Стремление создать «нового человека» повлияло также на реформы в области церкви, начинается борьба с религией: в основе советской идеологии лежало атеистическое мировоззрение, а церковь могла стать опасным конкурентом в духовной сфере, а также прочно ассоциировалась с ушедшей царской властью.

Уже в 1917 году принимаются декреты об отделении школы от церкви и о гражданском браке. Помещения, принадлежавшие церкви, становятся государственными и в помещениях бывших храмов и монастырей открываются клубы, склады и т. д. Советская власть стремится разоблачить «старые предрассудки», разворачивается кампания по вскрытию почитаемых святых (в частности, Сергия Радонежского и Александра Невского). Вскрытия становятся частью кинохроники и призваны доказать, что никакого чуда не существует.

Советская власть приходит к выводу, что отдельные обряды (носившие религиозный характер) не могут быть исключены из жизни человека (обряды обозначают глобальные перемены в жизни: рождение, брак, смерть), поэтому их решено заменить на новые. Так, на смену традиционным ритуалам (таким, как крестины) приходили новые – «октябрины» и «звездины», менялись свадебные традиции, появлялись новые. В рамках таких событий детей называли особыми именами (Октябрина), проводились комсомольские свадьбы с патриотическими речами.

Противостояние между советской властью и православной церковью развивалось на фоне происходившей Гражданской войны. Патриарх Тихон старался оставаться над схваткой, ни разу не выступив с безусловной поддержкой Белого движения. В 1919 г. в своём послании православному духовенству он подчеркнул, что «Церковь не связывает себя ни с каким определённым образом правления», и призывал духовенство не участвовать в политической борьбе, подчиняться советской власти, поскольку она «не противоречит вере и благочестию».

Патриарх Тихон

Повседневная жизнь

В условиях революции и Гражданской войны, важнейшей задачей для населения стало выживание и поиск пропитания. В особенно тяжёлом положении оказались жители городов, которые не могли вырастить себе пищу самостоятельно, поэтому многие покидали свои дома. Так, в 1916 г. население Петрограда составляло более 2,4 млн, то в 1919 г. — уже всего 900 тыс., а в 1920 г. — 740 тыс.

Петроград в 1919 году. Худ. Б. Кустодиев

В начале 1918 г. большевики вернулись к карточной системе распределения продуктов, но она имела идеологическую и классовую направленность: самые большие пайки, если не считать партийных деятелей, получали военные и медики в районах эпидемий. Сразу за ними шли рабочие, нетрудовые элементы получали пайки меньше всех и по остаточному принципу.

Всё это приводит к распространению такого явления, как мешочничество. Мешочники – это люди, занимавшиеся скупкой, перевозкой вручную и продажей каких-нибудь товаров, что для данной эпохи было нелегальным. Некоторые (наиболее успешные) мешочники даже обзаводились собственной охраной.

Агитационный плакат «Мешочник — враг транспорта, враг республики». Неизвестный художник. Москва, 1920 год

Общественные настроения

Крестьяне

Крестьяне в результате революции получили возможность пользоваться той землёй, которую они обрабатывают. Поначалу большинство крестьян были довольны и аполитичны, однако политика большевиков в отношении деревни изменила эту ситуацию: изъятие продовольствия, мобилизация лошадей, массовый призыв в Красную Армию вызывали резкое недовольство. По всей стране вспыхивали крестьянские бунты, некоторые хозяйства переходили на сторону белых. Впрочем, и белые потеряли свой авторитет в крестьянской среде: их земельная политика, грабежи, насилие, близость интервентов (иностранных армий, говорящих на других языках!), мобилизация в армию привело к разочарованию.

Крестьяне не хотели возвращения старых порядков и проведения такой политики, потому к 1919 году их большая часть оказывается на стороне большевиков.

Рабочие

Рабочие были главной опорой большевиков как в идеологическом плане, так и в географическом: они были сконцентрированы в промышленных центрах – на землях красных. Однако резкое снижение уровня жизни приводит и к недовольству рабочих: весной 1918 г. в ходе новых выборов в Советы почти по всем губерниям России большевики проиграли меньшевикам и эсерам. Очень скоро новоизбранные Советы были разогнаны, но тем не менее массовых выступлений против большевиков не произошло (за редкими исключениями).

Сказывалось также и скорее негативное отношение белых к рабочим, свидетельством чего стала жёсткая политика на занятом Урале и других территориях: улучшающие положение рабочих акты были отменены, любые попытки бороться за свои права пресекались.

Интеллигенция

С интеллигенцией у большевиков складывались непростые отношения: часть политически активной либеральной интеллигенции бежала на юг и примкнула к Белому движению, остальные отвечали новому правительству выступлениями и забастовками.

Но вскоре многие работники умственного труда, как и бывшие офицеры, активно пошли на службу новой власти. Были среди этих людей и искренне верившие в правильность действий большевиков, однако большинство руководствовалось иными причинами – важно было просто выжить.

В целом, интеллигенция по-разному относилась к новой власти, но ряд причин заставили её принять: одни считали, что большевики предотвратили анархию и положило начало налаживанию дел в стране, другие категорически не хотели возвращения старых порядков и выбирали меньшее, по их мнению, из зол. Всё это привело к острому внутреннему конфликту: как в рамках всей интеллигенции, так и внутри одной личности.

Итог

Важнейшим фактором в Гражданской войне являлась позиция народных масс. Поставленные перед жёстким выбором, которого они безуспешно пытались избежать, люди после мучительных колебаний поддержали большевиков.