Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Варианты ЕГЭ
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Россия в Новое время
Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов Восстание Степана Разина Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва
Средневековый период
Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в.
Всеобщая история
Эпоха Крестовыых походов Франция в XIX веке Англия в XV-XVI вв. Франция в XVIII веке Франция в XVII веке Англия в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Реформация и её последствия Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Древний Рим США в XIХ веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Англия в XVIII веке Страны Азии в XIX веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Церковь в Средневековье Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии Древняя Греция Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Америка в XVIII веке Тридцатилетняя война Восточная Европа в XVI в. Международные отношения в XVIII веке Англия в XVII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Великие географические открытия Эпоха Эллинизма
Новейшая история России
1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Внешняя политика Н.С.Хрущёва НЭП Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Герои ВОВ и их подвиги Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Февральская революция Индустриализация и коллективизация в СССР Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) "Военный коммунизм" Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Формат ЕГЭ
Задания 13-14 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ

Всеобщая история

История Англии в раннее Новое время

1. Укрепление абсолютной монархии в Англии

В прошлый раз мы закончили изучение Англии в эпоху XV века. К этому моменту страна пережила завоевание со стороны герцога Нормандского, правление Плантагенетов, ослабление власти короля (вспомните Великую хартию вольности 1215 года и создание Парламента в 1265 году), Столетнюю войну с Францией, крестьянское восстание Уота Тайлера и, наконец, феодальную войну Алой и Белой розы между Йорками и Ланкастерами, победителем из которой вышел Генрих VII Тюдор. После всего этого, со второй половины XV века, страна начинает свой путь к абсолютизму — то есть к монархии, в которой только правитель обладает значимой властью и вершит свою волю, не ориентируясь на мнение других политических институтов. В основном становление этого порядка ассоциируется с Генрихом VIII Тюдором (1509-1547) и Елизаветой I (1558-1603).

Генрих VIII Тюдор:

  • Закончил собирание английских земель, окончательно подчинив северные графства и Уэльс. Для управления этими территориями были созданы Совет Севера и Совет Уэльса.

  • Распустил феодальные войска, чтобы предотвратить феодальные войны между своими вассалами, замки мятежных феодалов разрушил, а их земли включил в королевскую казну. Во время военных конфликтов же использовались лояльные к правителю наемники и народное ополчение.

  • Пытался сотрудничать с парламентом (без парламента король не мог собирать налоги), однако держал его под контролем (за 37 лет правления Генриха VIII парламент созывался всего 21 раз)

  • Активно использовал судей на местах как «глаза и уши короны». Мировые судьи формально избирались из местных дворян, однако король внимательно следил за назначениями, неугодная Генриху VIII кандидатура просто не могла получить должность. Кроме того, при Тюдорах существовал королевский суд, в который направлялось много дел с мест, тем самым король брал на себя функции третейского судьи, подрывая власть местных феодалов

  • Вывел из подчинения Папы Римского Церковь в Англии и сам стал главой англиканской церкви.

Елизавета I:

  • Расправилась с потенциальной претенденткой на английский престол – шотландской королевой Марией Стюарт, тем самым укрепив свою личную власть.

  • Уменьшила роль парламента в жизни Англии: за 45 лет ее правления он созывался только 13 раз.

  • Старалась улучшать финансовое положение Англии – сократила расходы на королевский двор, вкладывала деньги в торговые компании, становясь их пайщицей (прибыль, полученная от этого, помогла расплатиться с государственными долгами Англии).

  • В 1588 году разгромила Непобедимую армаду Испании (огромный флот), установив господство Англии на море.

Елизавета I и картина, изображающая разгром Непобедимой армады в 1588 году