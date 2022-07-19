Всеобщая история

История Англии в раннее Новое время

1. Укрепление абсолютной монархии в Англии

В прошлый раз мы закончили изучение Англии в эпоху XV века. К этому моменту страна пережила завоевание со стороны герцога Нормандского, правление Плантагенетов, ослабление власти короля (вспомните Великую хартию вольности 1215 года и создание Парламента в 1265 году), Столетнюю войну с Францией, крестьянское восстание Уота Тайлера и, наконец, феодальную войну Алой и Белой розы между Йорками и Ланкастерами, победителем из которой вышел Генрих VII Тюдор. После всего этого, со второй половины XV века, страна начинает свой путь к абсолютизму — то есть к монархии, в которой только правитель обладает значимой властью и вершит свою волю, не ориентируясь на мнение других политических институтов. В основном становление этого порядка ассоциируется с Генрихом VIII Тюдором (1509-1547) и Елизаветой I (1558-1603).

Генрих VIII Тюдор:

Закончил собирание английских земель, окончательно подчинив северные графства и Уэльс. Для управления этими территориями были созданы Совет Севера и Совет Уэльса.

Распустил феодальные войска, чтобы предотвратить феодальные войны между своими вассалами, замки мятежных феодалов разрушил, а их земли включил в королевскую казну. Во время военных конфликтов же использовались лояльные к правителю наемники и народное ополчение.

Пытался сотрудничать с парламентом (без парламента король не мог собирать налоги), однако держал его под контролем (за 37 лет правления Генриха VIII парламент созывался всего 21 раз)

Активно использовал судей на местах как «глаза и уши короны». Мировые судьи формально избирались из местных дворян, однако король внимательно следил за назначениями, неугодная Генриху VIII кандидатура просто не могла получить должность. Кроме того, при Тюдорах существовал королевский суд, в который направлялось много дел с мест, тем самым король брал на себя функции третейского судьи, подрывая власть местных феодалов

Вывел из подчинения Папы Римского Церковь в Англии и сам стал главой англиканской церкви.

Елизавета I:

Расправилась с потенциальной претенденткой на английский престол – шотландской королевой Марией Стюарт , тем самым укрепив свою личную власть.

Уменьшила роль парламента в жизни Англии: за 45 лет ее правления он созывался только 13 раз.

Старалась улучшать финансовое положение Англии – сократила расходы на королевский двор, вкладывала деньги в торговые компании, становясь их пайщицей (прибыль, полученная от этого, помогла расплатиться с государственными долгами Англии).

В 1588 году разгромила Непобедимую армаду Испании (огромный флот), установив господство Англии на море.

Елизавета I и картина, изображающая разгром Непобедимой армады в 1588 году