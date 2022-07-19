Реформа политической системы

Перестройка во внутренней политике

Летом 1988 года на XIX Всесоюзной партконференции Горбачев предложил ряд мер по перестройке политической системы:

Создать новый орган власти – Совет народных депутатов;

Сделать выборы альтернативными (раньше они были безальтернативными: люди голосовали «за» или «против» одного, предложенного властью, кандидата).

Реакция делегатов партконференции была неоднозначной:

— часть делегатов высказалась за то, что необходимо отказаться от проведения политических реформ, ограничить гласность, свернуть процессы демократизации, поскольку они ставят под угрозу завоевания социализма;



высказалась за то, что необходимо действовать более решительно, провести последовательные демократические преобразования, разрешить реальную многопартийность, провести свободные альтернативные выборы, ликвидировать цензуру, признать идеологические многообразие, включая право на существование идеологий, оппозиционных коммунистической.Мнение вторых возобладало. В 1989 году состоялись выборы народных депутатов СССР по новому избирательному закону.

В мае – июне 1989 года прошел I съезд народных депутатов СССР. М. С. Горбачев был избран на должность Председателя Верховного Совета СССР.

На I Съезде народных депутатов была сформировала Межрегиональная депутатская группа (МДГ), во главе с Сахаровым и Ельциным. Эта группа депутатов выступала за дальнейшую либерализацию и демократизацию политической системы в СССР.

МДГ своего добилась на III Съезде народных депутатов в марте 1990 года. Из Конституции СССР была убрана статья 6 («Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза»). Это событие открыло дорогу для формирования многопартийной системы.

Помимо этого, на III Съезде Горбачев был избран депутатами Президентом СССР.

Перестройка отношений власти и общества. Политика Гласности

Провозглашение политики гласности произошло в январе 1987 года.

Гласность – это ослабление цензуры и стремительный рост количества средств массовой информации разной направленности.

Последствия Гласности:

Реабилитация репрессированных 1920 – 1950 годов.

Публикация работ эмигрантов «третьей волны» (1960 – 1970-е годы): Бродского, Солженицына.

Принятие Декларации о незаконности и преступности сталинской политики насильственного переселения народов.

Итоги Гласности:

Стремление к полной информированности народа.

Признание кризиса системы.

Резкому столкновению идейных, социальных, политических, национальных, религиозных течений, группировок.

Гласность! Е. Михеева. 1987 год