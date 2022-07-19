Реформа политической системы

Летом 1988 года на XIX Всесоюзной партконференции Горбачев предложил ряд мер по перестройке политической системы:
Создать новый орган власти – Совет народных депутатов;
Сделать выборы альтернативными (раньше они были безальтернативными: люди голосовали «за» или «против» одного, предложенного властью, кандидата).
Реакция делегатов партконференции была неоднозначной:
— часть делегатов высказалась за то, что необходимо отказаться от проведения политических реформ, ограничить гласность, свернуть процессы демократизации, поскольку они ставят под угрозу завоевания социализма;
В мае – июне 1989 года прошел I съезд народных депутатов СССР. М. С. Горбачев был избран на должность Председателя Верховного Совета СССР.
На I Съезде народных депутатов была сформировала Межрегиональная депутатская группа (МДГ), во главе с Сахаровым и Ельциным. Эта группа депутатов выступала за дальнейшую либерализацию и демократизацию политической системы в СССР.
МДГ своего добилась на III Съезде народных депутатов в марте 1990 года. Из Конституции СССР была убрана статья 6 («Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза»). Это событие открыло дорогу для формирования многопартийной системы.
Помимо этого, на III Съезде Горбачев был избран депутатами Президентом СССР.
Провозглашение политики гласности произошло в январе 1987 года.
Гласность – это ослабление цензуры и стремительный рост количества средств массовой информации разной направленности.
Последствия Гласности:
Реабилитация репрессированных 1920 – 1950 годов.
Публикация работ эмигрантов «третьей волны» (1960 – 1970-е годы): Бродского, Солженицына.
Принятие Декларации о незаконности и преступности сталинской политики насильственного переселения народов.
Итоги Гласности:
Стремление к полной информированности народа.
Признание кризиса системы.
Резкому столкновению идейных, социальных, политических, национальных, религиозных течений, группировок.
Гласность! Е. Михеева. 1987 год