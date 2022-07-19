Реформа политической системы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
Распад империи и революции 1917 года
Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция "Военный коммунизм"
Апогей сталинизма
Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы Восстановление и развитие экономики
СССР во второй половине ХХ века
Внешняя политика Н.С.Хрущёва СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внешняя политика Л.И.Брежнева Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг.
СССР в 1920-1930-е годы
НЭП Индустриализация в СССР Образование СССР Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Коллективизация в СССР Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.) Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг.
История современной России
Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку
СССР в годы Великой Отечественной войны
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны
Перестройка и распад СССР
Реформа политической системы Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике

Реформа политической системы

Перестройка во внутренней политике

Летом 1988 года на XIX Всесоюзной партконференции Горбачев предложил ряд мер по перестройке политической системы:

  • Создать новый орган власти – Совет народных депутатов;

  • Сделать выборы альтернативными (раньше они были безальтернативными: люди голосовали «за» или «против» одного, предложенного властью, кандидата).

Реакция делегатов партконференции была неоднозначной:

часть делегатов высказалась за то, что необходимо отказаться от проведения политических реформ, ограничить гласность, свернуть процессы демократизации, поскольку они ставят под угрозу завоевания социализма;


другая часть высказалась за то, что необходимо действовать более решительно, провести последовательные демократические преобразования, разрешить реальную многопартийность, провести свободные альтернативные выборы, ликвидировать цензуру, признать идеологические многообразие, включая право на существование идеологий, оппозиционных коммунистической.

Мнение вторых возобладало. В 1989 году состоялись выборы народных депутатов СССР по новому избирательному закону.

В мае – июне 1989 года прошел I съезд народных депутатов СССР. М. С. Горбачев был избран на должность Председателя Верховного Совета СССР.

На I Съезде народных депутатов была сформировала Межрегиональная депутатская группа (МДГ), во главе с Сахаровым и Ельциным. Эта группа депутатов выступала за дальнейшую либерализацию и демократизацию политической системы в СССР.

МДГ своего добилась на III Съезде народных депутатов в марте 1990 года. Из Конституции СССР была убрана статья 6 («Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза»). Это событие открыло дорогу для формирования многопартийной системы.

Помимо этого, на III Съезде Горбачев был избран депутатами Президентом СССР.

Перестройка отношений власти и общества. Политика Гласности

Провозглашение политики гласности произошло в январе 1987 года.

Гласность – это ослабление цензуры и стремительный рост количества средств массовой информации разной направленности.

Последствия Гласности:

  • Реабилитация репрессированных 1920 – 1950 годов.

  • Публикация работ эмигрантов «третьей волны» (1960 – 1970-е годы): Бродского, Солженицына.

  • Принятие Декларации о незаконности и преступности сталинской политики насильственного переселения народов.

Итоги Гласности:

  • Стремление к полной информированности народа.

  • Признание кризиса системы.

  • Резкому столкновению идейных, социальных, политических, национальных, религиозных течений, группировок.

Гласность! Е. Михеева. 1987 год