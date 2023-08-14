Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в Новое время
Восстание Е. Пугачёва Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Всеобщая история
Вторая мировая война Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Европейская культура в XIV-XV вв. Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии XIV-XV вв.: что происходило на Западе Мир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.) Восточная Европа в XVI в. Англия в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Мировой экономический кризис и выход из него Мир в условиях Холодной войны Англия в XV-XVI вв. Древняя Греция Великие географические открытия Франция в XVII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Эпоха Крестовыых походов Церковь в Средневековье Международные отношения в XVIII веке Основные события всеобщей истории XX-XXI вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Англия в XIХ веке Тридцатилетняя война Америка в XVIII веке Древний Рим США в XIХ веке Становление тоталитаризма после Первой мировой войны Реформация и её последствия Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Первая мировая война Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Мир на пороге Первой мировой войны Франция в XIX веке Англия в XVII веке Франция в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Эпоха Эллинизма
Средневековый период
Феодальная раздробленность Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Древняя Русь
Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Отечественная война 1812 г. Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв.
Формат ЕГЭ
Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ
Новейшая история России
НЭП Внешняя политика Н.С.Хрущёва 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Герои ВОВ и их подвиги Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) "Военный коммунизм" Февральская революция Основные этапы ВОВ Образование СССР Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5

Вторая мировая война (1939–1945 гг.)

1. Антикоминтерновский пакт Германии и Японии (1936 год)

В 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер. Во многом его политический успех был обусловлен популистскими речами о «Великой Германии», восстановлении исторической справедливости и реванше, который необходимо взять после Первой мировой войны. Поэтому практически сразу же новый рейхсканцлер начал нарушать условия Версальского договора и искать союзников в будущей войне. В 1936 году Германия и Япония заключили «Антикоминтерновский пакт» (или по-другому «японо-германское соглашение по обороне от коммунизма»). Пакт обязывал его участников бороться с деятельностью Коминтерна – советской организации, созданной в 1919 году для поддержки коммунистического движения по всему миру. В 1937 году к пакту присоединилась Италия, начал складываться союз стран, стремившихся к переделу мира.

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Японский посол Кинтомо Мусякодзи и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп ставят подписи на «Антикоминтерновском пакте»

2. Захват Австрии нацистской Германией (аншлюс)

В 1938 году Гитлер заявил, что все немцы должны «жить под одной крышей» и уже в марте этого года нацистские войска заняли территорию Австрии (тоже немецкоязычного государства). В условиях оккупации был организован референдум, в ходе которого большинство австрийцев проголосовало за присоединение (аншлюс) Австрии к империи Гитлера.

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1 – территория Германии (розовым) и Австрии (красным), 2 – жители Вены приветствуют Гитлера

3. Подписание Мюнхенского соглашения (1938 год)

После аншлюса Австрии наступила очередь Чехословакии. Дело в том, что на западе этой страны находилась Судетская область, значительную долю населения которой составляли немцы (а как вы помните, «немцы должны жить под одной крышей»). Франция и Англия в то время проводили политику «умиротворения агрессора» и поверили обещаниям Гитлера, что присоединение Судет – последнее требование со стороны Германии. 30 сентября 1938 года в Мюнхене между Германией, Англией, Францией и Италией было подписано соглашение, по которому Судетская область подлежала передаче Германии. Чехословакия, оставшись в изоляции, подчинилась диктату ведущих держав Европы (надо отметить, что СССР готов был прийти Чехословакии на помощь, но она от нее отказалась, опасаясь коммунистического влияния на свою политику). Уже через несколько месяцев, в марте 1939 года, Германия без объявления войны оккупировала всю Чехословакию, а 1 сентября напала на Польшу, к которой ранее также предъявила территориальные претензии. Началась Вторая мировая война.

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1 – Чехословакия относительно Германии и Австрии, 2 – советский плакат, изображающий «Мюнхенский сговор», 3 – во время подписания Мюнхенского соглашения

4. Вторая мировая война (1939–1945 гг.)

События 1939 года:

  • Война началась 1 сентября 1939 года с молниеносного нападения (блицкрига) Германии на Польшу. Успеху германских войск (вермахта) способствовал СССР. 17 сентября 1939 года советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, принадлежащую полякам. При этом многие польские офицеры, взятые в плен Красной армией, впоследствии были репрессированы (весной 1940 года под Катынью было расстреляно более 20 тысяч военных). В Бресте состоялся парад советских и германских войск, а 28 сентября 1939 года между СССР и Германией был подписан Договор о дружбе и границе.

  • Англия и Франция не предприняли решительных действий, чтобы помочь Польше. Ситуацию, сложившуюся на Западном фронте, исследователи назвали «странной войной» – обе стороны воздерживались от боевых действий, что впоследствии сыграло на руку Германии.

  • СССР, воспользовавшись моментом, уже в ноябре 1939 года начал боевые действия против Финляндии. По итогам этой Зимней войны (1939-1940) Советскому союзу удалось отодвинуть советско-финскую границу на 120-130 километров на север от Ленинграда.

События 1940 года:

  • Воспользовавшись ситуацией «странной войны», Гитлер вторгся в Данию и Норвегию. В мае 1940 года – во Францию. Вследствие этого наступления большая группировка англо-французских войск была прижата к морю в районе Дюнкерка, а затем эвакуирована в Англию. Летом 1940 года, после сдачи Парижа без боя, Франция капитулировала.

  • Страны Антикоминтерновского пакта – Германия, Италия и Япония – в сентябре 1940 года заключили Тройственный пакт (соглашение о военном союзе), к которому впоследствии присоединятся малые страны Европы: Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия.

  • В это время СССР, в соответствии с положениями секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, присоединил к себе Прибалтику, а также отнял у Румынии Бессарабию.

  • Германия предложила СССР присоединиться к Тройственному пакту, однако Сталин отверг это предложение, после чего Гитлер незамедлительно утвердил план наступления на Советский союз (план «Барбаросса»).

События 1941 года:

  • 22 июня 1941 план «Барбаросса» начал осуществляться – Германия без объявления войны напала на СССР. Началась Великая Отечественная война.

  • Англия и США не остались в стороне от этого, они заявили о солидарности с Советским Союзом. Осенью 1941 года СССР принял основные положения Атлантической хартии (соглашение между США и Великобританией о принципах сотрудничества во время войны), на Советский союз был распространен закон о ленд-лизе.

  • Ленд-лиз был лишь экономической помощью со стороны США. Однако после того, как 7 декабря 1941 года Япония напала на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор в Тихом океане (на Гавайских островах), США пересмотрели свое отношение к мировому конфликту. Президент Рузвельт выступил перед Конгрессом, где призвал США вступить в войну и Сенат принял единогласное положительное решение. Таким образом, окончательно сформировалась Антигитлеровская коалиция в лице СССР, Великобритании, США.

События 1942 года:

  • Уже в 1942 году страны Антигитлеровской коалиции начали наносить врагу первые серьезные поражения. СССР выбил немцев из-под Сталинграда, американцы разгромили флот Японии в сражении у острова Мидуэй.

События 1943 года:

  • 1943 год закрепил произошедший перелом в войне. На Восточном фронте немцы были разбиты на Курской дуге и вытеснены за Днепр, англо-американские войска высадились в Италии, Муссолини был отстранен от власти.

  • В Тегеране была собрана конференция «Большой тройки» (Сталин от СССР, Рузвельт от США, Черчилль от Великобритании»), на которой обсуждалось дальнейшее сотрудничество стран Антигитлеровской коалиции.

События 1944 года:

  • В 1944 году СССР выбил немцев со своей территории, начал освобождение Польши и Австрии. Вынудил выйти из войны Финляндию, Румынию и Болгарию. С помощью местной Народно-освободительной армии под командованием Броз Тито была освобождена Югославия.

  • Союзники же открыли второй фронт в Европе – высадились на севере Франции в Нормандии (операция «Оверлорд») 6 июня 1944 года под общим командованием Дуайта Эйзенхауэра, будущего президента США. Были освобождены Бельгия и Франция.

События 1945 года:

  • В таких условиях у Германии не осталось шансов на победу. 9 мая 1945 года она капитулировала, Гитлер за несколько дней до этого покончил жизнь самоубийством.

  • На конференциях в Ялте и Потсдаме союзниками по Антигитлеровской коалиции было обсуждено послевоенное устройство мира.

  • В августе начались боевые действия против Японии. Советский союз разгромил ее войска в Маньчжурии, США же атаковали японские города – 6 августа атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму, 9 августа плутониевая бомба «Толстяк» была сброшена на Нагасаки. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». Вторая мировая война завершилась.

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1 – высадка войск союзников в Нормандии, 2 – вид с японского самолета во время атаки на Перл-Харбор

5. Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками (1945–1946 гг.)

В период 1944–1945 гг., при освобождении Украины, Белоруссии, Польши вскрылись следы чудовищных злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированных ими территориях. Встал вопрос организации суда над военными преступниками. Такой судебный процесс был организован в Нюрнберге и проходил с 1945 по 1946 год. Четыре Союзные державы – Франция, Великобритания, США и СССР – сформировали Международный военный трибунал и предъявили группе бывших руководителей Третьего Рейха обвинения в преступлениях против мира и человечности, обвинили их в нарушении законов войны и в заговоре с целью совершения данных преступных действий. По итогам работы трибунала обвиняемые были приговорены к казни через повешение либо различным тюремным срокам. Несколько человек были оправданы. Среди приговоренных к казни были:

  • Герман Геринг – глава люфтваффе (военно-воздушных сил Германии)

  • Иоахим фон Риббентроп – министр иностранных дел Германии

  • Вильгельм Кейтель – начальник штаба Верховного командования вермахта

Изображение выглядит как текст, человек Автоматически созданное описание

1 – советские судьи Международного военного трибунала, 2 – подсудимые в зале суда

Вторая мировая война