Учебник MAXIMUM Education

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Америка в XVIII-XIX веках

1. Война за независимость США

Как вы помните, территорию Северной Америки еще с начала XVII века начала колонизировать Англия. Здесь образовалось 13 колоний, которые управлялись губернаторами (почти все губернаторы назначались английским королем). Англия старалась извлечь максимальную выгоду из своих владений в Америке:

  • Еще в XVII веке Америка была ограничена в свободе торговли: ей разрешено было торговать только с Англией.

  • В 1765 году английский парламент принял закон о гербовом сборе: при покупке любого товара, американцам нужно было платить налог в пользу короны.

  • Английский король для усиления своего влияния в Америке послал сюда войско, причем содержать его должны были сами колонисты.

Терпение американцев лопнуло:

  • В 1773 году жители Бостона напали на английские корабли, стоявшие в порту, и выбросили за борт тюки облагаемого налогом чая (событие получило название «бостонское чаепитие»).

  • В 1774 году в Филадельфии собрался Континентальный конгресс, осудивший политику Англии, призвавший к бойкоту английских товаров.

  • В 1775 году начались боевые действия – американцам удалось победить карательный отряд англичан, напавших на подпольный склад с оружием.

  • Американское общество разделилось на патриотов и лоялистов. Патриоты, среди которых был американский мыслитель Бенджамин Франклин и глава американских войск Джордж Вашингтон, выступали за независимость колоний. Лоялисты же (земельная аристократия, получившая земли от короны, например) были за подчинение Англии.

  • В 1776 году Конгресс в Филадельфии принял Декларацию независимости США за авторством Томаса Джефферсона. В ней провозглашалась независимость от метрополии, принцип народного суверенитета (власть исходит от народа).

  • В 1777 году Джорджу Вашингтону удалось окружить английскую армию в битве при Сараготи, англичане капитулировали.

  • В 1781 году остатки английских сил сдались американцам под Йорктауном.

  • В 1783 году Англия подписала с Америкой мир и признала ее независимость.

Бостонское чаепитие; территории США в 1783 году (светло-зеленые)

2. Гражданская война в США

Освободившись от английской зависимости и сбросив с себя экономические ограничения, Америка начала быстро развиваться. В 1815 году здесь началась промышленная революция, ведущей стала текстильная отрасль. Это было не спроста, ведь хлопок производился непосредственно в южных плантациях США, где было распространено рабовладение. На севере же Америки преобладали фермерские хозяйства, также здесь располагался торгово-финансовый центр США. Между промышленным севером и рабовладельческим югом постоянно возникали противоречия, особенно по поводу присоединения новых земель на западе – должны ли они быть рабовладельческими или свободными. После избрания президентом США противника рабства А. Линкольна 11 южных штатов заявили о своем выходе из состава государства, в 1861 году между севером и югом началась гражданская война. Ее основными целями были восстановление единства государства и решение проблемы рабства. В 1863 году Линкольн издал указ об освобождении рабов юга, чем обеспечил себе их поддержку. По итогам войны, победителем из которой вышел север, была принята 13-я поправка к конституции США, запрещавшая рабство на территории страны.

Южные рабовладельческие штаты, заявившие о своем выходе из состава США (синим) и А. Линкольн