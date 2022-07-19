Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)

В результате дворцового переворота 12 марта 1801 года на российский престол вступил старший сын Павла I Александр I (1801 – 1825).
В. Боровиковский. Портрет Александра I.
Остановимся сначала на либеральном этапе (1801 – 1812), который А. С. Пушкин назвал «дней Александровых прекрасное начало».
В 1804 году был принят школьный устав, в соответствии с которым в школах всех ступеней могли обучаться дети всех сословий;
В этот же период основываются университеты: Казанский, Харьковский, Виленский, Петербургский, Дерптский, открывается Царскосельский лицей (1811);
Также в 1804 году вводится первый университетский Устав, который давал широкую автономию высшим учебным заведениям.
В 1808 году М. М. Сперанскому было поручено подготовить общий проект государственных преобразований в России. В основу проекта Сперанский (1809 – 1811) положил идею разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть должна была воплотиться в Государственной думе (которой были бы подотчетны губернские, окружные, волостные думы), исполнительная — в министерствах, судебная — в Сенате. Во главе государства должен стоять монарх. При нем действует Государственный совет — совещательный орган из числа сановников, назначаемых императором.
Избирательные права предоставлялись дворянству и «среднему сословию» (например, купечеству и государственным крестьянам).
Из всех предложений Сперанского был учрежден лишь Государственный совет (1810), да и то с урезанными функциями (он стал законосовещательным, а не законодательным органом власти, как его задумывал Сперанский).
Сперанский составил царский указ «Об экзаменах на чин», согласно которому чины, дающие личное и потомственное дворянство, присваивались только в случае предъявлении диплома об университетском образовании или сдаче экзамена в объёме университетского курса.
По его совету был введен ряд налогов, в том числе на дворянские имения. Возвышение незнатного реформатора и характер предлагаемых им реформ настроили против него дворянство и чиновничество. Сыграла свою роль и нерешительность Александра I - под напором недоброжелателей Сперанского император вынужден был отправить сановника в опалу (1812-1816).
Михаил Михайлович Сперанский.
После Отечественной войны 1812 года во внутренней политике наметилась тенденция к реакции. Обычно 1812-1825-е годы считаются консервативными в царствовании Александра I.
Однако и во второй период своего правления император предпринимал реформаторские шаги:
2. Окончательно отменил крепостное право в Прибалтике (1816 – 1819);
3. Поручил нескольким своим сановникам (например, А. А. Аракчееву) разработать проекты отмены крепостного права (правда, не реализованные в итоге).
Однако консервативных тенденций все же было больше.
В 1816 году им были созданы военные поселения, где крестьяне пожизненно отбывали военную службу, одновременно занимаясь сельским хозяйством. Их дети автоматически становились солдатами.
Идея военных поселений несла в себе прогрессивные мысли. Предполагалось, что их организация:
Уменьшит расходы государства на содержание армии (так как армия сама будет обеспечивать себя продовольствием);
Увеличит армию количественно за счет меньших расходов на нее.
Однако жесткий повседневный распорядок дня, изнурительные работы и палочная дисциплина с муштрой вызывали многочисленные бунты. Проект военных поседений провалился уже на начальных этапах (хотя окончательно проект был свернут лишь в 1857 году).
Д. Доу. Портрет Алексея Андреевича Аракчеева.
В 1822 – 1823 годах совершился переход к открытой реакции: был восстановлен указ о праве ссылать крестьян в Сибирь на каторгу (1822).
Во внешней политике перед Александром I стояло несколько целей:
2. Укрепить позиции России в Европе.
В 1804-1813 годах Россия вела войну с Ираном, по итогам которой был заключен Гюлистанский договор (Иран признал присоединение к России территорий в Закавказье).
С 1805 года Российская империя была членом III, а затем и IV антинаполеоновских коалиций, целью которых было препятствие распространению влияния Наполеона в Европе.
На данном поприще Россию преследовали неудачи: в 1805 году войска союзников были разгромлены в битве под Аустерлицем. После этого серьезного поражения III коалиция распалась.
Через некоторое время собралась IV коалиция, которая в 1807 году также потерпела поражение (в битве под Фридландом).
После этой битвы Наполеон продолжил двигаться к границам Российской империи, которая в экономическом отношении была истощена бесчисленными баталиями.
В такой ситуации Александр I пошел на заключение Тильзитского мира с Францией, условия которого были неутешительны:
― Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии (что больно ударило по экономике государства);
― Россия обязалась вывести свои войска из завоеванных у Турции Молдавии и Валахии.
Особенно негативно к Тильзитскому миру отнеслось дворянство, экспортировавшее за границу сельскохозяйственную продукцию, и купечество, торговавшее английскими товарами.
Однако Тильзитский мир содержал и положительные для Российской империи моменты:
― Франция обязывалась прекратить оказание любой помощи Турции, что позволило России сосредоточиться на борьбе с ней (в это время шла Русско-турецкая война 1806-1812 годов).
Воспользовавшись передышкой, которую Наполеон предоставил России, Александр I начал войну со Швецией (1808-1809 годы). По итогу конфликта был заключен Фридрихсгамский договор, по которому к России отошла Финляндия.
Параллельно этим событиям шла Русско-турецкая война (1806 – 1812), окончившаяся Бухарестским миром (к России отошли Бессарабия и часть Черноморского побережья Кавказа с городом Сухуми).