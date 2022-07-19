Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг.

1. Сращивание государственного и партийного аппарата. Формирование однопартийной системы.

1920 – 1930-е годы — время слияния государственного и партийного аппарата. Происходило это не сразу, а постепенно с усилением личной власти Сталина. Высшая власть с формальной точки зрения принадлежала Всероссийскому съезду Советов, его депутаты получали свои полномочия в соответствии с выборами, которые проходили на основе всеобщего избирательного права. То есть официально власть была избрана народом. В действительности, настоящая власть находилась в руках партии.

Со временем происходит изменение облика и принципов работы самой партии: если раньше существовала партийная демократия (Ленину приходилось убеждать партию действовать согласно его «Апрельским тезисам», Каменев и Зиновьев перед событиями октября 1917 года свободно выступали против вооруженного восстания), то теперь все чаще решения принимаются узким кругом лиц (Н. И. Бухарин, И. В. Сталин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, А. И. Рыков, В. В. Куйбышев). Происходит ужесточение дисциплины и внутрипартийная демократия ликвидируется: съезды уже не проводятся так часто, ограничиваются внутрипартийные дискуссии, появляется режим секретности, при котором некоторые вопросы и решения по ним скрываются даже от членов партии (что уж говорить о народе). Во многом руку к ликвидации этой демократии приложил сам Ленин: еще в 1921 году на X съезде РКП (б) была принята резолюция «о единстве партии», запрещавшая фракционность (в дальнейшем эту тенденцию продолжил Сталин, установив свой культ личности и ликвидировав старых авторитетных большевиков).

Решения партии все чаще расцениваются как государственные решения, то есть имеют значение нормативных актов и являются обязательными для исполнения. Государственные органы власти – советы – теряют свою самостоятельность и власть, причем происходит это как в Москве, так и на местах. Стремительно оформляется прослойка советской номенклатуры (номенклатура = чиновничество), которая носит закрытый характер (советские граждане не были знакомы со списком государственных должностей), а все кандидаты на руководящие должности утверждались партией. Сами номенклатурные списки с 1932 года засекречиваются.

С 1930-х годов реальная верховная власть переходит из рук ВЦИК к высшим партийным органам — Политбюро, Оргбюро и Секретариату ЦК. Именно они решают все вопросы и определяют государственную политику в стране. С 1934 года партия берет на себя еще и задачу по управлению и контролю над производством. А в 1937 году учреждается Комиссия Политбюро по вопросам безопасности и внешней политики. То есть вся власть концентрируется в руках партии.

Также создается внеконституционный орган, который получил название «секретариат товарища Сталина» и фактически выступал в качестве высшего исполнительного органа партии, именно этот орган занимался проведением кадровых перестановок внутри партии.

Таким образом, партия из общественной организации превращается в полноценный орган власти.

2. И. В. Сталин и В. И. Ленин:

Болезнь В. И. Ленина (с 1922 года) спровоцировала ожесточенную борьбу за лидерство в партии. Он пишет ряд статей, в которых выражает беспокойство о будущем партии, о ее необходимой реорганизации (с целью лишения власти И. В. Сталина), о перспективах НЭПа и о будущем революции (в статье он определяет две опасности: развал единства партии и развал союза рабочего класса и крестьянства).

Ленин писал, что считает главной опасностью для партии соперничество за власть Л. Д. Троцкого и И. В. Сталина. В. И. Ленин указывал на негативные черты И. В. Сталина, говорил об опасности внутриполитической борьбы, но не предлагал никаких эффективных решений и даже не допускал мысли о демократизации внутри партии. Таким образом, эти противоречивые идеи подпитывали нарастающую борьбу, так как на заметки В. И. Ленина ссылались все противники будущего противостояния.



В 1922 году Сталин получил пост Генерального секретаря партии. На этой должности он занимался кадровыми вопросами. Уже за первый год работы он совершил 4750 новых назначений на ответственные посты. Таким образом, он выдвигал на значимые должности своих лояльных ставленников, которые были благодарны Сталину за свои назначения. Этот административный ресурс будущий вождь использовал, чтобы в середине 1920-1930-х годах расправиться со «старой гвардией» - значимыми большевиками (Троцким, Зиновьевым, Каменев, Рыковым, Бухариным и многими другими).

3. Антисталинские оппозиции 1920-х годов.

I. Троцкий против Сталина, Зиновьева, Каменева.

В 1923 году со стороны Троцкого начала звучать критика в адрес усилившийся в политическом отношении «тройки» - Сталина, Зиновьева, Каменева. На пленумах (заседаниях) ЦК, на XII съезде партии, в своих статьях Троцкий критиковал бюрократизм партийного и государственного аппарата, который гнездился в сталинской практике «назначенства» на руководящие посты (сам Троцкий предлагал выбирать руководителей «снизу», а не назначать их «сверху»). Также он говорил о сложившимся в хозяйстве кризисе (причину кризиса он также видел в бюрократизации, в том, что решения принимаются наспех, не специалистами, а ничего не сведущими в экономике «назначенцами»).



Однако противостоять бюрократизации в 1923 году, когда основной административный аппарат Сталиным уже был подобран, было поздно. Троцкого обвинили во фракционности, сняли с постов председателя Реввоенсовета и Наркома по военным и морским делам (в начале 1925 года).

II. Сталин против «Новой оппозиции»

В начале 1925 года, после разгрома Троцкого, Сталин выдвинул тезис о возможности построения социализма в отдельно взятой стране – СССР. Против этого тезиса выступили Зиновьев и Каменев, расценив его как «национал-большевизм», предательство идеи мировой революции. Одновременно «нова оппозиция» осудила НЭП как отступление от коммунизма в сторону капитализма. Главным виновником отступления Зиновьев и Каменев считали идеолога партии Н. Бухарина.



На XIV съезде партии «новая оппозиция» потерпела поражение. Делегаты съезда (многие – назначенцы Сталина) поддержали Сталина, а последний поддержал Бухарина. Г. Е. Зиновьев был снят со всех постов – председателя Исполкома Коминтерна, руководителя Ленинградской парторганизации, выведен из состава Политбюро ЦК.

III. Сталин против «объединенной оппозиции».



В апреле 1926 года создается «объединенная оппозиция» в составе: Л. Д. Троцкого, Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева и их сторонников.Оппозиция считала, что «революция предана бюрократами и страна находится на пороге нового переворота, который приведет к победе бюрократии над рабочим классом». Они считали, что необходимо перестроить НЭП, сделать упор на тяжелую промышленность, усилить налогообложение кулака.

В 1927 году, в день десятой годовщины Октябрьской революции, «Объединенная оппозиция» организовала параллельные, противостоящие официальным демонстрации. Лидеров оппозиции обвинили в попытке раскола партии. Троцкий, Каменев и Зиновьев были исключены из партии. В 1929 году Троцкий был выслан из СССР.

IV. Сталин против «правой оппозиции»



Левая (объединённая) оппозиция потерпела поражение. Идеи мировой революции и ликвидации капиталистических элементов в экономике были отвергнуты.Но и «правая оппозиция» (Бухарин, Рыков, Томский), выступавшая против свертывания НЭПа, против ликвидации кулачества и эксплуатации деревни тоже была разгромлена в 1928-1929 годах.

Для доказательства наличия данной оппозиции И. В. Сталин и его окружение в 1928 года инспирировали «Шахтинское дело» о саботаже и вредительстве на угольных предприятиях Донбасса.

В ноябре 1928 года состоялся Пленум ЦК ВКП(б), на котором взгляды оппозиции были объявлены «правым уклоном».

На XIV партийной конференции (апрель 1929 года) борьба между сторонниками Н. И. Бухарина и И. В. Сталина развернулась по вопросу темпов индустриализации. Оппозиция потерпела поражение:

Н. И. Бухарин был снят с поста главного редактора газеты «Правда» и отстранен от руководства Коминтерном. В ноябре 1929 года был исключен из состава Политбюро.

М. П. Томский был отстранен от руководства профсоюзом.

А. И. Рыков подал в отставку с поста Председателя Совнаркома.

Также была проведена чистка партийных рядов.

4. Почему победил И. В. Сталин?

Заняв весной 1922 года чисто техническую должность генсека партии, И. В. Сталин, опираясь на подчиненный ему партийный аппарат, смог сконцентрировать в руках значительную власть. Он контролировал расстановку партийных кадров. При решении вопросов путем голосования аппарат И. В. Сталина, подбирая делегатов на партийные съезды из его сторонников, обеспечивая ему большинство. Кроме того, И. В. Сталин использовал такие методы борьбы как подтасовка итогов голосования, интриги, стравливание своих соперников друг с другом.



Таким образом, Сталину к 1929 году удалось избавиться от большей части «старой гвардии» - авторитетных большевистских деятелей (Троцкого, Каменева, Зиновьева, Рыкова, Томского, Бухарина). В новое десятилетие Сталин вошел единоличным лидером, опирающимся на своих верных «назначенцев».