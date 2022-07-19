Всеобщая история

Реформация и ее последствия

1. Реформация в Германии

В XVI веке европейское общество открыло для себя новые континенты. Однако не только Великие географические открытия создали «человека нового времени». В это же время произошла

Реформация – раскол единой римско-католической церкви и образование новых христианских церквей.

Вы помните, что еще в XV веке в Священной Римской империи существовали проповедники, которые критиковали католицизм (например, Ян Гус). В начале XVI века эта тенденция лишь усилилась, ведь поводы были – нравы некоторых священников и монахов оставляли желать лучшего. Распространены были индульгенции, которые в это время и миряне, и некоторые священнослужители ошибочно понимали как прощение грехов за деньги. В 1517 году монах Тецель, разъезжая по Германии, бесстыдно возглашал: «Гоните монету, спасайте ваших близких! Как только монета окажется в моей кружке, душа грешника попадет в рай!». В ответ на это монах и преподаватель теологии Мартин Лютер выставил на всеобщее обозрение свои 95 тезисов против индульгенций, в которых содержалась критика католической церкви. Лютер учил, что

Спасти душу за плату невозможно.

Священники в этом процессе не помощники. Человек должен сам обрести спасение, ориентируясь на свою совесть.

Священником может стать каждый. Им не обязательно придерживаться безбрачия.

Также Лютер отрицал монашество.

Ратовал за то, чтобы богослужение велось на национальном языке, было избавлено от излишней пышности и длительных обрядов.

Полагал, что Церковь не должна владеть землями и большим имуществом, так как это ведет к развращению.

Ну и наконец, Лютер считал, что Церковь должна подчиняться не Папе Римскому, а светским правителям.

За свою позицию Мартин был отлучен от церкви и вызван на императорский суд в Вормс. На нем от Лютера потребовали отречься от своего учения (лютеранства), но Мартин отказался. Многие после этого думали, что его казнят, как сделали это в свое время с Яном Гусом, однако саксонский князь Фридрих помог Лютеру бежать и укрыл его в своем замке. Лютеранство получило большой отклик в народе и стало одной из причин Крестьянской войны в Германии в 1524-1525 годах. Лютер, однако, выступления народных масс не поддержал и заклеймил их, назвав «разбойничьими шайками».

95 тезисов Лютера и картина, изображающая его выступление в Вормсе

2. Аугсбургский религиозный мир

Но активные меры предпринимали не только крестьяне. В Реформаторское движение включились и светские князья Священной Римской империи (не будем забывать, что империя фактически была раздроблена на множество мелких государственных образований, формально объединенных под властью императора). Император Священной Римской империи Карл V в 1529 году подтвердил решение Вормского сейма о запрете лютеранства, в ответ на это сторонники Лютера выразили ему протест (отсюда и пошло название «протестант», то есть сторонник Реформации). Начались религиозные войны между лютеранами и католиками, закончившиеся только

в 1555 году, когда был подписан Аугсбургский религиозный мир

, согласно которому

устанавливалось равноправие католиков и протестантов

светские князья получали право определять религию своих подданных ( принцип «чья страна, того и вера…» )

главой церкви в каждом немецком княжестве, таким образом, признавался местный князь

Таким образом Священная Римская империя (и без того раздробленная политически) стала раздробленной в религиозном отношении.

Картина Карла V; карта, иллюстрирующая религиозную раздробленность Европы в целом и империи в частности (фиолетовым – католики, желтым – лютеране, зеленым – кальвинисты)

3. Реформация в Швейцарии

Идеи Реформации, возникшие в XVI веке в Священной Римской империи, распространились по всей Европе. Во Франции они охватили умы многих деятелей интеллектуального труда, одним из которых был Жан Кальвин. В 1533 году он объявил себя протестантом, за что подвергся гонениям и вынужден был бежать в Швейцарию. Здесь он написал книгу, где изложил свое понимание Христианства, чем породил возникновение еще одного протестантского учения – кальвинизма. Согласно Жану

человек заранее предопределен к спасению или к погибели

но узнать свою учесть тебе не дано до самой смерти, поэтому в течении жизни надо идти навстречу к своей судьбе, трудиться и пытаться реализовать заложенный в тебе потенциал

успех в твоих делах, в таком случае, будет свидетельствовать о том, что Бог находится на твоей стороне

Кальвин обосновался в швейцарском городе Женеве, где приобрел невиданное влияние на умы горожан. Здесь фактически установилась его духовная диктатура: уменьшилось количество праздничных дней, люди стали больше посвящать себя молитвам и работе. Кальвинизм пользовался поддержкой швейцарского дворянства и буржуазии, ведь трудовая этика этого религиозного учения поощряла работу и накопительство, которые теперь считались Богоугодными делами, а успех и богатство были свидетельствами того, что на твоей стороне Бог.

Жан Кальвин

4. Реформация в Англии

В Англии в XVI веке также произошла Реформация. Только если в Германии и Швейцарии она зародилась снизу, в среде гуманистов и народных масс, то здесь Реформацию в стране осуществил сам монарх – Генрих VIII (1509-1547) – сверху, своими постановлениями. Сделано это было по личным мотивам. Первой женой Генриха VIII была испанская принцесса Екатерина Арагонская (дочь тех самых Фердинанда и Изабеллы, при которых завершилась Реконкиста). С ней он захотел развестись, однако в лоне католической церкви это было проблематично (нужна была веская причина, например измена). Папа Римский, не видя оснований для расторжения брака, в разводе отказал, однако Генрих VIII все равно развелся, получив одобрение епископа Кентерберийского. После этого,

в 1534 году парламент издал закон, по которому главой английской церкви объявлялся король, а не Папа Римский.

Став главой Англиканской церкви, Генрих казнил всех несогласных с этим, закрыл тысячи монастырей, конфисковал множество церковных земель и ее имущество. Реформация в Англии, таким образом, была направлена на удовлетворение нужд короля, серьезной духовной перестройки не произошло. Как реакция на это возникло движение пуритан – английских протестантов, которые ратовали за духовную трансформацию англиканской церкви, избавление ее от «католического налета» (они выступали против пышного богослужения, оставшегося от католических времен, боролись за больший аскетизм).

Генрих VIII и Екатерина Арагонская

5. Религиозные войны во Франции

Францию в XVI веке Реформация также не обошла стороной. Здесь стал распространяться кальвинизм, сторонников которого во Франции стали называть гугенотами. Они вели себя достаточно активно – собирались вместе в городах, распевали религиозные гимны, молились, распространяли листовки по всей стране. В 1562 году произошла первая серьезная стычка между католиками и протестантами: герцог Гиз, лидер католиков, проезжая со свитой через местечко Васси увидел, как гугеноты совершают свое богослужение. Решив проучить «еретиков», свита с оружием в руках напала на гугенотов, было убито более 20 и ранено около 100 человек. Эта резня вызвала возмущение у протестантов и послужила отправной точкой для религиозных войн во Франции (1562-1598).

Католиков поддерживал король из династии Валуа Карл IX (1560-1574). До 1570 года католики и гугеноты вырезали друг друга в многочисленных стычках по всей стране.

В 1570 году власть пошла на уступки и в Сен-Жермене был подписан эдикт о примирении, протестантам разрешалось осуществлять богослужение и даже занимать государственные должности наравне с католиками.

Чтобы окончательно примирить две враждующие стороны, Карл IX решил отдать свою дочь за лидера гугенотов короля Наваррского Генриха Бурбона .

Свадьба должна была пройти в Париже, куда съехались лидеры протестантов. Этим решила воспользоваться Екатерина Медичи – мать Карла IX. Она убедила своего слабохарактерного сына в необходимости покончить с «еретиками». В ночь перед праздником святого Варфоломея началась резня гугенотов, продолжавшаяся три дня (сначала в Париже, потом она перекинулась в провинции).

Генрих Бурбон, чтобы спастись, принял католичество, протестантизм опять оказался вне закона, Сен-Жерменский эдикт был уничтожен.

При следующем короле Генрихе III (1574-1589) религиозные войны продолжались. Сам король был убит религиозным деятелем Жаком Клеманом. Раненый ножом Генрих III успел благословить на правление Генриха Бурбона.

Екатерина Медичи и инициированная ей Варфоломеевская ночь

6. Издание Нантского эдикта

Генрих Бурбон принял корону и стал королем Генрихом IV (1594-1610). Симпатизируя протестантам, он старался достичь компромисса между ними и католиками. Чтобы прекратить религиозные войны, король издал в 1598 году Нантский эдикт, по которому

католичество признавалось государственной религией

однако в стране провозглашалась веротерпимость

Генрих IV и изданный им Нантский эдикт

7. Контрреформация в Европе

Во время Реформации Католическая церковь не могла остаться в стороне и пыталась всячески бороться с протестантами. Это движение получило название Контрреформации, в рамках которой:

Все протестанты были объявлены еретиками.

В Риме был опубликован «Индекс запрещенных книг» (протестантская литература, попавшая в «Индекс…», сжигалась).

В 1540 году для противодействия протестантам был учрежден орден Иезуитов. Его первым лидером стал Игнатий Лойола. Члены ордена жили в миру, читали интересные проповеди для людей на их национальном языке (а не на латыни, как это было раньше), проводили пышные богослужения, создавали школы, где преподавание также велось на национальных языках, и все желающие могли получить бесплатное образование с религиозным уклоном.

Эмблема общества иезуитов и изображение Игнатия Лойолы