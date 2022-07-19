Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
Перестройка и распад СССР
Реформа политической системы Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике
Распад империи и революции 1917 года
Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция "Военный коммунизм"
Апогей сталинизма
Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы Восстановление и развитие экономики Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны»
СССР во второй половине ХХ века
СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика Л.И.Брежнева Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг.
СССР в 1920-1930-е годы
Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.) НЭП Индустриализация в СССР Образование СССР СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Коллективизация в СССР
История современной России
Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку
СССР в годы Великой Отечественной войны
Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма

Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг.

Именно во время пребывания на посту генерального секретаря К.У. Черненко внутри партии начало набирать силу крыло, выступавшее за проведение радикальных изменений в обществе. Лидером этого крыла стал молодой активист М.С. Горбачев, который при Черненко завоевал себе место второго человека в партии. К. У. Черненко умер в марте 1984 года, спустя сутки после смерти генсека на Пленуме ЦК КПСС Михаила Горбачева выбрали новым лидером партии и государства. Новый глава страны решил совершить экономические и политические преобразования. Это процесс получил название «перестройка».

Причины перестройки:

  • Застой в экономике, нарастание научно-технического отставания от Запада.

  • Низкий уровень жизни населения: постоянный дефицит продуктов питания и промышленных товаров, рост цен «черного рынка».

  • Политический кризис, выразившийся в разложении руководства, в его неспособности обеспечить экономический прогресс. Сращивание партийно-государственного аппарата с дельцами теневой экономики и преступностью, геронтократия.

  • Негативные явления в духовной сфере общества. Из-за жесткой цензуры во всех жанрах творчества была двойственность: официальная культура и неофициальная (представленная «самиздатом» и неформальными объединениями творческой интеллигенции).

  • Гонка вооружений. К 1985 году американцы заявили, что готовы вывести ядерное оружие в космос. У СССР же не было средств, чтобы выводить оружие в космос. Нужно было менять внешнюю политику и разоружаться.

«Ускорение» (1985-1987)

Начать перестройку решено было с «Ускорения». Ускорение – это первый этап перестройки, не очень радикальные экономические реформы, призванные ускорить существующую плановую экономику (а не перестроить ее на рыночный лад) с помощью внедрения достижений научно-технического прогресса, интенсификации производства.

Курс на ускорение был провозглашен 23 апреля 1985 года на апрельском пленуме (заседании) ЦК КПСС.

Принимаемые меры носили сугубо административный характер и о коренном изменении сложившейся сталинско-брежневской системы речи не шло. По своей сути термин «ускорение» означал признание отставания СССР в развитии от ведущих промышленных стран мира и являлся новой версией старого лозунга «догнать и перегнать».

Экономические реформы:

  • Первой задачей, стоящей перед Горбачевым, была смена кадров. В первые годы после прихода к власти происходит массовая ротация кадров, их омоложение на всех уровнях: от центрального и до местного. Этот процесс 1985 – 1986 годов получил название «кадровая революция».

  • Помимо этого, было решено максимально загрузить мощности на производстве, на заводах вводилась четырехсменка.

  • Создавалась Госприемка - орган контроля качества, выявлявший брак продукции непосредственно после ее производства.

  • Делалась ставка на энтузиазм и укрепление трудовой дисциплины.

  • В мае 1985 года в Советском Союзе начинается новая массовая антиалкогольная кампания. Чтобы искоренить пьянство, в ход шли все средства: от пропаганды здорового образа жизни до вырубки виноградников. Однако результаты получились весьма противоречивыми, население было недовольно, и в скором времени кампанию пришлось свернуть.

  • Изменение претерпел и промышленный комплекс. Начавшийся процесс конверсии (перевод военно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции) изменил облик советского производства. Конверсия проводилась как одна из составляющих общей экономической политики Она имела две цели: снизить военную нагрузку на бюджет страны в условиях непомерной стоимости «гонки вооружений» и увеличить производство дефицитной гражданской продукции, а также наладить выпуск новых высокотехнологичных гражданских товаров.

Ставка на энтузиазм, не подкрепленная необходимой техникой, квалификацией работающих и организацией труда, привела не к ускорению застойной экономики, а к резкому росту числа аварий и катастроф, крупнейшей из которых стала авария на Чернобыльской АЭС 27 апреля 1986 года.

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Михаил Сергеевич Горбачев

Экономические реформы

В 1987 году было решено отказаться от «концепции ускорения» плановой экономики, которую не удалось разогнать административными методами. Решено было «перестроить» советскую экономику на новый лад, а именно перевести жестко централизованное, планово-государственное хозяйство на рыночную, товарно-денежную основу (при сохранении социализма).


Первоначально начали вводить небольшие капиталистические элементы:

  1. Еще в 1986 году был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», который был введен в действие в 1987 году. Теперь в Советском союзе было разрешено заниматься частной деятельностью в свободное от основной работы время (например, репетиторством, частным извозом).

  2. В июне 1987 года был принят Закон о государственном предприятии. Снова, как и в 1965 году, вводился хозрасчет. Предприятия переводились на самоокупаемость и самофинансирование. Заводы могли самостоятельно (а не централизованно) выбирать себе партнеров, закупать сырье и реализовывать продукцию.

  3. В июне 1987 года был принят закон о кооперации. Производственные кооперативы стали легализованной формой предпринимательской деятельности (кооперативы получила право использовать наемный труд).

В дальнейшем было решено пойти еще дальше: не просто вводить капиталистические элементы в плановую экономику, а полностью перейти к рынку. Была выбрана модель регулируемого рынка при сохранении социализма.


В 1990 году вышло постановление Верховного Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике». Начали разрабатываться проекты перехода:

Программа «500 дней».

Летом 1990 года маститые экономисты (Явлинский, Шаталов) разработали программу «500 дней», которая предполагала за 500 дней провести приватизацию (приватизация – переход собственности от государства в частные руки) государственных предприятий и значительно сократить экономическую власть центра. Однако на Горбачева тогда надавили консерваторы, и ему пришлось отказаться от поддержки этой программы.

Программа Рыжкова-Абалкина

Программа Абалкина подразумевала гораздо более медленный переход к рынку. Первичные средства для стабилизации экономики предполагалось получить за счет директивного повышения цен, а потом тратить бюджетные средства на социальные программы, которые должны были «смягчить» для населения негативный эффект этой первичной меры. Государственную собственность предполагалось не приватизировать, а передавать в аренду.

Ни одна из этих программ не была реализована в связи с распадом СССР.