Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг.

Именно во время пребывания на посту генерального секретаря К.У. Черненко внутри партии начало набирать силу крыло, выступавшее за проведение радикальных изменений в обществе. Лидером этого крыла стал молодой активист М.С. Горбачев, который при Черненко завоевал себе место второго человека в партии. К. У. Черненко умер в марте 1984 года, спустя сутки после смерти генсека на Пленуме ЦК КПСС Михаила Горбачева выбрали новым лидером партии и государства. Новый глава страны решил совершить экономические и политические преобразования. Это процесс получил название «перестройка».

Причины перестройки:

Застой в экономике, нарастание научно-технического отставания от Запада.

Низкий уровень жизни населения: постоянный дефицит продуктов питания и промышленных товаров, рост цен «черного рынка».

Политический кризис, выразившийся в разложении руководства, в его неспособности обеспечить экономический прогресс. Сращивание партийно-государственного аппарата с дельцами теневой экономики и преступностью, геронтократия.

Негативные явления в духовной сфере общества. Из-за жесткой цензуры во всех жанрах творчества была двойственность: официальная культура и неофициальная (представленная «самиздатом» и неформальными объединениями творческой интеллигенции).

Гонка вооружений. К 1985 году американцы заявили, что готовы вывести ядерное оружие в космос. У СССР же не было средств, чтобы выводить оружие в космос. Нужно было менять внешнюю политику и разоружаться.

«Ускорение» (1985-1987)

Начать перестройку решено было с «Ускорения». Ускорение – это первый этап перестройки, не очень радикальные экономические реформы, призванные ускорить существующую плановую экономику (а не перестроить ее на рыночный лад) с помощью внедрения достижений научно-технического прогресса, интенсификации производства.



Курс на ускорение был провозглашен 23 апреля 1985 года на апрельском пленуме (заседании) ЦК КПСС.

Принимаемые меры носили сугубо административный характер и о коренном изменении сложившейся сталинско-брежневской системы речи не шло. По своей сути термин «ускорение» означал признание отставания СССР в развитии от ведущих промышленных стран мира и являлся новой версией старого лозунга «догнать и перегнать».

Экономические реформы:

Первой задачей, стоящей перед Горбачевым, была смена кадров. В первые годы после прихода к власти происходит массовая ротация кадров, их омоложение на всех уровнях: от центрального и до местного. Этот процесс 1985 – 1986 годов получил название «кадровая революция».

Помимо этого, было решено максимально загрузить мощности на производстве, на заводах вводилась четырехсменка.

Создавалась Госприемка - орган контроля качества, выявлявший брак продукции непосредственно после ее производства.

Делалась ставка на энтузиазм и укрепление трудовой дисциплины.

В мае 1985 года в Советском Союзе начинается новая массовая антиалкогольная кампания. Чтобы искоренить пьянство, в ход шли все средства: от пропаганды здорового образа жизни до вырубки виноградников. Однако результаты получились весьма противоречивыми, население было недовольно, и в скором времени кампанию пришлось свернуть.

Изменение претерпел и промышленный комплекс. Начавшийся процесс конверсии (перевод военно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции) изменил облик советского производства. Конверсия проводилась как одна из составляющих общей экономической политики Она имела две цели: снизить военную нагрузку на бюджет страны в условиях непомерной стоимости «гонки вооружений» и увеличить производство дефицитной гражданской продукции, а также наладить выпуск новых высокотехнологичных гражданских товаров.

Ставка на энтузиазм, не подкрепленная необходимой техникой, квалификацией работающих и организацией труда, привела не к ускорению застойной экономики, а к резкому росту числа аварий и катастроф, крупнейшей из которых стала авария на Чернобыльской АЭС 27 апреля 1986 года.



Михаил Сергеевич Горбачев

Экономические реформы

В 1987 году было решено отказаться от «концепции ускорения» плановой экономики, которую не удалось разогнать административными методами. Решено было «перестроить» советскую экономику на новый лад, а именно перевести жестко централизованное, планово-государственное хозяйство на рыночную, товарно-денежную основу (при сохранении социализма).



Еще в 1986 году был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», который был введен в действие в 1987 году. Теперь в Советском союзе было разрешено заниматься частной деятельностью в свободное от основной работы время (например, репетиторством, частным извозом). В июне 1987 года был принят Закон о государственном предприятии. Снова, как и в 1965 году, вводился хозрасчет. Предприятия переводились на самоокупаемость и самофинансирование. Заводы могли самостоятельно (а не централизованно) выбирать себе партнеров, закупать сырье и реализовывать продукцию. В июне 1987 года был принят закон о кооперации. Производственные кооперативы стали легализованной формой предпринимательской деятельности (кооперативы получила право использовать наемный труд).

Первоначально начали вводить небольшие

В дальнейшем было решено пойти еще дальше: не просто вводить капиталистические элементы в плановую экономику, а полностью перейти к рынку. Была выбрана модель регулируемого рынка при сохранении социализма.



Программа «500 дней».

В 1990 году вышло постановление Верховного Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике». Начали разрабатываться проекты перехода:

Летом 1990 года маститые экономисты (Явлинский, Шаталов) разработали программу «500 дней», которая предполагала за 500 дней провести приватизацию (приватизация – переход собственности от государства в частные руки) государственных предприятий и значительно сократить экономическую власть центра. Однако на Горбачева тогда надавили консерваторы, и ему пришлось отказаться от поддержки этой программы.

Программа Рыжкова-Абалкина

Программа Абалкина подразумевала гораздо более медленный переход к рынку. Первичные средства для стабилизации экономики предполагалось получить за счет директивного повышения цен, а потом тратить бюджетные средства на социальные программы, которые должны были «смягчить» для населения негативный эффект этой первичной меры. Государственную собственность предполагалось не приватизировать, а передавать в аренду.

Ни одна из этих программ не была реализована в связи с распадом СССР.