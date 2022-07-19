Место и роль СССР в послевоенном мире

СССР – мировая держава

Один из результатов победы – это изменение статуса СССР, превращение его в мировую державу. К завершающему этапу войны Советский Союз становится одной из самых значительных военных сил в мире: это обусловлено как численностью армии, её опытом и подготовкой, так и научно-техническими достижениями и новшествами, которые активно внедрялись в течение всей войны и до её начала. Уже в 1949 году в СССР пройдут успешные испытания атомной бомбы, сделавшие государство ядерной державой.

В первые послевоенные годы под контролем СССР находилась значительная часть территории Европы, Северного Китая, Кореи, Ирана, что было обусловлено обстоятельствами войны. Присутствие Красной Армии или её непосредственная помощь способствовали установлению просоветских режимов в странах Восточной Европы при условии главенствующей роли руководства СССР. Советские режимы были установлены: в Албании и в Болгарии (1946), в Польше, Венгрии, Румынии (1947), в Чехословакии (1948). В 1948 году произошло установление советского режима в Северной Корее, а в 1949 году коммунистическим стал Китай. Сталин диктовал условия этим странам и с помощью силы определял основные векторы внутренней и внешней политики этих стран, советское правительство предоставляло также многочисленные льготные кредиты Восточной Европе.

Кроме того, в результате победы были закреплены и признаны территориальные изменения, совершенные в 1941 г. (присоединение Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии, части Карелии), а также имели место территориальные приращения: в состав СССР вошла почти вся Восточная Пруссия, ставшая Калининградской областью, а на востоке – Южный Сахалин и Курильские острова. Были подписаны новые соглашения с Китаем, установился совместный контроль над КВЖД, а также в качестве военной базы СССР мог использовать Порт-Артур и арендовать пристани в порту Дальний. Таким образом, Советский Союз не только вернул позиции ещё Российской империи, утраченные после русско-японской войны (1904-1905), но и расширял их.

С целью не допустить начала новой войны и сохранить наследие человечества в послевоенном мире будет создана ООН – Организация Объединённых Наций. СССР выступил одним из инициаторов её создания и стал постоянным членом Совета Безопасности – руководящего органа структуры.

Рост коммунистических идей в мире и распад колониальной системы

Борьба с нацизмом и осуждение агрессивных идеологий способствовали росту популярности в мире коммунистических идей и коммунистических партий, которые были в авангарде сопротивления. Сразу после войны представители таких партий вошли в состав правительств ряда европейских стран: как на востоке, так и Италии, Франции. Греческие коммунисты вели борьбу против правительства, а китайские коммунисты при поддержке СССР в 1949 году одержали победу.

В то же время запускается процесс распада колониальной системы.

В 1945 году, несмотря на попытки удержат власть силой, независимость провозглашена в нидерландской колонии Индонезия. В том же году лидер вьетнамских коммунистов Хо Ши Мин провозгласил создание Демократической Республики Вьетнам, у которой затем вспыхнет конфликт с Францией, опасавшейся за свои колониальные владения. Египет выступает против неравноправных условий договоров с Великобританией, дававших ей возможность держать в Египте (главным образом, в районе Суэцкого канала) свои войска. В 1947 году свободной становится Индия, что станет символом ликвидации колониальной системы: антиколониальные восстания вспыхивали в Африке, в Латинской Америке распространились левые взгляды.

Столкновение интересов

Разница в интересах СССР и его союзников проявились ещё в годы войны, а после её окончания – усугубились: Советский Союз стремился закрепить своё положение, завоёванное в результате победы. В частности, сохранить пояс союзников в Восточной Европе, прочные позиции на Дальнем Востоке, а заодно закрепить влияние в Японии, Иране и добиться от Турции права контролировать проход через черноморские проливы. Рост коммунистических настроений во всём мире приветствовался и поощрялся советским правительством.

Западные страны опасались распространения социалистических идей, и на смену разорённым войной Англии и Франции в роли лидера западного мира приходят США, которые вышли из войны сильнейшей в экономическом и военном плане государством. Реализуется «Доктрина Трумэна» (названная по имени американского президента), предполагавшая готовность США противодействовать советскому влиянию. Реализуется «План Маршалла» - программа помощи Европе в восстановлении после войны, но с понятным политическим подтекстом. СССР и другие социалистические страны от помощи демонстративно отказываются, а в Италии и Франции коммунисты теряют свои позиции.

В 1947 году Сталин создаёт Коминформбюро как замену Коминтерну (Коминтерн был упразднен в 1943 году, чтобы наладить отношения со странами Запада и ускорить формирование антигитлеровской коалиции). Коммунистическое информационное бюро было международной организацией, поддерживающей отношения с коммунистическими партиями Албании, Болгарии, Чехословакии, Франции, Венгрии, Италии, Польши, Румынии и Югославии. Отношения между СССР и Западом обострились.

Холодная война

После ужасной по масштабу жертв Второй мировой войны люди надеялись на период затишья. Однако союзники по антигитлеровской коалиции не сумели удержать и сохранить мир. Началось геополитическое противостояние двух блоков – капиталистического и коммунистического.

У. Черчилль в 1946 году выступил в американском городе Фултоне с речью перед студентами колледжа и объявил о начале противостояния между бывшими союзниками: СССР, США, Англией. С этого момента берет свой отсчет холодная война. Бывший премьер-министр Великобритании призвал обратить внимание на происходящее в Европе и высказал свои опасения касательно распространяющей своё влияние Советской России, опустившей «железный занавес» и создавшей за ним «советскую сферу». Уже 14 марта И. Сталин в интервью газете «Правда» прокомментировал слова Черчилля, поставив его в один ряд с Гитлером и заявил, что своей речью тот призвал Запад к войне против СССР: «По сути, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны … Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей». Международный климат, а также взаимное положение недоверия и неприятия и определили внутриполитический курс советского правительства, что нашло отражение во всех сферах жизни советского общества.

Холодная война оказалась результатом страшного опыта мировых войн и движения за мир, более действенными оказались международные организации (ООН), большую роль играло возникновение ядерного оружия. Потому она не переросла в стадию открытого противостояния, но находились и иные способы борьбы с влиянием друг друга.

Причины начала Холодной Войны: — Идеологические и политические различия в позиции СССР и западных держав (коммунизм и капитализм, демократия и тоталитарный режим). — Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы (Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия) и Азии (КНР, КНДР, Вьетнам) и сопротивление лидеров западных стран распространению коммунистической идеологии.

Внутреннее положение СССР

Победа стала главным событием для советских граждан, для достижения которого были брошены все силы. Вырос авторитет советской власти и самого режима, поскольку победой тот доказал свою состоятельность. Самый страшный враг в истории был повержен, и далее ожидалось светлое будущее.

Большой была и «цена победы»: СССР потерял до трети своего национального богатства, значительная часть страны буквально лежала в руинах. Во время войны погибло около 27 млн советских граждан, из них большая часть – мирное население. Достичь довоенных показателей развития хозяйства удалось достичь в рекордно короткие сроки, чего нельзя сказать о показателях населения: даже к 1950 году в СССР проживали 179 млн человек, что на 20 млн меньше, чем до войны.

Несмотря на значительные экономические успехи, ещё наблюдалось сильное отставание по многим показателям (в частности, от США), что предопределило характер экономического развития на годы вперёд: вновь советским людям предстояло идти на новые жертвы, поднимать народное хозяйство и выводить его на новые качественные показатели. Всё это было особенно важно в условиях противостояния – Холодной войны.

Итоги

Решающий вклад СССР в победоносное завершение Второй мировой войны превратил его в одну из двух сверхдержав послевоенного мира.