Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
История
Культура
Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в.
Всеобщая история
VIII-XI вв. Европа XIV-XV вв. Европейская культура Церковь в Средневековье История Древней Греции VIII-XI вв. Восток Мир на пороге Первой мировой войны История Древнего Рима Восточная Европа в XVI веке Древний мир - цивилизации Азии Франция в XVIII-XIX вв. Великие географические открытия XI-XIV вв. Что происходило на Западе Англия в XVI-XVII вв. Реформация в Европе Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Объединительные движения в Италии Англия в XVIII-XIX вв. XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Древний мир - цивилизации Ближнего Востока Европейские конфликты Нового времени Франция в XVI-XVII вв. Крестовые походы Америка в XVIII-XIX вв.
Россия в Новое время
Россия накануне преобразований Внешняя политика Петра I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Восстание Е. Пугачёва Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Начало эпохи дворцовых переворотов
Средневековый период
Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Начало возвышения Москвы Феодальная раздробленность Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Эпоха Ивана III Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Александр Невский и отражение агрессии с Запада Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Восстание декабристов Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Древняя Русь
Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)

XI-XIV вв. Что происходило на Востоке

1. Завоевания турок-османов

В середине I тысячелетия в районе Алтая обитали кочевые племена, которые современные ученые объединяют в тюркскую языковую общность. За счет того, что тюрки активно использовали стремена и жесткое каркасное седло, они превосходили по боевой мощи другие кочевые племена. Такое военное преимущество обусловило то, что тюрки начали активно мигрировать, подчиняя себе соседние народы (нам тюрки известны в первую очередь в лице Волжской Булгарии, Хазарского каганата, печенегов и половцев). Часть тюркских племен в XIII веке мигрировала из Средней Азии в Малую Азию. В одном сильном тюркском племени вождь носил имя Осман. Со временем всех тюрок, переселившихся в этот регион стали называть турками-османами. Эти османы образовали на северо-западе Малой Азии небольшое мусульманское государство. Глава государства принял титул султана, началось завоевание Византийских территорий.

Карта, показывающая этногенез и миграции тюрок; карта, показывающая распространенность тюркоязычных народов

2. Борьба народов Балканского полуострова против турок-османов в XIV-XV веках

Не только Византия была в опасности. На Балканах существовали Сербия и Болгария, которые переживали на самые лучшие времена. В 1389 году произошла битва на Косовом поле, после чего Сербия попала в зависимость от турок. К концу XIV века османам покорилась Болгария.

26. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

3. Падение Византийской империи

Византии тоже оставалось существовать не долго. Империя была ослаблена еще после Четвертого Крестового похода (1202-1204), когда крестоносцы разграбили Константинополь. Турки завершили начатое. В 1453 году султан Мехмед II (1451-1481) осадил столицу Византии. Город пал, империя прекратила свое существование.

Карта Константинополя и изображение султана Мехмеда II