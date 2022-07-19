Древний мир - цивилизации Азии

Цивилизации полуострова Индостан и Древний Китай

1. Возникновение и распространение буддизма

В первой половине 2 тысячелетия на севере Индии появился говоривший на санскрите народ ариев, который стал доминирующим этносом этого региона. Арии исповедовали индуизм, который лег в основу деления общества на особые разряды – варны. Высшая варна состояла из брахманов – жрецов, которые занимали наиболее благоприятное положение в обществе. За ними шла варна кшатриев – воинов и правителей. Чуть ниже по социальной лестнице стояли вайшьи – земледельцы. На социальном дне находились шудры – слуги. В 6 веке до н.э. в царской семье, принадлежавшей к варне кшатриев, родился ребенок, которого назвали Гаутама. Первоначально Гаутама вел праздную жизнь, однако однажды, покинув свой дворец, он увидел, как несчастно живут люди. Он решил понять, почему жизнь наполнена страданием и стал скитальцем-отшельником. Через некоторое время ему открылись четыре истины:

Все в мире страдают Причина страдания – желания человека, его стремление к приятному Можно достичь состояния, свободного от страдания – нирваны Путь достижения нирваны – правильное поведение, отказ от насилия, совершенствование души.

Когда Гаутама отрыл эти истины, он получил имя Будда, что значит «просветленный». Его учение распространилось по всему полуострову Индостан, однако не вытеснило индуизм. До сих пор эти религиозные учения сосуществуют друг с другом.





Гаутама Будда и физическая карта полуострова Индостан

2. Древний Китай и создание империи Цинь в III веке до н.э.

Как в Месопотамии Тигр и Ефрат, в Индии Ганг и Инд, на Дальнем Востоке реки Хуанхэ и Янцзы стали местом создания первых цивилизаций. На рубеже 3-2 тысячелетия до н.э. здесь возникли города-государства. В 3 веке до н.э., после нескольких столетий непрекращающихся войн между мелкими царствами, Китай был объединен в первое единое централизованное государство под главенством династии Цинь. Царь из этой династии принял титул хуанди – «император» и вошел в историю как Шихуанди – первый император Цинь. Он вел нескончаемые войны с соседями, а от кочевников на востоке своей империи построил Великую китайскую стену. После смерти Шихуанди империя Цинь пала в следствии народного восстания.





Цинь Шихуанди и империя Цинь на пике могущества

3. Развитие культуры Древнего Китая

Древние китайцы подарили миру много изобретений и философских учений. Самое известное учение связано с мудрецом Конфуцием, который жил в 6 веке до н.э. в одном из Китайских государств. Он считал, что в мире существуют незыблемый порядок, система. Человек должен найти свое место в этой системе и наилучшим образом исполнять свои обязанности. Мудрец Лао-цзы создал свое учение о дао, которое теперь называют даосизмом. Суть его сводится к тому, что в мире существует закон бытия, путь, по которому движется и развивается этот мир. Человек должен познать путь этого мира и слиться с ним.



Что касается изобретений и открытий, то следует заметить, что китайцы первыми стали разводить шелковичных червей и производить, который они распространяли по другим странам через. Также китайцы изобрели, которым покрывали деревянные изделия, делая из водонепроницаемыми. В середине 1 тысячелетия до н.э. они открыли





Конфуций и карта Великого шелкового пути