Внешняя политика Л.И. Брежнева

Эпоха Брежнева с токи зрения международных отношений получила название «Разрядки». С США был достигнут военно-стратегический паритет (у СССР и США было примерно одинаковое количество ядерного оружия). Поэтому в конце 1960 – 1970-х годах принимается ряд соглашений, нацеленных на сокращение вооружения:
Народы мира требуют прекратить гонку вооружений! Р. Сурьянинов. 1975 год
2. В 1971 году заключено четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (СССР, США, Великобритания, Франция): западные секторы Берлина отныне не являлись составной частью ФРГ и не находились под её управлением.
3. В 1972 году во время визита американского президента Никсона в Москву между СССР и США подписан договор ОСВ-I (ограничение стратегических вооружений) и ПРО (противоракетной обороны).
4. В 1979 году заключен договор ОСВ – II.
Особое место в соперничестве сверхдержав занимало освоение космического пространства, что вылилось в так называемую «Космическую гонку». После многочисленных успехов СССР в освоении космоса, США сосредоточились на попытках вернуть статус самой технологически развитой державы и обратили свой взор на Луну. Средством обретения американского космического лидерства стала объявленная уже в 1961 году интегральная (облётная и посадочная) лунная пилотируемая программа «Сатурн»-«Аполлон», нацеленная на достижение Луны человеком до конца 1960-х годов. Хрущёв получил от президента Д. Кеннеди предложение о совместной программе высадки на Луну (а также запуска более совершенных метеорологических спутников), но, подозревая попытку выведать секреты советских ракетных и космических технологий, отказался.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки в 1975 году стал кульминацией процесса разрядки международной напряженности. В этом Совещании участвовало 33 государства Европы, США, Канада.
Была принята декларация принципов взаимоотношений стран-участниц Совещания:
Суверенное равенство (никто не может нарушить суверенитет друг друга);
Неприменение силы или угрозы силой;
Нерушимость послевоенных границ;
Территориальная целостность государств;
Мирное урегулирование споров;
Невмешательство во внутренние дела;
Уважение прав человека и основных свобод.
Разное понимание сути подписанных соглашений:
СССР рассматривало хельсинские соглашения как собственную победу и пыталось ее закрепить, причем расценивало его итоги лишь с точки зрения признания границ в Европе и своего особого положения в ней.
Западные страны считали, что самое важное — это подтверждение СССР пункта о правах человека и собирались использовать это в борьбе с тоталитарными тенденциями в Советском Союзе (диссиденты, кстати, тоже делали упор на этот пункт Хельсинских соглашений).
Итог: обе стороны пытались использовать новую ситуацию для изменения в свою пользу соотношения сил в Европе и мире.
Все локальные конфликты представляют собой проявления противостояния СССР – США.
Основные события:
В 1964 – 1975 годах США вела Вьетнамскую войну. СССР оказывал помощь Демократической Республики Вьетнам в борьбе против американской агрессии.
СССР разместил ядерные ракеты средней дальности (РСД) в ГДР, ЧССР (руководство СССР решило через угрозу войны в Европе заставить европейцев воздействовать на США).
СССР поддерживал страны Третьего мира: Анголу, Мозамбик, Гвинею-Бисау в борьбе за независимость. Поддерживал просоциалистический режим в Эфиопии, осуществлял крупномасштабные поставки СССР никарагуанским повстанцам.
В 1979 году со стороны СССР была оказана «братская помощь» афганскому народу — осуществлен ввод войск в Афганистан (крупнейшая военная авантюра брежневского руководства).
В гражданский конфликт различных политических сил оказался вовлеченным «ограниченный контингент советских войск», вступивший по приказу высшего руководства СССР 25 декабря 1979 года на территорию суверенного государства.
Решение о вводе войск было принято узким кругом лиц во главе с Брежневым и идеологом партии Сусловым. Только по официальным данным, в этой войне погибло около 14 тысяч советских солдат, ранено и остались инвалидами — 35 тысяч. Афганский народ понес колоссальные потери - около 1 миллиона человек. Противостояли советским войскам афганские моджахеды (буквально «борцы за веру»), использующие методы партизанской войны. Их поддерживали США И КНР.
«Братская помощь» афганскому народу стоила СССР десятков миллиардов рублей и испортила уже и без того не кристально чистую репутацию страны в мире. Структурный кризис подбирался все ближе, а новый виток «гонки вооружений» только усугублял положение СССР.
По отношению к социалистическим странам Восточной Европы осуществлялась так называемая «Доктрина Брежнева»: принцип «ограниченного суверенитета», при котором СССР вмешивался во внутренние дела стран социалистического блока.
В 1968 году произошла так называемая «Пражская весна».
Руководство Чехословакии во главе с Дубчеком открыто выступило за смягчение коммунистического режима в стране. Это привело к введению войск ОВД в Чехословакию. И на это было несколько серьезных причин:
В тот же год произошло отдаление Китая, Румынии, Югославии, а Албания вообще вышла из ОВД. Причина осложнения отношений с этими странами крылась в стремлении их к самостоятельности в выборе пути построения коммунизма, что очень не нравилось советскому руководству, привыкшему быть флагманом счастливого будущего.
В 1980 году произошли выступления рабочих в Польше: был образован независимый профсоюз «Солидарность», который начал вести оппозиционную деятельность по отношению к официальной власти В Польше.