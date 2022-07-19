Культура современной России

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Всеобщая история
Франция в XIX веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Объединительные движения в Италии Англия в XIХ веке Эпоха Эллинизма Международные отношения в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Франция в XV-XVI вв. Реформация и её последствия Восточная Европа в XVI в. Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Тридцатилетняя война Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. США в XIХ веке Образование независимых государств в Латинской Америке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Англия в XVII веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XV-XVI вв. Древняя Греция Америка в XVIII веке Англия в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Древний Рим Великие географические открытия Франция в XVIII веке Франция в XVII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Эпоха Крестовыых походов Церковь в Средневековье Европейская культура в XIV-XV вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Страны Азии в XIX веке
Новейшая история России
Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Февральская революция "Военный коммунизм" Октябрьская революция Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма НЭП СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война Внешняя политика Н.С.Хрущёва Индустриализация и коллективизация в СССР 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Герои ВОВ и их подвиги
Средневековый период
Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны
Культура России VIII-XX вв.
Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVIII в. Культура Руси XIII-XV вв. Советская культура первой половины ХХ в. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в.
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ
Россия в Новое время
Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Первая русская революция Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2

Культура современной России

Основные черты развития культуры

Становление новых социально-экономических отношений оказывало глубокое воздействие на развитие российской культуры.

Исчез идеологический диктат, была отменена цензура печати. В 90-е годы резко сократились размеры государственных ассигнований на нужды культурной сферы.

Начало нового века характеризуется определенным подъемом культурной жизни, развитием меценатства — финансирования сферы культуры частными лицами, созданием негосударственных фондов, а также рядом государственных программ поддержки образования, науки и искусства.

В последние годы наблюдается тенденция в активной поддержке сферы культуры религиозными организациями, в частности, РПЦ.

В целом, современная русская культура отличается разнообразием форм и средств самовыражения, коммерциализацией и активным развитием массовой популярной («поп») культуры.

Образование и наука

Происходили значительные трансформации с системой образования. Окрепла возникшая в годы перестройки альтернативная образовательная система. Наряду с государственными стали появляться негосударственные гимназии, лицеи, колледжи. Увеличивалась сеть негосударственных высших учебных заведений.

В 1990-х годах в связи с сокращением государственного финансирования серьезно ухудшилось состояние отечественной науки.

Продолжалась начавшаяся еще в перестроечные годы «утечка мозгов». Возникла опасность разрушения и утраты целых научных школ. Российская Академия Наук — преемница бывшей Академии Наук СССР — испытывала острую нехватку средств, необходимых для поддержания фундаментальных исследований. Но и в этих трудных условиях многие деятели науки продолжали проводить исследования, получившие уже в XXI в. международное признание.

В 2000 г. ученый Ж. И. Алферов был удостоен Нобелевской премии по физике. В 2003 г. Нобелевскую премию получили физики В. Гинзбург и A. A. Абрикосов. Получившие физико-математическое образование в России ученые А. К. Гейм и К. С. Новоселов стали в 2010 г. лауреатами Нобелевской премии (за открытие графена).

Российский ученый Г. Я. Перельман был удостоен в 2006 г. высокой международной награды — Медали Филдса. В 2010 г. математический институт Клэя присудил Г. Перельману премию тысячелетия за доказательство гипотезы Пуанкаре. Г. Перельман является первым и единственным ученым, решившим одну из семи великих фундаментальных задач математики.

Российская наука активно участвует в международном проекте по обеспечению функционирования международной космической станции (МКС). В начале XXI в. Россия взяла на себя доставку на МКС грузов и космических экипажей.

14 декабря 2010 г. под Москвой дан старт строительству Международного инновационного центра «Сколково».

Литература и искусство

Литература 1990-х — начала XXI в. представлена различными направлениями. Реалистические произведения создавали писатели, чьи имена и произведения получили известность еще в 1970-1980-х гг. (В. П. Астафьев, Б. В. Васильев и др.).

В стиле постмодернизма, основной художественный метод которого основан на цитировании и переосмыслении уже существующего культурного опыта, созданы произведения В. Пелевина («Чапаев и пустота»).

Историко-документальные исследования в 1990-х гг. связаны с А. И. Солженицыным, вернувшимся в 1994 г. в Россию («Красное колесо» и др.).

В детективном жанре написаны романы Б. Акунина, А. Марининой, Т. Устиновой, Д. Донцовой.

Театр с конца 1990-х гг. развивается в условиях значительной свободы выбора репертуара и творческого эксперимента. Возвратившийся из-за границы режиссер Ю. П. Любимов вновь возглавил Театр драмы и комедии на Таганке. Театры Ленком (гл. реж. М. А. Захаров), Современник (гл. реж. Г. Б. Волчек), Малый театр (худ. рук. Ю. М. Соломин), МХАТ (худ. рук. О. П. Табаков) по-прежнему отличаются сильнейшим актерским составом и пользуются неизменным успехом у публики.

Кинематограф в конце 1980-х — начале 1990-х гг. переживал тяжелый кризис. Положение стало меняться к лучшему лишь к концу 1990-х гг.

Большой интерес в обществе вызвали фильмы режиссера Н.С. Михалкова («Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Цитадель»), С. Дружининой («Тайны дворцовых переворотов», «Гардемарины, вперед!»), П. Лунгина («Остров», «Царь»), С. Урсуляка («Жизнь и судьба», «Ликвидация»), С. Говорухина («Благословите женщину»), Ф. Бондарчука («9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград»). Успех у молодой зрительской аудитории имели фильмы режиссера А. Балабанова «Брат» и «Брат-2» (1997, 2000), ставшие рупором эпохи, Т. Н. Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и др.

Фильм Н. С. Михалкова «Утомленные солнцем» в 1994 г. получил «Оскар» — награду американской киноакадемии. В 2014 г. фильм режиссера A. C. Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» был удостоен Серебряного Льва Св. Марка 71-го Венецианского кинофестиваля.

Оперное искусство представлено именами выдающихся исполнителей. Мировую известность получили Д. Хворостовский, А. Нетребко, X. Гердзмала.

Как и прежде, на высочайшем профессиональном уровне находится российский балет, представленный творчеством Н. Цискаридзе, Н. Ананиашвили, С. Захаровой, И. Лиепа, А. Лиепа и др.

Андрис Лиепа в 1990-х гг. возродил знаменитые балетные Русские сезоны. Спустя 100 лет после первого балетного сезона, организованного С. Дягилевым, Париж вновь рукоплескал российским солистам балета Большого и Мариинского театров. Значительную часть спектаклей, поставленных в начале XX в. Выдающимся балетмейстером М. Фокиным, удалось восстановить.

В музыкальной жизни особое место занимают музыканты Ю. Башмет (альтист и дирижер), В. Спиваков (скрипач и дирижер, создатель оркестра «Виртуозы Москвы»), дирижеры Г. Гергиев, В. Федосеев, пианисты Н. Петров, Н. Луганский, Е. Кисин, Д. Мацуев.

В скульптуре этих лет известность получило творчество В. М. Клыкова (памятники Г. К. Жукову, создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию, Иоанникию и Софронию Лихудам, великой княгине Елизавете Федоровне в Москве, Сергию Радонежскому в Хотьково), М. М. Шемякина (создатель памятника Петру I в Петербурге), 3. Церетели (памятника Петру Великому в Москве).

В 1990 – 2014 гг. воздвигнуты памятники патриарху Гермогену (творческий коллектив под руководством художника С. Щербакова и архитектора И. Воскресенского), императору Александру I (скульптор С. Щербаков) в Александровском саду в Москве.

С конца 1990-х гг. оживилась музейная жизнь в стране. Реставрируются музейные помещения, создаются новые музеи. К 200-летию по беды россиян над наполеоновским нашествием в Москве был открыт Музей Отечественной войны 1812 г.

Успешно развивается выставочное движение. Большим успехом у россиян пользовались грандиозные выставки «Моя история. Романовы» (2013), «Моя история. Рюриковичи» (2014), «Моя история. XX век. 1914 – 1945. От времени потрясений к великой Победе» (2015), организованные совместными усилиями Министерства культуры Российской Федерации и Московского Патриархата.

Выставочные комплексы и площадки страны в 2014 – 2015 гг. подготовили экспозиции, приуроченные к 100-летию Первой мировой войны (2014) и 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (2015).

Восстанавливаются разрушенные в 1920-30-х годах храмы. В 1990-х гг. в Москве были восстановлены Казанский собор, храм Христа Спасителя.

Важную роль в современной культурной жизни играет некоммерческий телеканал «Культура». Определенное значение в современной культуре обретает меценатство.

В роли меценатов, поддерживающих театральное искусство, музейное дело, кинематограф, выступают как частные лица, так и организации, и фирмы.