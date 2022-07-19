Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг.

Повседневность города и деревни

В общественном сознании глубоко укоренилось представление о том, что 1970-е годы были самым благополучным периодом в истории СССР. Именно в этот период люди стали лучше одеваться, потребление хлебопродуктов и картофеля сокращалось, но постепенно увеличивалось потребление мяса, молока и фруктов – продуктов, которых традиционно не хватало. Несмотря на то, что приоритетными в советской экономике были тяжёлая промышленность и ВПК, росло производство товаров широкого потребления. В то же время улучшалось качество жилищных условий: строительство типовых домов продолжалось, что помогло удержать высокие и недорогие темпы строительства, но типовых проектов стало больше, квартиры стали более комфортными для жизни, нежели раньше.

Кроме того, произошла постепенная индивидуализация повседневной жизни: если раньше быт и досуг у населения СССР были примерно схожи, то теперь появилось больше возможностей для выбора: круг общения сужался до собраний «по интересам», в узком кругу люди говорили то, что думают – «разговоры на кухне». Домашняя библиотека становилась характерным атрибутом новой квартиры, но сама обстановка квартир оставалась узнаваемой, поскольку промышленность выпускала типовые образцы мебели и бытовой техники.

Формируется потребительский идеал советского человека – знаменитое «квартира – дача – машина»: происходит массовая раздача садовых участков, автомобиль становится всё более доступным средством передвижения, постепенно растёт зарплата.

Эти простые и наглядные свидетельства постепенного улучшения жизни и стабильности, отсутствия глобальный общественных потрясений и сформировали представление о брежневской эпохе как золотом веке. Но в то же время повседневность брежневской эпохи всё более расходилась с идеологическими установками. Заметной становилась разница в качестве жизни разных групп населения, что определялось не только различиями в уровне доходов, но и возможностью доступа к социальным благам.

Общественные настроения

Общественные настроения меняются: людей зачастую больше беспокоят личные дела и проблемы, в то время как теряется доверие к официальной риторике, растёт скептическое отношение к пропаганде. Происходит укоренение «двоемыслия» в интеллигентской среде – состояние внутреннего несогласия с идеологическими установками и укладом жизни при внешнем одобрении.

Развитой социализм, провозглашённый в семидесятые, оказался мало похож на переходную фазу коммунистического строительства: уровень жизни вырос, но распространявшиеся в советском обществе ценности и стандарты потребления не соответствовали задаче «воспитания нового человека».

Основные черты развития культуры

Развитие культуры эпохи «застоя» носило противоречивый характер. С одной стороны, открывались новые школы и вузы, кинотеатры и дома культуры, создавались научно-исследовательские институты, новые музеи, развивались средства массовой информации: радио, телевидение. Вместе с тем субсидирование культуры из госбюджета постоянно было недостаточным; к началу 80-х годов оно велось по «остаточному» принципу.

Снова усилилось административное воздействие на культуру, руководство ею со стороны государственных органов власти, прежде всего Министерства культуры.

Усиление идеологического нажима, ужесточение цензуры приводили к появлению двух видов художественного творчества. Печатались и становились известными широкому кругу читателей лишь литературные работы, не отступающие от принципов социалистического реализма, способствующие в соответствии с установками сверху коммунистическому воспитанию трудящихся. Произведения, противоречившие этим принципам, невзирая на их художественные достоинства, не получали официального разрешения на публикацию. Не имея возможности печататься в СССР, некоторые писатели публиковали свои книги за рубежом («тамиздат»).

В 70-е годы усилилось противостояние между партийно-государственным руководством и представителями науки, литературы и искусства. Углубление консервативных начал в управлении культурой содействовало росту оппозиционных настроений среди части интеллигенции.

Партийное руководство страны расценило как «провокационный акт» присуждение Нобелевской премии в области литературы за 1970 г. писателю А. И. Солженицыну. «Идейными перерожденцами» назывались в официальной прессе виолончелист М. Л. Ростропович и певица Г. П. Вишневская, лишенные в 1978 г. советского гражданства.

Возросла роль цензуры. Запрещались публикации произведений, постановки театральных спектаклей и демонстрации кинофильмов, в которых высказывалось особое, отличающееся от официального, мнение о происходящих в стране событиях. За пределами своей страны оказались писатели В. Н. Войнович, В. П. Некрасов и поэт И. А. Бродский. Судебный процесс над Бродским, прошедший в начале 1964 года, имел большой резонанс в диссидентской среде как в СССР, так и за границей.

Образование и наука

В 70-е годы в стране развернулась подготовительная работа для введения всеобщего среднего образования. В целях улучшения общеобразовательной подготовки учащихся были внесены изменения в учебные программы. К концу 70-х переход к обязательному всеобщему среднему образованию был завершен.

Сложными путями развивалась высшая школа. С одной стороны, расширялась сеть вузов; многие институты были преобразованы в университеты. Для оказания помощи при поступлении в вузы работающей молодежи вновь создавались рабфаки. Увеличилась сеть вечернего и заочного образования. В то же время по мере роста численности выпускников вузов возникали сложности с их трудоустройством. Многие молодые специалисты работали не по специальности.

Непросто развивалась отечественная наука. С конца 60-х годов в некоторых ее отраслях наметилось отставание.

В 70-е годы капиталовложения в науку были увеличены, что позволило преодолеть отставание в некоторых ее областях. Продолжалась разработка научных программ, начатых в предшествующие годы. В частности, активно проводились космические исследования. Вошли в практику длительные полеты людей в космос. Велись исследования в области электроники и лазерной техники. Было построены несколько атомных реакторов.

Широкое признание получили труды советских исследователей в области радиотехники и электроники (В. А. Котельников), термодинамики (В. А. Кириллин), прикладной механики и автоматики (А. Ю. Ишлинский). В 1978 г. за научные открытия в области физики был удостоен Нобелевской премии академик П. Л. Капица.

Литература и другие виды искусства

В литературе и искусстве второй половины 60-х— конца 80-х годов отчетливо видны две линии развития: официально признанная (представлена публикуемыми повестями и рассказами, экспонируемыми на выставках художественными полотнами, исполняемыми со сцен драматическими и музыкальными произведениями) и непризнанная (неизвестное или малоизвестное большинству читателей и зрителей творчество деятелей культуры, созданное не в рамках традиционного метода социалистического реализма).

В творчестве многих представителей литературы и искусства в рассматриваемый период занимала тема Великой Отечественной войны. На экранах кинотеатров демонстрировались кинофильмы о войне (в их числе «Обыкновенный фашизм» М. И. Ромма). В городах и рабочих поселках сооружались памятники героям и жертвам войны (например, мемориал «Героическим защитникам Ленинграда» скульптора М. К. Аникушина, «Тыл фронту» Л. Н. Головницкого в Магнитогорске).

«Тыл – фронту», Магнитогорск

Однако в кинематографе брежневской эпохи нашлось место и комедийному жанру («Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев» Л. И. Гайдая, «Ирония судьбы или с легким паром» Э. Рязанова), многогранным произведениям А. А. Тарковского («Солярис»), популярность получили картины на социальную тематику (оскароносная «Москва слезам не верит» В. Меньшова).

Кадр из фильма А. Тарковского «Зеркало»

На рубеже 60—70-х годов в литературу вошла большая группа прозаиков, темой творчества которых являлась современная им деревня. В произведениях В. И.Белова, В. П. Астафьева, Б. П. Можаева, В. Г. Распутина («Уроки французского»), В. М. Шукшина центральное место заняли судьбы русского крестьянства, взаимоотношения деревни и города.

Идеологизация общественной жизни тяжело отражалась на развитии живописи, киноискусства. Большие трудности приходилось преодолевать организаторам выставок одного из знаковых художников эпохи — И. С. Глазунова. Как и прежде, были практически неизвестны полотна художников-авангардистов 20-30-х годов.

Илья Глазунов

Во второй половине 70-х годов были опубликованы многомиллионными тиражами книги Л. И. Брежнева «Малая земля», «Целина» и «Возрождение».

Как уже было сказано, параллельно с официальной культурой существовала и неофициальная. Запрещенные властями литературные произведения печатались, как правило, в самиздате. Этим путем впервые пришли к читателю книги А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», А. П. Платонова «Чевенгур», Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». В андерграундных кругах постепенно набирают популярность писатели-постмодернисты: Венедикт Ерофеев («Москва-Петушки»), Саша Соколов («Школа для дураков»), Владимир Сорокин и другие.

Помимо самиздата, существует и иной способ распространения информация – аудиозаписи. В СССР происходит «магнитофонная революция» - т. е. широкое распространение записей бардовских песен, не поддающихся контролю со стороны властей. Так до слушателей доходят В. Высокий, А. Галич, Ю. Визбор, Ю. Ким, Б. Окуджава, А. Городницкий, С. Никитин, В. Ланцберг, А. Дольский, а также сатирические выступления М. Жванецкого, А. Райкина.

Неформалы и диссиденты

Зарождение пассивной, а затем и активной оппозиции власти стало неизбежным. Уже к середине 1960-х гг. возникло диссидентское движение, в которое входили правозащитные, национально-освободительные, религиозные организации и движения.

В 1965 г. арестованы писатели А. Синявский и Ю. Даниэль за публикацию романов за границей, в 1967 г. – поэт Ю. Галансков и публицист А. Гинзбург. В 1969 г. будет создана первая в СССР открытая общественной организация – Инициативная группа защиты прав человека в СССР (Н. Горбаневская, С. Ковалёв, Л. Плющ, П. Якир и др.).

Признанным духовным лидером правозащитного движения становится А. Д. Сахаров, академик и создатель водородной бомбы. В 1976 г. создаётся группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР (во главе – Ю. Орлов. Арестован в 1977 г.).

Рубеж 1970-1980-х – арест и ссылки почти всех лидеров и активных участников правозащитных движений, религиозных и национальных организаций. Однако инакомыслие коснулось даже армии.

Развитие физкультуры и спорта

Заложенная в предыдущие годы база дала свои плоды и позволила советским спортсменам достичь новых мировых успехов. Происходит популяризация фигурного катания (Л. Белоусова и О. Протопопов, И. Роднина и А. Зайцев, Л. Пахомова и А. Горшков), хоккея, шахмат и других видов спорта.

1972 г. – олимпиада в Мюнхене: сборная СССР одержала победу над признанными чемпионами – сборной США.

Победа советской сборной в первой хоккейной суперсерии со сборной Канады

Олимпиада 1980 года в Москве стала триумфом советского спорта, несмотря на бойкот мероприятия командами США и ряда других стран. В. Сальников признан одним из трёх лучших пловцов ХХ столетия (завоевал три «золота»).

В СССР были созданы необходимые условия для подготовки значительного числа спортсменов, а также для массового спортивного движения.

Итоги

Повседневная жизнь и культурное пространство советского человека в середине 1960-х – середине 1980-х гг. несли на себе отпечаток эпохи. Они имели противоречивый характер, сочетали в себе безусловные прогрессивные тенденции с очевидными и всё нараставшими застоем и общественной апатией.