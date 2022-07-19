Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.)

Именно во время пребывания на посту генерального секретаря К.У. Черненко внутри партии начало набирать силу крыло, выступавшее за проведение радикальных изменений в обществе. Лидером этого крыла стал молодой активист М.С. Горбачев, который при Черненко завоевал себе место второго человека в партии. К. У. Черненко умер в марте 1984 года, спустя сутки после смерти генсека на Пленуме ЦК КПСС Михаила Горбачева выбрали новым лидером партии и государства. Новый глава страны решил совершить экономические и политические преобразования. Это процесс получил название «перестройка».

Причины перестройки: Застой в экономике, нарастание научно-технического отставания от Запада.

Низкий уровень жизни населения: постоянный дефицит продуктов питания и промышленных товаров, рост цен «черного рынка».

Политический кризис, выразившийся в разложении руководства, в его неспособности обеспечить экономический прогресс. Сращивание партийно-государственного аппарата с дельцами теневой экономики и преступностью, геронтократия.

Негативные явления в духовной сфере общества. Из-за жесткой цензуры во всех жанрах творчества была двойственность: официальная культура и неофициальная (представленная «самиздатом» и неформальными объединениями творческой интеллигенции).

Гонка вооружений. К 1985 году американцы заявили, что готовы вывести ядерное оружие в космос. У СССР же не было средств, чтобы выводить оружие в космос. Нужно было менять внешнюю политику и разоружаться.

«Ускорение» (1985-1987)

Начать перестройку решено было с «Ускорения». Ускорение – это первый этап перестройки, не очень радикальные экономические реформы, призванные ускорить существующую плановую экономику (а не перестроить ее на рыночный лад) с помощью внедрения достижений научно-технического прогресса, интенсификации производства.



Курс на ускорение был провозглашен 23 апреля 1985 года на апрельском пленуме (заседании) ЦК КПСС.

Принимаемые меры носили сугубо административный характер и о коренном изменении сложившейся сталинско-брежневской системы речи не шло. По своей сути термин «ускорение» означал признание отставания СССР в развитии от ведущих промышленных стран мира и являлся новой версией старого лозунга «догнать и перегнать».

Экономические реформы:

Первой задачей, стоящей перед Горбачевым, была смена кадров. В первые годы после прихода к власти происходит массовая ротация кадров, их омоложение на всех уровнях: от центрального и до местного. Этот процесс 1985 – 1986 годов получил название «кадровая революция».

Помимо этого, было решено максимально загрузить мощности на производстве, на заводах вводилась четырехсменка.

Создавалась Госприемка - орган контроля качества, выявлявший брак продукции непосредственно после ее производства.

Делалась ставка на энтузиазм и укрепление трудовой дисциплины.

В мае 1985 года в Советском Союзе начинается новая массовая антиалкогольная кампания. Чтобы искоренить пьянство, в ход шли все средства: от пропаганды здорового образа жизни до вырубки виноградников. Однако результаты получились весьма противоречивыми, население было недовольно, и в скором времени кампанию пришлось свернуть.

Изменение претерпел и промышленный комплекс. Начавшийся процесс конверсии (перевод военно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции) изменил облик советского производства. Конверсия проводилась как одна из составляющих общей экономической политики Она имела две цели: снизить военную нагрузку на бюджет страны в условиях непомерной стоимости «гонки вооружений» и увеличить производство дефицитной гражданской продукции, а также наладить выпуск новых высокотехнологичных гражданских товаров.

Ставка на энтузиазм, не подкрепленная необходимой техникой, квалификацией работающих и организацией труда, привела не к ускорению застойной экономики, а к резкому росту числа аварий и катастроф, крупнейшей из которых стала авария на Чернобыльской АЭС 27 апреля 1986 года.



Михаил Сергеевич Горбачев

Перестройка. Политические и экономические реформы

В 1987 году было решено отказаться от «концепции ускорения» плановой экономики, которую не удалось разогнать административными методами. Решено было «перестроить» советскую экономику на новый лад, а именно перевести жестко централизованное, планово-государственное хозяйство на рыночную, товарно-денежную основу (при сохранении социализма).



Еще в 1986 году был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», который был введен в действие в 1987 году. Теперь в Советском союзе было разрешено заниматься частной деятельностью в свободное от основной работы время (например, репетиторством, частным извозом). В июне 1987 года был принят Закон о государственном предприятии. Снова, как и в 1965 году, вводился хозрасчет. Предприятия переводились на самоокупаемость и самофинансирование. Заводы могли самостоятельно (а не централизованно) выбирать себе партнеров, закупать сырье и реализовывать продукцию. В июне 1987 года был принят закон о кооперации. Производственные кооперативы стали легализованной формой предпринимательской деятельности (кооперативы получила право использовать наемный труд).

Первоначально начали вводить небольшие

В дальнейшем было решено пойти еще дальше: не просто вводить капиталистические элементы в плановую экономику, а полностью перейти к рынку. Была выбрана модель регулируемого рынка при сохранении социализма.



Программа «500 дней». Летом 1990 года маститые экономисты (Явлинский, Шаталов) разработали программу «500 дней», которая предполагала за 500 дней провести приватизацию (приватизация – переход собственности от государства в частные руки) государственных предприятий и значительно сократить экономическую власть центра. Однако на Горбачева тогда надавили консерваторы, и ему пришлось отказаться от поддержки этой программы. Программа Рыжкова-Абалкина Программа Абалкина подразумевала гораздо более медленный переход к рынку. Первичные средства для стабилизации экономики предполагалось получить за счет директивного повышения цен, а потом тратить бюджетные средства на социальные программы, которые должны были «смягчить» для населения негативный эффект этой первичной меры. Государственную собственность предполагалось не приватизировать, а передавать в аренду.

В 1990 году вышло постановление Верховного Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике». Начали разрабатываться проекты перехода:

Ни одна из этих программ не была реализована в связи с распадом СССР.

Перестройка отношений власти и общества. Политика Гласности

Провозглашение политики гласности произошло в январе 1987 года. Гласность – это ослабление цензуры и стремительный рост количества средств массовой информации разной направленности.

Последствия Гласности:

Реабилитация репрессированных 1920 – 1950 годов.

Публикация работ эмигрантов «третьей волны» (1960 – 1970-е годы): Бродского, Солженицына.

Принятие Декларации о незаконности и преступности сталинской политики насильственного переселения народов.

Итоги Гласности:

Стремление к полной информированности народа.

Признание кризиса системы.

Резкому столкновению идейных, социальных, политических, национальных, религиозных течений, группировок.

Гласность! Е. Михеева. 1987 год

Перестройка во внутренней политике

Летом 1988 года на XIX Всесоюзной партконференции Горбачев предложил ряд мер по перестройке политической системы:

Создать новый орган власти – Совет народных депутатов;

Сделать выборы альтернативными (раньше они были безальтернативными: люди голосовали «за» или «против» одного, предложенного властью, кандидата).

Реакция делегатов партконференции была неоднозначной:

— часть делегатов высказалась за то, что необходимо отказаться от проведения политических реформ, ограничить гласность, свернуть процессы демократизации, поскольку они ставят под угрозу завоевания социализма;



высказалась за то, что необходимо действовать более решительно, провести последовательные демократические преобразования, разрешить реальную многопартийность, провести свободные альтернативные выборы, ликвидировать цензуру, признать идеологические многообразие, включая право на существование идеологий, оппозиционных коммунистической.Мнение вторых возобладало. В 1989 году состоялись выборы народных депутатов СССР по новому избирательному закону.

В мае – июне 1989 года прошел I съезд народных депутатов СССР. М. С. Горбачев был избран на должность Председателя Верховного Совета СССР.

На I Съезде народных депутатов была сформировала Межрегиональная депутатская группа (МДГ), во главе с Сахаровым и Ельциным. Эта группа депутатов выступала за дальнейшую либерализацию и демократизацию политической системы в СССР.

МДГ своего добилась на III Съезде народных депутатов в марте 1990 года. Из Конституции СССР была убрана статья 6 («Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза»). Это событие открыло дорогу для формирования многопартийной системы.

Помимо этого, на III Съезде Горбачев был избран депутатами Президентом СССР.

Внешняя политика СССР в эпоху Перестройки

Во внешней политике была принята концепция «Нового политического мышления».

Основные положения:

Отказ от принципа, провозглашающего раскол современного мира на две системы (социалистическую и капиталистическую);

Провозглашение невозможности решения международных проблем с позиций силы;

Признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идеологическими, религиозными и иными.

Основные направления внешней политики:

Нормализация отношений Восток — Запад через разоружение.

Разблокирование региональных конфликтов.

Установление тесных экономических и взаимовыгодных политических контактов с различными странами без предпочтения странам социалистического лагеря.

Разоружение:

Разоружению на Земле предшествовал новый виток усугубления отношений мировых держав в освоении космического пространства. В 1983 году американским президентом Р. Рейганом была объявлена стратегическая оборонная инициатива (СОИ или «звёздные войны»), представлявшая собой долгосрочную программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, основной целью которых являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования, исключающей или ограничивающей возможное поражение наземных и морских целей из космоса. Советскому союзу, отстающему от США в научно-техническом прогрессе, эту карту крыть было нечем. Поэтому Горбачев и пошел на разоружение и улучшение отношений с Западом.



Стали проводиться регулярные встречи М.С. Горбачёва с президентами США (Р. Рейганом в 1985 и 1986 годах, с Д. Бушем в 1989 году), итогом которых стало достижение договоренностей о расширении отношений между СССР и США, принятии СССР программы ядерного разоружения и моратория на испытание ядерного оружия.

8 декабря 1987 года произошло подписание соглашения между СССР и США об уничтожении целого класса ядерных вооружений: ракет среднего и ближнего радиуса действия (договор РСМД). Впервые от переговоров об ограничении вооружений две сверхдержавы перешли к ликвидации этого оружия.

В мае 1987 года страны Варшавского Договора внесли предложение об одновременном роспуске ОВД и НАТО (в первую очередь их военных организаций).

Весной 1989 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о сокращении Вооруженных Сил СССР и расходов на оборону в 1989 – 1990 годах.

В мае 1989 года начался вывод советских войск из Афганистана.

В 1989 году произошло разрушение Берлинской стены, а 3 октября 1990 года с разрешения СССР произошло вхождение ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в соответствии с конституцией ФРГ.

В июле 1991 года в Москве был подписан советско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1), предусматривавший сокращение самых мощных видов наступательного оружия.



Распад социалистической системы:

В 1989 году начался вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы, что провоцировало рост антисоветских настроений. Начавшиеся в них процессы демократизации привели к «бархатным» (то есть бескровным) революциям в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В декабре 1989 года при помощи оружия был свергнут режим Чаушеску в Румынии.

Весной 1991 года состоялся роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора, который завершил процесс распада социалистической системы.

Итог «Нового политического мышления»:

1. Значительное ослабление международной напряженности; Значительное ослабление международной напряженности; 2. Ограничение сферы влияния СССР; 3.Ослабление военного и экономического потенциала СССР вследствие роспуска СЭВ и ОВД; 4. СССР сбросил с себя тяжкое бремя, заключавшееся в необходимости экономической поддержки социалистических стран Третьего мира.

Национальные конфликты периода Перестройки и распад СССР

Политика гласности и ослабление центральной власти вследствие демократизации системы привели к обострению национальных конфликтов в СССР (национальные противоречия были всегда, но они сдерживались центральный властью).



Одним из наиболее значимых этнонациональных конфликтов, приобрётших особую остроту в годы Перестройки стал1987 – 1988 годов между Армений и Азербайджаном за контроль над Нагорным Карабахом. Неготовность советского руководства к адекватным политическим действиям в обстановке обострившихся межнациональных распрей, противоречивость принимаемых мер, декларирование центральными властями равной степени вины Армении и Азербайджана в создании кризисной ситуации привели к зарождению и укреплению в обеих республиках радикальной антикоммунистической оппозиции.

На самом деле в этом регионе и раньше происходили кровопролитные межэтнические конфликты, наиболее серьезные из которых приходились на время ослабления метрополии: в 1905 и 1917 годах. После революции в Закавказье появились три государства: Грузия, Армения и Азербайджан, в состав которого и входил Карабах. Однако данный факт абсолютно не устраивал армян, которые в то время составляли большинство населения этого региона. В Карабахе началась первая война. Армяне одержали тактическую победу, но понесли стратегическое поражение: большевики включили Нагорный Карабах в состав Азербайджана.

В советский период в регионе поддерживался мир, вопрос о передаче Карабаха Армении периодически поднимался, но не находил поддержки у руководства страны. Любые проявления недовольства жестко подавлялись. В 1987 году на территории Нагорного Карабаха начинаются первые столкновения между армянами и азербайджанцами, которые приводят к человеческим жертвам. Депутаты Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обращаются с просьбой присоединить их к Армении.

В 1991 году провозглашается создание Нагорно-Карабахской республики (НКР) и начинается широкомасштабная война с Азербайджаном. Результатом войны стало фактическое получение НКР независимости, а также оккупация нескольких районов Азербайджана, прилегающих к границе с Арменией.



Обострение национальных конфликтов при ослаблении центральной власти привел к возникновению сепаратизма в разных частях СССР.



Россия также не осталась в стороне от этого процесса. 12 июня 1990 года в РСФСР также принимается Декларация о государственном суверенитете.

Республики одна за одной начинают принимать Декларации о государственном суверенитете. Этот процесс, начавшийся с 1988 года вошел в историю под названием. Начинается «война законов» - республики объявляют, что их местные республиканские Конституции выше по значению, чем общесоюзная Конституция СССР.

Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать новое демократическое правовое государство в составе обновлённого Союза ССР, в декларации также утверждались:

Приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР;

Равные правовые возможности для новообразованных политических партий, общественных организаций и объединений, в том числе и неформальных;

Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти;

Необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краёв в составе РСФСР.

Принятие декларации стало ключевым событием в процессе распада СССР.



12 июля 1991 года был избран президент РСФСР. Им стал Б. Н. Ельцин. Концентрация власти в его руках также способствовала ускорению распада СССР.Видя, что Советский союз разваливается на глазах, Горбачев решил остановить этот процесс. 17 марта 1991 года был организован референдум, на котором большинство граждан СССР высказалось за сохранение государства. Получив поддержку народа, Горбачев начал предпринимать меры для сохранения Союза. Он предложил заключить новый союзный договор, который должен был быть мягче существующего (у республик было бы больше прав, однако общая президентская власть бы сохранялась). Выработка этого союзного договора вошла в историю под названием(обсуждение договора с главами республик происходило в резиденции Ново-Огарево).Подписание договора было намечено на 20 августа 1991 года. Однако 19-21 августа 1991 года была предпринята попытка остановить реализацию этой перспективы.Высшие государственные деятели, не желавшие распада СССР (а подписание нового союзного договора мыслился ими именно как распад государства, так как подписать договор согласились лишь 9 из 15 республик) организовали путч (государственный переворот, совершенной небольшой группой заговорщиков).

1. Г. И. Янаев – вице-президент СССР; Г. И. Янаев – вице-президент СССР; 2. В. А. Крючков – глава КГБ; 3. В. С. Павлов – глава правительства (премьер-министр СССР); 4. Б. К. Пуго – министр внутренних дел СССР; 5. Д. Т. Язов – министр обороны СССР; 6. И другие.

Воспользовавшись тем, что Горбачев находился на отдыхе в Крыму, они объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положения в СССР (ГКЧП). По радио и телевидению было оглашено «Заявление Советского руководства», которое содержало срочную новость об отстранении М.С. Горбачева от должности в связи с тяжелым состоянием здоровья и о передаче его полномочий вице-президенту Г. И. Янаеву. Также было заявлено, что в стране вводится чрезвычайное положение.



Остановить деятельность ряда властных структур, а также оппозиционных партий и движений;

Закрыть ряд оппозиционных СМИ.

ГКЧП, согласно объявленному положению, ввел войска в Москву, а также

Б. Н. Ельцин, стоящий во главе руководства РСФСР, организовал отпор путчистам. Первым шагом Ельцина стало издание указа о незаконности действий ГКЧП.

В Москве стали возводить баррикады, граждане вышли на защиту Белого дома.

21 августа Государственный комитет по чрезвычайному положению потерпел поражение. 22 августа была приостановлена деятельность КПСС, все участники ГКЧП арестованы.

Итоги путча были печальны для сторонников сохранения СССР. Путчисты не предотвратили, а укорили распад Советского Союза. Вернувшийся из Крыма Горбачев попытался все же заключить союзный договор с республиками (еще более мягкий). Подписание договора было назначено на 9 декабря 1991 года, однако 8 декабря главы России, Украины и Белоруссии заключили «Беловежские соглашения», которые фактически означали ликвидацию Советского союза.



Согласно «Беловежским соглашениям» создавалось Содружество Независимых Государств (СНГ) в составе России, Украины и Белоруссии. Ключевое слово здесь «независимых». Руководящий центр отсутствовал, республики оказались полностью суверенны.





Позже, 21 декабря 1991 года была подписана Алма-Атинская декларация и к СНГ присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Алма-Атинская декларация подтвердила Беловежские соглашения и указала, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование.

Страны СНГ

Горбачеву ничего не оставалось сделать, кроме как сложить с себя обязанности Президента СССР, что он и сделал 25 декабря 1991 года.