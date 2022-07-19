Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.)

Изменения в политической жизни страны не могли пройти незаметно в сфере культуры, которая так же подверглась серьезным изменениям, получившим название «культурная революция».

«Культурная революция» затронула все сферы, начиная от образования и науки и заканчивая литературой и искусством. Направления и характер изменений в культурной сфере были связаны с установками новой власти на формирование социалистической художественной культуры.

Основные черты развития культуры

Одна из главных задач советского правительства заключалась в ликвидации культурной отсталости большей части населения. Для этого была создана новая система управления культурой и специальный орган — Наркомат просвещения, который возглавил А. В. Луначарский — видный деятель РКП(б), литературный критик и публицист.

А. В. Луначарский

Революционные события 1917 г. и гражданская война не остановили процессы художественного развития. Они оказали глубокое и неоднозначное воздействие на все сферы творческой деятельности. В области культуры появились новые тенденции. Многие художественные объединения и представители художественной интеллигенции объявили себя представителями революционного искусства. Основной призыв был связан с разрушением литературного «старья», к диктатуре «левого искусства». Во многих городах получило распространение пролеткультовское движение.

Пролеткульт (пролетарская культура)

представлял собой культурно-просветительную и литературно-художественную организацию, возникшую осенью 1917 г. Основная цель — создание пролетарской культуры, противопоставляя ее всей предшествовавшей художественной культуре. Широкую популярность получила серия плакатов «окна РОСТА», создаваемых в целях пропаганды и агитации.

Осмысление революции: А. А. Блок (поэма «Двенадцать»), В. В. Маяковский (поэма «Мистерия-буфф»), художники К. С. Петров-Водкин (картина «1918 год в Петрограде»), К. Ф. Юон («Новая планета») и др.

К. Петров-Водкин «1918 год в Петрограде (Петроградская Мадонна)»

К. Юон «Новая планета»

Монументальная пропаганда. В 1918 г. был принят декрет о монументальной пропаганде. Он предусматривал уничтожение сооруженных до 1917 г. памятников «в честь царей и их слуг» и возведение памятников революционерам, деятелям русской и мировой культуры. Наиболее яркий пример — Мавзолей Ленина, возведенный в 1924 году.

Мавзолей Ленина

Образование и наука

Одним из важных направлений политики в области культуры была работа по ликвидации безграмотности среди населения («ликбез»). До октября 1917 г. примерно 3/4 всего взрослого населения России не умели ни читать, ни писать. В области системы школьного образования и воспитания большой вклад был внесен Н. К. Крупской.

С конца 1918 г. началась реорганизация системы народного образования (ликвидировались гимназии, реальные училища, церковно-приходские и земские школы и на их месте создавалась единая для всей страны трудовая школа из двух ступеней – обучение пять лет и четыре года).

В конце 1919 г. правительство приняло декрет «О ликвидации неграмотности среди населения России». Закон обязывал всех граждан в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющих читать и писать, обучаться грамоте на родном или русском языке.

В городах и сельской местности создавались пункты ликбеза для обучения неграмотных чтению и письму.

Результат: проведенная в 1926 г. Всесоюзная перепись населения зафиксировала значительное увеличение числа лиц, умеющих читать и писать.

Изменения в высшей школе: зачисление студентов проводилось без экзаменов и без документов о среднем образовании. Преимуществами при поступлении в вузы пользовалась молодежь из среды рабочих и крестьян. В 1919 г. с целью повышения общеобразовательной подготовки для поступающих в вузы создавались рабочие факультеты (рабфаки). Реформа высшей школы должна была способствовать созданию новой, рабоче-крестьянской интеллигенции. Уделялось внимание восстановлению научного потенциала страны: с 1918 по 1936 гг. просуществовала специально созданная в Москве Комакадемия, высшее учебное и научно-исследовательское заведение.

В РПЦ после 1917 года возникло обновленчество, движение, представители которого выступали за демократизацию церкви и модернизацию богослужения.

Литература и другое искусство

Художественная жизнь 20-х годов развивалась сложно, в борьбе художественных взглядов и систем. Со своими декларациями выступили литературные группировки футуристов, лефовцев, конструктивистов. Общим для них был взгляд на искусство как на средство преобразования мира. К. С. Малевич стал основателем нового художественного направления, супрематизма.

К. Малевич «Супрематизм»

В начале 20-х годов создавались художественные объединения: возникли российская и московская пролетарские писательские ассоциации (РАПП и МАПП), Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ), Российская ассоциация пролетарских художников (РАПХ). Входившие в состав пролетарских творческих групп музыканты, литераторы, художники стремились отразить в своем творчестве современную им действительность.

Деятели искусства стремились к утверждению агитационно-пропагандистских форм на театральной сцене. Поиски нового зрелищного театра отразились наиболее полно в постановках режиссера В. Э. Мейерхольда.

Многие писатели и драматурги 20-х годов обращались к историческому прошлому страны (романы А. П. Чапыгина «Разин Степан» и О. Д. Форш «Одеты камнем»).

Тема минувшей гражданской войны заняла большое место в творчестве писателя М. А. Булгакова (роман «Белая гвардия», пьеса «Бег»).