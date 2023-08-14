Современная Россия: 1991-2022 гг.

1. Экономическая реформа Е. Т. Гайдара

После распада СССР и создания СНГ в России начались серьезные преобразования. Сначала было решено закончить перевод плановой экономики на рыночные рельсы (этот процесс начался еще в СССР и даже были разработаны проекты перехода (например, программа «500 дней»), однако они не были реализованы из-за распада государства).

Егор Тимурович Гайдар

В России была принята своя программа перехода к рынку, разработанная Е. Т. Гайдаром – «Шоковая терапия». Она состояла из трех элементов: либерализации (отпуска) цен, приватизации государственной собственности, введения свободной торговли.

В январе 1992 года была проведена реформа по либерализации цен, когда государство отказывалось от государственного регулирования (в Советском союзе цены устанавливало государство, теперь – сам рынок).

Итог: Реформа привела к шоковому скачку цен. В 1992 году они выросли на 2525%, а к 1997 более чем в 3000 раз! Либерализация цен резко съела накопления граждан (накопления обесценились из-за инфляции) и понизила уровень жизни населения.

С лета 1992 года началась чековая (ваучерная) приватизация государственной собственности. Вся государственная собственность была как бы разделена между всеми гражданами, каждому из которых давался ваучер на 10 тысяч рублей (это была доля отдельного гражданина). Этот ваучер можно было обменять на акции инвестиционных фондов, вложиться в какое-нибудь предприятие.

Итог: Так как ваучеры были не именные, их можно было продавать. Загнанные в нищету граждане продавали свои ваучеры юридическим лицам за деньги или вкладывали их в чековые инвестиционные фонды, которые по факту оказались финансовыми пирамидами. Государство и само создало такую пирамиду. Оно начало выпускать Государственные краткосрочные облигации (ГКО). Механика была очень простая:

1. Покупаешь облигацию у государства, тем самым помогаешь стране поднимать экономику с колен.

2. Государство твои деньги вкладывает в производство и развитие стратегически важных отраслей, получает прибыль.

3. Возвращает тебе твои деньги по облигации + проценты.

Однако так как облигации были краткосрочные, государство не успевало получать прибыль с полученных денег. Оно начало выплачивать проценты по старым облигациям, используя новые вложения граждан, даже не пуская деньги в оборот. Этот мыльный пузырь лопнул в 1998 году. В стране произошел дефолт, государство объявило себя банкротом, не способным расплатиться со своими гражданами.

С 1992 года разрешалась свободная торговля.

Итог: Свободная торговля снизила негативные последствия приватизации и либерализации цен. Рынок был насыщен товарами, преодолен продовольственный дефицит.

Однако негативных черт «Шоковой терапии» было предостаточно. 15 декабря 1992 года Е. Т. Гайдар был смещен с поста исполняющего обязанности премьер-министра.

Переход к рынку. Г. Огородников, В. Владов

С 15 декабря 1992 года глава правительства В. С. Черномырдин корректирует курс реформ:

Начинается поддержка государственных предприятий

Кредитование топливно-энергетического и оборонного комплексов

Разработка единой тарификации в оплате труда бюджетников

Виктор Степанович Черномырдин

Однако полностью от «Шоковой терапии» правительство России не отказалось.

Это послужило одной из причин Кризиса 1993 года.

2. Политический кризис 1993 года

На момент конца 1992 – начала 1993 года в России существовала следующая система власти:

Съезд народных депутатов, выражавший интересы всех граждан, резко выступал против политики «Шоковой терапии», справедливо указывая на обнищание жителей России.

Правительство во главе с Ельциным было за продолжение экономической реформы.

Кроме того, камнем преткновения между исполнительной и законодательной властью был вопрос о Конституции. Б. Н. Ельцин выступал за сильную власть, за создание суперпрезидентской республики, в которой президент стоит над всеми ветвями власти и процедура импичмента затруднена.

Законодательная власть во главе с Хасбулатовым выступала за парламентскую республику.

Противоречия накапливались и за счет личных амбиций президента Ельцина и председателя Верховного Совета Хасбулатова.

Между ветвями власти наметилось нешуточное противостояние. 20 марта 1993 года президент обратился к гражданам России по телевидению и объявил о подписании им Указа об особом порядке управления страной. Согласно Указу в стране фактически вводилось президентское правление, работа Съезда и Верховного Совета приостанавливалась. Законодательная власть расценила это как попытку государственного переворота и попыталась отстранить Ельцина от должности. Однако (во многом из-за нажима президента) попытка импичмента провалилась.

25 апреля 1993 года состоялся референдум, на который было выдвинуто четыре вопроса:

1) доверяете ли вы президенту страны Б. Н. Ельцину?

2) одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом РФ и Правительством РФ с 1992 года?

3) считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ?

4) считаете ли необходимым проведение досрочных выборов депутатов РФ?

Народ проголосовал «Да, Да, Нет, Нет». Однако за досрочные выборы президента высказалось 34 миллиона человек, а за досрочные выборы парламента высказалось 46 миллионов человек. Поняв, что у него больший «запас прочности» и его поддерживают больше людей, Ельцин начал активно готовиться к силовому решению сложившихся противоречий.

21 сентября 1993 года Ельцин издал Приказ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Работа съезда и Верховного Совета приостанавливалась, к 12 декабря предписывалось подготовить проект новой Конституции и провести выборы в новый парламент – Государственную думу.

Издав данный приказ, Ельцин совершил государственный переворот. Законодательная власть решила не сдаваться. 23 сентября в Белом доме начал работу X Съезд народных депутатов. Он отстранил Ельцина от власти и назначил на пост временно исполняющим обязанности президента А. Руцкого.

Белый дом был блокирован милицией и ОМОНом, здание лишили света, воды, тепла, канализации.

3-4 октября Ельцин ввел в столицу танки, которые обстреляли здание Парламента.

Обстрел Белого дома

Президент силовым путем решил политический кризис в стране.

2 декабря состоялись выборы в Государственную думу, 12 декабря была избрана верхняя палата нового парламента – Совет Федерации.

В тот же день, 12 декабря 1993 года был проведен референдум о принятии новой Конституции. На голосование пришло 55% жителей и только 60% из них высказались «за» (некоторые исследователи считают, что конституция, которой мы с вами пользуемся сейчас – нелегитимна, так как за нее проголосовали всего 1/3 населения РФ).

По итогам политического кризиса осени 1933 года Россия стала суперпрезидентской республикой:

Выборы в Государственную Думу происходили по избирательным округам и партийным спискам.

Результаты выборов:

1/4 голосов — ЛДПР (В. В. Жириновский);

2 место — «Выбор России» (Е. Т. Гайдар);

Уверенно прошли коммунисты (Г. А. Зюганов).

3. Национальная политика при Б. Н. Ельцине. Чеченские войны

СССР распался во многом из-за национальных проблем и сепаратизма республик. Россию могла постигнуть та же судьба, так как помимо Центральной части страны, где преимущественно проживали русские, существовало множество национальных окраин (например, Кавказ и Татарстан).

31 марта 1992 года в Москве был подписан Федеративный договор, который определил основы взаимоотношений между субъектами Российской Федерации и Федеральным центром. Договор предотвратил угрозу распада страны, однако его отказались подписывать Татарстан (присоединился в 1994 году) и Чечня, которая заявила о выходе из РФ и создании независимой республики Ичкерии. Отпускать Чечню было опасно, так как это бы создало прецедент – «раз одной республике можно отделиться, то почему другим нельзя?». Поэтому за Чечню решено было бороться.

В 1994 году в Чечню были введены федеральные войска и началась Первая Чеченская война (1994-1996). Конфликт оказался затяжным и кровавым, федеральные войска терпели поражения. В 1996 году были подписаны Хасавюртовские соглашения, согласно которым военные действия прекращались, федеральные войска выводились из Ичкерии, решение о ее политическом статусе откладывалось до 2000 года.

Российский солдат в Грозном

Однако после подписания соглашения в Чечне начался беспредел. Чеченцы начали использовать террористические методы, процветала торговля людьми и захват заложников с целью выкупа. Процветал бандитизм и торговля наркотиками, похищалась нефть из нефтепроводов, создавались лагеря для обучения боевиков.

Очередное похищение (на этот раз представителя МВД РФ) было использовано центральной властью как повод для вторжения в Чечню. Началась Вторая чеченская война (активная фаза длилась с 1999 по 2000 годы), которая окончательно была завершена лишь в 2009 году (был отменен режим контртеррористической операции на территории Чечни). Регион остался в составе РФ.

4. Политическая жизнь России после 1993 года

В 1996 году прошли выборы президента РФ, на которых победу одержал Б. Н. Ельцин. Парламентские выборы 1995 и 1999 годов продемонстрировали, что демократические преобразования получили поддержку большинства населения России и что возврата к коммунистическому прошлому не желает большинство россиян.

В ходе выборов, которые прошли в 1999 году, КПРФ набрала 24,3% голосов, блок «Единство», поддержку которому оказывал Кремль — 23,3%. В Госдуму прошли и другие некоммунистические партии: «Отечество — вся Россия», «Союз правых сил», ЛДПР и «Яблоко».

5. Внешняя политика России в 1990-е годы

В 1990-е годы, после распада СССР, продолжались тенденции, заложенные в эпоху «Нового политического мышления»: разрядка и налаживание отношений с Западом. В этот период происходят следующие события:

- 1993 год — заключается договор ОСНВ-2 (об ограничении стратегических наступательных вооружений);

- 1992 год – Россия присоединилась к «Конвенции о запрещении химического оружия»;

- 1994 год— был завершен вывод российских войск из Германии;

- 1994 год — Россия присоединилась к программе «Партнерство во имя мира» (программа военного сотрудничества НАТО с европейскими государствами и бывшими советскими республиками);

- 1996 год – Россия была принята в Совет Европы (организация, содействующая сотрудничеству ее членов в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности);

- 1996 год – Россия вступила в «Большую семерку» (международный клуб из самых сильных держав мира, который согласовывает подходы к актуальным международным проблемам).

Помимо налаживания отношений с Западом, Россия пыталась выстроить отношения со странами СНГ:

- 1992 год — создается Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – организация, целью которой является защита границ стран-членов СНГ (границы, установленные после распада СССР, признавались нерушимыми);

- 1993 год — принят Устав СНГ (подписали 7 стран);

- 1992 год — произошел вывод войск из Прибалтики, Грузии, Молдавии, Таджикистана, полностью — из Армении;

- 1994 год — Подписание договора между Россией и Украиной с участием США о полном выводе ракетно-ядерного оружия на российскую территорию.

6. Россия в XXI веке

6.1. Внутренняя политика РФ (2000-2022)

31 декабря 1999 года Ельцин подписал указ «Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации», в соответствии с которым он с 1 января 2000 года прекратил исполнение полномочий Президента РФ. Временное исполнение обязанностей президента было возложено на председателя правительства В. В. Путина.

26 марта 2000 года состоялись досрочные выборы Президента РФ. На этот пост был избран В. В. Путин, который набрал 52,94% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. После прихода к власти В. В. Путин взял курс на укрепление государственности и защиту суверенитета.

Владимир Владимирович Путин и Борис Николаевич Ельцин

В мае 2000 года должность председателя правительства РФ получил М. М. Касьянов. Началась реализация административной реформы: указом Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 89 субъектов РФ были разделены на семь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.

Округа возглавляли полномочные представители президента РФ.

17 июня 2000 года был принят Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Членами Верхней палаты парламента РФ становились теперь представители, а не руководители, как это было раньше, исполнительных и представительных органов власти субъектов Федерации. Работа этих представителей осуществлялась теперь на постоянной основе.

Бывшие члены Совета Федерации вошли в состав вновь учрежденного органа власти при президенте РФ — Государственного Совета. Таким образом была укреплена вертикаль власти.

В 2000 году началось реформирование армии. В январе 2001 года был принят «План строительства Вооруженных сил РФ», который предусматривал увеличение финансирования армии и сокращение личного состава, а также предполагал перевооружение и в последующем модернизацию войск.

Осенью 2004 года произошло изменение системы выборов глав субъектов РФ: переход от их общенародного избрания к утверждению органами законодательной власти субъектов Федерации по представлению Президента РФ.

В апреле 2005 года создана Общественная палата РФ (орган экспертного контроля над законодательной и исполнительной властью, соблюдение свободы слова в СМИ).

Произошли изменения в избирательной системе: переход при выборах в Госдуму от смешанной системы (половина состава Думы формировалась по партийным спискам, половина – от избирательных округов) к пропорциональной системе (все депутаты избираются по партийным спискам); установление 7%-ого барьера набранных голосов для депутатского представительства в Думе.

В декабре 2003 года прошли выборы в Государственную Думу. По результатам выборов в законодательный орган власти Российской Федерации прошли: блок «Единство», КПРФ, ЛДПР и народно-патриотический блок «Родина».

14 марта 2004 года прошли выборы Президента РФ. В. В. Путин, набравший 71,31%, был переизбран на второй срок.

С 2005 года начала осуществляться программа Приоритетных национальных проектов в социально значимых областях («Образование», «Здоровье», «Доступное жилье», «Сельское хозяйство»).

В 2008 году президентом был избран Д. А. Медведев (7 мая 2008 – 7 мая 2012).

Основные реформы:

- Увеличение срока полномочий Госдумы (с 4 до 5 лет) и Президента РФ (с 4 до 6 лет).

- 2010 год – произошло создание восьмого по счету Северокавказского федерального округа.

- Изменения в пассивном избирательном праве: гражданин в возрасте 18 лет может быть избран в выборные органы местного самоуправления.

- В 2012 году произошло изменение системы выборов глав субъектов РФ: введение прямых выборов глав субъектов РФ.

С 2012 года президентом вновь стал В. В. Путин.

С 2018 года в России проводится пенсионная реформа, по итогу которой пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, а для женщин – 60.

С 2018 года открыто автомобильное движение по Крымскому мосту.

В 2021 году были проведены выборы в Государственную думу VIII созыва.

6.2. Внешняя политика РФ (2000-2022):

Факторы, влияющие на внешнюю политику РФ:

- Смена парадигм в мировой политике, обусловленная окончанием «холодной войны».

- Переход от биполярной системы международных отношений к многополярной.

Цели внешней политики РФ:

- Сохранение ведущей роли России в международных делах.

- Строительство многополярного мира.

- Интеграция в Европу.

- Взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.

Экономическое сотрудничество с другими странами:

- В июне 2001 г. по инициативе Китая была создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) для обеспечения безопасности в Центральной Азии, а также взаимовыгодного развития экономических и культурных связей. В организацию вошли Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан).

- В 2001 г. было создано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в которое вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, а 23 февраля 2003 г. президенты России, Казахстана, Белоруссии и Украины заявили о намерении сформировать Единое экономическое пространство (ЕЭП), т. е. общий рынок, что стало новым этапом углубления интеграционных процессов. В дальнейшем, в 2014 году, данные инициативы были преобразованы в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

- В 2006 г. во время Петербургского экономического форума представители Бразилии, России, Индии и Китая согласовали создание новой организации — БРИК (создана в 2009 г.), способствовавшей углублению сотрудничества этих быстро развивавшихся стран. В 2010 г. к организации присоединилась Южно-Африканская Республика, и объединение стало наименоваться БРИКС.

Конфликты на постсоветском пространстве:

- 8-12 августа 2008 года произошла Пятидневная война России с Грузией (вооруженный конфликт в Южной Осетии). Причина лежала в национальных противоречиях между Грузией и национальными меньшинствами этой страны. Южная Осетия как регион Грузии в 1990-е годы де-факто стала независимым государством. В 2008 году власти Грузии попытались вернуть этот регион под свою власть и начали боевые действия. Россия в ответ на это объявила о начале «операции по принуждению к миру». Грузинские войска потерпели поражение, потеряли контроль над территориями Южной Осетии и Абхазии (Россия признала независимость этих республик).

Отношения с Европой и США:

- В 2010 году был подписан договор СНВ-III, предполагавший дальнейшее разоружение США и России.

- Присоединение Крыма было расценено Европой как агрессия, поэтому Россия была исключена из «Большой восьмерки».

- Начало СВО на территории Украины было расценено Европой и США как агрессия, в результате чего против России были выдвинуты новые пакеты санкций.

- В 2023 году в России принята новая Концепция внешней политики, направленная на защиту суверенитета и переориентацию интересов РФ с Запада на Восток.

6.3. Специальная военная операция:

- В 2014 году произошло включение большей части Крымского полуострова в состав РФ. Поводом к данному событию послужили события Евромайдана на территории Украины, в результате которых 22 февраля 2014 года Президент Украины В. Янукович подал в отставку, что в значительной степени охладило отношения между Россией и Украиной. После ухода с должности Януковича, в апреле на востоке Украины Донецкая и Луганская области объявили о создании независимых государств и провозглашении двух республик – ДНР и ЛНР, что послужило поводом к началу Украиной АТО (Антитеррористической операции) и, как следствие, войне на Донбассе.

- В 2014-15-х годах между президентами России и Украины, а также лидерами европейских стран, были заключены Минские соглашения-1 и Минские соглашения-2 о прекращении огня на Донбассе.

- В 2022 году Россия объявила о начале проведения Специальной военной операции на территории Украины, целью которой стала защита жителей Донецкой и Луганской народных республик.

- В марте 2022 года в ходе проведения Специальной военной операции произошел инцидент в украинском городе Буча, который был сильно растиражирован СМИ. Со стороны Украины данное событие оценивается как военное преступление, в то время как Россия отрицает какую-либо причастность и считает случившееся провокацией со стороны Украины.

- Специальная военная операция стала примером современной войны, в которой применяются новые технологии. 29 апреля 2023 года украинскими БПЛА (беспилотными летательными аппаратами) был нанесен удар по севастопольскому нефтехранилищу, 3 мая 2023 года летательными аппаратами была осуществлена первая атака на Москву.

30 сентября 2022 г. в состав России вошли четыре новых субъекта: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

В. В. Путин с главами новых субъектов РФ

- 4 октября 2023 года морская авиация Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожила два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ (Вооруженных сил Украины).

- 10 октября 2023 года отмечено началом российского штурма украинского города Авдеевка с целью отодвинуть линию фронта от Донецка и оттянуть украинские войска из Запорожской области и окрестностей Бахмута.

6.4. Герои СВО:

1) Н. Гаджимагомедов – первый герой СВО, подорвал себя и окружающих его противников гранатой

2) В. Жога – полковник армии ДНР, с начала СВО командир батальона «Спарта». Погиб, прикрывая выход мирных жителей из Волновахи

3) Т. Матвеев – один из самых молодых героев СВО. Уничтожил 10 танков и бронемашин

4) Б. Цыдыпов – спас жизни более 150 сослуживцев

5) А. Жихарев – Герой России посмертно. В первые дни СВО его взвод выдержал 10 часов непрерывного штурма. Его имя присвоено лицею № 369 Санкт-Петербурга.

6) К. Боташев – генерал-майор запаса ВКС РФ, Герой России. 22 мая 2022 г. в районе г. Попасной (ЛНР) спас попавших в окружение штурмовой группы российских солдат.

7) А. Сеикаев – командир отдельного медико-санитарного батальона. Организовал эвакуацию гражданских во время обстрела. Посмертно награжден орденом Мужества

8) А. Алаудинов – командир чеченского отряда «Ахмат». Удостоен звания Героя России

9) Ю. Гагарин – доброволец СВО с позывным «Ангел». Спас жизни 400 детей

10) О. Качура – позывной «Корса». В бригаде «Беркут» армии ДНР командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Герой России посмертно

11) М. Пирогова – волонтер в ДНР и автор проекта «Дерево желаний». Посмертно награждена орденом Мужества

12) Е. Иванова и М. Мирошниченко – фельдшер Екатерина, будучи в бронежилете, накрыла собой тяжелораненого бойца. Врач-кардиолог Мария на себе вытаскивала раненых из машины. Обе девушки награждены медалью «За отвагу»

13) Д. Исламов, Д. Гилемханов, И. Цевун – 7 марта 2022 г. танкисты Дамир Исламов и Дамир Гилемханов из Татарстана, Иван Цевун из Амурской области вели бой одновременно с пятью танками, уничтожив четыре из них в районе г. Золотого (ЛНР). Все трое бойцов — Герои России (посмертно)

14) М. Теплинский – командующий Воздушно-десантными войсками РФ с 2022 г.

15) С. Каракаев – командующий ракетными войсками стратегического назначения РФ с 2010 г.

16) А. Головко – командующий космическими войсками РФ с 2015 г.

17) О. Салюков – командующий Сухопутными войсками РФ с 2014 г.