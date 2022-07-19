VIII-XI вв. Европа

1. Великое переселение народов

В 476 году прекратила свое существование Западная Римская империя, которую погубили нашествия готов, вандалов и гуннов. Все они были частью так называемого «Великого переселения народов» - движения огромного количества племен в IV-VII веках. Эти перемещения народов привели к тому, что в Европу пришли германские племена, осевшие здесь. Германцы безусловно по уровню культурного развития стояли ниже Рима: во главе их племен стояли вожди, в мирное время основным органом управления было народное собрание. Однако захватывая части Римской империи, германцы перенимали политический опыт своих врагов и образовывали собственные государства.

Великое переселение народов и германцы

2. Образование и развитие Франкского государства в VI-VIII веках

Германское племя вестготов основало свое государство в Южной Галлии, бургунды – в Восточной Галлии, вандалы – в Северной Африке. На земли Италии пришли остготы, а затем лангобарды. Практически все из этих государств были недолговечны. Самым успешным племенем были франки, которые под главенством Хлодвига в 486 году захватили Северную Галлию и вытеснили вестготов за Пиренеи. Хлодвиг основал первую франкскую династию Меровингов, в 496 году крестил франкский народ, сблизившись с папой римским и римским населением Галлии, принял свод законов – Салическую правду. Хлодвиг был чуть ли не единственным харизматичным правителем из династии Меровингов. Уже во второй половине VII века королевство было разделено на три части, во главе которых стояли майордомы – управляющие различными регионами единого государства. Майордом Карл при последних Меровингах был фактическим правителем государства. В 732 году он сумел разбить арабов при Пуатье и остановить их экспансию, за что получил прозвище «Мартелл» - то есть молот. Также он провел бенефициальную реформу: стал раздавать воинам землю с крестьянами за службу, требуя, чтобы эти воины служили ему «на коне». Бенефиции позволили увеличить количество всадников в войске. Сын Карла Пипин Короткий сверг последнего Меровинга, а папа римский благословил его стать франкским королем. Таким образом, во главе государства встала династия Каролингов.

Карта роста Франкского королевства с отмеченной битвой при Пуатье, изображения Хлодвига (выше) и Карла Мартелла (ниже)

3. Образование и распад Франкской империи

Наивысшего расцвета держава Каролингов достигла при сыне Пипина – Карле Великом (768-814). Он сумел завоевать Лангобардское королевство в Италии, разгромил государство аваров на Дунае, одержал победу над германским племенем саксов на севере, на границах державы основывал укрепленные зоны – марки. Усилившись, в 800 году он принял титул императора и стал главой огромной христианской империи. При нем произошло так называемое «Каролингское возрождение» - культурный подъем с упором на Античность, в рамках которого при Церквях открывались школы, составлялись учебники. Была образована Академия, куда Карл приглашал выдающихся людей со всей империи. Ближайшим советником Карла стал ученый и богослов Алкуин. Империя просуществовала не долго. В 843 году в Вердене произошел раздел государства на три части между внуками Карла:

Титул императора и узкую полоску земли от Северного моря до Средиземного получил старший внук Лотарь .

Восточная часть (будущая Германия) досталась среднему внуку.

Западная (будущая Франция) – младшему.

Карта раздела Каролингской империи и изображение Карла Великого

4. Образование Священной Римской империи

После распада Каролингской империи западная часть погрузилась в период феодальной раздробленности. В Восточно-Франкском королевстве династия Каролингов продержалась до 911 года. В 919 году королем здесь был избран саксонский герцог Генрих I. Он провел военную реформу, обязав крестьянские хозяйства снаряжать всадников, всегда готовых выступить в поход. С этим увеличенным конным войском сын Генриха Оттон I в 955 году разбил на юге кочевников-венгров на реке Лех. По примеру Карла Великого, Оттон решил восстановить империю: в 962 году он вошел в Италию и в Риме папа провозгласил его императором.

Карта Священной Римской империи и изображение Оттона I

5. Нормандское завоевание Англии

В то время, когда Каролингская империя была поделена на три части, активной стала деятельность норманнов – жителей Скандинавии, викингов, предков будущих шведов, норвежцев, датчан. Скандинавия – регион с суровым климатом, вести земледелие здесь неэффективно. Поэтому норманны по большей части занимались грабительскими и завоевательными походами. Западная часть бывшей Каролингской империи – Франция – также пострадала от викингов. Норманы сумели не только разорить Париж, но и укрепиться на территории Франции – король вынужден был отдать им северную часть государства, где образовалось герцогство Нормандия. В XI веке герцог Нормандии Вильгельм Завоеватель вторгся в Англию и в 1066 году в битве при Гастингсе разбил английского короля Гарольда, после чего короновался на английский престол.

Изображение герцогства Нормандия на карте и иллюстрации нормандского завоевания Англии