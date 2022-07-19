Внешняя политика Анны Иоанновны

Внешняя политика Анны Иоанновны была связана, прежде всего, с русско-польскими и русско-турецкими отношениями. Отсюда мы указываем две главные войны: войну за польское наследство (1733-1735) и русско-турецкую войну (1735-1739).

1. Русско-польская война (1733 – 1735)

Начало войны было обусловлено избранием королём Польши Станислава Лещинского (тестя Людовика XV, короля Франции), ранее занимавшего престол во времена Северной войны. Россия и Австрия выступали против кандидатуры этого короля и поддерживали фигуру Фридриха Августа II, сына скончавшегося в 1733 г. короля.

В войне сложилось две коалиции. С одной стороны: Россия, Австрия и Саксония, а с другой – Франция, Испания и Сардинское королевство.

По итогу войны будет подписан мирный договор. В соответствии с ним Станислав Лещинский отказывался от польского престола, но при этом сохранял титул короля и пожизненное владение Лотарингией (регион на северо-востоке Франции). При этом Франция добилась ослабления Австрии. Фридрих Август II стал королём Польши (под именем Август III). Наиболее важным итогом для России стало то, что благодаря этой победе, укрепились её позиции на международной арене, а также усилилось влияние на Польшу.

Осада Данцига русскими войсками (эпизод войны за Польское наследство)

2. Русско-турецкая война (1735-1739)

В 1735 - 1739 гг. велась война России в союзе с той же Австрией против Турцией. Театром военных действий стал Крым, а также донское и днепровское направления. Русская армия действовала успешно, однако Австрия заключила сепаратный мир с Турцией – Россия потеряла союзника.

Сепаратный мир – это мирный договор, заключённый одним из участников воюющей коалиции без ведома и(или) согласия союзников.

Продолжать войну в одиночку было опасно, потому начинаются переговоры о заключении мира. В 1739 г. Россия и Турция заключили Белградский мир, по которому Россия получила Запорожье и Азов, но без права укреплять его (а существовавшие укрепления полагалось срыть). Прямого выхода к Черному морю добиться не удалось (только через Азовское море), также не было получено право владеть флотом на Чёрном море, а для торговли использовать турецкие суда. Проблема приобретения выхода к Чёрному морю не была решена.

Несмотря на, в целом, победу в войне, её результаты оказались неутешительными, и все военные успехи оказались сведены на нет Белградским миром.

Российские полководцы, проявившие себя в этой войне: Б.Х. Миних, П.П. Ласси.

3. Начало присоединения Казахстана к России

В 1731 г. вследствие ослабления Казахского ханства в ходе изнурительной войны с джунгарами Хан Абулхаир и большинство старшин Младшего жуза присягнули на подданство Российской империи, тем самым положив начало присоединению Казахстана к России, несмотря на сопротивление со стороны ряда казахских старшин.

Всё это, с одной стороны, сыграло роль в ограждении казахов от вторжения джунгар, а с другой – дал возможность империи более решительно продвигаться в направлении Средней Азии.

Итоги

Итоги оказываются неоднозначными. В Европе удалось усилить своё влияние (в частности, в Польше). В результате войны с Турцией Азов остался за Россией, но в Черное море выйти не удалось.

Помимо уже упомянутого, отметим, что ради заключения союза с Персией против Турции Россия отдала отвоеванные Петром I земли (Персидский поход 1722-1723), однако вожделенных побед не добились. Войны, которые вела империя, не принесли желаемых внешнеполитических выгод России.