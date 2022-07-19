Новое политическое мышление и перемены во внешней политике

Внешняя политика СССР в эпоху Перестройки
Основные положения:
Отказ от принципа, провозглашающего раскол современного мира на две системы (социалистическую и капиталистическую);
Провозглашение невозможности решения международных проблем с позиций силы;
Признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идеологическими, религиозными и иными.
Основные направления внешней политики:
Нормализация отношений Восток — Запад через разоружение.
Разблокирование региональных конфликтов.
Установление тесных экономических и взаимовыгодных политических контактов с различными странами без предпочтения странам социалистического лагеря.
Разоружение:
Разоружению на Земле предшествовал новый виток усугубления отношений мировых держав в освоении космического пространства. В 1983 году американским президентом Р. Рейганом была объявлена стратегическая оборонная инициатива (СОИ или «звёздные войны»), представлявшая собой долгосрочную программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, основной целью которых являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования, исключающей или ограничивающей возможное поражение наземных и морских целей из космоса. Советскому союзу, отстающему от США в научно-техническом прогрессе, эту карту крыть было нечем. Поэтому Горбачев и пошел на разоружение и улучшение отношений с Западом.
8 декабря 1987 года произошло подписание соглашения между СССР и США об уничтожении целого класса ядерных вооружений: ракет среднего и ближнего радиуса действия (договор РСМД). Впервые от переговоров об ограничении вооружений две сверхдержавы перешли к ликвидации этого оружия.
В мае 1987 года страны Варшавского Договора внесли предложение об одновременном роспуске ОВД и НАТО (в первую очередь их военных организаций).
Весной 1989 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о сокращении Вооруженных Сил СССР и расходов на оборону в 1989 – 1990 годах.
В мае 1989 года начался вывод советских войск из Афганистана.
В 1989 году произошло разрушение Берлинской стены, а 3 октября 1990 года с разрешения СССР произошло вхождение ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в соответствии с конституцией ФРГ.
В июле 1991 года в Москве был подписан советско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1), предусматривавший сокращение самых мощных видов наступательного оружия.
В 1989 году начался вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы, что провоцировало рост антисоветских настроений. Начавшиеся в них процессы демократизации привели к «бархатным» (то есть бескровным) революциям в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В декабре 1989 года при помощи оружия был свергнут режим Чаушеску в Румынии.
Весной 1991 года состоялся роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора, который завершил процесс распада социалистической системы.
Значительное ослабление международной напряженности;
Ограничение сферы влияния СССР;
Ослабление военного и экономического потенциала СССР вследствие роспуска СЭВ и ОВД;
СССР сбросил с себя тяжкое бремя, заключавшееся в необходимости экономической поддержки социалистических стран Третьего мира.