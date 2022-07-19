Новое политическое мышление и перемены во внешней политике

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
Апогей сталинизма
Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы Восстановление и развитие экономики
СССР во второй половине ХХ века
Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внешняя политика Л.И.Брежнева Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.)
СССР в 1920-1930-е годы
Образование СССР Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Коллективизация в СССР Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.) НЭП Индустриализация в СССР Внешняя политика СССР в 1920-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг.
История современной России
Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века
СССР в годы Великой Отечественной войны
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны
Перестройка и распад СССР
Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике Реформа политической системы Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки
Распад империи и революции 1917 года
Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция "Военный коммунизм" Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике

Внешняя политика СССР в эпоху Перестройки

Во внешней политике была принята концепция «Нового политического мышления»

Основные положения:

  • Отказ от принципа, провозглашающего раскол современного мира на две системы (социалистическую и капиталистическую);

  • Провозглашение невозможности решения международных проблем с позиций силы;

  • Признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идеологическими, религиозными и иными.

Основные направления внешней политики:

  • Нормализация отношений Восток — Запад через разоружение.

  • Разблокирование региональных конфликтов.

  • Установление тесных экономических и взаимовыгодных политических контактов с различными странами без предпочтения странам социалистического лагеря.

Разоружение:

Разоружению на Земле предшествовал новый виток усугубления отношений мировых держав в освоении космического пространства. В 1983 году американским президентом Р. Рейганом была объявлена стратегическая оборонная инициатива (СОИ или «звёздные войны»), представлявшая собой долгосрочную программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, основной целью которых являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования, исключающей или ограничивающей возможное поражение наземных и морских целей из космоса. Советскому союзу, отстающему от США в научно-техническом прогрессе, эту карту крыть было нечем. Поэтому Горбачев и пошел на разоружение и улучшение отношений с Западом.

Стали проводиться регулярные встречи М.С. Горбачёва с президентами США (Р. Рейганом в 1985 и 1986 годах, с Д. Бушем в 1989 году), итогом которых стало достижение договоренностей о расширении отношений между СССР и США, принятии СССР программы ядерного разоружения и моратория на испытание ядерного оружия.

8 декабря 1987 года произошло подписание соглашения между СССР и США об уничтожении целого класса ядерных вооружений: ракет среднего и ближнего радиуса действия (договор РСМД). Впервые от переговоров об ограничении вооружений две сверхдержавы перешли к ликвидации этого оружия.

В мае 1987 года страны Варшавского Договора внесли предложение об одновременном роспуске ОВД и НАТО (в первую очередь их военных организаций).

Весной 1989 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о сокращении Вооруженных Сил СССР и расходов на оборону в 1989 – 1990 годах.

В мае 1989 года начался вывод советских войск из Афганистана.

В 1989 году произошло разрушение Берлинской стены, а 3 октября 1990 года с разрешения СССР произошло вхождение ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в соответствии с конституцией ФРГ.

В июле 1991 года в Москве был подписан советско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1), предусматривавший сокращение самых мощных видов наступательного оружия.

Распад социалистической системы:

В 1989 году начался вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы, что провоцировало рост антисоветских настроений. Начавшиеся в них процессы демократизации привели к «бархатным» (то есть бескровным) революциям в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В декабре 1989 года при помощи оружия был свергнут режим Чаушеску в Румынии.

Весной 1991 года состоялся роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора, который завершил процесс распада социалистической системы.

Итог «Нового политического мышления»:

  1. Значительное ослабление международной напряженности;

  2. Ограничение сферы влияния СССР;

  3. Ослабление военного и экономического потенциала СССР вследствие роспуска СЭВ и ОВД;

  4. СССР сбросил с себя тяжкое бремя, заключавшееся в необходимости экономической поддержки социалистических стран Третьего мира.