Новое политическое мышление и перемены во внешней политике

Внешняя политика СССР в эпоху Перестройки

Во внешней политике была принята концепция «Нового политического мышления»

Основные положения:

Отказ от принципа, провозглашающего раскол современного мира на две системы (социалистическую и капиталистическую);

Провозглашение невозможности решения международных проблем с позиций силы;

Признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идеологическими, религиозными и иными.

Основные направления внешней политики:

Нормализация отношений Восток — Запад через разоружение.

Разблокирование региональных конфликтов.

Установление тесных экономических и взаимовыгодных политических контактов с различными странами без предпочтения странам социалистического лагеря.

Разоружение:

Разоружению на Земле предшествовал новый виток усугубления отношений мировых держав в освоении космического пространства. В 1983 году американским президентом Р. Рейганом была объявлена стратегическая оборонная инициатива (СОИ или «звёздные войны»), представлявшая собой долгосрочную программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, основной целью которых являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования, исключающей или ограничивающей возможное поражение наземных и морских целей из космоса. Советскому союзу, отстающему от США в научно-техническом прогрессе, эту карту крыть было нечем. Поэтому Горбачев и пошел на разоружение и улучшение отношений с Западом.



Стали проводиться регулярные встречи М.С. Горбачёва с президентами США (Р. Рейганом в 1985 и 1986 годах, с Д. Бушем в 1989 году), итогом которых стало достижение договоренностей о расширении отношений между СССР и США, принятии СССР программы ядерного разоружения и моратория на испытание ядерного оружия.

8 декабря 1987 года произошло подписание соглашения между СССР и США об уничтожении целого класса ядерных вооружений: ракет среднего и ближнего радиуса действия (договор РСМД). Впервые от переговоров об ограничении вооружений две сверхдержавы перешли к ликвидации этого оружия.

В мае 1987 года страны Варшавского Договора внесли предложение об одновременном роспуске ОВД и НАТО (в первую очередь их военных организаций).

Весной 1989 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о сокращении Вооруженных Сил СССР и расходов на оборону в 1989 – 1990 годах.

В мае 1989 года начался вывод советских войск из Афганистана.

В 1989 году произошло разрушение Берлинской стены, а 3 октября 1990 года с разрешения СССР произошло вхождение ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в соответствии с конституцией ФРГ.

В июле 1991 года в Москве был подписан советско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1), предусматривавший сокращение самых мощных видов наступательного оружия.



Распад социалистической системы:

В 1989 году начался вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы, что провоцировало рост антисоветских настроений. Начавшиеся в них процессы демократизации привели к «бархатным» (то есть бескровным) революциям в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В декабре 1989 года при помощи оружия был свергнут режим Чаушеску в Румынии.

Весной 1991 года состоялся роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора, который завершил процесс распада социалистической системы.

Итог «Нового политического мышления»: