НОВОЕ ВРЕМЯ

Англия в XVII веке

1. Английская революция XVII века





После смерти бездетной Елизаветы I престол достался(1603–1625) – сыну той самой Марии Стюарт, которую Елизавета I отправила на эшафот. В целом он пытался править также «по-абсолютистски», как и его предшественники, руководствуюсь принципом «от Бога – король, от короля – закон». Естественно, его единоличное правление вызывало недовольство парламента. Помимо этого, население раздражала его религиозная политика, заключавшаяся в защите англиканской церкви от пуритан. Наконец, недовольство вызывал небывалый размах казнокрадства и взяточничества при Якове. С его сыном(1625–1649) общество связывало надежды на позитивные изменения, парламент решил пошатнуть единоличную власть монарха: в 1628 году, когда Англия испытывала внешнеполитический кризис, парламентарии навязали Карлу I, где содержалось требование уважать права парламента. Как только монарх пытался нарушить «Петицию…», парламент бурно протестовал. Тогда король распустил этот парламент и не созывал его 11 лет. С одной стороны, Карл получил, что хотел – единоличную власть. С другой – без парламента король не мог назначать новые налоги. Сначала Карл I пытался восстанавливать старые средневековые подати, входившие в юрисдикцию монарха, однако средств от них не хватало. Когда в 1640 году казна опустела, Карлу пришлось собрать парламент, который вошел в историю под названием(он не расходился 12 лет). С его реформ и начинается отсчет революции:

Парламент встал в оппозицию королю: запретил епископскую цензуру, преследовавшую инакомыслящих, уничтожил королевские суды, принял закон, по которому палата общин могла быть распущена только с ее согласия.

Карл I попытался усмирить пыл парламентариев, в 1642 году арестовав его идейных руководителей, однако эта попытка провалилась. Началась открытая конфронтация, гражданская война между парламентом и королем. Карл бежал на север страны и обосновался в Ноттингеме , рассчитывая на помощь крупных землевладельцев, лояльных ему.

Страна разделилась на сторонников короля – «кавалеров» (так горожане называли знать за пышные парики и кружева) – и его противников – «круглоголовых» (так знать презрительно называла небогатых и незнатных парламентариев, так как короткая стрижка была принята у подмастерьев и учеников).

В 1645 году парламент создал единое войско нового образца, состоящее из добровольцев (офицером здесь мог стать любой, ценились личные заслуги, а не родовитость). Организатором нового войска стал дворянин Оливер Кромвель .

В 1645 году в битве при Нейзби Карл I был разбит и бежал к шотландцам.

Парламент продолжил реформировать страну: конфисковал земли короля и епископов, дворян-землевладельцев освободил от феодальных платежей, земля становилась их собственностью, церковь отныне подчинялась не королю, а парламенту.

В 1647 году шотландцы выдали Карла I парламенту. В целом парламентарии были готовы пойти с королем на компромисс – ему надо было только признать все реформы парламента.

Однако радикальные пуритане из армии Кромвеля требовали еще большего ослабления королевской власти. Армия провела «Прайдову чистку» (полковник Прайд со своим отрядом изгнал умеренных пуритан из парламента).

Оставшиеся пуритане-радикалы организовали суд над королем и приговорили его к смертной казни. В 1649 году Карла I лишили головы. С абсолютизмом было покончено, в Англии была установилась республика. Палата лордов упразднялась, законодательная власть осталась в руках палаты общин, исполнительная перешла в руки совета во главе с Оливером Кромвелем.





Карл I; карта, показывающая земли, сохранившие лояльность королю (зеленым) и высказавшие верность парламенту (оранжевым); Оливер Кромвель

2. «Славная революция» в Англии





Республика в Англии продержалась не долго. Долгий парламент не реагировал на беспокойства в стране – восстания крестьян, возмущения горожан из-за дороговизны продуктов – из-за чего стал терять влияние. Богатые землевладельцы были заинтересованы в подавлении крестьянских возмущений и наведении порядка в государстве, поэтому в 1653 году они поддержали, который взял власть в свои руки и установил военную диктатуру: с отрядом мушкетеров он вошел в парламент и разогнал депутатов, после чего стал(по сути «некоронованным королем»). Правил он жестко, однако после его смерти в 1658 году беспорядки в стране не утихли. Собранный в 1660 году парламент решил реставрировать монархию для успокоения масс – на престол был приглашен сын казненного Карла I –. Перед ним были поставлены условия:

не менять порядков, установленных в ходе революции

не преследовать участников революции

Карл II первоначально согласился их принять, однако совсем скоро забыл о своих обещаниях: начались гонения на участников революции, преследования пуритан. Его брат Яков II – следующий король – вообще пытался восстановить абсолютную власть монарха. Парламент же в ответ на это принял решение лишить его короны и передать власть правителю Голландии Вильгельму III Оранскому, который был женат на дочери Якова II. В 1688 году Вильгельм высадился в Англии, Яков II бежал из страны. Вильгельм III был коронован на условиях, продиктованных парламентариями. Монарху был вручен Билль о правах, в котором были оговорены функции и обязанности парламента, короля и его министров. Таким образом свершилась «Славная революция» – в Англии установилась конституционная монархия, борьба короля и парламента закончилась победой последнего.





Оливер Кромвель закрывает Долгий парламент; Карл II Стюарт; Вильгельм III Оранский