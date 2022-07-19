НОВОЕ ВРЕМЯ

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Всеобщая история
Англия в XVIII веке Церковь в Средневековье XIV-XV вв.: что происходило на Западе Америка в XVIII веке Восточная Европа в XVI в. Франция в XVII веке Франция в XV-XVI вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Объединительные движения в Италии Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Древний Рим Древняя Греция Страны Азии в XIX веке Великие географические открытия Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Реформация и её последствия Франция в XVIII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Франция в XIX веке Образование независимых государств в Латинской Америке Тридцатилетняя война Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XIХ веке Эпоха Эллинизма Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XV-XVI вв. США в XIХ веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Эпоха Крестовыых походов XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Международные отношения в XVIII веке Англия в XVII веке
Средневековый период
Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Александр Невский и отражение агрессии с Запада
Культура России VIII-XX вв.
Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Культура современной России Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Первая русская революция Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г.
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2
Формат ЕГЭ
Задание 21 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ
Россия в Новое время
Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов
Новейшая история России
История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ Внешняя политика Л.И.Брежнева "Военный коммунизм" НЭП СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Февральская революция Индустриализация и коллективизация в СССР Образование СССР Октябрьская революция Гражданская война
Древняя Русь
Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв.

НОВОЕ ВРЕМЯ

Англия в XVII веке

1. Английская революция XVII века


После смерти бездетной Елизаветы I престол достался Якову I Стюарту (1603–1625) – сыну той самой Марии Стюарт, которую Елизавета I отправила на эшафот. В целом он пытался править также «по-абсолютистски», как и его предшественники, руководствуюсь принципом «от Бога – король, от короля – закон». Естественно, его единоличное правление вызывало недовольство парламента. Помимо этого, население раздражала его религиозная политика, заключавшаяся в защите англиканской церкви от пуритан. Наконец, недовольство вызывал небывалый размах казнокрадства и взяточничества при Якове. С его сыном Карлом I (1625–1649) общество связывало надежды на позитивные изменения, парламент решил пошатнуть единоличную власть монарха: в 1628 году, когда Англия испытывала внешнеполитический кризис, парламентарии навязали Карлу I «Петицию о праве», где содержалось требование уважать права парламента. Как только монарх пытался нарушить «Петицию…», парламент бурно протестовал. Тогда король распустил этот парламент и не созывал его 11 лет. С одной стороны, Карл получил, что хотел – единоличную власть. С другой – без парламента король не мог назначать новые налоги. Сначала Карл I пытался восстанавливать старые средневековые подати, входившие в юрисдикцию монарха, однако средств от них не хватало. Когда в 1640 году казна опустела, Карлу пришлось собрать парламент, который вошел в историю под названием Долгого (он не расходился 12 лет). С его реформ и начинается отсчет революции:

  • Парламент встал в оппозицию королю: запретил епископскую цензуру, преследовавшую инакомыслящих, уничтожил королевские суды, принял закон, по которому палата общин могла быть распущена только с ее согласия.

  • Карл I попытался усмирить пыл парламентариев, в 1642 году арестовав его идейных руководителей, однако эта попытка провалилась. Началась открытая конфронтация, гражданская война между парламентом и королем. Карл бежал на север страны и обосновался в Ноттингеме, рассчитывая на помощь крупных землевладельцев, лояльных ему.

  • Страна разделилась на сторонников короля – «кавалеров» (так горожане называли знать за пышные парики и кружева) – и его противников – «круглоголовых» (так знать презрительно называла небогатых и незнатных парламентариев, так как короткая стрижка была принята у подмастерьев и учеников).

  • В 1645 году парламент создал единое войско нового образца, состоящее из добровольцев (офицером здесь мог стать любой, ценились личные заслуги, а не родовитость). Организатором нового войска стал дворянин Оливер Кромвель.

  • В 1645 году в битве при Нейзби Карл I был разбит и бежал к шотландцам.

  • Парламент продолжил реформировать страну: конфисковал земли короля и епископов, дворян-землевладельцев освободил от феодальных платежей, земля становилась их собственностью, церковь отныне подчинялась не королю, а парламенту.

  • В 1647 году шотландцы выдали Карла I парламенту. В целом парламентарии были готовы пойти с королем на компромисс – ему надо было только признать все реформы парламента.

  • Однако радикальные пуритане из армии Кромвеля требовали еще большего ослабления королевской власти. Армия провела «Прайдову чистку» (полковник Прайд со своим отрядом изгнал умеренных пуритан из парламента).

  • Оставшиеся пуритане-радикалы организовали суд над королем и приговорили его к смертной казни. В 1649 году Карла I лишили головы. С абсолютизмом было покончено, в Англии была установилась республика. Палата лордов упразднялась, законодательная власть осталась в руках палаты общин, исполнительная перешла в руки совета во главе с Оливером Кромвелем.


Карл I; карта, показывающая земли, сохранившие лояльность королю (зеленым) и высказавшие верность парламенту (оранжевым); Оливер Кромвель

2. «Славная революция» в Англии


Республика в Англии продержалась не долго. Долгий парламент не реагировал на беспокойства в стране – восстания крестьян, возмущения горожан из-за дороговизны продуктов – из-за чего стал терять влияние. Богатые землевладельцы были заинтересованы в подавлении крестьянских возмущений и наведении порядка в государстве, поэтому в 1653 году они поддержали Оливера Кромвеля, который взял власть в свои руки и установил военную диктатуру: с отрядом мушкетеров он вошел в парламент и разогнал депутатов, после чего стал лордом-протектором Англии (по сути «некоронованным королем»). Правил он жестко, однако после его смерти в 1658 году беспорядки в стране не утихли. Собранный в 1660 году парламент решил реставрировать монархию для успокоения масс – на престол был приглашен сын казненного Карла I – Карл II Стюарт. Перед ним были поставлены условия:

  • не менять порядков, установленных в ходе революции

  • не преследовать участников революции

Карл II первоначально согласился их принять, однако совсем скоро забыл о своих обещаниях: начались гонения на участников революции, преследования пуритан. Его брат Яков II – следующий король – вообще пытался восстановить абсолютную власть монарха. Парламент же в ответ на это принял решение лишить его короны и передать власть правителю Голландии Вильгельму III Оранскому, который был женат на дочери Якова II. В 1688 году Вильгельм высадился в Англии, Яков II бежал из страны. Вильгельм III был коронован на условиях, продиктованных парламентариями. Монарху был вручен Билль о правах, в котором были оговорены функции и обязанности парламента, короля и его министров. Таким образом свершилась «Славная революция» – в Англии установилась конституционная монархия, борьба короля и парламента закончилась победой последнего.


Оливер Кромвель закрывает Долгий парламент; Карл II Стюарт; Вильгельм III Оранский