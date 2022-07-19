Реформы Избранной рады

Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны

1. Венчание на царствие

В январе 1547 года молодой князь впервые в российской истории венчался на царство в Успенском Соборе Московского Кремля. Придумал этот ритуал венчания московский митрополит Макарий, из рук которого Иван IV принял шапку Мономаха. С этого момента великий московский князь стал именоваться царем.

Успенский собор Московского кремля

2. Московское восстание 1547 г.

Однако вскоре за венчанием последовало печально известное Московское восстание 1547 года. Это был мятеж горожан против засилья при дворе клана Глинских.

Одной из главных причин восстания было усиление феодального и налогового гнёта, усугубившегося насилиями и притеснениями со стороны государственной администрации в годы боярского правления (особенно в правление князей Глинских).

Главную силу восставших составляли московские «тяглые» люди, несшие основное налоговое бремя. Волнения начались сразу после большого пожара 21 июня 1547 года. Царь Иван IV укрылся в селе Воробьево.

Мятеж достиг кульминации 26 – 29 июня: восставшие убили князя Ю.В. Глинского, были разграблены дворы и имущество Глинских, которых горожане считали виновниками пожара. 29 июня вооруженные москвичи двинулись в Воробьево и потребовали от царя выдачи остальных Глинских; после переговоров они вернулись в Москву.

Правительство перешло к репрессиям: некоторые участники восстания были казнены, другие бежали из столицы. Восстание было осложнено интригой дворцовой знати против Глинских, привело к их падению и вызвало ряд волнений и восстаний в других городах и регионах.

3. Складывание Избранной рады

Около 1549 года вокруг молодого Ивана IV сложился совет близких к нему молодых людей-реформаторов, получивший название «Избранная рада». Это было своего рода неофициальное правительство при царе. Руководил правительством «Избранной Рады» А.Ф. Адашев, который был не из очень знатного рода.

В работе Избранной рады принимали участие: князья Д. Курлятев, А. Курбский, М. Воротынский, московский митрополит Макарий и священник Благовещенского собора Кремля, духовник (то есть тот, кому Иван IV исповедался) царя Сильвестр, дьяк (так назывался один из чиновничьих чинов) Посольского приказа И. Висковатый, а также дворянин А. Адашев.

Наиболее известные члены Избранной рады

Избранная рада просуществовала до 1560 года: некоторые историки связывают прекращение деятельности этого кружка со смертью жены Ивана IV царевны Анастасии, после которой царь кардинально изменил свою внутриполитическую линию.

4. Реформы Избранной рады

Земский собор (1549)

При Иване IV был существенно изменен состав Боярской думы: он был расширен за счет представителей новой аристократии. При Иване Васильевиче возник новый орган власти — Земский собор. Это был сословно-представительный орган при царе, который обсуждал вопросы внутренней и внешней политики. Первый Земский собор был созван в 1549 году.

«Царь Иоанн IV открывает первый Земский собор своею покаянною речью». К. Лебедева.

На нем было принято решение о составлении нового свода законов — Судебника (составлен в 1550 году), а также утверждена программа преобразований во многих сферах жизни общества.

Новый Судебник подтверждал право перехода крестьян в Юрьев день, однако была увеличена плата за «пожилое». Феодал теперь отвечал за преступления крестьян, что усиливало их личную зависимость от господина.

Приказы

Еще задолго до эпохи реформ Избранной Рады ряд отраслей государственного управления был передан определенным боярам. Впервые термин «приказ» встречается во времена Василия III, но уже при Иване III они начинают функционировать.

Приказы — учреждения, ведавшие отраслями государственного управления или отдельными регионами страны. Аналоги современных министерств.

В середине XVI века существовало около двадцати приказов: Разрядный приказ (ведал поместным войском), Пушкарский (артиллерией), Стрелецкий (стрельцами), Оружейная палата (Арсенал).

Управлением иностранными делами занимался Посольский приказ, контролировал финансы — приказ Большой приход, государственными землями, раздаваемыми дворянам, ведал — Поместный приказ, заботился о холопах и вел их строгий учет — Холопий приказ. Были приказы, которые управляли определенными территориями — приказ Сибирского дворца управлял Сибирью, приказ Казанского дворца — присоединенным Казанским ханством. Возглавляли приказы крупные чиновники – дьяки. Создание системы приказов способствовало централизации управления страной.

Приказ в Москве. А. Янов.

Отмена кормлений

Формировалась единая система управления на местном уровне. Там всецело властвовали бояре-кормленщики, которые содержались за счет местного населения, процветала коррупция. В 1556 году кормления были отменены. Управление на местах перешло к избираемым из местных дворян — земским старостам, в городах – городовым приказчикам и излюбленным головам.

Денежная и налоговая реформы

Еще при матери Ивана IV — Елене Глинской началась денежная реформа, которая сделала московский рубль главной денежной единицей страны.

В середине XVI века была установлена единая для всего государства единица взимания налогов — большая соха. В зависимости от плодородия почвы, а также социального положения владельца земли соха составляла 400—600 десятин земли.

Создание постоянного войска и Уложение о службе

Дворянское ополчение являлось ядром армии. Под Москвой была посажена на землю «избранная тысяча» — 1070 провинциальных дворян, которые должны были стать опорой царя и были ему безраздельно преданны.

В 1550 году создается постоянное стрелецкое войско. На начальном этапе численность стрельцов составляла три тысячи человек. Стрельцы были вооружены однозарядной винтовкой – пищалью и большим топором – бердышом. Увеличилось число иностранцев на службе у русского царя. Казачество стало активно привлекаться для несения пограничной службы.

Стрелецкое войско

В 1556 году было составлено Уложение о службе, по которому молодой человек (владелец вотчины или поместья) мог начинать служить с 15 лет. Со 150 десятин земли вотчинники или помещики должны были выставлять одного воина «конно, людно и оружно», что значит с лошадью и обмундированием. Те бояре и дворяне, которые входили в ополчение, назывались «служилыми людьми по отечеству», т. е. по происхождению.

Другую группу составляли «служилые люди по прибору», куда входили стрельцы, пушкари (артиллеристы), городская стража.

Во время военных походов ограничивалось местничество, поэтому войска имели возможность получить талантливых полководцев, а не просто знатных. Конечно, это положительным образом сказывалось на качестве и успешности военных кампаний.

Церковь, ереси и Стоглавый собор

В 1551 году состоялся Стоглавый собор — собрание иерархов русской церкви с целью упорядочить церковные дела: был составлен общерусский список святых, унифицированы церковные обряды на всей территории страны, было принято решение об оставлении в руках церкви всех земель, приобретенных ею до Собора и т.д. Решения Собора были сформулированы в 100 главах, откуда он и получил свое название.

Главный итог Собора — появление тенденции к контролю государства над церковными и монастырскими землями.

Ересь Башкина и Косого

С крайним развитием консервативного направления в обществе люди противоположного направления тоже в свою очередь естественно доходили до крайностей, которые вскоре после Стоглавого собора выразились в новых ересях Башкина и Косого. Через 50 лет после Собора против жидовствующих, появилась новая ересь, возникшая одновременно в двух местах: в 1554 году в Москве её распространял Матфей Башкин, а на Белоозере Федор Косой.

Они отрицали учение о Святой Троице, учение о Божественности Христа, не признавали церковной иерархии, отрицали почитание икон, выступали против Предания и монашества.

В этом их учение было сходно с ересью жидовствующих, но в отличие от нее, у новых еретиков были развиты элементы социальной критики. Они говорили, что все люди перед Богом равны и отношения между ними должны основываться на принципах христианской любви, поэтому для христиан неприемлемо рабство, закабаление одних другими (холопство существовало еще со времен Древней Руси и было отменено лишь при Петре I).

Ересь возникла под влиянием реформаторских идей, распространявшихся в соседних Польше, Литве, Белоруссии и Украине. Однако в России еретики не смогли найти широкой поддержки и фактически остались одни.

В 1554 году был созван Собор, на котором еретики были осуждены.

Итоги:

Надо признать, что реформы Избранной Рады значительно способствовали укреплению централизованного российского государства. Благодаря этим преобразованиям упрочилась власть царя, была реформирована система местного управления, военное дело встало на новый уровень.