Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
История
Всеобщая история
Объединительные движения в Италии Франция в XVIII-XIX вв. Великие географические открытия Древний мир - цивилизации Ближнего Востока Франция в XVI-XVII вв. Европейские конфликты Нового времени Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Англия в XVIII-XIX вв. XI-XIV вв. Что происходило на Востоке История Древнего Рима XIV-XV вв. Европейская культура Крестовые походы Реформация в Европе История Древней Греции Мир на пороге Первой мировой войны XI-XIV вв. Что происходило на Западе VIII-XI вв. Европа Церковь в Средневековье Восточная Европа в XVI веке Англия в XVI-XVII вв. Америка в XVIII-XIX вв. VIII-XI вв. Восток Древний мир - цивилизации Азии
Россия в Новое время
Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Внешняя политика Петра I Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Преобразования Петра I Восстание Степана Разина Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Россия накануне преобразований
Средневековый период
Правление Бориса Годунова Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Начало возвышения Москвы Феодальная война второй четверти XV в. Феодальная раздробленность Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Русское государство в первой половине XVI в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Отечественная война 1812 г. Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Первая русская революция Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Древняя Русь
Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья
Культура
Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в.

Церковь в Средневековье

1. Разделение Церкви на Западную (католическую) и Восточную (православную)

С самого начала эпохи средневековья варварские королевства на Западе и Византийскую империю на Востоке объединяла единая церковная организация. Однако к XI веку между греческим Востоком и латинским Западом накопилось слишком много противоречий, которые выражались в различном толковании христианского вероучения и формах богослужения. Также происходило соперничество за христианизацию варварских народов (вспомните, что Русь при выборе веры интересовалась Христианством как западного, так и восточного толка). Окончательно раскол образовался в 1054 году, когда папские послы прибыли в Константинополь для переговоров о преодолении разногласий. Однако получилось ровно наоборот – Папа римский и константинопольский патриарх предали другу анафеме и произошло разделение Церквей – Великая схизма. В результате образовалась православная церковь на Востоке и католическая на Западе.

Католический (оранжевым) и православный (синим) мир

2. Рост влияния католической церкви в XI-XIII веках

К XI веку католическая церковь стала могущественной силой, она обращала варварские народы в свою веру проповедью, огнем и мечом. Усилившись, церковные иерархи начали претендовать на главенство над светской властью. Однако этому мешало внутреннее разложение Церкви, утрата церковной дисциплины, пьянство и разнузданность священников. Еще в начале X века монастырь Клюни начал борьбу за очищение Церкви. Также клюнийцы стремились освободить монастыри из под власти светских сеньоров, что не могло не усилить религиозные власти. В XI веке папа Григорий VII начал борьбу со светскими монархами за право самому назначать местных епископов (раньше такое право было у императора Священной Римской империи). Рост могущества Церкви проявился в том, что ей в конце XI века удалось организовать крестовые походы, вдохновив множество рыцарей отправиться в Святую землю и освободить Гроб Господень из рук мусульман. Пик церковной власти был достигнут в начале XII века при папе Иннокентии III, который сумел отлучить от Церкви непокорных ему трех монархов – французского и английского королей, а также германского императора.

Изображение Папы Григория VII и изображение Папы Иннокентия III, благословляющего рыцарей на крестовый поход