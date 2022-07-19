Церковь в Средневековье

1. Разделение Церкви на Западную (католическую) и Восточную (православную)

С самого начала эпохи средневековья варварские королевства на Западе и Византийскую империю на Востоке объединяла единая церковная организация. Однако к XI веку между греческим Востоком и латинским Западом накопилось слишком много противоречий, которые выражались в различном толковании христианского вероучения и формах богослужения. Также происходило соперничество за христианизацию варварских народов (вспомните, что Русь при выборе веры интересовалась Христианством как западного, так и восточного толка). Окончательно раскол образовался в 1054 году, когда папские послы прибыли в Константинополь для переговоров о преодолении разногласий. Однако получилось ровно наоборот – Папа римский и константинопольский патриарх предали другу анафеме и произошло разделение Церквей – Великая схизма. В результате образовалась православная церковь на Востоке и католическая на Западе.

Католический (оранжевым) и православный (синим) мир

2. Рост влияния католической церкви в XI-XIII веках

К XI веку католическая церковь стала могущественной силой, она обращала варварские народы в свою веру проповедью, огнем и мечом. Усилившись, церковные иерархи начали претендовать на главенство над светской властью. Однако этому мешало внутреннее разложение Церкви, утрата церковной дисциплины, пьянство и разнузданность священников. Еще в начале X века монастырь Клюни начал борьбу за очищение Церкви. Также клюнийцы стремились освободить монастыри из под власти светских сеньоров, что не могло не усилить религиозные власти. В XI веке папа Григорий VII начал борьбу со светскими монархами за право самому назначать местных епископов (раньше такое право было у императора Священной Римской империи). Рост могущества Церкви проявился в том, что ей в конце XI века удалось организовать крестовые походы, вдохновив множество рыцарей отправиться в Святую землю и освободить Гроб Господень из рук мусульман. Пик церковной власти был достигнут в начале XII века при папе Иннокентии III, который сумел отлучить от Церкви непокорных ему трех монархов – французского и английского королей, а также германского императора.

Изображение Папы Григория VII и изображение Папы Иннокентия III, благословляющего рыцарей на крестовый поход