Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
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Новейшая история России
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Древняя Русь
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НОВОЕ ВРЕМЯ

Священная Римская империя германской нации в XVIII веке и образование Пруссии

1. Специфика политического устройства Священной Римской империи


Священная Римская империя германской нации образца XVIII века – это пример самой сильной раздробленности в мировой истории (в рамках страны существовало до 1900 областей-носителей суверенной власти!). Эту страну нельзя было назвать «Германией» и чисто немецким государством, так как на имперских землях жили и другие народы (итальянцы, чехи, венгры). У этой страны не было столицы как таковой, также отсутствовали четкие границы государства: имперские князья владели землями вне Империи (Венгрия, Польские земли), иностранные государи владели частью имперских земель (короли Дании, Швеции). В эпоху абсолютизма чуда не произошло, центральная власть не смогла усилиться и сделать из этого аморфного политического образования что-то целостное. Однако местные князья в своих землях собственную власть увеличили, что еще больше усугубило раздробленность. Раскол в Империи был не только по политическому признаку, но и по религиозному, в стране уживались католики и протестанты.
Единственным фактором, сдерживающим центробежные силы в государстве, было наличие в стране рейхстага и кайзера (императора), избираемого курфюрстами (семью наиболее сильными имперскими князьями).

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Священная Римская империя германской нации в 1789 году

2. Бранденбургско-Прусское государство


Курфюршество Бранденбург было составной частью Империи. Династия Гогенцоллернов получила эти земли еще в XV веке. В начале XVII века они приобрели лежащее за несколько сотен километров от их владений герцогство Пруссия – бывшие земли Тевтонского ордена, по названию которых и было названо впоследствии образовавшееся государство. Раздробленность территорий заставляла Гогенцоллернов повышать эффективность административного аппарата, наращивать чиновничество, развивать армию для защиты границ раздробленного государства. Эффективная администрация и милитаризм – вот основа величия будущей Пруссии. Помимо этого, говоря об усилении Бранденбурга, нельзя не вспомнить об юнкерстве – прусском дворянстве, которое отличалось особым самосознанием, сильными связями с государством и лояльностью к правителю. Королевские указы запрещали юнкерам учиться заграницей, поощряли их обучение в королевском кадетском корпусе. В результате Бранденбург обрел мощную социальную базу в лице своего дворянства, преданного государству и правителю. Возвышение началось в эпоху Фридриха Вильгельма I (1713–1740), который, в отличие от своих соседей, взял курс на жесткую экономию государственного бюджета, не тратя деньги на роскошный двор и личные нужды. Свое прозвище «король-солдат» Фридрих Вильгельм I получил за реорганизацию армии, на обеспечение которой уходило до 4/5 казны. При его сыне, Фридрихе II (1740–1786), милитаризованность Пруссии достигла своего апогея – каждый тридцатый житель страны был солдатом. Большая и мощная армия позволили Фридриху II победить в войне Австрию и отобрать у нее Силезию, что послужит камнем преткновения между двумя государствами и скажется на процессе собирания германских земель в XIX веке и предопределит облик будущей Германской империи.

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Бранденбург и Пруссия в начале XVII века; изображение Фридриха Вильгельма I