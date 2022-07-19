Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина

Смерть Сталина и перераспределение власти.
5 марта 1953 года умирает И. В. Сталин. Смерть вождя стала для одних трагедией, а для других — счастливым спасением. Для партийных же функционеров смерть Генерального секретаря могла значить только одно – старт безжалостной борьбы за власть и за «место под солнцем». Претендента на полноту власти было три: Г. М. Маленков, Л. П. Берия и Н. С. Хрущев.
1. Первый этап (весна-лето 1953 года).
Пересмотр репрессивной политики, проводимой при Сталине (так, он прекратил «Дело врачей» и «Мингрельское дело», инициировал принятие указа «Об амнистии», по которому из мест заключения было освобождено более 1 миллиона человек и способствовал запрещению пыток при допросах);
Лишение ЦК партии права руководить экономикой страны, ограничение его лишь политической деятельностью;
Расширение прав союзных республик;
Сокращение военных расходов;
Пересмотр внешнеполитического курса (например, он предлагал отказаться от поддержки ГДР и был согласен не ее объединение с ФРГ);
Критику культа личности И.В. Сталина.
Руководство КПСС по инициативе Никиты Хрущёва выступило против усиления влияния Берии. Он, как опасная политическая фигура, был арестован, предан суду и расстрелян по обвинению в организации сталинских репрессий и шпионаже в пользу Великобритании.
В этот период происходила борьба между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым.
Отказ от политики культа личности и переход к коллективному управлению страной;
Развитие легкой и пищевой промышленности (еще в 1953 году Маленков выступил на сессии Верховного Совета, где провозгласил курс на проведение хозяйственных реформ, «направленных лицом к человеку»);
Борьбу с бюрократизмом в партийных и государственных органах власти (критиковал взятничество и пренебрежение нуждами народа со стороны номенклатуры).
Г. М. Маленков, как конкурент Хрущева, в 1955 году был подвергнут критике и снят с поста главы Совета министров, но не арестован и не расстрелян.
Открытая критика культа личности Сталина (что он и сделает позднее на XX съезде КПСС в 1956 году);
Приоритетное развитие тяжелой, а не легкой промышленности;
Экстенсивные методы развития экономики (что впоследствии воплотится в программу освоения целины);
Изменение внешнеполитической доктрины (не конфронтация, а мирное сосуществование с капиталистическим западом).
Некоторые политические деятели, такие как Молотов и Каганович, были несогласны с проводимой Никитой Сергеевичем политикой. Они были за сохранение сталинской политики во всех сферах и считали, что Первый секретарь ЦК КПСС слишком далеко зашел в разоблачении культа личности Сталина, чем подорвал авторитет СССР на международной арене (например, произошло охлаждение отношений с Китаем, где в это время Мао Цзэдун создавал свой собственный культ личности). К Молотову и Кагановичу примкнул и Маленков (был несогласен со своим отстранением с поста председателя Совета Министров).
В результате борьбы за политическую власть после смерти Сталина Никита Сергеевич Хрущев сумел одержать победу. С марта 1958 года он стал председателем Совета Министров, то есть совместил в одних руках высшую партийную и государственную должности, получив, тем самым, почти безграничную власть в стране.