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Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина

Смерть Сталина и перераспределение власти.

5 марта 1953 года умирает И. В. Сталин. Смерть вождя стала для одних трагедией, а для других — счастливым спасением. Для партийных же функционеров смерть Генерального секретаря могла значить только одно – старт безжалостной борьбы за власть и за «место под солнцем». Претендента на полноту власти было три: Г. М. Маленков, Л. П. Берия и Н. С. Хрущев.


Первоначально посты между ними распределились следующим образом: Г.М. Маленков стал главой правительства (председателем президиума Верховного совета), а Л.П. Берия занял должность Министра внутренних дел. Н.С. Хрущев, первоначально не получивший значимых государственных постов, с осени 1953 занял высшую партийную должность - стал Первым секретарем ЦК КПСС (до этого должность именовалась «Генеральный секретарь»).


Этапы борьбы за власть после смерти И. В. Сталина.


1. Первый этап (весна-лето 1953 года).
Весной 1953 года Л.П. Берия, опираясь на силовые ведомства, сосредоточил в своих руках всю полноту власти. У него была своя политическая программа, он выступал за:

  1. Пересмотр репрессивной политики, проводимой при Сталине (так, он прекратил «Дело врачей» и «Мингрельское дело», инициировал принятие указа «Об амнистии», по которому из мест заключения было освобождено более 1 миллиона человек и способствовал запрещению пыток при допросах);

  2. Лишение ЦК партии права руководить экономикой страны, ограничение его лишь политической деятельностью;

  3. Расширение прав союзных республик;

  4. Сокращение военных расходов;

  5. Пересмотр внешнеполитического курса (например, он предлагал отказаться от поддержки ГДР и был согласен не ее объединение с ФРГ);

  6. Критику культа личности И.В. Сталина.

Руководство КПСС по инициативе Никиты Хрущёва выступило против усиления влияния Берии. Он, как опасная политическая фигура, был арестован, предан суду и расстрелян по обвинению в организации сталинских репрессий и шпионаже в пользу Великобритании.

2. Второй этап (лето 1953 – 1955 годов).

В этот период происходила борьба между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым.

У Маленкова тоже были свои идеи по преобразованию страны. Этот политический деятель выступал за:

  1. Отказ от политики культа личности и переход к коллективному управлению страной;

  2. Развитие легкой и пищевой промышленности (еще в 1953 году Маленков выступил на сессии Верховного Совета, где провозгласил курс на проведение хозяйственных реформ, «направленных лицом к человеку»);

  3. Борьбу с бюрократизмом в партийных и государственных органах власти (критиковал взятничество и пренебрежение нуждами народа со стороны номенклатуры).

Г. М. Маленков, как конкурент Хрущева, в 1955 году был подвергнут критике и снят с поста главы Совета министров, но не арестован и не расстрелян.


3. Третий этап (1955 – 1957 годы).
Третий этап характеризуется усилением Хрущева и провалившейся попыткой его смещения «Антипартийной группой» в 1957 году.
К 1955 году Н.С. Хрущеву удалось избавиться от своих главных конкурентов – Берии и Маленкова. Он начал выступать за широкомасштабные реформы, его основными политическими идеями были:

  1. Открытая критика культа личности Сталина (что он и сделает позднее на XX съезде КПСС в 1956 году);

  2. Приоритетное развитие тяжелой, а не легкой промышленности;

  3. Экстенсивные методы развития экономики (что впоследствии воплотится в программу освоения целины);

  4. Изменение внешнеполитической доктрины (не конфронтация, а мирное сосуществование с капиталистическим западом).

Некоторые политические деятели, такие как Молотов и Каганович, были несогласны с проводимой Никитой Сергеевичем политикой. Они были за сохранение сталинской политики во всех сферах и считали, что Первый секретарь ЦК КПСС слишком далеко зашел в разоблачении культа личности Сталина, чем подорвал авторитет СССР на международной арене (например, произошло охлаждение отношений с Китаем, где в это время Мао Цзэдун создавал свой собственный культ личности). К Молотову и Кагановичу примкнул и Маленков (был несогласен со своим отстранением с поста председателя Совета Министров).

Эти деятели, получившие в итоге название «Антипартийной группы», попытались сместить Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС, но их действия закончились неудачей. По решению июньского Пленума ЦК КПСС участники группы были выведены из состава ЦК КПСС, а в 1962 — исключены из партии.


В результате борьбы за политическую власть после смерти Сталина Никита Сергеевич Хрущев сумел одержать победу. С марта 1958 года он стал председателем Совета Министров, то есть совместил в одних руках высшую партийную и государственную должности, получив, тем самым, почти безграничную власть в стране.