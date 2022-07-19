Всеобщая история

Позднее средневековье в XIV-XV веках: что происходило на Востоке

1. Завоевания турок-османов

В середине I тысячелетия в районе Алтая обитали кочевые племена, которые современные ученые объединяют в тюркскую языковую общность. За счет того, что тюрки активно использовали стремена и жесткое каркасное седло, они превосходили по боевой мощи другие кочевые племена. Такое военное преимущество обусловило то, что тюрки начали активно мигрировать, подчиняя себе соседние народы (нам тюрки известны в первую очередь в лице Волжской Булгарии, Хазарского каганата, печенегов и половцев). Часть тюркских племен в XIII веке мигрировала из Средней Азии в Малую Азию. В одном сильном тюркском племени вождь носил имя Осман. Со временем всех тюрок, переселившихся в этот регион стали называть турками-османами. Эти османы образовали на северо-западе Малой Азии небольшое мусульманское государство. Глава государства принял титул султана, началось завоевание Византийских территорий.

Карта, показывающая этногенез и миграции тюрок; карта, показывающая распространенность тюркоязычных народов

2. Борьба народов Балканского полуострова против турок-османов в XIV-XV веках

Не только Византия была в опасности. На Балканах существовали Сербия и Болгария, которые переживали на самые лучшие времена. В 1389 году произошла битва на Косовом поле, после чего Сербия попала в зависимость от турок. К концу XIV века османам покорилась Болгария.

3. Падение Византийской империи

Византии тоже оставалось существовать не долго. Империя была ослаблена еще после Четвертого Крестового похода (1202-1204), когда крестоносцы разграбили Константинополь. Турки завершили начатое. В 1453 году султан Мехмед II (1451-1481) осадил столицу Византии. Город пал, империя прекратила свое существование.

Карта Константинополя и изображение султана Мехмеда II