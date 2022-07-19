Всеобщая история

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Средневековый период
Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв.
Древняя Русь
Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв.
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2
Культура России VIII-XX вв.
Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в.
Формат ЕГЭ
Задание 17 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ
Россия в Новое время
Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Всеобщая история
Англия в XVIII веке Англия в XIХ веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Эпоха Крестовыых походов Франция в XIX веке США в XIХ веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Образование независимых государств в Латинской Америке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Америка в XVIII веке Великие географические открытия Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Тридцатилетняя война Франция в XVII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Реформация и её последствия Основные события всеобщей истории ХХ в. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Страны Азии в XIX веке Англия в XVII веке Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии Древняя Греция Древний Рим Церковь в Средневековье Эпоха Эллинизма Международные отношения в XVIII веке Европейская культура в XIV-XV вв. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Англия в XV-XVI вв. Восточная Европа в XVI в. Франция в XVIII веке
Новейшая история России
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) "Военный коммунизм" Октябрьская революция Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Гражданская война Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина История современной России (1991 - 2014 гг.) Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма НЭП СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ Образование СССР Февральская революция
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Россия в Первой мировой войне Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)

Всеобщая история

Позднее средневековье в XIV-XV веках: что происходило на Востоке

1. Завоевания турок-османов

В середине I тысячелетия в районе Алтая обитали кочевые племена, которые современные ученые объединяют в тюркскую языковую общность. За счет того, что тюрки активно использовали стремена и жесткое каркасное седло, они превосходили по боевой мощи другие кочевые племена. Такое военное преимущество обусловило то, что тюрки начали активно мигрировать, подчиняя себе соседние народы (нам тюрки известны в первую очередь в лице Волжской Булгарии, Хазарского каганата, печенегов и половцев). Часть тюркских племен в XIII веке мигрировала из Средней Азии в Малую Азию. В одном сильном тюркском племени вождь носил имя Осман. Со временем всех тюрок, переселившихся в этот регион стали называть турками-османами. Эти османы образовали на северо-западе Малой Азии небольшое мусульманское государство. Глава государства принял титул султана, началось завоевание Византийских территорий.

Карта, показывающая этногенез и миграции тюрок; карта, показывающая распространенность тюркоязычных народов

2. Борьба народов Балканского полуострова против турок-османов в XIV-XV веках

Не только Византия была в опасности. На Балканах существовали Сербия и Болгария, которые переживали на самые лучшие времена. В 1389 году произошла битва на Косовом поле, после чего Сербия попала в зависимость от турок. К концу XIV века османам покорилась Болгария.

26. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

3. Падение Византийской империи

Византии тоже оставалось существовать не долго. Империя была ослаблена еще после Четвертого Крестового похода (1202-1204), когда крестоносцы разграбили Константинополь. Турки завершили начатое. В 1453 году султан Мехмед II (1451-1481) осадил столицу Византии. Город пал, империя прекратила свое существование.

Карта Константинополя и изображение султана Мехмеда II