Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
История
Всеобщая история
XIV-XV вв. Европейская культура Церковь в Средневековье Реформация в Европе Франция в XVI-XVII вв. Восточная Европа в XVI веке Франция в XVIII-XIX вв. Англия в XVI-XVII вв. VIII-XI вв. Европа Англия в XVIII-XIX вв. Мир на пороге Первой мировой войны Великие географические открытия Америка в XVIII-XIX вв. Объединительные движения в Италии XI-XIV вв. Что происходило на Западе Древний мир - цивилизации Ближнего Востока История Древней Греции VIII-XI вв. Восток Европейские конфликты Нового времени Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Древний мир - цивилизации Азии История Древнего Рима Крестовые походы
Россия в Новое время
Преобразования Петра I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина Восстание Е. Пугачёва Россия накануне преобразований Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.)
Средневековый период
Эпоха Ивана III Феодальная раздробленность Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Александр Невский и отражение агрессии с Запада Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Начало возвышения Москвы Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. Правление Бориса Годунова
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Общественные движения в пореформенной России Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Россия в Первой мировой войне Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Древняя Русь
Происхождение славян, их соседи и враги Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг.
Культура
Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в.

Мир на пороге Первой мировой войны

1. Образование военно-политических союзов в конце XIX – начале XX века

Во второй половине XIX века в международной политике было две основные болевые точки: восточный вопрос (и особенно положение Балкан), франко-германское противостояние, обозначившееся после франко-прусской войны 1870-1871 годов. Бисмарк, опасаясь французских реваншистских настроений, в 1882 году инициировал создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Австро-Венгрию он привлек в этот блок, играя на противоречиях России и Австрии на Балканах (обе страны хотели здесь усилить свое влияние, Австрия рассчитывала на помощь Бисмарка). В таких условиях Франция и Россия пошли на ответные меры и в 1891-1894 годах оформили франко-русский союз. Англия долгое время проводила политику «блестящей изоляции» и не вступала ни в какие союзы. Однако агрессивно развивающаяся Германия начала строительство в Турции железной дороги, которая должна была дойти до Багдада. А это угрожало колониям Англии, особенно Индии. Поэтому английское правительство в 1904 году урегулировало свои отношения с Францией, а в 1907 году – с Россией. Так в противопоставление Тройственному союзу сложилась Антанта (Россия, Франция, Англия).

Военно-политические блоки на карте; плакат Антанты

2. Балканские войны

Балканы в XIX веке были настоящим «пороховым погребом Европы». Здесь шло соперничество за влияние между Австро-Венгрией и Россией. Балканские страны пытались освободиться из под турецкого владычества, решить свои собственные противоречия относительно спорных территорий (например, на стыке границ Сербии, Болгарии и Греции находилась Македония, которую все три страны считали своей).

  • В 1912-1913 годах последовала Первая балканская война, носившая антитурецкий характер. Балканский союз (Сербия, Черногория, Греция, Болгария) выбили турок с Балкан, у Османской империи из европейских владений остался лишь Константинополь.

  • Сразу после победы над турками обострились противоречия в лагере союзников: надо было решать, как делить между собой новые земли турецкое наследство. Последовала Вторая балканская война 1913 года. Сербия, Черногория и Греция объединились против Болгарии и требовали от нее территориальных уступок в свою пользу. Болгары были быстро разгромлены и потеряли ряд территорий в пользу победителей.

Балканский союз, направленный против Османской империи