Мир на пороге Первой мировой войны

1. Образование военно-политических союзов в конце XIX – начале XX века

Во второй половине XIX века в международной политике было две основные болевые точки: восточный вопрос (и особенно положение Балкан), франко-германское противостояние, обозначившееся после франко-прусской войны 1870-1871 годов. Бисмарк, опасаясь французских реваншистских настроений, в 1882 году инициировал создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Австро-Венгрию он привлек в этот блок, играя на противоречиях России и Австрии на Балканах (обе страны хотели здесь усилить свое влияние, Австрия рассчитывала на помощь Бисмарка). В таких условиях Франция и Россия пошли на ответные меры и в 1891-1894 годах оформили франко-русский союз. Англия долгое время проводила политику «блестящей изоляции» и не вступала ни в какие союзы. Однако агрессивно развивающаяся Германия начала строительство в Турции железной дороги, которая должна была дойти до Багдада. А это угрожало колониям Англии, особенно Индии. Поэтому английское правительство в 1904 году урегулировало свои отношения с Францией, а в 1907 году – с Россией. Так в противопоставление Тройственному союзу сложилась Антанта (Россия, Франция, Англия).

Военно-политические блоки на карте; плакат Антанты

2. Балканские войны

Балканы в XIX веке были настоящим «пороховым погребом Европы». Здесь шло соперничество за влияние между Австро-Венгрией и Россией. Балканские страны пытались освободиться из под турецкого владычества, решить свои собственные противоречия относительно спорных территорий (например, на стыке границ Сербии, Болгарии и Греции находилась Македония, которую все три страны считали своей).

В 1912-1913 годах последовала Первая балканская война , носившая антитурецкий характер. Балканский союз (Сербия, Черногория, Греция, Болгария) выбили турок с Балкан, у Османской империи из европейских владений остался лишь Константинополь.

Сразу после победы над турками обострились противоречия в лагере союзников: надо было решать, как делить между собой новые земли – турецкое наследство. Последовала Вторая балканская война 1913 года. Сербия, Черногория и Греция объединились против Болгарии и требовали от нее территориальных уступок в свою пользу. Болгары были быстро разгромлены и потеряли ряд территорий в пользу победителей.

Балканский союз, направленный против Османской империи