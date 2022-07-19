Всеобщая история

Позднее средневековье в XIV-XV веках: развитие культуры

1. Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом

Когда между Англией и Францией шла Столетняя война, на Пиренеях христиане боролись с арабами, а в Чехии только-только завершились Гуситские войны, на территории Священной Римской империи произошло изобретение книгопечатания. В середине XV века Иоганн Гуттенберг догадался, что можно сделать металлические кубики с выпуклым изображением каждой буквы, из этих кубиков составить слова, строки и целые страницы текста, покрыть буквы краской и с помощью пресса придавить к ним лист бумаги. Сделать таких копий можно было сколько угодно, что делало изготовление книг достаточно простым и дешевым предприятием. Это вызвало широкий резонанс в Европе и подтолкнуло развитие науки и культуры за счет доступности научных трактатов.

Изображение Иоанна Гуттенберга и фотография его печатного станка

2. Творчество деятелей культуры эпохи Возрождения

С XIV века в Италии начался культурный подъем, вошедший в историю как эпоха Возрождения (по-французски Ренессанс). Возрождением этот период назван потому, что деятели эпохи пытались возродить наследие Античности. Передовые деятели Ренессанса именовали себя гуманистами, то есть познающими все человеческое. По их мнению человек должен быть активным, добиваться жизненного успеха. Крупнейшими творцами Возрождении стали:

Данте Алигьери — автор "Божественной комедии"

Франческо Петрарка — один из лучших поэтов своего времени, создатель "Книги песен", которую он посвятил своей возлюбленной Лауре

Джованни Боккаччо — автор сборника новелл "Декамерон", в котором он вывел новых персонажей - активных, полных жизни

Джотто — художник, выведший искусство фрески на новый уровень за счет динамики и движения в его изображениях

Мазаччо — художник, в картинах которого также чувствовалась жизнь, активно использовалась линейная перспектива

Брунеллески — архитектор, возродивший традиции античной архитектуры, создавший гигантский купол собора Санта Мария дель Фьоре

Донателло — скульптор, возродивший традиции античной скульптуры, создававший прекрасные, анатомически верные статуи

Боттичелли - художник, воспевший человеческую красоту в своих картинах.

Купол собора Санта Мария дель Фьоре Брунеллески, «Давид» Донателло, «Рождение Венеры» Боттичелли