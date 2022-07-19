Всеобщая история

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в Новое время
Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва
Новейшая история России
Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) "Военный коммунизм" Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" История современной России (1991 - 2014 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Октябрьская революция Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Февральская революция Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Основные этапы ВОВ Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг.
Древняя Русь
Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Всеобщая история
Образование независимых государств в Латинской Америке Реформация и её последствия Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Восточная Европа в XVI в. Франция в XVIII веке Англия в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Эпоха Эллинизма Церковь в Средневековье Международные отношения в XVIII веке Франция в XVII веке Америка в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа XIV-XV вв.: что происходило на Востоке США в XIХ веке Англия в XVII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток XIV-XV вв.: что происходило на Западе Англия в XV-XVI вв. Тридцатилетняя война Эпоха Крестовыых походов Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Древняя Греция Великие географические открытия Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Древний Рим Франция в XIX веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке
Средневековый период
От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Эпоха Ивана III Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Русская культура в XVIII в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в.
Формат ЕГЭ
Задание 20 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ

Всеобщая история

Позднее средневековье в XIV-XV веках: развитие культуры

1. Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом

Когда между Англией и Францией шла Столетняя война, на Пиренеях христиане боролись с арабами, а в Чехии только-только завершились Гуситские войны, на территории Священной Римской империи произошло изобретение книгопечатания. В середине XV века Иоганн Гуттенберг догадался, что можно сделать металлические кубики с выпуклым изображением каждой буквы, из этих кубиков составить слова, строки и целые страницы текста, покрыть буквы краской и с помощью пресса придавить к ним лист бумаги. Сделать таких копий можно было сколько угодно, что делало изготовление книг достаточно простым и дешевым предприятием. Это вызвало широкий резонанс в Европе и подтолкнуло развитие науки и культуры за счет доступности научных трактатов.

Изображение Иоанна Гуттенберга и фотография его печатного станка

2. Творчество деятелей культуры эпохи Возрождения

С XIV века в Италии начался культурный подъем, вошедший в историю как эпоха Возрождения (по-французски Ренессанс). Возрождением этот период назван потому, что деятели эпохи пытались возродить наследие Античности. Передовые деятели Ренессанса именовали себя гуманистами, то есть познающими все человеческое. По их мнению человек должен быть активным, добиваться жизненного успеха. Крупнейшими творцами Возрождении стали:

Данте Алигьери — автор "Божественной комедии"

Франческо Петрарка — один из лучших поэтов своего времени, создатель "Книги песен", которую он посвятил своей возлюбленной Лауре

Джованни Боккаччо — автор сборника новелл "Декамерон", в котором он вывел новых персонажей - активных, полных жизни

Джотто — художник, выведший искусство фрески на новый уровень за счет динамики и движения в его изображениях

Мазаччо — художник, в картинах которого также чувствовалась жизнь, активно использовалась линейная перспектива

Брунеллески — архитектор, возродивший традиции античной архитектуры, создавший гигантский купол собора Санта Мария дель Фьоре

Донателло — скульптор, возродивший традиции античной скульптуры, создававший прекрасные, анатомически верные статуи

Боттичелли - художник, воспевший человеческую красоту в своих картинах.

Купол собора Санта Мария дель Фьоре Брунеллески, «Давид» Донателло, «Рождение Венеры» Боттичелли