Культура Петровской эпохи

Характерные особенности культуры XVIII века:

Ускорение темпов развития культуры, что было связано с развитием экономики страны.

Расцвет светского направления в искусстве.

Формирование научного знания.

Тесные связи русской и зарубежной культур.

Становление рационалистического мировоззрения.

Особенности культуры XVIII в. во многом определяются философией эпохи Просвещения с ее идеей главенства знания и разума, вниманием к человеческой личности.

Периодизация истории русской культуры XVIII века:

Конец XVII — первая четверть XVIII в. — становление светского направления в культуре и искусстве;

Середина — вторая половина XVIII в. — расцвет сословной, преимущественно светской, культуры дворянства и существование крестьянской культуры, продолжавшей носить традиционный характер.

Образование и наука

Светский характер образования, практическая направленность обучения коренным образом отличали школу петровских времен от прежних школ, находившихся всецело в руках духовенства.

1701 г. — в Москве была основана Школа математических и навигацких наук. Из старших классов этой школы, переведенных в Петербург, в 1715 г., была создана Морская академия. Вслед за Школой математических и навигацких наук были открыты Артиллерийская, Инженерная, Медицинская школы, Школа канцелярских служителей, позднее — горные школы.

Обучение детей дворян грамоте стало обязательным. Петр запретил даже жениться дворянам, не выдержавшим обязательный экзамен.

1708 г. — введение гражданского печатного шрифта взамен трудночитаемого церковнославянского и переход к арабским цифрам.

Образец гражданского шрифта XVIII века

По указу 1714 г. в губерниях были открыты цифирные школы, куда принимали детей непривилегированных сословий (за исключением крепостных крестьян).

Важнейшим результатом деятельности Петра I в области науки стало учреждение в Петербурге в 1725 г. Академии наук.

Г. И. Маттарнови, С. И. Чевакинский. Здание Кунсткамеры

На первых порах в Академию наук приглашались иностранные специалисты, за отсутствием в России университетского образования как такового. В России работали выдающиеся ученые того времени: математик Л. Эйлер, основатель гидродинамики Д. Бернулли, естествоиспытатель К. Вольф, историк А. Шлёцер.

Выходец из государственных крестьян Архангельской губернии Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) своими энциклопедическими познаниями и исследованиями поднял русскую науку на новую ступень.

Проблемы преодоления отсталости страны, согласно курсу, заданному Петром I, были центральными в общественно-политической мысли России первой четверти XVIII в. В своих сочинениях «Правда воли монаршей» и «Духовный регламент» Ф. Прокопович проводил мысль о том, что «русский народ таков есть от природы своей, что только самодержавным владетельством храним быть может». Фактически этот сподвижник императора обосновывал, что самодержавная власть является единственно возможной формой правления для России. Оригинальным мыслителем того времени был И. Т. Посошков, которого иногда называют первым русским экономистом. В книге «О скудости и богатстве» он выступал как горячий поборник идей меркантилизма, развития русской промышленности и торговли.

В первой четверти XVIII в. были начаты изучение природных ископаемых страны и её систематическое картографирование. Были открыты рудные залежи на Урале, давшие необходимый в период Северной войны металл. Велись работы по разведке Донецкого каменноугольного района и бакинской нефти. Обследовались внутренние районы Сибири, побережья Каспийского и Аральского морей, Ледовитого океана, Средняя Азия.

Экспедиции В. Беринга достигли пролива между Азией и Америкой, названного его именем.

Архитектура и изобразительное искусство петровской эпохи

В области урбанистики совершился переход к регулярной планировке, характерными чертами которой являются геометрическая правильность, симметрия, установление единых правил и приемов при застройке улиц, определенное соотношение размеров и высоты зданий. Все эти соображения нашли воплощение в строительстве новой столицы Российской империи — Санкт-Петербурга. Оно совершалось под руководством группы выдающихся архитекторов раннего барокко (Ж. Леблон, Д. Трезини).

Приглашенный итальянский архитектор Д. Трезини возвел летний дворец Петра I, собор Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий.

Д. Трезини. Летний дворец Петра I

Д. Трезини. Собор Петропавловской крепости

Д. Трезини. Здание 12 коллегий

Монументальное строительство продолжалось и в Москве, хотя и с меньшим размахом. В первой половине XVIII в. была сооружена Меншикова башня. Ее строительство связывают с именем архитектора Ивана Зарудного. В этой постройке сочетаются элементы традиционной средневековой архитектуры и западноевропейских тенденций — здание напоминает башню-монумент, увенчанную крестами.

И. Зарудный. Меншикова башня

Продолжалось развитие деревянного зодчества на русском Севере. В начале XVIII в. наивысшим архитектурным достижением стало возведение Кижского ансамбля на одном из островов Онежского озера с 22-главой Преображенской церковью.

Преображенская церковь на острове Кижи