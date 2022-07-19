ДРЕВНИЙ МИР

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Культура России VIII-XX вв.
Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв.
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Новейшая история России
Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Образование СССР Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) "Военный коммунизм" Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Октябрьская революция Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Основные этапы ВОВ Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. НЭП Февральская революция 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина История современной России (1991 - 2014 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции СССР накануне Великой Отечественной войны
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г.
Средневековый период
Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья
Формат ЕГЭ
Задания 13-14 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ
Россия в Новое время
Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов
Всеобщая история
Эпоха Крестовыых походов США в XIХ веке Объединительные движения в Италии Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Англия в XV-XVI вв. Страны Азии в XIX веке Англия в XIХ веке Церковь в Средневековье Международные отношения в XVIII веке Франция в XVII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Англия в XVIII веке Древняя Греция Америка в XVIII веке Восточная Европа в XVI в. Франция в XVIII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Тридцатилетняя война Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Эпоха Эллинизма Образование независимых государств в Латинской Америке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток XIV-XV вв.: что происходило на Западе Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Франция в XIX веке Европейская культура в XIV-XV вв. Франция в XV-XVI вв. Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Великие географические открытия Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Древний Рим Англия в XVII веке Реформация и её последствия Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв.

ДРЕВНИЙ МИР

Цивилизации Ближнего Востока

Понятие «Древний Восток» относится к большой географической зоне, включающей такие страны, как Древний Египет, Древняя Месопотамия, Древний Китай, Древняя Индия.

Здесь сложились благоприятные условия для появления первых государственных образований, прежде всего оптимальная экологическая среда для развития высокопродуктивного орошаемого земледелия в плодородных долинах крупных рек: Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Хуанхэ и Янцзы.

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1. Зарождение цивилизации Древнего Египта


Цивилизация в Северной Африке зародилась на рубеже 4–3 тысячелетия до н.э. Возможным это стало благодаря реке Нил, которая в определенное время года разливается, затопляя земли вдоль берегов и насыщая их плодородным илом. Люди здесь вырывали каналы, поля окружали насыпями чтобы задержать воду. Благодаря такой развитой ирригационной системе удавалось поддерживать плодородие земли.


Карта Верхнего и Нижнего Египта, иллюстрация ирригационной системы

2. Образование и функционирование государства в Древнем Египте


Поселения на берегах Нила сначала были объединены в небольшие города-государства – номы. Вследствие усиления одних городов над другими, а также многочисленных войн, из этих ном образовались два царства – Нижний Египет и Верхний Египет. Царства также воевали между собой. Царь Верхнего Египта около 3000 г. до н.э. одержал победу и короновался сразу двумя царскими коронами, создав единое государство.


Объединенная корона фараона – правителя единого Египта

3. Военные походы фараонов


Фараоны совершали многочисленные военные походы. На юге была завоевана Нубия, на западе подчинены ливийцы. На востоке египтяне дошли аж до Ефрата. Один из самых известных фараонов Рамсес II вел войну с царством хеттов, заключив после ее окончания первый дошедший до нас международный договор.


Древний Египет на пике могущества

4. Вавилон: законы Хаммурапи


Вавилонская держава возникла в Месопотамии (междуречье Тигра и Ефрата) в начале 2 тысячелетия до н.э. Однако из всей истории этой страны экзамен охватывает лишь самый известный период этого государства, который связан с царем Хаммурапи. Этот правитель издал свод законов, состоящий из 282 статей. Высечены эти статьи были на стеле и черного базальта. Законы были суровы, практически за каждое нарушение полагалась смертная казнь. В верхней части стелы изображен сам царь, стоящий перед богом солнца Шамашем.


Стела с законами Хаммурапи и границы Вавилонского царства

5. Возникновение и расцвет Израильского царства


Евреи переместились из Месопотамии на восточное побережье Средиземного моря примерно в 1500 г. до н.э. Их племенной союз состоял из двенадцати родов (колен), которыми управляли судьи (вожди). Согласно Библии, праотцу евреев Аврааму, родившемуся в Месопотамии, была обещана Богом земля, которой и оказалось то самое восточное побережье Средиземноморье – Ханаан (позже эта земля стала называться Палестиной). Эта земля обетованная (обещанная), однако, уже была заселена другими народами. Евреям пришлось отвоевывать территорию и только к 1 тысячелетию до н.э. здесь появилось еврейское царство – Израиль.
Первым царем стал Саул, после него – Давид, сделавший столицей город Иерусалим. После Давида правил его сын Соломон, при котором и произошел расцвет государства. При нем был воздвигнут Иерусалимский храм, территория Израиля имела выход и к Красному, и к Средиземному морям. Однако после смерти Соломона из-за внутренних распрей государство распалось на два – Израиль на севере и Иудея на юге. Позже оба были захвачены другими государствами.


Израиль при Соломоне, а также распад Израиля на Израиль и Иудею

6. Образование Персидской державы и рост её территории в VI в. до н.э.


Последнее ближневосточное государство, которое затрагивается в экзамене, это Персия. Впервые персы упоминаются в источниках в IX веке до н.э. как народ, населяющий территорию Иранского плато между Каспийским морем и Персидским заливом.
С середины VI века до н.э. начался стремительный подъем Персии. При Кире II Великом были захвачены царства Мидия и Лидия. Территория государства простиралась от Египта до Индии. Наибольшего могущества держава достигла при Дарии I. При нем Персию называли «страной стан», а правителя - «царем царей».


Карта Персии, Лидии, Мидии