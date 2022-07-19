ДРЕВНИЙ МИР

Цивилизации Ближнего Востока

Понятие «Древний Восток» относится к большой географической зоне, включающей такие страны, как Древний Египет, Древняя Месопотамия, Древний Китай, Древняя Индия.

Здесь сложились благоприятные условия для появления первых государственных образований, прежде всего оптимальная экологическая среда для развития высокопродуктивного орошаемого земледелия в плодородных долинах крупных рек: Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Хуанхэ и Янцзы.

1. Зарождение цивилизации Древнего Египта





Цивилизация в Северной Африке зародилась на рубеже 4–3 тысячелетия до н.э. Возможным это стало благодаря реке Нил, которая в определенное время года разливается, затопляя земли вдоль берегов и насыщая их плодородным илом. Люди здесь вырывали каналы, поля окружали насыпями чтобы задержать воду. Благодаря такой развитой ирригационной системе удавалось поддерживать плодородие земли.





Карта Верхнего и Нижнего Египта, иллюстрация ирригационной системы

2. Образование и функционирование государства в Древнем Египте





Поселения на берегах Нила сначала были объединены в небольшие города-государства – номы. Вследствие усиления одних городов над другими, а также многочисленных войн, из этих ном образовались два царства – Нижний Египет и Верхний Египет. Царства также воевали между собой. Царь Верхнего Египта около 3000 г. до н.э. одержал победу и короновался сразу двумя царскими коронами, создав единое государство.





Объединенная корона фараона – правителя единого Египта

3. Военные походы фараонов





Фараоны совершали многочисленные военные походы. На юге была завоевана Нубия, на западе подчинены ливийцы. На востоке египтяне дошли аж до Ефрата. Один из самых известных фараонов Рамсес II вел войну с царством хеттов, заключив после ее окончания первый дошедший до нас международный договор.





Древний Египет на пике могущества

4. Вавилон: законы Хаммурапи





Вавилонская держава возникла в Месопотамии (междуречье Тигра и Ефрата) в начале 2 тысячелетия до н.э. Однако из всей истории этой страны экзамен охватывает лишь самый известный период этого государства, который связан с царем Хаммурапи. Этот правитель издал свод законов, состоящий из 282 статей. Высечены эти статьи были на стеле и черного базальта. Законы были суровы, практически за каждое нарушение полагалась смертная казнь. В верхней части стелы изображен сам царь, стоящий перед богом солнца Шамашем.





Стела с законами Хаммурапи и границы Вавилонского царства

5. Возникновение и расцвет Израильского царства





Евреи переместились из Месопотамии на восточное побережье Средиземного моря примерно в 1500 г. до н.э. Их племенной союз состоял из двенадцати родов (колен), которыми управляли судьи (вожди). Согласно Библии, праотцу евреев Аврааму, родившемуся в Месопотамии, была обещана Богом земля, которой и оказалось то самое восточное побережье Средиземноморье – Ханаан (позже эта земля стала называться Палестиной). Эта земля обетованная (обещанная), однако, уже была заселена другими народами. Евреям пришлось отвоевывать территорию и только к 1 тысячелетию до н.э. здесь появилось еврейское царство – Израиль.Первым царем стал Саул, после него – Давид, сделавший столицей город Иерусалим. После Давида правил его сын Соломон, при котором и произошел расцвет государства. При нем был воздвигнут Иерусалимский храм, территория Израиля имела выход и к Красному, и к Средиземному морям. Однако после смерти Соломона из-за внутренних распрей государство распалось на два – Израиль на севере и Иудея на юге. Позже оба были захвачены другими государствами.





Израиль при Соломоне, а также распад Израиля на Израиль и Иудею

6. Образование Персидской державы и рост её территории в VI в. до н.э.





Последнее ближневосточное государство, которое затрагивается в экзамене, это Персия. Впервые персы упоминаются в источниках в IX веке до н.э. как народ, населяющий территорию Иранского плато между Каспийским морем и Персидским заливом.С середины VI века до н.э. начался стремительный подъем Персии. При Кире II Великом были захвачены царства Мидия и Лидия. Территория государства простиралась от Египта до Индии. Наибольшего могущества держава достигла при Дарии I. При нем Персию называли «страной стан», а правителя - «царем царей».





Карта Персии, Лидии, Мидии