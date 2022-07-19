Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
История
Всеобщая история
Объединительные движения в Италии Великие географические открытия История Древнего Рима Америка в XVIII-XIX вв. Франция в XVI-XVII вв. Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. XI-XIV вв. Что происходило на Западе Англия в XVI-XVII вв. VIII-XI вв. Европа Крестовые походы Церковь в Средневековье История Древней Греции VIII-XI вв. Восток Реформация в Европе Восточная Европа в XVI веке XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Мир на пороге Первой мировой войны Франция в XVIII-XIX вв. Древний мир - цивилизации Ближнего Востока Европейские конфликты Нового времени Англия в XVIII-XIX вв. Древний мир - цивилизации Азии XIV-XV вв. Европейская культура
Россия в Новое время
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Средневековый период
Правление Бориса Годунова Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Русское государство в первой половине XVI в. Феодальная раздробленность Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Начало возвышения Москвы Феодальная война второй четверти XV в. Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Отечественная война 1812 г.
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)
Культура
Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв.

Франция в XVI-XVII вв.

1. Установление и укрепление абсолютной монархии во Франции

Во Франции в конце XV – XVII веке, как и в Англии, происходит становление абсолютной монархии.

  • Король Франции Карл VII, как вы помните, сумел одержать победу в Столетней войне. По итогам этого конфликта провинции Нормандия, Бургундия и некоторые другие окончательно были подчинены французскому королю, что усилило централизацию государства.

  • Если Генрих VIII Тюдор в Англии созывал парламент 21 раз, то его современник король Франции Франциск I (1515-1547) не созывал Генеральные штаты ни разу, сосредоточив законодательную власть в своих руках.

  • При короле имелся совет, считавшийся правительством. Однако монарх сам назначал членов этого совета и по сути являлся главой исполнительной власти в государстве.

  • При Генрихе IV (1594-1610) издается Нантский эдикт, заканчиваются религиозные войны во Франции, что укрепляет королевскую власть, которая в качестве третейского судьи смогла преодолеть религиозную смуту в стране.

  • Происходит рост чиновников, через которых король беспрепятственно осуществляет свою волю в государстве. В XVII веке их было уже около 46 тысяч.

  • Пик абсолютизма приходится на правление Людовика XIV (1643-1715), который именовался Королем-Солнцем. Его культ насаждался через живопись, литературу, народные гуляния.

Франция в XVI-первой половине XVII века; Франциск I; Людовик XIV

2. Фронда во Франции

В Англии становление абсолютизма было прервано в XVII веке Английской революцией и «Славной революцией», итогом которых стало создание конституционной монархии. Во Франции в то же самое время происходили подобные события, но их итогом стало еще большее упрочение абсолютизма. В 1648-1653 годах произошел ряд антиправительственных выступлений со стороны Парижского парламента (парламенты во Франции – судебные органы власти) и некоторых аристократов. Суть выступлений сводилась к попыткам ограничения правительственного произвола в деле наложения новых податей и в лишении свободы, звучали требования, похожие на те, что Долгий парламент предъявлял английскому королю Карлу I Стюарту. Закончилось все кровавыми казнями и упрочением королевского абсолютизма.

Прием Конде в Версале (Конде – один из фрондеров)