Франция в XVI-XVII вв.

1. Установление и укрепление абсолютной монархии во Франции

Во Франции в конце XV – XVII веке, как и в Англии, происходит становление абсолютной монархии.

Король Франции Карл VII, как вы помните, сумел одержать победу в Столетней войне. По итогам этого конфликта провинции Нормандия, Бургундия и некоторые другие окончательно были подчинены французскому королю, что усилило централизацию государства.

Если Генрих VIII Тюдор в Англии созывал парламент 21 раз, то его современник король Франции Франциск I (1515-1547) не созывал Генеральные штаты ни разу, сосредоточив законодательную власть в своих руках.

При короле имелся совет, считавшийся правительством. Однако монарх сам назначал членов этого совета и по сути являлся главой исполнительной власти в государстве.

При Генрихе IV (1594-1610) издается Нантский эдикт, заканчиваются религиозные войны во Франции, что укрепляет королевскую власть, которая в качестве третейского судьи смогла преодолеть религиозную смуту в стране.

Происходит рост чиновников, через которых король беспрепятственно осуществляет свою волю в государстве. В XVII веке их было уже около 46 тысяч.

Пик абсолютизма приходится на правление Людовика XIV (1643-1715), который именовался Королем-Солнцем. Его культ насаждался через живопись, литературу, народные гуляния.

Франция в XVI-первой половине XVII века; Франциск I; Людовик XIV

2. Фронда во Франции

В Англии становление абсолютизма было прервано в XVII веке Английской революцией и «Славной революцией», итогом которых стало создание конституционной монархии. Во Франции в то же самое время происходили подобные события, но их итогом стало еще большее упрочение абсолютизма. В 1648-1653 годах произошел ряд антиправительственных выступлений со стороны Парижского парламента (парламенты во Франции – судебные органы власти) и некоторых аристократов. Суть выступлений сводилась к попыткам ограничения правительственного произвола в деле наложения новых податей и в лишении свободы, звучали требования, похожие на те, что Долгий парламент предъявлял английскому королю Карлу I Стюарту. Закончилось все кровавыми казнями и упрочением королевского абсолютизма.

Прием Конде в Версале (Конде – один из фрондеров)