Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
История
Средневековый период
Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Начало возвышения Москвы
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Древняя Русь
Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Культура
Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в.
Всеобщая история
Великие географические открытия XI-XIV вв. Что происходило на Западе История Древнего Рима Америка в XVIII-XIX вв. Европейские конфликты Нового времени VIII-XI вв. Европа Крестовые походы Объединительные движения в Италии Восточная Европа в XVI веке Мир на пороге Первой мировой войны Англия в XVI-XVII вв. XIV-XV вв. Европейская культура Реформация в Европе Франция в XVI-XVII вв. Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. VIII-XI вв. Восток Франция в XVIII-XIX вв. Древний мир - цивилизации Ближнего Востока Церковь в Средневековье История Древней Греции Англия в XVIII-XIX вв. XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Древний мир - цивилизации Азии
Россия в Новое время
Россия накануне преобразований Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Внешняя политика Петра I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Восстание Степана Разина

Восточная Европа в XVI веке

1. Образование Речи Посполитой

В то время, когда в Англии Елизавета I предпринимала попытки усилить власть монарха, в Священной Римской империи вот-вот закончились религиозные войны и был подписан Аугсбургский мир, а во Франции эти войны только начинались, на Востоке Европы происходили значимые политические изменения. Два государства – Великое княжество Литовское и королевство Польское – в 1569 году заключили между собой Люблинскую унию (государственный союз) и стали единой страной – Речью Посполитой.

Речь Посполитая и Сигизмунд II Август – ее первый правитель