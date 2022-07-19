От Ивана Калиты до Дмитрия Донского

После смерти Юрия Даниловича власть в Москве перешла к его брату — Ивану Даниловичу.

Иван Данилович Калита.

Иван Данилович отлично осознавал, что добиться успехов на Руси можно только опираясь на Орду, но не стоит слишком явно демонстрировать желание стать лидером, иначе это может напугать ханов. Задача, которую перед собой ставил Иван Данилович, заключалась в следующем: любыми способами столкнуть Тверь с Ордой. И очень скоро такая возможность представилась.

В 1327 году в Твери случилось антиордынское восстание, направленное против татарских баскаков. Согласно летописи, за год до Тверского восстания тверской князь Александр Михайлович был выгнан из княжеского дворца переехавшим двоюродным братом монгольского хана Узбека — Чолханом (Шевкалом или Щелканом). Тот устроил настоящий хаос, хотел перебить князей, а народ Руси - силой обратить в ислам. Эти действия и стали решающими для восстания в Твери против Чолхана. Начавшееся в Твери, восстание быстро распространилось на всю Тверскую землю.

Щелкановщина. Народное восстание против татар в Твери. 1327. Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI в.

Иван Данилович увидел в этом удобный для себя шанс расквитаться с политическим противником, отправился в Орду, где предложил хану свою помощь в подавлении восстания в мятежном княжестве. Хан дал ему войско, с которым московский князь прошелся по тверской земле.

Тверской князь был вынужден бежать в Литовско-Русское государство. Иван Данилович за помощь Орде получил некоторые территории, где раньше сидели наместники, назначенные тверским князем: Кострому и Новгород. Авторитет и силы Твери были в очередной раз подорваны.

Однако, вопреки ожиданиям Ивана Даниловича, ярлык на великое княжение хан отдал не ему, а в Суздаль. Орде было выгодно разжигать раздоры между князьями. И только в 1331 году, когда суздальский князь умер, Иван Данилович получил титул великого князя владимирского.

Печать Ивана Калиты.

Высшую власть на Руси московский князь использовал для усиления позиций Московского княжества. Каким образом он это делал?

Во-первых, он продолжал тесно сотрудничать с Ордой, демонстрируя покорность хану. Иван Данилович часто бывал в столице Золотой Орды — Сарае, приезжал всегда с богатыми дарами для хана, его жен и дочерей. Был жесток и требователен к населению Руси в вопросах сбора ордынского выхода. Часть средств, полученных в качестве дани, оставались в Московской казне. Иван Данилович часто бывал в столице Золотой Орды — Сарае, приезжал всегда с богатыми дарами для хана, его жен и дочерей. Был жесток и требователен к населению Руси в вопросах сбора ордынского выхода. Часть средств, полученных в качестве дани, оставались в Московской казне. Во-вторых, Иван Данилович продолжал политику, направленную на расширение территории Московского княжества. Иван Данилович активно скупал чужие земли и присоединял их к Москве. Московский князь использовал все средства для того, чтобы увеличить территорию московского княжества. Так Иван Данилович присоединил к Москве княжества Ростовское, Галицкое, Белозерское, Угличское. Москва стала самым крупным и самым богатым княжеством северо-восточной Руси. В-третьих, московский князь проявил себя как бережливый, но вместе с тем рачительный хозяин. Согласно легенде, князь всегда носил на поясе кошелек с деньгами, подавая бедным. Так Иван Данилович получил свое прозвище «Калита», что значит «кожаная сумка, кошель».

В-четвертых, Ивану Калите удалось превратить Москву в церковный центр русских земель. Митрополит Петр, чья резиденция находилась во Владимире, часто приезжал в Москву и подолгу здесь жил по приглашению Калиты. В Москве митрополит Петр и умер, похоронен он был в Успенском соборе. Покойного митрополита стали считать покровителем Москвы, что привлекало к его гробнице паломников со всей Руси. Митрополит Петр, чья резиденция находилась во Владимире, часто приезжал в Москву и подолгу здесь жил по приглашению Калиты. В Москве митрополит Петр и умер, похоронен он был в Успенском соборе. Покойного митрополита стали считать покровителем Москвы, что привлекало к его гробнице паломников со всей Руси.

Кремль при Иване Калите, А.М. Васнецов.

Следующий митрополит уже переселился в Москву, что стало свидетельством стремительного роста авторитета Москвы.

При Иване Калите прекращаются княжеские междоусобицы и набеги ордынцев.

Со времени Ивана Калиты титул великого князя владимирского прочно закрепляется за московскими князьями. Умирая, Иван Калита передает престол не старшему в роду, как это было заведено по лествичному праву, а своему сыну, не заботясь о мнении Орды на этот счет. Передача наследства была зафиксирована в так называемой «духовной грамоте» (духовные грамоты — завещания — являются важным источником по русской средневековой истории; духовные грамоты князей, в частности, показывают, чем владели князья, иногда — как они приобрели те или иные владения, и в целом в динамике позволяют проследить процесс собирания или дробления земель соответствующих княжеств).

Таким образом, наследование в Московском княжестве, начиная с Ивана Даниловича Калиты, пошло по прямой мужской линии — от отца к сыну.

Несомненно, Иван Калита - один из важнейших князей в русской истории. Именно при нем сложились благоприятные условия для формирования национальной государственности с центром в Москве: приобретение права сбора дани со всех русских земель, получение ярлыка на великое княжение Владимирское, перенос митрополичьей кафедры в Москву и присоединение многих новых городов и земель – его заслуга. Однако некоторые исследователи отмечают, что его политика не была идеальна. Подавление антиордынского восстания в Твери, сопровождавшееся ее разорением и убийством городских жителей, практика лицемерия и угодничества перед ханами и использование поддержки монголо-татар для достижения своих личных целей несомненно снижало авторитет Москвы в глазах других русских земель.

Княжение Симеона Гордого и Ивана Красного. Русско-литовские отношения в XIV веке

Политический курс Ивана Калиты продолжили его сыновья — Семен Гордый (1340 – 1353) и Иван II Красный (1353 – 1359).

И Семен Иванович и Иван Иванович продолжали сохранять тесные отношения с ордынскими ханами: сначала с Узбеком, затем с его наследником — Джанибеком. Москва демонстрировала абсолютную покорность Орде — с одной стороны, с другой — продолжала осуществлять объединительную политику.

На западных границах Московского княжества с каждым десятилетием набирал все больше сил новый сильный противник — Литовско-Русское государство.

Созданная великими литовскими князьями Миндовгом и Гедимином, Литва к середине XIV века превратилась в мощное государство. В то время, пока Тверь и Москва вели между собой ожесточенную борьбу, Литва присоединяла к себе русские земли на Западе.

В середине XIV века великий литовский князь Ольгерд Гедиминович предъявил претензии на объединение не только Западной, Центральной, но и Северо-Восточной Руси.

Ольгерд.

Русь оказалась на исторической развилке, перед ней стоял важный выбор: Вильно или Москва. Литва опиралась на антиордынские силы, за спиной Москвы же стояла Орда. Литву поддерживало и Тверское княжество, а также некоторые новгородские бояре, видя в ней защиту как от ордынцев, так и от западных крестоносцев.

Первые столкновения Москвы и Литвы происходят в 1340-е годы, когда Иван Данилович осуществил поход на Смоленск, который позиционировал себя союзником Литвы, через некоторое время князь Ольгерд ударил по Можайску, который принадлежал Москве. Войска Литвы стали появляться все чаще рядом с Москвой.

Для Москвы ситуация несколько осложнялась тем, что ее покровитель и главный союзник — Золотая Орда — стала слабеть, внутри Орды началась феодальная раздробленность, что выражалось в борьбе между ханами за власть и за территории. В этот момент ордынским ханам было, мягко говоря, не до московских проблем.

Литва, почувствовав ослабление Орды, захватила ряд территорий на Западе. В 1363 году литовский князь нанес поражение татаро-монгольскому войску в битве у реки Синие Воды. Это была первая со времен Батыя серьезная победа над ордынцами, которая, несомненно, значительно подняла престиж Литвы, а московских правителей заставила задуматься и пересмотреть свои отношения с Ордой.

Битва при Синих водах.

В 1350-1360-е годы Ольгерд Гедиминович захватывает русские города Ржев, Торопец, опираясь при этом на военную поддержку Тверского княжества, откуда была его жена.

Еще одной значимой личностью в истории Великого княжества Литовского был князь Витовт.

В 1397 году Витовт разорил Рязанское княжество в отсутствие великого князя Олега Ивановича, в чём ему не препятствовал зять, московский князь Василий I, с которым они чинно встретились в Коломне.

В 1404 году Витовту удалось вернуть Смоленск с помощью польских войск, но недовольный сближением Витовта с Польшей Свидригайло Ольгердович отъехал на московскую службу и получил от Василия Дмитриевича несколько городов в кормление (после похода Едигея на Москву вернулся в Литву). Витовт вмешивался в дела Новгородской и Псковской республик и трижды (1406 – 1408) вторгался в пределы Московского княжества.

Владения княжества Литовского при Витовте на востоке достигали верховьев Оки и Можайска.

Дочь Витовта Софья была выдана замуж за великого князя московского Василия Дмитриевича. В своем завещании Василий (1423) отдавал жену и сыновей под защиту Витовта, после чего в 1427 году Софья официально передала Московское княжество под руку Витовта, который примерно в это же время заключил договоры с князьями тверским (1427), рязанским (1430) и пронским (1430), согласно которым они становились его вассалами.

Витовт и Ягайло были организаторами разгрома немецких рыцарей под командованием магистра тевтонского ордена Ульриха фон Юнгингена в Грюнвальдской битве 1410 года. Роль Витовта, назначенного Ягайло главнокомандующим в этой знаменитой битве, велика, несмотря на то, что ход сражения и оценка действий участников продолжают вызывать споры. Битва под Грюнвальдом положила конец гегемонии ордена и изменила геополитическое положение Великого княжества Литовского.

Княжение Дмитрия Донского

В 1359 году на московский престол взошел князь Дмитрий Иванович (будущий Донской). В это же самое время Золотая Орда, раздираемая внутренними усобицами, распалась на две части, границей между которыми стала Волга. В западной части реальная власть находилась в руках темника Мамая, который не был чингизидом (потомком Чингисхана) и не мог занимать ханский трон. К востоку от Волги лежали обширные владения сарайского хана. Между востоком и западом шла непрекращающаяся борьба.

Дмитрий Донской. Портрет из Царского титулярника, 1672.

В такой ситуации Московская Русь не совсем понимала, с кем следует вести диалог, к кому обращаться за ярлыком и куда везти дань.

В итоге Дмитрий Иванович отправился в Сарай. Однако хан по старой традиции отдал ярлык на великое княжение нижегородско-суздальскому князю, так как не хотел слишком сильно возвышать Москву. Потребовалось еще несколько поездок московского князя в Орду, чтобы упросить-таки хана отдать ярлык в Москву.

Москве удалось добиться своего: хан передал ярлык Дмитрию Ивановичу, после чего московское войско двинулось на нижегородско-суздальского князя, который не стал вступать в конфликт с Москвой и признал себя ее вассалом.

Теперь перед московским князем стояла еще одна задача – получить признание от фактического правителя западной части Орды — Мамая. Дмитрий Иванович отправился в ставку Мамая. И только после того, как Мамай подтвердил ярлык — Дмитрий Иванович стал считаться великим князем.

Москва к этому времени имела значительные успехи в объединении русских земель, присоединив к себе Владимир, Дмитров, а также и другие земли. В этот период была построена белокаменная крепость — Кремль, что само по себе было недешевым удовольствием и стало подтверждением того, что Москва — признанный центр русских земель.

Московский Кремль при Дмитрии Донском. А.М. Васнецов.

В 1361 году Дмитрий Иванович прекратил выплачивать татарам дань, а князья русских княжеств перестали ездить за ярлыком в Орду. Однако, воинственный Мамай не смог стерпеть подобного ослушания, он вновь заставил русских князей платить дань и получать ярлык. И в назидание совершил ряд карательных походов на Русь.

В это время с новой силой активизировалась Литва, которая совместно с Тверью нанесла по Москве ряд ударов. В 1368 году Ольгерд пошел с ратью на Москву и полностью разгромил московское войско, после чего осадил Москву, где укрылся Дмитрий Иванович. Вот только взять город Ольгерду не удалось, москвичей и великого князя спас новый белокаменный Кремль.

Ответом Литве стали удары Москвы по ее союзникам. Московское войско вошло на территории Брянского, Смоленского и Тверского княжеств. К Москве отошли Калуга и Мценск. Москва силой принудила Тверь разорвать союз с Литвой.

В конце 1370 году Ольгерд предпринял новый поход на Москву. На этот раз Дмитрий Иванович хорошо подготовился и собрался дать достойный отпор врагу. Однако, литовцев было больше по численности, да и по уровню военной подготовки они превосходили русских. В результате Ольгерду вновь удалось дойти до Москвы, но как и в прошлый раз взять город он не смог. Через год Ольгерд попытался повторить свой поход на Москву, но, как и предыдущие два — он закончился неудачей.

Эти походы Ольгерда стали переломным моментом в отношениях Литвы и Москвы. Между Ольгердом и Дмитрием Ивановичем было заключено перемирие, по которому литовский князь признал за Дмитрием Ивановичем титул великого князя.

Однако с подобной расстановкой сил не хотела и не могла смириться Тверь. В 1375 году Дмитрий Иванович организовал большой поход на Тверь. Московское войско разорило тверские земли и осадило город. Тверской князь обещал навечно отказаться от посягательств на титул великого владимирского князя, признавая себя «молодшим братом» московского князя.