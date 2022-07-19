СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

В истории средневековой Индии можно выделить несколько этапов:
В IV–VI веках на территории Индостана существовала империя Гуптов. Данная эпоха считается золотым веком в истории Индии. Однако начиная со второй половины V века на территорию этого государства начали совершать набеги ираноязычные кочевники-эфталиты, фактически уничтожившие державу Гуптов к концу VI века.
Эти кочевники-завоеватели, после уничтожения империи, смешались с местной элитой и образовали касту раджапутов. В итоге Индия распалась на множество княжеств, во главе которых и встали эти раджи-правители, открылся новый этап в историческом развитии Индостана – средневековый. Эта эпоха характеризуется ослаблением позиций буддизма и откатом населения к индуизму. Также в данный период раджапутские государства вели многочисленные войны с тюрками-мусульманами, которые начали вторжение с территории современного Афганистана на Север Индостана с конца X века, по итогу присоединив несколько княжеств к своим владениям.
В начале XIII века один из мусульманских полководцев, Кутб ад-Дин Айбек, захватил власть в Индии, провозгласил себя султаном и сделал столицей своего нового государства – Делийского султаната – город Дели. В ознаменование своего могущества он приказал построить самую высокую башню в мире – минарет Кутб-Минар.
В конце XIV века воска тюрко-монгольского завоевателя Тимура вторглись на территорию Делийского султаната и разрушили Дели. От этого удара султанат оправиться не смог, его территория сократилась, а в XVI веке северная часть государства была захвачена потомками Тимура, после чего на Индостане образовалась империя Великих Моголов.
На протяжении всего периода средневековья в Индии продолжала существовать варно-кастовая система. Индийское общество делилось на четыре варны: брахманов-жрецов, кшатриев-воинов, вайшьев-земледельцев и торговцев, шудр-слуг. Кроме четырех варн, существовало деление на касты – большие обособленные группы людей, члены которых были объединены общим происхождением, родом занятий, обычаями. Таких каст в средневековой Индии было около трех тысяч.
В истории Средневекового Китая можно выделить несколько периодов, названных по правившим тогда династиям:
В начале VII века Китай, после долгого периода раздробленности и междоусобиц, был объединен в империю Тан (618–907). В эту эпоху шла активная торговля Китая с Западом через Великий шелковый путь, который заканчивался аж у Средиземного моря. Стараясь контролировать этот путь, китайские правители присоединяли к Китаю западные территории, однако это движение было остановлено арабами в Средней Азии, которые разгромили китайские войска в 751 году в битве при Таласе, остановив экспансию империи Тан в этом направлении.
В IX — начале X века по Китаю прокатилась волна мятежей и крестьянских восстаний, вызванная повышением налогов и злоупотреблениями при их сборе. Ситуация обострилась вторжением монгольского племени киданей на север страны. Стабилизировать ситуацию удалось новой династии Сун (960–1279), время правления которой считают золотым веком Китая.
В начале XIII века у северных границ Китая образовалось государство монголов, которое сначала завоевало север Китая, а к 1279 году – всю страну. Монгольских хан Хубилай перенес свою ставку в Пекин, сделав город столицей нового государства – империи Юань (1271–1368). Знаменательным событием в этот период стало путешествие европейца Марко Поло в Китай.
В середине XIV века началось восстание против монголов, один из его вождей занял Пекин и стал императором, основав новую династию – Мин (1368–1644).
Период средневековья в Китае был богат на изобретения и достижения в области науки и культуры. Именно в Китае впервые изобрели книгопечатание, порох, огнестрельное оружие, бумажные деньги и компас. Китайские астрономы составили удивительно точный календарь с погрешностью всего лишь 27 секунд в год. Императорская власть в Китае в этот период оставалась достаточно сильной. Император именовался Сыном Неба, его особа была священной. Каждый китаец считался исполнителем воли Неба, переданной через императора. В отличие от средневековой Европы в Китае родовая знать не имела доступа к управлению государством, вместо этого правитель использовал сотни тысяч чиновников. Чиновником мог стать практически любой китаец – для этого необходимо было получить образование и сдать экзамены. К экзаменам допускались все свободные люди, что позволяло привлекать на службу талантливых, но не знатных людей.
Расположение на островах (а значит защищенность от материковых кочевников), а также близость к Китаю задали основные векторы развития Японии. Здесь, на протяжении нескольких тысяч лет обитало местное население – айны – которое было вытеснено мигрантами из Китая и Кореи – предками современных японцев. В IV веке н.э. в Японии сложился союз племен, который стал основой государства, с VII века получившего название Ниппон, что по-японски означает «Страна восходящего солнца». Возглавлял это государство император (микадо), ведущий свое происхождение от богини Солнца Аматэрасу. Вследствие этого и сам император считался богом, не обладающим, однако, фактической властью. Реальные бразды правления находились в руках у влиятельных князей, военных предводителей, которые с XII века носили титул сёгун. В отличие от Китая, где знать уступала чиновникам во властных структурах, в Японии аристократия сильно влияла на внутреннюю и внешнюю политику государства. На службе у светских князей находились профессиональные войны – самураи, жизнь которых была подчинена неписанному закону чести – бусидо, основанному на идеях верности долгу, храбрости и преданности господину. Потеряв господина или же совершив недостойный поступок, самурай готов был сделать харакири – особым образом вспороть себе живот. Одной из самых ярких страниц средневековой японской истории было неудачное вторжение монголов в XIII веке: первый раз флот захватчиков разметала буря, второй раз самураи решительно отбили вторжение монголов.
В середине I тысячелетия н.э. у кочевых тюркоязычных народов, обитавших на Алтае, произошел переход от родоплеменного строя к государственному. Этому способствовали технические новшества, появившиеся или широко распространившиеся в VI–VIII веках: новые виды конской упряжи, каркасное седло и стремена, многократно увеличившие устойчивость всадника и его боевые возможности. Первоначально обитавшие в районе Алтайских гор, тюрки-завоеватели за короткий промежуток времени расселились в Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, на восточных границах Византии и Малой Азии, на Кавказе, в прикаспийских и причерноморских степях. Среди наиболее известных тюркских племен и государств выделяются:
Гунны. На исходе Античности эти тюркоязычные племена появились на границах Римской империи. Им удалось разграбить множество имперских городов, прежде чем их экспансия была остановлена в 451 году в битве на Каталаунских полях объединенным войском римского полководца Аэция и вестготов. После смерти легендарного вождя Атиллы в 453 году, гунны были вытеснены в Причерноморье, где растворились в среде других народов.
Авары. Вторглись с Востока в Европу в середине VI века и обосновались на Дунае, образовав здесь государство – Аварский каганат. Авары подчинили себе множество славянских племен, обитавших в этих районах. Были разгромлены Карлом Великим в VIII веке, после чего растворились в среде славян и вторгшихся на Дунайские земли венгров.
Болгары. Этот тюркский племенной союз в начале VII века обосновался в степях между Черным и Каспийским морями, установил дипломатические связи с Византией. Позднее здесь возникло государство Великая Болгария. Отсюда, во второй половине VII века, часть болгар во главе с ханом Аспарухом перекочевала к Дунаю и в 681 году образовала Первое Болгарское царство – государство с тюркским названием и династией, но славянским населением. Другая часть болгар бывшей Великой Болгарии откочевали в Среднее Поволжье, где смешались с местным финно-угорским населением и в IX веке создала здесь Волжскую Булгарию, разгромленную монголами в XIII веке.
Хазары. Как и болгары, хазары в начале VII века обосновались в степях между Черным и Каспийским морями. В ходе войн с Ираном хазарские племена сплотились между собой, возникло государство Хазарский каганат. Хазары контролировали часть Волжского торгового пути, брали дань с некоторых восточнославянских племен, в том числе с полян и вятичей. Были разгромлены князем Святославом в 964 году.
В середине VI века в Среднеазиатских степях тюрки организовали сначала Тюркский, а затем Уйгурских каганаты (уйгуры – один из тюркоязычных народов). Они взяли под свой контроль значительную часть Великого шелкового пути, из-за соседства с арабами в тюркскую среду произошло проникновение ислама. В IX веке Уйгурский каганат пал из-за климатических изменений и набегов Енисейских кыргызов – еще одного тюркского народа.
Печенеги. Эти тюркоязычные племена проникли в причерноморские степи в конце IX века. Совершали набеги Русь, Болгарию, Византию. Один из печенежских ханов – Куря – разбил возвращавшегося из Болгарии князя Святослава в 972 году. В 1036 году печенеги подошли к Киеву и были разгромлены князем Ярославом Мудрым.
Половцы. Пришли в южнорусские степи на смену разгромленным печенегам в середине XI века. Их активность на юге стала одной из причин упадка торгового пути «из варяг в греки». В начале XII века Владимир Мономах совершил «крестовый поход в степь», нанеся сокрушительное поражение этому кочевому народу. В 1185 году от рук половцев погиб Игорь, князь Новгород-Северский. Это событие легло в основу «Сказания о полку Игореве». В 1223 году объединенное русско-половецкое войско было разгромлено монголами. После возникновения Золотой Орды половцы смешались с монгольскими завоевателями и стали одной из основ формирования таких этносов, как башкиры, татары, казахи, киргизы, крымские татары, узбеки и др.
Турки-сельджуки. Этот тюркский народ усилился в XI веке, после чего повел наступление на восточные границы Византийской империи. В 1071 году они сумели разбить византийцев при Манцикерте и отнять у арабов Иерусалим, что стало причиной Крестовых походов. Европейские рыцари воевали именно против сельджуков.
Турки-османы. Из-за натиска монголов мигрировали из Средней Азии в Малую Азию, где ослабевающая Византия воевала против турков-сельджуков. Одно из новоприбывших племен стало называться османами по имени своего вождя. Османы сумели окончательно выбить Византийскую империю из Малой Азии, захватить Константинополь и основать великую Османскую империю.
Современная карта государств/административно-территориальных единиц в составе государств с преобладающим тюркоязычным населением
Монголы во многом родственны тюркам: тюркская и монгольская языковые группы входят в одну Алтайскую языковую семью. В XIII веке нашествия монгольских племен потрясли мир, так как в итоге активности монгольских племен была создана одна из самых больших империй в мире. Объединить эти племена в единую силу удалось Темучину. В 1206 году на курултае – общемонгольском съезде племенной знати – Темучин получил титул великого хана – Чингисхана. После этого монголы начали свои знаменитые походы, им удалось покорить Южную Сибирь, Северный Китай, Хорезм в Средней Азии, северную часть Ирана. По итогам этих завоеваний возникла огромная империя со столицей в Каракоруме. После смерти Чингисхана в 1227 году его империя была разделена между его сыновьями, а вскоре и вовсе распалась на отдельные государственные образования. В XIV веке полководец тюркско-монгольского происхождения Тамерлан подчинил себе Хорезм, Закавказье, Иран, Ирак, разорил Северную Индию, создав в итоге огромное государство со столицей в Самарканде. Тамерлан воевал с ханом Золотой Орды Тохтамышем, вторгся на Русь, а в 1402 году разгромил турок в битве при Анкаре и взял в плен султана Баязида I. Однако после смерти Тамерлана в 1405 году его держава также быстро распалась.
Территория Монгольской империи
По природным условиям Африка делится на две части. На развитом Севере на протяжении нескольких тысячелетий друг друга сменяли Египет, финикийские и греческие колонии, Древний Рим, королевство вандалов, Византия, арабы. Однако южнее Сахары, в Тропической Африке, обитали различные негритянские народности. Эти территории арабы называли Билад ас-Судан (Страна черных) и вели с местными жителями торговлю. Здесь, в Западном Судане, в VIII веке возникло государство Гана. Оно было настолько богато золотом, что даже титул правителя означал «хозяин золота». Расцвет Ганы пришелся на XI век, после чего страна ослабла и в XIII веке была захвачена соседним государством Мали. Могущество этой державы также было основано на золоте. Особенно прославился своими богатствами правитель Мали Муса (1312–1337). Во время совершения хаджа в Мекку, Мусса приказал взять с собой на дорожные расходы караван верблюдов, везших 12 тонн золота! На Востоке же Африки существовало иное государство – Эфиопия, расцвет которого пришелся на XIII век. Особенностью данной державы было то, что ее население исповедовало христианство, близкое по духу к православию. Правители Эфиопии даже возводили себя к библейскому Соломону!
Карта средневековых государств Африки и изображении держащего золотой слиток Мусы, правителя Мали
У народов Америки, из-за их изоляции от Европы и Азии, был свой уникальный исторический путь.
Они создавали террасы на горных склонах для посевов, умели осушать болота и делать насыпные острова-грядки. Однако ни одна из наиболее развитых американских цивилизаций – майя, ацтеки, инки – не знали ни гончарного круга, ни способа выплавки железа.
Майя: расцвет этой цивилизации, возникшей на полуострове Юкатан, пришелся на VII–VIII века, позже из-за междоусобиц государство ослабло.
Ацтеки: создали свое государство в XIV–XV веках к северу от Майя, опираясь на военную силу, покорили центральную часть нынешней Мексики.
В Южной Америке находились инки, которые с XII века начали активно подчинять себе соседей. Вождь инков считался потомком Солнца и носил титул Верховный инка. Ему принадлежала вся земля в государстве. Инкам удалось создать уникальную систему письма – кипу (что означает «узел»). Кипу – это палка с привязанными к ней разноцветными шнурками с узелками.
Карта доколумбовских цивилизаций Америки; Мачу-Пикчу – один из инкских городов; кипу