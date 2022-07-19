СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Страны и народы Азии, Америки и Африки в средние века

1. Средневековая Индия





В истории средневековой Индии можно выделить несколько этапов:

В IV–VI веках на территории Индостана существовала империя Гуптов . Данная эпоха считается золотым веком в истории Индии. Однако начиная со второй половины V века на территорию этого государства начали совершать набеги ираноязычные кочевники-эфталиты , фактически уничтожившие державу Гуптов к концу VI века.

Эти кочевники-завоеватели, после уничтожения империи, смешались с местной элитой и образовали касту раджапутов . В итоге Индия распалась на множество княжеств, во главе которых и встали эти раджи-правители, открылся новый этап в историческом развитии Индостана – средневековый. Эта эпоха характеризуется ослаблением позиций буддизма и откатом населения к индуизму . Также в данный период раджапутские государства вели многочисленные войны с тюрками-мусульманами, которые начали вторжение с территории современного Афганистана на Север Индостана с конца X века, по итогу присоединив несколько княжеств к своим владениям.

В начале XIII века один из мусульманских полководцев, Кутб ад-Дин Айбек , захватил власть в Индии, провозгласил себя султаном и сделал столицей своего нового государства – Делийского султаната – город Дели. В ознаменование своего могущества он приказал построить самую высокую башню в мире – минарет Кутб-Минар .

В конце XIV века воска тюрко-монгольского завоевателя Тимура вторглись на территорию Делийского султаната и разрушили Дели. От этого удара султанат оправиться не смог, его территория сократилась, а в XVI веке северная часть государства была захвачена потомками Тимура, после чего на Индостане образовалась империя Великих Моголов.

На протяжении всего периода средневековья в Индии продолжала существовать варно-кастовая система. Индийское общество делилось на четыре варны: брахманов-жрецов, кшатриев-воинов, вайшьев-земледельцев и торговцев, шудр-слуг. Кроме четырех варн, существовало деление на касты – большие обособленные группы людей, члены которых были объединены общим происхождением, родом занятий, обычаями. Таких каст в средневековой Индии было около трех тысяч.

2. Средневековый Китай





В истории Средневекового Китая можно выделить несколько периодов, названных по правившим тогда династиям:

В начале VII века Китай, после долгого периода раздробленности и междоусобиц, был объединен в империю Тан (618–907). В эту эпоху шла активная торговля Китая с Западом через Великий шелковый путь , который заканчивался аж у Средиземного моря. Стараясь контролировать этот путь, китайские правители присоединяли к Китаю западные территории, однако это движение было остановлено арабами в Средней Азии, которые разгромили китайские войска в 751 году в битве при Таласе , остановив экспансию империи Тан в этом направлении.

В IX — начале X века по Китаю прокатилась волна мятежей и крестьянских восстаний, вызванная повышением налогов и злоупотреблениями при их сборе. Ситуация обострилась вторжением монгольского племени киданей на север страны. Стабилизировать ситуацию удалось новой династии Сун (960–1279), время правления которой считают золотым веком Китая.

В начале XIII века у северных границ Китая образовалось государство монголов, которое сначала завоевало север Китая, а к 1279 году – всю страну. Монгольских хан Хубилай перенес свою ставку в Пекин, сделав город столицей нового государства – империи Юань (1271–1368). Знаменательным событием в этот период стало путешествие европейца Марко Поло в Китай.

В середине XIV века началось восстание против монголов, один из его вождей занял Пекин и стал императором, основав новую династию – Мин (1368–1644).

Период средневековья в Китае был богат на изобретения и достижения в области науки и культуры. Именно в Китае впервые изобрели книгопечатание, порох, огнестрельное оружие, бумажные деньги и компас. Китайские астрономы составили удивительно точный календарь с погрешностью всего лишь 27 секунд в год. Императорская власть в Китае в этот период оставалась достаточно сильной. Император именовался Сыном Неба, его особа была священной. Каждый китаец считался исполнителем воли Неба, переданной через императора. В отличие от средневековой Европы в Китае родовая знать не имела доступа к управлению государством, вместо этого правитель использовал сотни тысяч чиновников. Чиновником мог стать практически любой китаец – для этого необходимо было получить образование и сдать экзамены. К экзаменам допускались все свободные люди, что позволяло привлекать на службу талантливых, но не знатных людей.

3. Средневековая Япония





Расположение на островах (а значит защищенность от материковых кочевников), а также близость к Китаю задали основные векторы развития Японии. Здесь, на протяжении нескольких тысяч лет обитало местное население –– которое было вытеснено мигрантами из Китая и Кореи – предками современных японцев.в Японии сложился, который стал основойполучившего название, что по-японски означает «Страна восходящего солнца». Возглавлял это государство, ведущий свое происхождение от богини Солнца. Вследствие этого и сам император считался богом, не обладающим, однако, фактической властью. Реальные бразды правления находились в руках у влиятельных князей, военных предводителей, которые с XII века носили титул. В отличие от Китая, где знать уступала чиновникам во властных структурах, в Японии аристократия сильно влияла на внутреннюю и внешнюю политику государства. На службе у светских князей находились профессиональные войны –, жизнь которых была подчинена неписанному закону чести –, основанному на идеях верности долгу, храбрости и преданности господину. Потеряв господина или же совершив недостойный поступок, самурай готов был сделать– особым образом вспороть себе живот. Одной из самых ярких страниц средневековой японской истории было: первый раз флот захватчиков разметала буря, второй раз самураи решительно отбили вторжение монголов.

4. Торжество тюрок в эпоху Средневековья





В середине I тысячелетия н.э. у кочевых тюркоязычных народов, обитавших на, произошел переход от родоплеменного строя к государственному. Этому способствовали технические новшества, появившиеся или широко распространившиеся в VI–VIII веках: новые виды конской упряжи, каркасное седло и стремена, многократно увеличившие устойчивость всадника и его боевые возможности. Первоначально обитавшие в районе Алтайских гор, тюрки-завоеватели за короткий промежуток времени расселились в Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, на восточных границах Византии и Малой Азии, на Кавказе, в прикаспийских и причерноморских степях. Среди наиболее известных тюркских племен и государств выделяются:

Гунны . На исходе Античности эти тюркоязычные племена появились на границах Римской империи. Им удалось разграбить множество имперских городов, прежде чем их экспансия была остановлена в 451 году в битве на Каталаунских полях объединенным войском римского полководца Аэция и вестготов . После смерти легендарного вождя Атиллы в 453 году, гунны были вытеснены в Причерноморье, где растворились в среде других народов.

Авары . Вторглись с Востока в Европу в середине VI века и обосновались на Дунае, образовав здесь государство – Аварский каганат . Авары подчинили себе множество славянских племен, обитавших в этих районах. Были разгромлены Карлом Великим в VIII веке, после чего растворились в среде славян и вторгшихся на Дунайские земли венгров.

Болгары . Этот тюркский племенной союз в начале VII века обосновался в степях между Черным и Каспийским морями, установил дипломатические связи с Византией. Позднее здесь возникло государство Великая Болгария . Отсюда, во второй половине VII века, часть болгар во главе с ханом Аспарухом перекочевала к Дунаю и в 681 году образовала Первое Болгарское царство – государство с тюркским названием и династией, но славянским населением. Другая часть болгар бывшей Великой Болгарии откочевали в Среднее Поволжье, где смешались с местным финно-угорским населением и в IX веке создала здесь Волжскую Булгарию , разгромленную монголами в XIII веке.

Хазары . Как и болгары, хазары в начале VII века обосновались в степях между Черным и Каспийским морями. В ходе войн с Ираном хазарские племена сплотились между собой, возникло государство Хазарский каганат . Хазары контролировали часть Волжского торгового пути, брали дань с некоторых восточнославянских племен, в том числе с полян и вятичей. Были разгромлены князем Святославом в 964 году.

В середине VI века в Среднеазиатских степях тюрки организовали сначала Тюркский , а затем Уйгурских каганаты (уйгуры – один из тюркоязычных народов). Они взяли под свой контроль значительную часть Великого шелкового пути, из-за соседства с арабами в тюркскую среду произошло проникновение ислама. В IX веке Уйгурский каганат пал из-за климатических изменений и набегов Енисейских кыргызов – еще одного тюркского народа.

Печенеги . Эти тюркоязычные племена проникли в причерноморские степи в конце IX века. Совершали набеги Русь, Болгарию, Византию. Один из печенежских ханов – Куря – разбил возвращавшегося из Болгарии князя Святослава в 972 году. В 1036 году печенеги подошли к Киеву и были разгромлены князем Ярославом Мудрым.

Половцы . Пришли в южнорусские степи на смену разгромленным печенегам в середине XI века. Их активность на юге стала одной из причин упадка торгового пути «из варяг в греки». В начале XII века Владимир Мономах совершил «крестовый поход в степь», нанеся сокрушительное поражение этому кочевому народу. В 1185 году от рук половцев погиб Игорь, князь Новгород-Северский. Это событие легло в основу «Сказания о полку Игореве» . В 1223 году объединенное русско-половецкое войско было разгромлено монголами. После возникновения Золотой Орды половцы смешались с монгольскими завоевателями и стали одной из основ формирования таких этносов, как башкиры, татары, казахи, киргизы, крымские татары, узбеки и др.

Турки-сельджуки . Этот тюркский народ усилился в XI веке, после чего повел наступление на восточные границы Византийской империи. В 1071 году они сумели разбить византийцев при Манцикерте и отнять у арабов Иерусалим, что стало причиной Крестовых походов. Европейские рыцари воевали именно против сельджуков.

Турки-османы. Из-за натиска монголов мигрировали из Средней Азии в Малую Азию, где ослабевающая Византия воевала против турков-сельджуков. Одно из новоприбывших племен стало называться османами по имени своего вождя. Османы сумели окончательно выбить Византийскую империю из Малой Азии, захватить Константинополь и основать великую Османскую империю.





Современная карта государств/административно-территориальных единиц в составе государств с преобладающим тюркоязычным населением

5. Монголы в эпоху Средневековья





Монголы во многом родственны тюркам: тюркская и монгольская языковые группы входят в одну Алтайскую языковую семью. В XIII веке нашествия монгольских племен потрясли мир, так как в итоге активности монгольских племен была создана одна из самых больших империй в мире. Объединить эти племена в единую силу удалось. В 1206 году на– общемонгольском съезде племенной знати – Темучин получил титул великого хана –. После этого монголы начали свои знаменитые походы, им удалось покорить Южную Сибирь, Северный Китай, Хорезм в Средней Азии, северную часть Ирана. По итогам этих завоеваний возникла огромная империя со столицей в. После смерти Чингисхана в 1227 году его империя была разделена между его сыновьями, а вскоре и вовсе распалась на отдельные государственные образования. В XIV веке полководец тюркско-монгольского происхожденияподчинил себе Хорезм, Закавказье, Иран, Ирак, разорил Северную Индию, создав в итоге огромное государство со столицей в. Тамерлан воевал с ханом Золотой Орды Тохтамышем, вторгся на Русь, а в 1402 году разгромил турок в битве при Анкаре и взял в плен султана Баязида I. Однако после смерти Тамерлана в 1405 году его держава также быстро распалась.





Территория Монгольской империи

6. Средневековая Африка





По природным условиям Африка делится на две части. На развитом Севере на протяжении нескольких тысячелетий друг друга сменяли Египет, финикийские и греческие колонии, Древний Рим, королевство вандалов, Византия, арабы. Однако южнее Сахары, в Тропической Африке, обитали различные негритянские народности. Эти территории арабы называли Билад ас-Судан (Страна черных) и вели с местными жителями торговлю. Здесь, в, в VIII веке возникло государство. Оно было настолько богато золотом, что даже титул правителя означал «хозяин золота». Расцвет Ганы пришелся на XI век, после чего страна ослабла и в XIII веке была захвачена соседним государством. Могущество этой державы также было основано на золоте. Особенно прославился своими богатствами правитель Мали(1312–1337). Во время совершения хаджа в Мекку, Мусса приказал взять с собой на дорожные расходы караван верблюдов, везших 12 тонн золота! На Востоке же Африки существовало иное государство –, расцвет которого пришелся на XIII век. Особенностью данной державы было то, что ее население исповедовало христианство, близкое по духу к православию. Правители Эфиопии даже возводили себя к библейскому Соломону!





Карта средневековых государств Африки и изображении держащего золотой слиток Мусы, правителя Мали

7. Страны и народы Америки в средние века





Некоторым из них удалось создать цивилизации, которые на момент прибытия сюда Колумба в 1492 году стояли по уровню развития на одной ступени с цивилизациями Древнего Востока: в американских цивилизациях использовался труд рабов, но преобладали свободные земледельцы и ремесленники, объединенные в общины; большую роль играли правители с опорой на чиновников, а также жречество.

У народов Америки, из-за их изоляции от Европы и Азии, был свой уникальный исторический путь.

Они создавали террасы на горных склонах для посевов, умели осушать болота и делать насыпные острова-грядки. Однако ни одна из наиболее развитых американских цивилизаций – майя, ацтеки, инки – не знали ни гончарного круга, ни способа выплавки железа.

Майя : расцвет этой цивилизации, возникшей на полуострове Юкатан, пришелся на VII–VIII века, позже из-за междоусобиц государство ослабло.

Ацтеки : создали свое государство в XIV–XV веках к северу от Майя, опираясь на военную силу, покорили центральную часть нынешней Мексики.

В Южной Америке находились инки, которые с XII века начали активно подчинять себе соседей. Вождь инков считался потомком Солнца и носил титул Верховный инка. Ему принадлежала вся земля в государстве. Инкам удалось создать уникальную систему письма – кипу (что означает «узел»). Кипу – это палка с привязанными к ней разноцветными шнурками с узелками.





Карта доколумбовских цивилизаций Америки; Мачу-Пикчу – один из инкских городов; кипу