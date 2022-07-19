Хозяйство и религия восточных славян

Что собой представляла жизнь восточнославянских племенных союзов накануне появления у них государства? Давайте изучим этот вопрос, но прежде рассмотрим такие понятия, как присваивающее и производящее хозяйство.

Присваивающее хозяйство — хозяйство с преобладающей экономической ролью охоты, собирательства и рыболовства, что соответствует самой древней стадии хозяйственно-культурной истории человечества. «Присваивающей» эта стадия называется довольно условно, так как деятельность охотников, собирателей и рыболовов не ограничивается простым присвоением, а включает ряд довольно сложных моментов как в организации труда, так и в переработке продукции, требующей разнообразных технических навыков.

Производящее хозяйство

— хозяйство, где основным источником существования являются выращиваемые культурные растения и домашние животные. При переходе от присваивающего хозяйства к производящему общество перешло от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Это был сложный и длительный процесс, который начался 12 – 10 тыс. лет назад. Лишь соединение растениеводства со скотоводством стало решающим моментом в развитии хозяйства. Повысилась производительность труда и появилась возможность накопления избыточного продукта: у земледельцев — зерна, у ранних животноводов — скота. С развитием земледелия и подвижного скотоводства постепенно возникает социальное расслоение, раннеклассовые отношения, в частности рабовладельческие и феодальные, появляются первые городские и торговые центры.

А теперь посмотрим на список занятий восточных славян, а точнее двух племенных союзов: полян и ильменских словен. Поляне, напомним, проживали в среднем Поднепровье, то есть фактически располагались очень удачно — в самом центре восточнославянских земель. Ильменские словене занимали большие пространства на самом севере.

Занятия полян: пашенное земледелие, скотоводство, коневодство, огородничество, железоделательное и гончарное производство.

Занятия ильменских словен: мореходство, торговля, ремесла, рыбная ловля.

Различные природные условия и особенности географического положения диктовали свои условия и определяли способы и технологии ведения хозяйства различных племен.

Жили славяне в общинах, которые в Русской Правде – первом письменном своде законов – носят название вервь (от слова веревка). Дело в том, что в Древней Руси не было точных измерительных приборов, поэтому при разделении земли участки меряли веревкой определенной длины.

Наиболее широкое развитие у полян получило земледелие.

Системы земледелий восточных славян:

1. Подсечно-огневое земледелие — примитивная система земледелия, при которой поле для посева расчищается с помощью вырубки и сжигания леса и кустарника. 2. Перелог — участок земли, бывший прежде под пашней, оставленный без обработки более года и заросший сорной растительностью; кратковременная залежь. При переложной системе земледелия плодородие почвы восстанавливалось естественным путем, затем участок вновь распахивался. 3. Двуполье — способ обработки земли, при котором ежегодно половина земли остается под паром (то есть земля распахивается, но не засевается; это делается для того, чтобы восстановить плодородие). 4. Трёхполье— система севооборота с чередованием пара (отдыха земли), озимых и яровых культур.

Восточные славяне занимались не только земледелием. Рядом с их селениями находились также луга, где производился выпас крупного рогатого скота и овец; жители разводили свиней и кур. В качестве тягловой силы в хозяйстве использовали волов и лошадей. Охотились на лосей, оленей, серн, птиц, добывали пушного зверя.

Ценный мех обменивали и продавали, в том числе в Византию. Мех был единицей обложения данью славянских, балтских и угро-финских племен, эквивалентом металлических денег. Один из видов металлической монеты на Руси так и называли — кунами, буквально — куницами.

Восточные славяне активно занимались бортничеством, собирая мед и воск и широко используя их в хозяйстве.

Шло время, и наступил момент, когда у отдельной семьи отпала необходимость прибегать постоянно к поддержке рода. Родовое хозяйство начало постепенно распадаться. Родовая община становилась соседской (т.е. если раньше в общине жили родственники, то теперь просто соседи – люди, не связанные кровным родством), где каждая семья имела право на свою долю общинной собственности.

В таких условиях происходит очередной виток стремительного роста авторитета и власти князей и дружинников, а также тех, кто обслуживает духовные потребности этого уже почти родившегося государства — шаманов и колдунов, жрецов и волхвов разных мастей. Это было время зарождения имущественного неравенства.

Результатом появления этого неравенства стало появление в руках некоторых людей вотчин.

Вотчина — древнейший вид земельной собственности в России, переходившей по наследству. Возникла в X-XI вв. (княжеская, боярская, монастырская); в XIII – XV вв. являлась господствующей формой землевладения. С конца XV в. противостояла поместью, с которым сближалась и в начале XVIII в. слилась в один вид — имение.

Развивались и торговые отношения. В VIII – IX вв. зародился знаменитый путь «из варяг в греки», который стал связующим звеном для всех земель восточных славян и на несколько веков главной торговой артерией. На этом пути как грибы после дождя возникали крупные славянские городские центры — Киев, Смоленск, Любеч, Новгород.

Помимо «пути из варяг в греки» существовал восточный торговый путь, который проходил по Дону и Волге.

На территории Древнерусского государство было большое количество городов. В скандинавских источниках Киевскую Русь зачастую называют «гардарикой» - страной городов. Большинство этих населенных пунктов располагалось на берегах рек. Это было удобно, так как реки служили торговыми артериями. Кроме того, абсолютное большинство построек было из дерева, пожары были не редкостью, поэтому так важно было иметь поблизости источник воды. Помимо этого, река могла выступать частью фортификационной системы, защищая горожан от осаждающих врагов.

Таким образом, восточные славяне по темпам своего развития находились на среднем уровне. И если от стран Запада они просто отставали, то Византийская империя и Арабский халифат, казалось, находятся на какой-то недосягаемой высоте.

Верования славян

Верования славян были связаны первоначально, главным образом, с сельским хозяйством. Смысл языческих верований и сопутствующих им обрядов — воздействовать на силы природы в надежде получить хороший урожай. Сам человек от природы не отделялся, считаясь ее частью.

В славянском языческом мире существовало множество существ, которые отождествлялись с силами природы, чаще их старались «умилостивить», упросить о чем-то, реже — напугать, но с той же целью — добиться для себя лучшей доли.

Тех, кто якобы мог управлять силами природы, называли волхвами. Именно к ним спешили за помощью в случае голода, болезней, неурожаев. Язычество являлось политеистической религией: у славян было множество богов.

Сварог и представлялся в образе молодого кузнеца. Бог небес и огня именовалсяи представлялся в образе молодого кузнеца. К земным божествам, которые могли направлять судьбы людей, относились: Ладо (бог мира, весны, любви); Даждьбог (Ярило, Хорос) ― бог солнца; Стрибог (бог ветра); Велес (бог торговли, покровитель скота); Симаргл (бог семян и растений); Мокошь (богиня воды, плодородия и материнства); Перун (бог грома и молнии) и др.

Наряду с крупными, так сказать, важными божествами, существовали и мелкие или малозначительные, зона ответственности которых была намного уже, а сил и способностей — меньше, как правило, они привязывались территориально к какому-то конкретному месту — демоны, нимфы, дриады, лешие, водяные.

Поскольку в те далекие времена еще не существовало мест общественного отправления культа (храмов или подобных им сооружений), то обычно изображения богов в виде каменных или деревянных фигур (идолов) ставились на определенных открытых местах — капищах, а жертвоприношения, которые приносились богам, назывались — требы.

Со временем одним из самых почитаемых богов становится Перун — бог войны, грома и молнии, покровитель князя и дружины, что само по себе является показателем того, что скоро здесь появится государство.

Таким образом, в основе славянского язычества лежит два культа: это культ природы и культ предков. Культ природы помогал оформить и закрепить связь человека с природой, а культ предков способствовал формированию у славян семейных ценностей.