Хозяйство и религия восточных славян

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
История
Всеобщая история
Мир на пороге Первой мировой войны Англия в XVI-XVII вв. История Древней Греции Англия в XVIII-XIX вв. Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Объединительные движения в Италии Древний мир - цивилизации Азии История Древнего Рима Древний мир - цивилизации Ближнего Востока VIII-XI вв. Европа Церковь в Средневековье Реформация в Европе Франция в XVIII-XIX вв. XIV-XV вв. Европейская культура Крестовые походы Америка в XVIII-XIX вв. VIII-XI вв. Восток XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Франция в XVI-XVII вв. Восточная Европа в XVI веке Великие географические открытия XI-XIV вв. Что происходило на Западе Европейские конфликты Нового времени
Россия в Новое время
Преобразования Петра I Восстание Степана Разина Восстание Е. Пугачёва Внешняя политика Петра I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Россия накануне преобразований Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов
Средневековый период
Русское государство в первой половине XVI в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Феодальная раздробленность Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги
Культура
Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в.

Хозяйство и религия восточных славян

Что собой представляла жизнь восточнославянских племенных союзов накануне появления у них государства? Давайте изучим этот вопрос, но прежде рассмотрим такие понятия, как присваивающее и производящее хозяйство.

Присваивающее хозяйство — хозяйство с преобладающей экономической ролью охоты, собирательства и рыболовства, что соответствует самой древней стадии хозяйственно-культурной истории человечества. «Присваивающей» эта стадия называется довольно условно, так как деятельность охотников, собирателей и рыболовов не ограничивается простым присвоением, а включает ряд довольно сложных моментов как в организации труда, так и в переработке продукции, требующей разнообразных технических навыков.

Производящее хозяйство

— хозяйство, где основным источником существования являются выращиваемые культурные растения и домашние животные. При переходе от присваивающего хозяйства к производящему общество перешло от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Это был сложный и длительный процесс, который начался 12 – 10 тыс. лет назад. Лишь соединение растениеводства со скотоводством стало решающим моментом в развитии хозяйства. Повысилась производительность труда и появилась возможность накопления избыточного продукта: у земледельцев — зерна, у ранних животноводов — скота. С развитием земледелия и подвижного скотоводства постепенно возникает социальное расслоение, раннеклассовые отношения, в частности рабовладельческие и феодальные, появляются первые городские и торговые центры.

А теперь посмотрим на список занятий восточных славян, а точнее двух племенных союзов: полян и ильменских словен. Поляне, напомним, проживали в среднем Поднепровье, то есть фактически располагались очень удачно — в самом центре восточнославянских земель. Ильменские словене занимали большие пространства на самом севере.

Занятия полян: пашенное земледелие, скотоводство, коневодство, огородничество, железоделательное и гончарное производство.

Занятия ильменских словен: мореходство, торговля, ремесла, рыбная ловля.

Различные природные условия и особенности географического положения диктовали свои условия и определяли способы и технологии ведения хозяйства различных племен.

Жили славяне в общинах, которые в Русской Правде – первом письменном своде законов – носят название вервь (от слова веревка). Дело в том, что в Древней Руси не было точных измерительных приборов, поэтому при разделении земли участки меряли веревкой определенной длины.

Наиболее широкое развитие у полян получило земледелие.

image_description

Системы земледелий восточных славян:

1. Подсечно-огневое земледелие — примитивная система земледелия, при которой поле для посева расчищается с помощью вырубки и сжигания леса и кустарника.

2. Перелог — участок земли, бывший прежде под пашней, оставленный без обработки более года и заросший сорной растительностью; кратковременная залежь. При переложной системе земледелия плодородие почвы восстанавливалось естественным путем, затем участок вновь распахивался.

3. Двуполье — способ обработки земли, при котором ежегодно половина земли остается под паром (то есть земля распахивается, но не засевается; это делается для того, чтобы восстановить плодородие).

4. Трёхполье— система севооборота с чередованием пара (отдыха земли), озимых и яровых культур.

Восточные славяне занимались не только земледелием. Рядом с их селениями находились также луга, где производился выпас крупного рогатого скота и овец; жители разводили свиней и кур. В качестве тягловой силы в хозяйстве использовали волов и лошадей. Охотились на лосей, оленей, серн, птиц, добывали пушного зверя.

Ценный мех обменивали и продавали, в том числе в Византию. Мех был единицей обложения данью славянских, балтских и угро-финских племен, эквивалентом металлических денег. Один из видов металлической монеты на Руси так и называли кунами, буквально — куницами.

Восточные славяне активно занимались бортничеством, собирая мед и воск и широко используя их в хозяйстве.

Шло время, и наступил момент, когда у отдельной семьи отпала необходимость прибегать постоянно к поддержке рода. Родовое хозяйство начало постепенно распадаться. Родовая община становилась соседской (т.е. если раньше в общине жили родственники, то теперь просто соседи – люди, не связанные кровным родством), где каждая семья имела право на свою долю общинной собственности.

В таких условиях происходит очередной виток стремительного роста авторитета и власти князей и дружинников, а также тех, кто обслуживает духовные потребности этого уже почти родившегося государства — шаманов и колдунов, жрецов и волхвов разных мастей. Это было время зарождения имущественного неравенства.

Результатом появления этого неравенства стало появление в руках некоторых людей вотчин.

Вотчина — древнейший вид земельной собственности в России, переходившей по наследству. Возникла в X-XI вв. (княжеская, боярская, монастырская); в XIII – XV вв. являлась господствующей формой землевладения. С конца XV в. противостояла поместью, с которым сближалась и в начале XVIII в. слилась в один вид — имение.

Развивались и торговые отношения. В VIII – IX вв. зародился знаменитый путь «из варяг в греки», который стал связующим звеном для всех земель восточных славян и на несколько веков главной торговой артерией. На этом пути как грибы после дождя возникали крупные славянские городские центры — Киев, Смоленск, Любеч, Новгород.

Помимо «пути из варяг в греки» существовал восточный торговый путь, который проходил по Дону и Волге.

На территории Древнерусского государство было большое количество городов. В скандинавских источниках Киевскую Русь зачастую называют «гардарикой» - страной городов. Большинство этих населенных пунктов располагалось на берегах рек. Это было удобно, так как реки служили торговыми артериями. Кроме того, абсолютное большинство построек было из дерева, пожары были не редкостью, поэтому так важно было иметь поблизости источник воды. Помимо этого, река могла выступать частью фортификационной системы, защищая горожан от осаждающих врагов.

Таким образом, восточные славяне по темпам своего развития находились на среднем уровне. И если от стран Запада они просто отставали, то Византийская империя и Арабский халифат, казалось, находятся на какой-то недосягаемой высоте.

Верования славян

Верования славян были связаны первоначально, главным образом, с сельским хозяйством. Смысл языческих верований и сопутствующих им обрядов — воздействовать на силы природы в надежде получить хороший урожай. Сам человек от природы не отделялся, считаясь ее частью.

В славянском языческом мире существовало множество существ, которые отождествлялись с силами природы, чаще их старались «умилостивить», упросить о чем-то, реже — напугать, но с той же целью — добиться для себя лучшей доли.

Тех, кто якобы мог управлять силами природы, называли волхвами. Именно к ним спешили за помощью в случае голода, болезней, неурожаев. Язычество являлось политеистической религией: у славян было множество богов.

Бог небес и огня именовался Сварог и представлялся в образе молодого кузнеца.

К земным божествам, которые могли направлять судьбы людей, относились: Ладо (бог мира, весны, любви); Даждьбог (Ярило, Хорос) ― бог солнца; Стрибог (бог ветра); Велес (бог торговли, покровитель скота); Симаргл (бог семян и растений); Мокошь (богиня воды, плодородия и материнства); Перун (бог грома и молнии) и др.

Наряду с крупными, так сказать, важными божествами, существовали и мелкие или малозначительные, зона ответственности которых была намного уже, а сил и способностей — меньше, как правило, они привязывались территориально к какому-то конкретному месту — демоны, нимфы, дриады, лешие, водяные.

Поскольку в те далекие времена еще не существовало мест общественного отправления культа (храмов или подобных им сооружений), то обычно изображения богов в виде каменных или деревянных фигур (идолов) ставились на определенных открытых местах — капищах, а жертвоприношения, которые приносились богам, назывались — требы.

Со временем одним из самых почитаемых богов становится Перун — бог войны, грома и молнии, покровитель князя и дружины, что само по себе является показателем того, что скоро здесь появится государство.

Таким образом, в основе славянского язычества лежит два культа: это культ природы и культ предков. Культ природы помогал оформить и закрепить связь человека с природой, а культ предков способствовал формированию у славян семейных ценностей.