Русская культура в XVI в.

1. Особенности культурного развития России в XVI в.

Процесс создания единого русского государства спровоцировал культурный подъём, и именно в данный период начинается формирование единой русской культуры, в противовес региональным школам.

В произведениях искусства находят отражение недавние события: развитие государственности, освобождение от ига и др. Во многих из них выражаются идеи патриотизма, крепкой государственной власти, но всё больший интерес возникает также к человеку и его внутреннему миру.

В это время также происходит расширение культурных связей вследствие освобождения от ордынского владычества и создания единого государства. Наиболее тесные связи устанавливаются с Италией, откуда в Россию приезжают работать итальянские зодчие. Пожалуй, наиболее известным из них стал Аристотель Фьораванти.

При этом духовная и культурная жизнь находилась под сильным влиянием православной церкви, чьё положение также укрепилось. Стоглавый собор (1551) утвердил образцы, которым надлежало следовать при создании произведений искусства.

В архитектуре таким образцом стал Успенский собор Московского кремля:

В живописи эталонным стало творчество Андрея Рублёва:

А в литературе – работы митрополита Макария и его кружка.

2. Просвещение

Вместе с укреплением единого государства росла его потребность в грамотных людях. На Стоглавом соборе (1551) было принято решение организовать при церквях и монастырях училища в Москве и других городах, а отдельные светские учителя обучали грамоте на дому.

Что изучалось: начала богословия, чтение, письмо, реже – арифметика.

В крупных монастырях имелись обширные библиотеки, создавать домашние библиотеки начали некоторые знатные люди, однако крупнейшее собрание книг имел лично царь Иван Васильевич.

В то же время, благодаря расширению дипломатических связей, растёт потребность в людях, владеющих иностранными языками, а со второй половины XVI в. зарождается традиция обучения молодых людей за границей.

Особого внимания заслуживают земли присоединённого Казанского ханства. Здесь просвещение осуществлялось не основе традиционной мусульманской системы образования, а получение знаний считается богоугодным делом для каждого мусульманина – всё это способствует сохранению высокого уровня развития образования.

3. Начало книгопечатания

Иван Фёдоров

Важнейшим событием для России XVI в. становится появление книгопечатания. В Европе родоначальником книгопечатания является И. Гуттенберг (1445), а в России – Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец. В 1564 г. будет напечатана первая русская датированная книга – «Апостол».

Вслед за ней появляются учебники «Часословец» (для обучения грамоте), а к концу века и первый русский учебник по арифметике с запоминающимся названием «Книга, рекомая по-гречески Арифметикой, а по-немецки Алгоризмой, а по-русски цифирной счётной мудростью». Книгопечатание имело огромное просветительское значение: печатная книга значительно дешевле и доступнее рукописной.

«Апостол» (1564)

4. Летописание. Исторические произведения

Летописное дело находилось под строгим контролем власти, и перед летописцами стояла задача доказательства избранности правителей России, общерусского характера московской власти.

Так, появляются «Лицевой летописный свод» (описывающий события всемирной и русской истории от Сотворения мира до середины XVI в.), «Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича» (подробное описание деятельности Ивана IV, этикета и нравов царского двора, дипломатических контактах и событиях военной истории), «Степенная книга» (первая попытка изложения событий российской истории для широкого круга читателей. Изложение процесса восхождение русского народа по ступеням ("степеням") исторической лестницы к Богу, каждая ступень - определённый период русской истории) и «Казанская история» (история Казанского ханства и его завоевания в 1552 г. Гимн самодержавному правлению в России).

5. Публицистика. Светская литература

В светской литературе доминирует стремление к идейному обоснованию крепнувшей царской власти. Важным памятником становятся Сказания о князьях Владимирских, продвигавших идею о происхождении московских князей от римского императора Августа и легенду о том, как византийский император Константин Мономах якобы передал киевскому князю Владимиру Мономаху царские регалии, которыми он венчался на царство, следовательно, преемники Мономаха имеют право на царский титул. Легенды обосновывали право московских князей как наследников киевских князей на самодержавную власть.

Регалии – предметы, являющиеся символами монархической власти

Значимым автором является Иван Пересветов, автор "Сказания о царе Константине, "Сказания о Магмете-салтане". В произведениях он излагает своё видение преобразований в стране: для Пересветова идеал государственного устройства - самодержавная власть, опирающаяся на дворянство.

Вопросы о характере царской власти и её взаимоотношениях с подданными были основными в переписке Ивана IV и Андрея Курбского. Курбский считал, что монарх должен править вместе с выборным органом, представляющим все слои, а Иван Грозный опирался на идею божественного происхождения самодержавной власти и её неограниченный характер.

Среди литературных памятников эпохи также необходимо выделить «Хронограф», «Четьи минеи» и «Домострой».

«Хронограф» - сборник занимательных и нравоучительных сочинений по всемирной истории, в котором русская история рассматривается как часть всемирной.

«Четьи минеи» («чтения ежемесячные») – литературная энциклопедия русского средневекового общества. Были сгруппированы все книги, читавшиеся на Руси: жития, поучения, произведения, стоявшие вне круга церковной литературы.

«Домострой» за авторством (как минимум, редактурой) Сильвестра, члена Избранной рады. Это наставления по ведению домашнего хозяйства, воспитанию детей, исполнению в семье религиозных норм и обрядов. Выражается идея подчинения в государстве царской власти, а в семье - её главе.

6. Архитектура

В XVI веке наблюдается рост городов, прежде всего, на присоединённых территориях. Особое внимание уделяется вопросам градостроительства. Вместе с расширением государства развивается крепостное строительство: запад (Смоленск), восток (Самара, Саратов, Тобольск, Тюмень), на юге (Воронеж, Курск, Белгород, Астрахань, Царицын), на севере (Архангельск).

Укрепление царской власти, придание ей самодержавных черт требует отражения и в архитектуре, появления соответствующего оформления столицы. Появляются специальные приказы: Городовой, Каменных дел.

Отражением новой эпохи становится новый стиль – шатровый. Стиль развивает традиции русского деревянного зодчества.

Ярким примером шатрового стиля является церковь Вознесения в Коломенском (1532), построенная в честь рождения наследника – Ивана IV.

Церковь Вознесения в Коломенском (1532)

Архангельский собор Московского кремля. Зодчий Алевиз Новый. 1508 г. Выполняет функцию царской усыпальницы

Зодчие Барма и Постник в честь победы над Казанским ханством строят собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Его идея: как Москва объединила русские земли вокруг себя, так и огромный центральный шатёр храма объединяет в единое целое красочное разнообразие восемь отдельных его главок.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (известен как храм Василия Блаженного). 1555-1561

В то же время строится новый белокаменный кремль в Казани.

Казанский кремль

7. Изобразительное искусство

Развиваются преимущественно иконопись и храмовая роспись. В произведениях выражается идея преемственности истории, растёт интерес к реальным историческим персонажам и событиям. Даже церковный собор разрешает изображать на иконах царей, князей и бытийное письмо (исторические сюжеты).

Художник Дионисий написал часть икон и фресок Успенского собора.

Одигитрия Смоленская (Дионисий)

Сошествие в ад (Дионисий)

Димитрий Прилуцкий с житием, икона из Спасо-Прилуцкого монастыря (Дионисий)

Также отметим создание Царь-пушки Андреем Чоховым, мастером литейного дела

Царь-пушка

8. Музыкальная культура

Основным жанром остаётся церковной пение. В Александровской слободе располагалась музыкальная школа, в которой обучали церковному пению, а созданием музыки и текстов для песнопений занимался и сам царь Иван IV. Параллельно с духовной музыкой развивалась и народная, различные музыкальные традиции были у разных народов, населявших Россию.

9. Религиозные праздники и повседневный быт

Народный быт сохранял черты прежних эпох, русские люди отмечали преимущественно православные праздники (Пасха), но сохранялись и языческие традиции (игрища и колядки), большую роль продолжали играть суеверия. Важнейшими праздниками для мусульман были ураза-байрам (праздник разговения), курбан-байрам (праздник жертвоприношения), мусульмане-сунниты также праздновали день рождения пророка Мухаммеда.

Ф. Сычков. Игра в битки

Ф. Сычков. Игра в кучки

Итоги:

В XVI в. продолжался процесс формирования культуры единого Российского государства. В условиях присоединения к России новых территорий и народов важной задачей становилось сохранение их культурной самобытности. Набирали силу и культурные связи России со странами Запада.

Создание единого государства привело к огромным изменениям во всех сферах жизни общества, в том числе и в развитии культуры. Страна переживала культурный подъём. Единая русская культура складывалась на основе лучших культурных достижений всех русских земель, а также тех народов, с которыми русские имели тесные связи.