Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Отечественная война 1812 г. Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Варианты ЕГЭ
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Формат ЕГЭ
Задание 17 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ
Древняя Русь
Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги
Культура России VIII-XX вв.
Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Русская культура в XVIII в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в.
Россия в Новое время
Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Россия накануне преобразований Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.)
Всеобщая история
Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Америка в XVIII веке Великие географические открытия Тридцатилетняя война Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Церковь в Средневековье Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Древний Рим Франция в XIX веке Образование независимых государств в Латинской Америке Основные события всеобщей истории ХХ в. Реформация и её последствия Англия в XIХ веке Эпоха Эллинизма Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XV-XVI вв. Франция в XVIII веке Англия в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XVII веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Франция в XVII веке Европейская культура в XIV-XV вв. Восточная Европа в XVI в. Объединительные движения в Италии Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа США в XIХ веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Эпоха Крестовыых походов Франция в XV-XVI вв. Страны Азии в XIX веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Международные отношения в XVIII веке Древняя Греция
Новейшая история России
Февральская революция Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика Л.И.Брежнева Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Гражданская война Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги "Военный коммунизм" Конференции Антигитлеровской коалиции Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Основные этапы ВОВ Образование СССР НЭП Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
Средневековый период
Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса

НОВОЕ ВРЕМЯ

Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке

1. Османская империя

История Османской империи в XVIII веке характеризуется культурным подъемом в начале столетия и военными поражениями в конце:

  • Первая треть XVIII века ознаменовалась приобщением Османской империи к науке, культуре и экономике Европы. Период с 1718 по 1730 год и вовсе вошел в историю как «эпоха тюльпанов» (в Турции в этот период устраивалось множество празднеств на европейский лад, особое внимание уделялось праздникам тюльпанов, так как в арабском написании слова «тюльпан» присутствуют те же буквы, то и в слове «Аллах», эти цветы считаются цветками Всевышнего). Архитектурное строительство, приглашение европейских мастеров, перевод сочинений европейских авторов на арабский язык – все это требовало больших денег, вследствие чего постоянно повышались налоги и пошлины. В 1730 году последовала реакция – ремесленники и торговцы Стамбула не выдержали налогового гнета и устроили бунт, к которому присоединились янычары. Бунт вылился в восстание, султан Ахмед III (1703–1730) был низложен, наступил конец эпохи тюльпанов.

  • Вторая половина XVIII для Турции состояла из череды военных поражений от Российской империи. В 1774 году, после проигрыша в русско-турецкой войне, османы подписали Кючук-Кайнарджийский мир, согласно которому прежний вассал Турции – Крымское ханство – приобретал независимость, часть Бессарабии передавалась России. После присоединения Крыма к России в 1783 году Османская империя лишилась преимущества на Черном море. Следующая русско-турецкая война (1787–1791) была также проиграна, Османская империя продемонстрировала свою военно-политическую слабость. В связи с этим в конце XVIII века возник так называемый «Восточный вопрос», под которым понимались международные противоречия, связанные с наметившимся распадом Османской империи.

  • Султан Селим III (1789–1807), осознавая слабость своего государства, а также видя сепаратистские тенденции Ирака, Аравии, Египта, решил провести реформы, вошедшие в историю под названием «новой системы»: у лиц, уклоняющихся от военной службы, была изъята земля; создан новый корпус войск по европейскому образцу; открыто военно-морское училище; на офицерские должности стали приглашаться инструкторы-иностранцы. Реформы вызвали противодействие у крупных феодалов, мусульманского духовенства и янычар, видевших в реформах подрыв собственного положения. Не поддерживали Селима и простые люди, так как преобразования требовали денег, а значит и увеличение налогового бремени. В итоге янычары подняли восстание, Селим III был задушен.

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Изображения Ахмеда III и Селима III

2. Индия

К началу XVIII века империя Великих Моголов ослабла из-за бесчисленных завоевательных войн, власть падишаха оказалась номинальной из-за самоуправства местных князей. Провинции отделялись одна за одной: свою государственность восстановили маратхи (народность в Индии), в 1713 году наместник Бенгалии объявил о своей независимости, в 1717 году один из монгольских наместников провозгласил себя правителем самостоятельного княжества Хайдарабад, в 1739 году от Моголов отделилось государство Ауд. Кроме вышеперечисленных государств, в XVIII веке от империи отделилось еще несколько десятков княжеств. Ослабленная Индия стала приманкой для завоевателей. В 1739 году персидский завоеватель Надир-шах разгромил войско маратхов и подверг население Дели резне. Северо-Западная Индия страдала от набегов афганцев, которые в 1761 году также разбили маратхов и опустошили северную Индию. Раздробленность и военные неудачи ослабили полуостров и предопределили его захват со стороны европейских колонизаторов. Французская Ост-Индская компания в 1740-е годы подчинила себе Хайдарабад. Французы создали здесь войско из индусов, обученных на европейский манер – сипаев. Сипаев использовали для дальнейшего завоевания Индии. Однако не только Франция положила свой глаз на Индию. Великобритания также рассчитывала здесь укрепиться. Англичане начали создавать в Индии воинские части из сипаев. В 1757 году им удалось разбить армию Бенгалии, взять их правителя в плен. Ост-Индская компания Великобритании добилась у нового правителя Бенгалии важных привилегий, включая освобождение от торговых пошлин. Захват Бенгалии положил начало завоеванию всей страны со стороны Англии: во второй половине XVIII века англичане, помимо Бенгалии, завладели такими областями и государствами, как Бихар, Орисса, Ауд, а также подчинили себе всю Южную Индию.

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Карта Индии в XVIII веке; изображение сипаев

3. Китай

Китай в XVIII веке пережил расцвет при правлении маньчжурской династии Цин. При богдыхане (правителе) Канси (1661–1722) Китай превратился в могущественную державу, при Юнчжэне (1722–1735) произошло усиление центральной власти, при Цяньлуне (1736–1796) маньчжурско-китайская династия достигла зенита своего могущества.

При богдыхане Канси:

  • Построена дамба на реке Хуанхэ, что прекратило регулярные наводнения на Северо-Китайской равнине.

  • Снят запрет на торговлю с иностранцами, что повлекло за собой приток серебра в казну за счет международной торговли.

  • Была подчинена Северная Монголия (Халха), началась борьба с западными монголами – джунгарами.

  • В Пекине в 1708 году открыта школа русского языка.

При богдыхане Юнчжэне:

  • В 1732 году был сформирован Военный совет – высший государственный орган власти, состоящий непосредственно при императоре, тем самым была достигнута большая централизация власти, которая теперь меньше зависела от аппарата управления, состоящего их маньчжурской аристократии.

  • Были сняты ограничения на занятие ответственных постов в высших эшелонах власти. Теперь не только маньчжуры могли участвовать в управлении государством, но и китайцы с монголами.

При богдыхане Цяньлуне:

  • Со всех важных должностей были уволены члены императорского клана, тем самым была увеличена власть богдыхана, который теперь не зависел от личных связей в принятии решений.

  • К 1751 году был подчинен Тибет, к 1759 году завоевана Джунгария, к 1759 – Кашгария (государство уйгуров).

  • Была усилена цензура, проводились «литературные чистки», сжигались тысячи книг, в которых критиковалась маньчжурская династия.

  • Была восстановлена изоляция Китая от Запада. В 1757 году указом императора закрывались все порты, кроме Гуанчжоу.

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Канси, Юнчжэнь, Цяньлун

4. Япония

В 1603 году власть в Японии захватил Тогугава Иэясу, объявивший себя сёгуном. Время правления клана Токугава называется периодом Эдо (1603–1868). Такое название происходит от города Эдо – резиденции сёгунов. В XVIII век Япония вошла, переживая сословный и хозяйственный кризис. В деревню проникали капиталистические отношения, натуральное хозяйство, царившее до этого в деревне, оказалось нерентабельным. Крестьяне нищали и отправлялись в города на заработки, становились рабочими рассеяных мануфактур. Японские князья, не сумевшие перестроить свои хозяйства на капиталистический лад, беднели. Они уже не могли содержать всех своих самураев и сокращали размеры дружины. Деклассированные самураи без хозяина – ронины – все в большем количестве устремлялись в города и становились частью городской интеллигенции – учителями, врачами, лекарями. Хотя зачастую они становились на путь разбоя и грабежа. Сёгуны пытались проводить реформы, чтобы сгладить кризисные моменты в обществе:

  • Началась борьба против излишеств, роскоши в одежде. Регулярно проводились переписи для определения податных категорий.

  • С 1720 года, несмотря на изоляцию, в Японию стали ввозить европейские книги по прикладным наукам.

  • С 1760-х годов правительство начало проводить политику меркантилизма, поощряло создание объединений купцов.

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Ронины-грабители; японский учебник по анатомии, 1774 год