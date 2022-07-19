НОВОЕ ВРЕМЯ

Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке

1. Османская империя

История Османской империи в XVIII веке характеризуется культурным подъемом в начале столетия и военными поражениями в конце:

Первая треть XVIII века ознаменовалась приобщением Османской империи к науке, культуре и экономике Европы. Период с 1718 по 1730 год и вовсе вошел в историю как «эпоха тюльпанов» (в Турции в этот период устраивалось множество празднеств на европейский лад, особое внимание уделялось праздникам тюльпанов, так как в арабском написании слова «тюльпан» присутствуют те же буквы, то и в слове «Аллах», эти цветы считаются цветками Всевышнего). Архитектурное строительство, приглашение европейских мастеров, перевод сочинений европейских авторов на арабский язык – все это требовало больших денег, вследствие чего постоянно повышались налоги и пошлины. В 1730 году последовала реакция – ремесленники и торговцы Стамбула не выдержали налогового гнета и устроили бунт, к которому присоединились янычары. Бунт вылился в восстание, султан Ахмед III (1703–1730) был низложен, наступил конец эпохи тюльпанов.

Вторая половина XVIII для Турции состояла из череды военных поражений от Российской империи. В 1774 году, после проигрыша в русско-турецкой войне, османы подписали Кючук-Кайнарджийский мир , согласно которому прежний вассал Турции – Крымское ханство – приобретал независимость, часть Бессарабии передавалась России. После присоединения Крыма к России в 1783 году Османская империя лишилась преимущества на Черном море. Следующая русско-турецкая война (1787–1791) была также проиграна, Османская империя продемонстрировала свою военно-политическую слабость. В связи с этим в конце XVIII века возник так называемый «Восточный вопрос» , под которым понимались международные противоречия, связанные с наметившимся распадом Османской империи.

Султан Селим III (1789–1807), осознавая слабость своего государства, а также видя сепаратистские тенденции Ирака, Аравии, Египта, решил провести реформы, вошедшие в историю под названием «новой системы»: у лиц, уклоняющихся от военной службы, была изъята земля; создан новый корпус войск по европейскому образцу; открыто военно-морское училище; на офицерские должности стали приглашаться инструкторы-иностранцы. Реформы вызвали противодействие у крупных феодалов, мусульманского духовенства и янычар, видевших в реформах подрыв собственного положения. Не поддерживали Селима и простые люди, так как преобразования требовали денег, а значит и увеличение налогового бремени. В итоге янычары подняли восстание, Селим III был задушен.





Изображения Ахмеда III и Селима III

2. Индия

К началу XVIII века империя Великих Моголов ослабла из-за бесчисленных завоевательных войн, власть падишаха оказалась номинальной из-за самоуправства местных князей. Провинции отделялись одна за одной: свою государственность восстановили маратхи (народность в Индии), в 1713 году наместник Бенгалии объявил о своей независимости, в 1717 году один из монгольских наместников провозгласил себя правителем самостоятельного княжества Хайдарабад, в 1739 году от Моголов отделилось государство Ауд. Кроме вышеперечисленных государств, в XVIII веке от империи отделилось еще несколько десятков княжеств. Ослабленная Индия стала приманкой для завоевателей. В 1739 году персидский завоеватель Надир-шах разгромил войско маратхов и подверг население Дели резне. Северо-Западная Индия страдала от набегов афганцев, которые в 1761 году также разбили маратхов и опустошили северную Индию. Раздробленность и военные неудачи ослабили полуостров и предопределили его захват со стороны европейских колонизаторов. Французская Ост-Индская компания в 1740-е годы подчинила себе Хайдарабад. Французы создали здесь войско из индусов, обученных на европейский манер – сипаев. Сипаев использовали для дальнейшего завоевания Индии. Однако не только Франция положила свой глаз на Индию. Великобритания также рассчитывала здесь укрепиться. Англичане начали создавать в Индии воинские части из сипаев. В 1757 году им удалось разбить армию Бенгалии, взять их правителя в плен. Ост-Индская компания Великобритании добилась у нового правителя Бенгалии важных привилегий, включая освобождение от торговых пошлин. Захват Бенгалии положил начало завоеванию всей страны со стороны Англии: во второй половине XVIII века англичане, помимо Бенгалии, завладели такими областями и государствами, как Бихар, Орисса, Ауд, а также подчинили себе всю Южную Индию.





Карта Индии в XVIII веке; изображение сипаев

3. Китай

Китай в XVIII веке пережил расцвет при правлении маньчжурской династии Цин. При богдыхане (правителе) Канси (1661–1722) Китай превратился в могущественную державу, при Юнчжэне (1722–1735) произошло усиление центральной власти, при Цяньлуне (1736–1796) маньчжурско-китайская династия достигла зенита своего могущества.

При богдыхане Канси:

Построена дамба на реке Хуанхэ, что прекратило регулярные наводнения на Северо-Китайской равнине.

Снят запрет на торговлю с иностранцами, что повлекло за собой приток серебра в казну за счет международной торговли.

Была подчинена Северная Монголия (Халха), началась борьба с западными монголами – джунгарами.

В Пекине в 1708 году открыта школа русского языка.

При богдыхане Юнчжэне:

В 1732 году был сформирован Военный совет – высший государственный орган власти, состоящий непосредственно при императоре, тем самым была достигнута большая централизация власти, которая теперь меньше зависела от аппарата управления, состоящего их маньчжурской аристократии.

Были сняты ограничения на занятие ответственных постов в высших эшелонах власти. Теперь не только маньчжуры могли участвовать в управлении государством, но и китайцы с монголами.

При богдыхане Цяньлуне:

Со всех важных должностей были уволены члены императорского клана, тем самым была увеличена власть богдыхана, который теперь не зависел от личных связей в принятии решений.

К 1751 году был подчинен Тибет, к 1759 году завоевана Джунгария, к 1759 – Кашгария (государство уйгуров).

Была усилена цензура, проводились «литературные чистки», сжигались тысячи книг, в которых критиковалась маньчжурская династия.

Была восстановлена изоляция Китая от Запада. В 1757 году указом императора закрывались все порты, кроме Гуанчжоу.





Канси, Юнчжэнь, Цяньлун

4. Япония

В 1603 году власть в Японии захватил Тогугава Иэясу, объявивший себя сёгуном. Время правления клана Токугава называется периодом Эдо (1603–1868). Такое название происходит от города Эдо – резиденции сёгунов. В XVIII век Япония вошла, переживая сословный и хозяйственный кризис. В деревню проникали капиталистические отношения, натуральное хозяйство, царившее до этого в деревне, оказалось нерентабельным. Крестьяне нищали и отправлялись в города на заработки, становились рабочими рассеяных мануфактур. Японские князья, не сумевшие перестроить свои хозяйства на капиталистический лад, беднели. Они уже не могли содержать всех своих самураев и сокращали размеры дружины. Деклассированные самураи без хозяина – ронины – все в большем количестве устремлялись в города и становились частью городской интеллигенции – учителями, врачами, лекарями. Хотя зачастую они становились на путь разбоя и грабежа. Сёгуны пытались проводить реформы, чтобы сгладить кризисные моменты в обществе:

Началась борьба против излишеств, роскоши в одежде. Регулярно проводились переписи для определения податных категорий.

С 1720 года, несмотря на изоляцию, в Японию стали ввозить европейские книги по прикладным наукам.

С 1760-х годов правительство начало проводить политику меркантилизма, поощряло создание объединений купцов.





Ронины-грабители; японский учебник по анатомии, 1774 год