Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома

Победа под Москвой имела большое значение для СССР:

1. Враг был отброшен от столицы

2. Были освобождены первые населенные пункты

3. Враг понес значительные потери

4. Был сорван план «Барбаросса» фашистского командования

5. Был развеян миф о непобедимости армии Гитлера

6. Победа способствовала моральному подъему духа советского народа

Блокада Ленинграда

9 июля 1941 года группа армий «Север» захватила Псков и продвинулась вплотную к Ленинграду. Его падение, по планам немецкого командования, должно было предшествовать взятию Москвы. Но, несмотря на неоднократные попытки (немцы действовали совместно с финнами), взять город не удалось. 8 сентября кольцо над городом сомкнулось, и началась 872-дневная блокада. 611 дней город подвергался артиллерийскому обстрелу и бомбардировкам. Суточная норма хлеба для рабочих в ноябре-декабре 1941 года составляла 250 грамм, а для остальных — 125 грамм.

От морозов, бомбежек и голода погибло около миллиона человек. Для связи города с большой землей через Ладожское озеро была проложена ледовая трасса, названная «Дорогой жизни».

Советско-германский фронт в январе – июле 1942 года

Ржевско-Вяземская операция 1942 года — наступательная операция Калининского (генерал Конев) и Западного (генерал Жуков) фронтов, проведённая с 8 января по 20 апреля 1942 года. Продолжение советского контрнаступления под Москвой. Несмотря на незавершённость, операция имела важное значение в ходе общего наступления Красной Армии. Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80 – 250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей. Результатом операции стало образование Ржевско-вяземского выступа.

После поражения под Москвой план «блицкрига» рухнул. Победить СССР сходу не удалось. Началась война на истощение ресурсов. Немецкие войска находились в 150 км от столицы СССР. Отсутствие второго фронта было на руку Берлину. Проведя чрезвычайные мероприятия по мобилизации и перебросив значительную часть резервов с Запада на Восточный фронт, вермахт пополнил свои силы, увеличив их на 700 тысяч человек. Замысел А. Гитлера на летнюю кампанию 1942 года состоял в овладении Кавказом и Нижним Поволжьем. Это направление было принято теперь считать приоритетным, а задачи захвата Москвы и Ленинграда стали пока второстепенными. Нефть на Кавказе питала всю советскую технику и была очень важна для дальнейшего ведения войны. А Волга служила одной из крупнейших транспортных магистралей.



А. Гитлер стремился отрезать хлебные и нефтяные районы, захватить Кавказ и выйти к Волге и со степных аэродромов совершать бомбардировки промышленных баз СССР Урала и Западной Сибири.

В Ставке советского командования ожидали повторного наступления немцев на Москву, поэтому все резервы были стянуты в этом направлении. Советский Генеральный штаб предлагал на летнюю кампанию 1942 года план глубокой обороны. Однако И. В. Сталин, воодушевленный успехами зимнего контрнаступления, настоял на проведении наступательных операций по трем стратегическим направлениям.

Наступление Красной Армии в Крыму в конце апреля закончилось поражением. В мае немецкая группировка овладела Керченским полуостровом. С серьезными потерями советские солдаты покинули центральную часть Крыма на Таманский полуостров. 4 июля был оставлен Севастополь.

Поражением и окружением 20 советских дивизий закончилось наступление на Харьков. Неудачей закончилась в мае попытка прорвать блокаду Ленинграда. 2-ая армия Волховского фронта также попала в окружение и была разгромлена. Командующей армией генерал А. А. Власов перешел на сторону фашистов и организовал впоследствии так называемую Русскую освободительную армию (РОА).

«Власовцы» — члены Русской освободительной армии, воевавшие на стороне Третьего рейха против СССР.

Особое распространение в годы войны получило явление коллаборационизма — политическое, экономическое и военное сотрудничество советских граждан, а также эмигрантов из числа подданных бывшей Российской империи с немецкими властями во время Второй мировой войны. Среди всех воюющих государств Второй мировой войны самый высокий процент политического и военного коллаборационизма отмечен среди граждан СССР. Явление носило массовый характер, но идейный мотив был приоритетным, по разным оценкам, лишь для небольшой части коллаборационистов. Основными причинами являлись недовольство значительной части граждан СССР советской властью (в том числе коллективизацией), меркантильные интересы, религиозные убеждения (к примеру, староверчество), а также продолжающаяся антисоветская деятельность белогвардейской эмиграции — в особенности той её части, которая заняла «непримиримую позицию», а с началом Великой Отечественной войны стала на позицию «пораженчества».

Летом 1942 года немцы перешли в наступление по направлению на Сталинград (группа армий «Б») и на Кавказ (группа армий «А»). 6 июля 1942 года 4-ая немецкая танковая армия захватила правый берег Воронежа, прорвала советскую оборону и захватили правый берег Дона и восточные промышленные районы Донбасса. 24 июля был захвачен Ростов, возникла угроза захвата Кавказа.