Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
История
Всеобщая история
VIII-XI вв. Восток Европейские конфликты Нового времени Англия в XVIII-XIX вв. Франция в XVIII-XIX вв. История Древнего Рима Древний мир - цивилизации Ближнего Востока Англия в XVI-XVII вв. XIV-XV вв. Европейская культура Реформация в Европе Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. XI-XIV вв. Что происходило на Западе Америка в XVIII-XIX вв. История Древней Греции Франция в XVI-XVII вв. Восточная Европа в XVI веке XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Древний мир - цивилизации Азии Мир на пороге Первой мировой войны VIII-XI вв. Европа Объединительные движения в Италии Великие географические открытия Крестовые походы Церковь в Средневековье
Россия в Новое время
Преобразования Петра I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Внешняя политика Петра I Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Восстание Е. Пугачёва Россия накануне преобразований Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины
Средневековый период
Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Начало возвышения Москвы Феодальная раздробленность Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Восстание декабристов Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Общественные движения в пореформенной России
Древняя Русь
Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Культура
Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в.

XIV-XV вв. Европейская культура

1. Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом

Когда между Англией и Францией шла Столетняя война, на Пиренеях христиане боролись с арабами, а в Чехии только-только завершились Гуситские войны, на территории Священной Римской империи произошло изобретение книгопечатания. В середине XV века Иоганн Гуттенберг догадался, что можно сделать металлические кубики с выпуклым изображением каждой буквы, из этих кубиков составить слова, строки и целые страницы текста, покрыть буквы краской и с помощью пресса придавить к ним лист бумаги. Сделать таких копий можно было сколько угодно, что делало изготовление книг достаточно простым и дешевым предприятием. Это вызвало широкий резонанс в Европе и подтолкнуло развитие науки и культуры за счет доступности научных трактатов.

Изображение Иоанна Гуттенберга и фотография его печатного станка

2. Творчество деятелей культуры эпохи Возрождения

С XIV века в Италии начался культурный подъем, вошедший в историю как эпоха Возрождения (по-французски Ренессанс). Возрождением этот период назван потому, что деятели эпохи пытались возродить наследие Античности. Передовые деятели Ренессанса именовали себя гуманистами, то есть познающими все человеческое. По их мнению человек должен быть активным, добиваться жизненного успеха. Крупнейшими творцами Возрождении стали:

  • Данте Алигьери - автор "Божественной комедии"

  • Франческо Петрарка - один из лучших поэтов своего времени, создатель "Книги песен", которую он посвятил своей возлюбленной Лауре

  • Джованни Боккаччо - автор сборника новелл "Декамерон", в котором он вывел новых персонажей - активных, полных жизни

  • Джотто - художник, выведший искусство фрески на новый уровень за счет динамики и движения в его изображениях

  • Мазаччо - художник, в картинах которого также чувствовалась жизнь, активно использовалась линейная перспектива

  • Брунеллески - архитектор, возродивший традиции античной архитектуры, создавший гигантский купол собора Санта Мария дель Фьоре

  • Донателло - скульптор, возродивший традиции античной скульптуры, создававший прекрасные, анатомически верные статуи

  • Боттичелли - художник, воспевший человеческую красоту в своих картинах.

Купол собора Санта Мария дель Фьоре Брунеллески, «Давид» Донателло, «Рождение Венеры» Боттичелли