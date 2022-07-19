НОВОЕ ВРЕМЯ

Англия в XVIII веке

1. Развитие парламентаризма в Англии





После смерти бездетного Вильгельма III и его жены (дочери Якова II), английская корона перешла к еще одной дочери Якова II –(1702–1714). При ней в 1707 году парламент узаконил. Парламент в последней распускался, депутаты от Шотландии теперь участвовали в работе английского парламента. Объединенное государство получило название, или Соединенное Королевство.Анна Стюарт также не оставила детей, поэтому после ее кончины престол перешел к потомкам Якова I Стюарта (1603–1625) из немецкой династии Ганноверов. Первым королем из этой династии сталПри нем и его сыне Георге II сложился порядок, при котором исполнительная власть находилась в руках кабинета министров, назначаемого королем. Кабинет министров во главе с премьер-министром, однако, нес ответственность не перед монархом, а перед парламентом. Министров назначали из партии, получившей в парламенте больше депутатских мест. Партий в Англии было две –. Тори отстаивали нерушимость королевских прав, сохранение старых традиций и существующего порядка. Виги же выступали в защиту прав парламента, были за реформы в экономической и политической жизни страны. В XVIII веке в парламенте лидировали виги. Реальная власть была у них и у земельной аристократии, представители которой составляли верхнюю палату парламента - палату лордов.





Вестминстерский дворец, место заседания английского парламента; изображение Георга I

2. Промышленный переворот в Англии

К середине XVIII века в Англии созрели условия для промышленного переворота, то есть перехода от ручного мануфактурного труда к фабрично-заводскому, машинному производству.

Начался этот переворот с изобретения машин:

Джон Кей, ткач и механик, изобрел «летучий челнок». Прежде сам ткач вынужден был пропускать челнок между нитями, теперь же челнок перебрасывался сам нажатием педали, что ускорило работу на ткацком станке.

В 1765 году ткач Джеймс Харгривс изобрел механическую прялку «Дженни» , в которой одновременно работали до 18 веретен.

В 1767 году плотник Хейс создал прядильную машину, приводимую в движение водяным колесом. Все эти изобретения увеличили производительность труда в ткацкой области до 40 раз!

Новая техника привела к новой организации промышленности, стали возникать фабрики, вмещавшие в себя множество станков и машин. В 1784 году Джеймс Уатт изобрел паровую машину. Теперь станки могли приводиться в движение не только с помощью водяного колеса, но и силой пара.



Активный переход к машинному труду в конце XVIII века вызвал волну протестов мануфактурных рабочих Англии. Эти протесты вылились в движение, которые выступали против замены людского труда машинами. Луддиты разрушали станки и оборудование, однако правительство сумело подавить протесты. К концу XVIII века Англия стала первой промышленной страной мира.





Прялка «Дженни»; изображение луддитов, ломающих станок