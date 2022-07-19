Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Россия в Новое время
Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Восстание Е. Пугачёва Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Россия накануне преобразований
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Культура современной России Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Советская культура второй половины ХХ в.
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5
Всеобщая история
Церковь в Средневековье Англия в XVII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Реформация и её последствия Англия в XV-XVI вв. Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Образование независимых государств в Латинской Америке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Франция в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Англия в XVIII веке Эпоха Эллинизма XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии Великие географические открытия Восточная Европа в XVI в. Франция в XIX веке Международные отношения в XVIII веке Франция в XVII веке Тридцатилетняя война Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Древний Рим Европейская культура в XIV-XV вв. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Америка в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XIХ веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа США в XIХ веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Древняя Греция
Новейшая история России
Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина История современной России (1991 - 2014 гг.) Основные этапы ВОВ Конференции Антигитлеровской коалиции Образование СССР Внешняя политика Л.И.Брежнева НЭП Февральская революция Индустриализация и коллективизация в СССР Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Гражданская война 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) "Военный коммунизм"
Средневековый период
Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г.
Формат ЕГЭ
Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ

НОВОЕ ВРЕМЯ

Англия в XVIII веке

1. Развитие парламентаризма в Англии


После смерти бездетного Вильгельма III и его жены (дочери Якова II), английская корона перешла к еще одной дочери Якова II – Анне Стюарт (1702–1714). При ней в 1707 году парламент узаконил унию между Англией и Шотландией. Парламент в последней распускался, депутаты от Шотландии теперь участвовали в работе английского парламента. Объединенное государство получило название Великобритания, или Соединенное Королевство.
Анна Стюарт также не оставила детей, поэтому после ее кончины престол перешел к потомкам Якова I Стюарта (1603–1625) из немецкой династии Ганноверов. Первым королем из этой династии стал Георг I. При нем и его сыне Георге II сложился порядок, при котором исполнительная власть находилась в руках кабинета министров, назначаемого королем. Кабинет министров во главе с премьер-министром, однако, нес ответственность не перед монархом, а перед парламентом. Министров назначали из партии, получившей в парламенте больше депутатских мест. Партий в Англии было две – тори и виги. Тори отстаивали нерушимость королевских прав, сохранение старых традиций и существующего порядка. Виги же выступали в защиту прав парламента, были за реформы в экономической и политической жизни страны. В XVIII веке в парламенте лидировали виги. Реальная власть была у них и у земельной аристократии, представители которой составляли верхнюю палату парламента - палату лордов.

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Вестминстерский дворец, место заседания английского парламента; изображение Георга I

2. Промышленный переворот в Англии

К середине XVIII века в Англии созрели условия для промышленного переворота, то есть перехода от ручного мануфактурного труда к фабрично-заводскому, машинному производству.

Начался этот переворот с изобретения машин:

  • Джон Кей, ткач и механик, изобрел «летучий челнок». Прежде сам ткач вынужден был пропускать челнок между нитями, теперь же челнок перебрасывался сам нажатием педали, что ускорило работу на ткацком станке.

  • В 1765 году ткач Джеймс Харгривс изобрел механическую прялку «Дженни», в которой одновременно работали до 18 веретен.

  • В 1767 году плотник Хейс создал прядильную машину, приводимую в движение водяным колесом. Все эти изобретения увеличили производительность труда в ткацкой области до 40 раз!

Новая техника привела к новой организации промышленности, стали возникать фабрики, вмещавшие в себя множество станков и машин. В 1784 году Джеймс Уатт изобрел паровую машину. Теперь станки могли приводиться в движение не только с помощью водяного колеса, но и силой пара.

Активный переход к машинному труду в конце XVIII века вызвал волну протестов мануфактурных рабочих Англии. Эти протесты вылились в движение луддитов, которые выступали против замены людского труда машинами. Луддиты разрушали станки и оборудование, однако правительство сумело подавить протесты. К концу XVIII века Англия стала первой промышленной страной мира.

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Прялка «Дженни»; изображение луддитов, ломающих станок