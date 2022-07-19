Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
История
Культура
Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв.
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XI-XIV вв. Что происходило на Западе XIV-XV вв. Европейская культура История Древней Греции Европейские конфликты Нового времени Франция в XVI-XVII вв. XI-XIV вв. Что происходило на Востоке История Древнего Рима Америка в XVIII-XIX вв. Древний мир - цивилизации Азии Франция в XVIII-XIX вв. Англия в XVI-XVII вв. Крестовые походы Церковь в Средневековье Реформация в Европе Объединительные движения в Италии Восточная Европа в XVI веке Великие географические открытия Древний мир - цивилизации Ближнего Востока VIII-XI вв. Европа VIII-XI вв. Восток Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Англия в XVIII-XIX вв. Мир на пороге Первой мировой войны
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Россия накануне преобразований Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина Восстание Е. Пугачёва Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Внешняя политика Петра I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Начало эпохи дворцовых переворотов Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Преобразования Петра I
Средневековый период
Начало возвышения Москвы Русское государство в первой половине XVI в. Феодальная раздробленность Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Эпоха Ивана III Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Александр Невский и отражение агрессии с Запада Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Древняя Русь
Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян

Европейские конфликты Нового времени

1. Освободительное движение в Нидерландах

Так получилось, что в XVI веке Нидерланды находились под властью Испанского короля Филиппа II Габсбурга. Они были настоящей «жемчужиной» в его короне: развитые в промышленном отношении, Нидерланды давали Испании прибыли в 4 раза больше, чем все испанские колонии в Новом Свете вместе взятые. В XVI веке здесь получил распространение кальвинизм и стало назревать недовольство по отношению к католической Испании, выкачивающей ресурсы и данного региона. Среди основных факторов, порождавших недовольство, были:

  • Огромные налоги

  • Преследования протестантов

  • Запрет торговли с Англией, введенный Филиппом II

  • Разрешение ордену Иезуитов обосноваться в Нидерландах

  • Привлечение дворян к службе в армии

  • Отстранение нидерландской знати от управления регионом и сосредоточение всей власти в руках королевского наместника – штатгальтера

Все эти причины привели к началу освободительной борьбы от испанского владычества:

  • В 1566 году на севере страны вспыхнуло иконоборческое движение: протестанты громили католические храмы, уничтожали иконы и скульптуры святых

  • Возмущенный Филипп II послал в Нидерланды армию герцога Альбы, получившего права диктатора. Этот «кровавый герцог» начал политику террора, за два года успел казнить 8 тысяч человек.

  • Многие люди бежали от террора в леса и на побережье, становились морскими и лесными гёзами (гёзами, то есть нищими, испанцы называли нидерландских дворян; так впоследствии стали называть всех борцов против испанского гнета, которые вели партизанскую войну).

  • С 1572 года между Испанией и Нидерландами началась настоящая война. Руководителем освободительного движения стал Вильгельм Оранский, провозглашенный правителем северных провинций.

  • Испанцы вели боевые действия с помощью наемных войск. Когда денег для жалования наемникам стало не хватать, они взбунтовались и захватили город Антверпен, учинив там настоящую бойню, досталось как протестантам, так и католикам.

  • После этого зверства южные провинции Нидерландов присоединились к борьбе против Испании, но быстро переметнулись на сторону Филиппа II (протестантов на юге было мало).

  • В 1579 году северные провинции заключили между собой Утрехтскую унию – военно-политический союз против Испании. Позже было объявлено о низложении здесь Филиппа II и назначении штатгальтером Вильгельма Оранского.

  • Еще чуть позже северные провинции провозгласили себя Республикой Соединенных провинций. Новое государство стали называть также Голландией – по названию самой большой северной провинции.

  • В 1609 году с Голландией было заключено перемирие. Северные провинции отвоевали свою независимость. Итогом стало образование республики. Государственной религией здесь стал кальвинизм.

Филипп II Габсбург и его владения в Европе (Нидерланды светло-зеленым); герцог Альба

2. Борьба между европейскими державами за морское первенство в XVI веке

В XVI веке шла борьба за морское превосходство между Испанией и Англией, пик противостояния был достигнут во второй половине века в эпоху английской королева Елизаветы I и испанского короля Филиппа II. Англичане отрыто помогали Нидерландам освободиться против испанского гнета. Это было использовано как повод для начала открытого противостояния. В 1588 году Филипп II с целью завоевания Англии снарядил огромную эскадру, названную Непобедимой армадой (130 судов, 20 тысяч человек). Англии грозила потеря независимости, но ее спасло чудо: в морском сражении испанцы потерпели поражение, а остатки армады поглотила сильнейшая буря. После этого Англия стала доминировать на море.

Елизавета I и разгром Непобедимой армады в 1588 году

3. Тридцатилетняя война

Если борьба за морское влияние и освободительная война в Нидерландах были лишь локальными конфликтами, то Тридцатилетнюю войну (1618-1648) называют первой общеевропейской. Ее причинами стали:

  • Религиозные противоречия между католическими и протестантскими державами.

  • Амбиции Священной Римской империи, где в тот момент у власти утвердилась династия Габсбургов, желавшая объединения под собой все Европы (Англия и Франция же отстаивали идею самостоятельных национальных государств).

Началась война с противостояния немецких протестантских и католических князей (напомним, что Священная Римская империя в то время лишь формально единое государство, фактически это группа достаточно самостоятельных государственных образований, объединенных под властью номинального императора; также стоит помнить, что по Аугсбургскому миру в империи сложилась религиозная раздробленность – одни князья, а значит и их подданные, исповедовали католицизм, другие же – одно из направлений протестантизма). Католических князей и императора поддержали Австрия и Испания. Протестантских князей поддержали Дания, Швеция, Англия, Голландия и Франция (да, она была католической, но сражалась против католиков, так как не хотела политического усиления Габсбургов).

Ход войны:

  • Чешские дворяне, возмущенные религиозными преследованиями, в 1618 году выбросили и окон Пражской канцелярии королевских наместников.

  • Император Фердинанд II отправил в Чехию войска, которые разбили повстанцев у Белой горы в 1620 году. Чешское королевство было преобразовано в провинцию Богемия, здесь усилилось влияние иезуитов.

  • Дания, претендуя на северные территории империи, начала против Фердинанда II боевые действия, но ее войска были разбиты наемниками под руководством Альбрехта фон Валленштейна.

  • В войну против империи вступила лютеранская Швеция во главе с Густавом II Адольфом. В 1632 году ему удалось разбить войска императора под Лютценом, но в этой битве погиб и шведский король.

  • В войну открыто вступила Франция, к 1648 году она нанесла ряд поражений императорским войскам.

  • Это вынудило Фердинанда II пойти на заключение Вестфальского мира. Франция получала Эльзас, Швеция – балтийские земли, Голландия окончательно признавалась независимой от Испании. Священная Римская империя же пришла в упадок. По этому миру за князьями закреплялось право вступать в союз друг с другом и с иностранными державами. Таким образом, немецкие князья стали неограниченными монархами в своих княжествах, что еще больше усилило раздробленность государства.

Фердинанд II (слева); битва у Белой горы (сверху); Альбрехт фон Валленштейн (справа); Густав II перед битвой при Лютцене

4. Семилетняя война

Вторым общеевропейским конфликтом стала Семилетняя война (1756-1763). В ней Пруссия и Англия воевали против Австрии, Франции, Саксонии, России и Швеции. По итогам конфликта европейские границы остались без изменения, однако Англия получила французские земли в Америке (Канаду и Луизиану). Кроме того, Англия стала ведущей торговой и колониальной державой в мире.

Союзники России в Семилетней войне 1756-1762, участники и их оценка, итоги в таблице

Союзы в Семилетней войне