Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762 - 1796 гг.)

Реформы Екатерины II. К периоду правления Екатерины II относится появление такого понятия, как просвещенный абсолютизм — политика, проводимая правителями монархических государств Европы, целями которой является:

Создание условий для экономического развития страны, принятие законов, способствующих предпринимательству; Расширение прав и свобод дворянства в целях превращения его в привилегированное и просвещенное сословие, служащее интересам государства; Укрепление самодержавия за счет модернизации и совершенствования системы управления, устранения наиболее устаревших её элементов; Проведение мер, призванных смягчить социальную напряженность; Распространение знаний, развитие европейских форм культуры и образования.

Ф. Рокотов. Портрет Екатерины II.

При Екатерине II Правительствующий Сенат был лишен законодательных полномочий и утратил свою прежнюю политическую роль, также была проведена масштабная секуляризация церковных земель в 1764 году. На Украине было ликвидировано гетманство, на смену которому пришло вновь учрежденное генерал-губернаторство (1764). Екатерина II основала также Вольное экономическое общество в 1765 году (оно помогало внедрять в сельскохозяйственное производство новые рациональные и эффективные методы землепользования), а в 1767 году императрицей был написан «Наказ» — программный документ, который раскрывал основные принципы организации государства, рассматривал основы сословной политики и общественной структуры.

При Екатерине II была учреждена должность предводителя уездного дворянства. Должность появилась в 1766 году с целью руководства выборами депутатов в законодательную комиссию. Позже, с 1775 года, должность была превращена в постоянную. На предводителя дворянства был возложен ряд административных обязанностей (например, он следил за рекрутскими наборами). Выбирался дворянами на определенный срок.

В 1767 году Екатериной была созвана Уложенная комиссия, целю которой было создать новый свод законов взамен устаревшего Соборного Уложения 1649 года. В состав комиссии входили представители разных сословий, в том числе от крестьян. Комиссия была распущена в 1768 году под предлогом начала русско-турецкой войны. Истинная причина крылась в том противоречии, которое возникло между сословиями в процессе обсуждения нового свода законов. В результате новое законодательство так и не было издано, сословный строй и самодержавие остались незыблемыми, хотя следует признать, что работа комиссии способствовала укреплению позиций Екатерины II (как правительницы, стремящейся реформировать законодательство; Екатерина даже получила от Комиссии титул «Матери Отечества»), а также дала представление о нуждах всех сословий империи.

В 1775 году была проведена губернская реформа, в соответствии с которой Россия делилась на 50 губерний. Города становились самостоятельными административными единицами. Крепостное право распространилось и на Украину.

В 1775 году был издан манифест о свободе предпринимательства, снимавший сборы с добытчиков пушнины, рыбы, птицы и разрешавший заниматься кузнечным делом и заводить «всякаго рода станы и рукоделия».

В 1785 году императрица издает Жалованную грамоту дворянству, которая подтверждала право дворян не служить, а также объявляла дворянство «благородным» сословием.

Вводилось дворянское самоуправление (уездные и губернские дворянские собрания), запрет на телесные наказания для дворян, свобода от уплаты податей.

В 1785 году была также издана Жалованная грамота городам, в соответствии с которой все население городов делилось на шесть групп, совершенствовалось городское самоуправление (городские магистраты, учрежденные еще Петром I, сохраняли за собой судебные функции, хозяйственной жизнью городов отныне ведали учрежденные Городские думы).

Значительно ухудшилось положение крестьян в этот период, их было разрешено ссылать в Сибирь на каторгу, крестьянам было запрещено жаловаться на помещиков (1767).

В области экономической политики Екатерина продолжала преемственность Петра I в области протекционизма и меркантилизма. До начала правления Екатерины II в России в обиходе были медные монеты. Золото и серебро, которые ценились за границей, шли в основном на покрытие ежегодно растущих военных и дворцовых расходов. Чеканка медной монеты приносила серьезные доходы казне. Пока она чеканилась в небольшом количестве и служила разменом крупной монеты, с денежным обращением все было в порядке. Но ко времени правления Екатерины доля медных денег начала угрожающе расти, и они превратились в главное платежное средство внутри страны. Доставка таких денег вызывала серьезные трудности. Так, например, 1000 рублей медными монетами весили 62,5 пуда (один пуд это 16,3 килограмма) и требовали для перевозки две телеги. К тому же подсчет меди связан был с ошибками и занимал много времени. Для того, чтобы избавиться от этих недостатков, в России было решено ввести бумажные деньги (ассигнации). В связи с этим в 1769 году Екатериной II был подписан манифест о введении в России ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. Всего было 4 выпуска российских ассигнаций: в 1769–1785, 1786 – 1818, 1802 и 1818 – 1843 годах.

К этому времени относится появление знаменитых предпринимательских династий: Морозовых, Рябушинских и других.

Видным деятелем просвещения в это время была одна из сподвижниц императрицы — Е. Р. Дашкова, стоявшая у истоков Академии Российской (созданный Екатериной II и княгиней Е. Р. Дашковой по образцу Французской Академии в 1783 году центр по изучению русского языка и словесности в Петербурге).