Советская культура первой половины ХХ в.

Изменения в политической жизни страны не могли пройти незаметно в сфере культуры, которая так же подверглась серьезным изменениям, получившим название «культурная революция».

«Культурная революция» затронула все сферы, начиная от образования и науки и заканчивая литературой и искусством. Направления и характер изменений в культурной сфере были связаны с установками новой власти на формирование социалистической художественной культуры.

Культура периода гражданской войны

Основные черты развития культуры

Одна из главных задач советского правительства заключалась в ликвидации культурной отсталости большей части населения. Для этого была создана новая система управления культурой и специальный орган — Наркомат просвещения, который возглавил А. В. Луначарский — видный деятель РКП(б), литературный критик и публицист.

Революционные события 1917 г. и гражданская война не остановили процессы художественного развития. Они оказали глубокое и неоднозначное воздействие на все сферы творческой деятельности. В области культуры появились новые тенденции. Многие художественные объединения и представители художественной интеллигенции объявили себя представителями революционного искусства. Основной призыв был связан с разрушением литературного «старья», к диктатуре «левого искусства». Во многих городах получило распространение пролеткультовское движение.

Пролеткульт (пролетарская культура) представлял собой культурно-просветительную и литературно-художественную организацию, возникшую осенью 1917 г. Основная цель — создание пролетарской культуры, противопоставляя ее всей предшествовавшей художественной культуре. Широкую популярность получила серия плакатов «окна РОСТА», создаваемых в целях пропаганды и агитации.

Осмысление революции: А. А. Блок (поэма «Двенадцать»), В. В. Маяковский (поэма «Мистерия-буфф»), художники К. С. Петров-Водкин (картина «1918 год в Петрограде»), К. Ф. Юон («Новая планета») и др.

Монументальная пропаганда. В 1918 г. был принят декрет о монументальной пропаганде. Он предусматривал уничтожение сооруженных до 1917 г. памятников «в честь царей и их слуг» и возведение памятников революционерам, деятелям русской и мировой культуры. Наиболее яркий пример — Мавзолей Ленина, возведенный в 1924 году.

Образование и наука

Одним из важных направлений политики в области культуры была работа по ликвидации безграмотности среди населения («ликбез»). До октября 1917 г. примерно 3/4 всего взрослого населения России не умели ни читать, ни писать. В области системы школьного образования и воспитания большой вклад был внесен Н. К. Крупской.

С конца 1918 г. началась реорганизация системы народного образования (ликвидировались гимназии, реальные училища, церковно-приходские и земские школы и на их месте создавалась единая для всей страны трудовая школа из двух ступеней – обучение пять лет и четыре года).

В конце 1919 г. правительство приняло декрет «О ликвидации неграмотности среди населения России». Закон обязывал всех граждан в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющих читать и писать, обучаться грамоте на родном или русском языке.

В городах и сельской местности создавались пункты ликбеза для обучения неграмотных чтению и письму.

Результат: проведенная в 1926 г. Всесоюзная перепись населения зафиксировала значительное увеличение числа лиц, умеющих читать и писать.

Изменения в высшей школе: зачисление студентов проводилось без экзаменов и без документов о среднем образовании. Преимуществами при поступлении в вузы пользовалась молодежь из среды рабочих и крестьян. В 1919 г. с целью повышения общеобразовательной подготовки для поступающих в вузы создавались рабочие факультеты (рабфаки). Реформа высшей школы должна была способствовать созданию новой, рабоче-крестьянской интеллигенции. Уделялось внимание восстановлению научного потенциала страны: с 1918 по 1936 гг. просуществовала специально созданная в Москве Комакадемия, высшее учебное и научно-исследовательское заведение.

В РПЦ после 1917 года возникло обновленчество, движение, представители которого выступали за демократизацию церкви и модернизацию богослужения.

Литература и искусство

Художественная жизнь 20-х годов развивалась сложно, в борьбе художественных взглядов и систем. Со своими декларациями выступили литературные группировки футуристов, лефовцев, конструктивистов. Общим для них был взгляд на искусство как на средство преобразования мира. К. С. Малевич стал основателем нового художественного направления, супрематизма.

В начале 20-х годов создавались художественные объединения: возникли российская и московская пролетарские писательские ассоциации (РАПП и МАПП), Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ), Российская ассоциация пролетарских художников (РАПХ). Входившие в состав пролетарских творческих групп музыканты, литераторы, художники стремились отразить в своем творчестве современную им действительность.

Деятели искусства стремились к утверждению агитационно-пропагандистских форм на театральной сцене. Поиски нового зрелищного театра отразились наиболее полно в постановках режиссера В. Э. Мейерхольда.

Многие писатели и драматурги 20-х годов обращались к историческому прошлому страны (романы А. П. Чапыгина «Разин Степан» и О. Д. Форш «Одеты камнем»).

Тема минувшей гражданской войны заняла большое место в творчестве писателя М. А. Булгакова (роман «Белая гвардия», пьеса «Бег»).

Развитие культуры в конце 20-х – 30-е годы

Основные черты развития культуры

С конца 20-х годов — усиление контроля со стороны органов государственной власти за развитием духовной жизни общества; создание отраслевых органов управления культурой — комитетов (по делам высшей школы, по радиофикации и радиовещанию и т. д.). Обсуждение вопросов культурного строительства проходило на съездах и пленумах ЦК партии. Постепенно идеологический контроль за сферой культуры усиливался, вызвав живой отклик у представителей художественной интеллигенции (поэма «Реквием» Ахматовой, стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» Мандельштама). В 30-е годы были репрессированы многие талантливые писатели, поэты, художники (П. Н. Васильев, О. Э. Мандельштам, Б. А. Пильняк и др.).

Образование и наука

В годы предвоенных пятилеток продолжалась работа по ликвидации неграмотности и малограмотности, по повышению культурного уровня советских людей.

В 1930 г. было введено обязательное всеобщее начальное (четырехклассное) образование. Значительные средства были выделены на школьное строительство.

Для улучшения подготовки кадров была создана сеть производственного обучения: технические школы, курсы и кружки по повышению технической грамотности. Принимались меры по развитию системы среднего специального и высшего образования. Были отменены ограничения для «классово чуждых элементов» при поступлении в вузы. Ликвидировались рабфаки. Расширилась сеть высших учебных заведений.

Одной из черт общественного сознания 30-х годов, отражавшейся на развитии высшей и средней школы, было осмысление своего времени как определенного этапа в отечественной истории.

Продолжалась работа по созданию научно-исследовательских центров, развивалась отраслевая наука. Проводились исследования по проблемам микрофизики (П. Л. Капица), физики полупроводников (А. Ф. Иоффе), атомного ядра (И. В. Курчатов, Г. Н. Флеров, А. И. Алиханов и др.), нефтяной геологии (И. М. Губкин). Работы К. Э. Циолковского в области ракетной техники стали научной основой для создания первых опытных ракет. Н. Е. Жуковским был создан ЦАГИ, крупнейший авиационный научный центр. Исследования ученого-химика С. В. Лебедева позволили организовать промышленный способ получения синтетического каучука. Незадолго до начала Великой Отечественной войны были созданы под руководством А. П. Александрова способы защиты кораблей от магнитных мин. Н. А. Семашко удалось вывести на новый уровень систему всесоюзного здравоохранения.

Коренные изменения в обществе потребовали адаптации в том числе от исторической науки, требовалось осмыслить прошлое страны в русле марксистско-ленинской философии. Лидером нового поколения советских историков 20-х гг. стал М. Н. Покровский. В 1938 г. был выпущен «Краткий курс истории партии ВКП(б)», учебник, составленный при личном участии И. В. Сталина.

Литература и искусство

Литература рассматривалась как основной инструмент воспитание «социалистического общества». Во второй половине 20-х годов увеличилось число литературных объединений. Действовали группы «Перевал», «Леф» (Левый фронт искусства), Всероссийский союз писателей, Союз крестьянских писателей, Литературный центр конструктивистов (ЛЦК) и др. В литературе этих лет получила развитие тема труда.

В 1932 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно- художественных организаций». В соответствии с ним были упразднены все литературные группировки. Писатели и поэты объединялись в единый творческий союз (он насчитывал 2,5 тыс. человек).

В августе 1934 г. состоялся I Всесоюзный съезд советских писателей. На нем с докладом о задачах литературы выступил А. М. Горький. В числе руководителей Союза Писателей СССР в 30-е годы находились А. М. Горький и А. А. Фадеев. Аналогично был создан Союз советских композиторов.

С возникновением творческих союзов ликвидировалась относительная свобода художественного творчества.

Основным творческим методом литературы и искусства становился социалистический реализм, важнейшим принципом которого являлась партийность. Регламентация художественного творчества сдерживала, но не остановила развития литературы, живописи, театрального и музыкального искусства.

Музыкальная культура этих лет была представлена произведениями Д. Д. Шостаковича (оперы «Нос» и «Катерина Измайлова»), С. С. Прокофьева (опера «Семен Котко») и др.

На рубеже 20—30-х годов в литературу и искусство пришло новое поколение поэтов, композиторов. Многие из них участвовали в развитии песенного творчества.

Авторами песен выступали поэты В. И. Лебедев-Кумач, М. В. Исаковский, А. А. Прокофьев.

В песенном жанре работали композиторы И. О. Дунаевский, братья Покрасс, А. В. Александров.

В 30-е годы широкое признание получила поэзия А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, К. М. Симонова, В. А. Луговского, Н. С. Тихонова, Б. П. Корнилова, А. А. Прокофьева.

Лучшие традиции русской поэзии продолжали в своем творчестве П. Н. Васильев и А. Т. Твардовский. Заметным явлением в литературной жизни стали произведения А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, А. П. Платонова. В 1930-х гг. вышли в свет знаменитая «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко, роман Н. А. Островского «Как закалялась сталь».

Советские режиссеры работали в комедийном жанре («Веселые ребята», музыкально-лирическая комедия А. Г. Александрова, совместно с композитором И. О. Дунаевским), осмыслению подвергались недавние события Гражданской войны («Щорс» А. И. Довженко), первой русской революции («Броненосец Потемкин» С. М. Эйзенштейна). Большой популярностью пользовались фильмы на исторические темы («Александр Невский» режиссера С. М. Эйзенштейна, «Петр Первый» В. М. Петрова, «Суворов» В. И. Пудовкина и др.)

Значительных успехов достигло театральное искусство. В репертуаре театров прочно утвердились произведения отечественной и зарубежной классики, пьесы советских драматургов (Н. Ф. Погодина, Н. Р. Эрдмана и др.).

В художественной сфере следует упомянуть П. Д. Корина, М. В. Нестерова Р. Р. Фалька и П. Н. Филонова.

Индустриализация конца 20-х — начала 30-х годов способствовала развитию массового градостроительства и становлению советской архитектуры. Близ заводов сооружались рабочие поселки с системой культурно-бытового обслуживания, школами и детскими учреждениями. Возводились Дворцы культуры, рабочие клубы и здравницы. В проектировании их участвовали архитекторы И. В. Жолтовский, И. А. Фомин, А. В. Щусев, братья Веснины. Зодчие стремились к созданию новых архитектурных форм, которые соответствовали бы задачам построения нового общества.

Результатом поисков новых выразительных средств стали общественные здания, внешний облик которых напоминал гигантскую шестерню — Дом культуры имени Русакова в Москве (архитектор К. С. Мельников), пятиконечную звезду — театр Красной (ныне Российской) Армии в Москве (архитекторы К. С. Алабян и В. Н. Симбирцев).

Широкий размах приобрели работы по реконструкции Москвы — столицы СССР — и других промышленных центров. В ходе строительных работ уничтожались ценнейшие исторические и культурные памятники (Сухарева башня и Красные ворота в Москве, многочисленные храмы и т. д).

Русское зарубежье

Составной частью отечественной культуры 20—30-х годов является творчество представителей художественной и научной интеллигенции, оказавшихся за рубежом. К концу Гражданской войны численность эмигрантов из Советской России достигла 1,5 млн. человек. В последующие годы эмиграция продолжалась.

Почти 2/3 общего числа покинувших Россию лиц обосновались во Франции, Германии и Польше. Многие эмигранты поселились в странах Северной и Южной Америки, в Австралии. Оторванные от родины, они стремились сохранить свои культурные традиции. За рубежом были основаны несколько русских издательств. В Париже, Берлине, Праге и некоторых других городах печатались газеты и журналы на русском языке. Балетные антрепризы С. П. Дягилева продолжали свою деятельность ("Ромео и Джульетта", "Весна священная" и др. постановки).

Выходили в свет книги И. А. Бунина, М. И. Цветаевой, В. Ф. Ходасевича, И. В. Одоевцевой, Г. В. Иванова. Многие представители эмиграции вернулись в конце 30-х годов на родину. Другие остались за рубежом, и творчество их стало известным в России лишь спустя несколько десятилетий.

Культура в период Великой Отечественной войны

Литература и искусство

В годы Великой Отечественной войны был резко уменьшен градус идеологического контроля в области литературы и искусства. В годы войны многие писатели ушли на фронт, став военными корреспондентами.

Выдающиеся произведения этого периода: стихи А. Т. Твардовского («Василий Тёркин»), О. Ф. Берггольц и К. М. Симонова («Жди меня»), публицистические очерки и статьи И. Г. Эренбурга, А. Н. Толстого и М. А. Шолохова, симфонии Д. Д. Шостаковича и С. С. Прокофьева, песни А. В. Александрова, Б. А. Мокроусова, В. П. Соловьева-Седого, М. И. Блантера, И. О. Дунаевского и др.

Все творческие силы были направлены на поднятие морального духа советских граждан, укрепление у них уверенности в победе, развитие чувства национальной гордости и патриотизма.

Особую популярность в годы войны приобрел кинематограф, снимали документальные («Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград в борьбе», «Битва за Севастополь», «Берлин») и художественные фильмы («Зоя», «Парень из нашего города», «Нашествие», «Она защищает Родину», «Два бойца» и др.).

Известные артисты театра, кино и эстрады создавали творческие бригады, которые выезжали на фронт, в госпитали, заводские цеха и колхозы.

Большую роль в развитии агитационно-массовой работы сыграли художники, оформлявшие «Окна ТАСС», создававшие плакаты и карикатуры, известные всей стране. Например, знаменитый плакат «Родина-мать зовёт» авторства И. М. Тоидзе.

Главными темами всех произведений искусства (литературы, музыки, кино и др.) стали сюжеты из героического прошлого России, а также факты, свидетельствовавшие о мужестве, верности и преданности Родине советских людей, боровшихся с врагом на фронте и на оккупированных территориях.