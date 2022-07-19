Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества

Становление монгольской державы. Завоевания Чингисхана

Монгольские племена в XII в. расселились на значительной территории, охватив долины рек Онон и Керулен. Монгольское общество в этот период, как и некогда Русь, переживало распад родовых отношений.

Выделялась родоплеменная знать (нойоны) и дружинники, и здесь тоже нет ничего нового, если сравнивать с Русью.

У монголов складывался так называемый "кочевой феодализм", при котором главное богатство — это не земля, а пастбища и скот. Увеличение количества скота требовало увеличения территорий пастбищ, таким образом, между монгольскими родами начали вспыхивать столкновения из-за ресурсов (пастбищ), которые часто перерастали в жестокие войны.

На волне этих столкновений на исторический небосклон выдвинулся представитель знатного рода — Темучин. В 1206 году съезд Курултай (общемонгольский съезд знати) провозгласил Темучина великим каганом всех монголов и присвоил ему имя Чингисхан.

Курултай.

В период с 1206 по 1211 гг. Чингиз-хан вел завоевательные войны в Северной Азии. Ему удалось подчинить бурят, якутов, киргизов, тангутов, уйгуров, покорить Приморье.

В 1211 – 1218 гг. монголы завоевали Северный Китай (империя Цзинь), Корею. От похода в южный Китай монголы тогда отказались. В Китае монголы научились пользоваться осадными машинами, отточили свое военное мастерство, именно во время китайских кампаний сформировались ключевые принципы построения монгольского войска, нашедшие впоследствии свое отражение в законе Чингиcхана — Ясе.

Воины объединялись в десятки — сотни — тысячи — тумены (десять тысяч). Десяток составляли воины из одного аула (рода). В войске Чингиз-хана действовала жесткая дисциплина: за трусость в бою одного казнили весь десяток. Каждый воин имел двух лошадей, кожаный доспех, два лука со стрелами, саблю, боевой топор, легкое копье, а в тяжелой коннице — еще тяжелое копье и меч.

Особую категорию населения Монгольской державы составляли нойоны — первоначально (XI – XII вв.) предводители древних монгольских родов, а затем (с кон. XII в.) — представители аристократической знати. В Монгольской империи (XIII–XIV вв.) составляли правящий класс.

В 1219 г. монголы вторглись в одно из самых крупных среднеазиатских государств — Хорезм. Монголы численно уступали хорезмийцам, но им удалось разбить противника по частям. Многие города добровольно сдавались на милость монголам, те — уводили ремесленников и молодых женщин в плен, а остальных убивали.

Монгольское завоевание уничтожило процветающую ранее Среднюю Азию, приведя ее к упадку. Была разрушена ирригационная система, а земледелие было вытеснено кочевым скотоводством.

Монгольские воины.

Преследуя хорезм-шаха передовые войска монголов обошли с юга Каспийское море и вторглись в Закавказье. Через Дербентское ущелье они вышли на Северный Кавказ, где встретились с половцами и аланами (предки осетин). Монголы решили разбить эти кочевые орды поодиночке, поэтому сперва уверили половцев, что воюют исключительно против алан, монголы сперва уничтожили алан, а после и половцев. После этого они вошли в Причерноморье и овладели Судаком в Крыму.

Битва на реке Калке

Половцы, которых теснили монголы, обратились за помощью к русским князьям. Русь согласилась помочь половцам в борьбе с неведомым врагом.

В 1223 г. произошла битва на реке Калке, в которой принимали участие с одной стороны русско-половецкие войска, а с другой — монголы. Сражение закончилось победой монголов.

Главной причиной грандиозного поражения русской армии в этом сражении стало то, что русские князья действовали разрозненно.

В результате войска Мстислава Удатного (князя Мстислава Мстиславича чаще называют Удалым, что привычнее для современного русского уха, однако «удалой» означает, скорее, «лихой», тогда как «удатный» — «удачливый»), Даниила Галицкого и Мстислава Черниговского были разгромлены. Киевские полки Мстислава Старого не приняли участия в бою, но были окружены и вынуждены сдаться.

Страшная участь ждала плененных князей: монголы положили на них деревянные доски, сверху поставили столы и стали праздновать победу.

В 1227 году умер Чингисхан. Перед смертью он разделил свою империю на улусы, отдав западный улус своему внуку Бату-хану (Батыю).

Батыево нашествие на Русь

В 1235 г. в столице Монголии Каракоруме было принято решение об общемонгольском походе на Запад. В следующем 1236 году монголы захватили Волжскую Булгарию, а осенью 1237 года монголы подошли к границам Руси. Продолжающиеся в это время на Руси усобицы помешали русским князьям адекватно оценить внешнюю угрозу и организовать отпор страшному врагу.

В этот период на Руси укрепления в городах возводились для того, чтобы обороняться, в первую очередь, от соседних недружественных княжеств, а не от кочевников из степи. Княжеские конные дружины по обмундированию и боевым характеристикам не уступали монгольским, но проблема была в другом — основную массу русского войска составляли ополченцы, которые по боевым характеристикам не могли сравниться с опытными монгольскими воинами. Эти особенности стали причиной выбора оборонительной тактики русскими князьями.

Во главе этого похода на восток встал внук Чингисхана — Батый (1227 – 1255), советником которого стал Субедей, хорошо ориентировавшийся на территории будущего театра военных действий.

Хан Батый.

Зимой 1237 года многотысячная орда Батыя молниеносным ударом обрушилась на Северо-Восточную Русь.

Но почему монголы двинулись на Русь зимой? Кажется, монгольское войско было не приспособлено для зимних переходов. Но дело в том, что Батый дождался, пока русские реки покрылись льдом, и после этого монголы по замерзшим руслам рек, как по мощеным дорогам прошли среди северных лесов прямо к русским городам. Так что, монголы прекрасно знали преимущества и недостатки противника.

Батый вел на Русь 12 – 14 туменов, это около 150 тысяч человек. Все русские княжества, даже объединив усилия, могли выставить против врага около 100 тысяч воинов.

В декабре 1237 года татаро-монгольское войско, захватит по пути ряд небольших городов в Рязанской земле, подошло к Рязани. Первым шагом, что предприняли монголы, была отправка к рязанскому князю Юрию Игоревичу ханских послов с требованием дать десятую часть во всем: в людях, в конях, в доспехах, тогда монголы обещали не разрушать город и не убивать его жителей. Князь Юрий созвал городской совет, который принял безапелляционное решение: «Только когда нас не будет, то все ваше будет».

Первое же сражение продемонстрировало, что силы не равны, а военные навыки монголов во много раз превосходят русских. Рязанцы потерпели сокрушительное поражение, князь Юрий был убит. Рязань держалась три дня, мужественно и упорно.

21 декабря 1237 года Рязань пала, город был разрушен до основания, все жители перебиты. Ни одно русское княжество не прислало ни единого полка на помощь рязанцам, хотя те и отправляли письма всем русским князьям, зовя на помощь. Со взятия Рязани началось завоевание Руси.

1 января 1238 г. татаро-монгольское войско, оставив разоренную Рязанскую землю, двинулось к границам Владимирского княжества. В это время владимирский князь Юрий Всеволодович, потрясенный рязанскими событиями, пытался собрать войско.

Первое крупное сражение между монголами и владимирским войском произошло около Коломны. Несмотря на то, что бой был долгим, военный успех был по-прежнему на стороне монголов. Русская армия была полностью разбита. Неприятель взял Коломну, затем Москву, которая стойко сопротивлялась в течение 5 дней. Юрий Всеволодович поручил командование остатками войска своему сыну, а сам отправился в не разоренные пока земли Руси в надежде собрать новую рать.

В это время монголы начали осаду Владимира. После нескольких штурмов и разрушения городских стен осадными орудиями им удалось ворваться в город, большинство населения было перебито, уничтожены памятники архитектуры.

Монголы двинулись дальше: захватили и разгромили другие крупные города Северо-Восточной Руси — Суздаль, Ростов, Ярославль, Городец, Переяславль, Кострому, Юрьев, Галич, Дмитров, Тверь и др.

Князь Юрий ждал подмоги со стороны своего брата Ярослава Всеволодовича, который в то время находился на княжении в Киеве и имел довольно сильную и многочисленную дружину, но брат не пришел владимирскому князю на помощь.

4 марта 1238 года состоялась битва на реке Сить, в котором, несмотря на упорную борьбу, русская рать потерпела поражение, а владимирский князь погиб в сражении. Этой победой монголы открыли себе путь в богатую новгородскую землю, но после взятия Торжка монгольская орда повернула обратно.

Существуют разные версии о причинах этого чудесного спасения Новгородской земли. Одна из них — поход на северо-запад не входил в планы Батыя, к тому же началась весенняя распутица, которая усложняет конные переходы. Другая — монголы утомились от тяжелых боев и нуждались в передышке, тем более им было доподлинно известно, что Новгород обладает сильной дружиной и ополчением.

Батый двинулся на юг, сжигая по пути русские города. У одного такого небольшого русского города Батыю с войском пришлось задержаться на целых 7 недель. Этим городом стал Козельск, прозванный монголами «злым городом».

В 1239 году монголы предприняли второй поход на Русь. Батый захватил Муромский край, города по Средней Волге, Нижний Новгород. Однако главный удар он собирался нанести по богатым городам Южной Руси. Неприятель в короткие сроки захватил Переяславское и Черниговское княжества. После чего монголы снова двинулись на юг, ударили по половцам, подчинили себе весь крымский полуостров. Осенью 1240 года был осуществлен третий поход, в ходе которого был взят Киев.

Сражения шли за каждый дом и за каждую улицу. Возглавлял городское ополчение воевода Дмитр. Киев ждала та же участь, что и другие города Руси. Город был сожжен и разграблен.

После подчинения Киевской земли азиатские завоеватели вторглись на территорию Галицко-Волынского княжества, где правил князь Даниил Романович. Однако его войско не могла противостоять во много раз превосходящим силам противника. Галицко-Волынская земля покорилась Батыю.

Таким образом, за четыре месяца Батый захватил всю Южную и Юго-Западную Русь и вышел к границам европейских стран — Польши и Венгрии.

В 1241 году Батый прошелся разрушительными походами через земли поляков, венгров, чехов. Были захвачены столицы Польши — Краков и Венгрии — Будапешт.

Однако еще в Чехии и Польше Батый потерпел свои первые поражения. Хорватия стала последней точкой, до которой дошли татаро-монголы. В 1242 году Батый повернул обратно.

В низовьях Волги хан Батый основал собственную столицу — Сарай-Бату, которая стала столицей огромного государства — Золотой Орды. Золотая Орда, в свою очередь, была лишь частью гигантской империи монголов, центр которой находился в далеком городе Каракоруме. Именно в Каракоруме правил верховый правитель всех монголов, в подчинении у которого находился хан Батый.

Русские земли оказались в зависимости от Золотой Орды, но не стали ее частью. И хотя Новгородская земля не познала ужаса нашествия, Новгород также был вынужден признать над собой верховную власть Батыя.

Последствия нашествия Батыя и установление монголо-татарского ига

Последствия вторжения были ужасающими. Полностью или частично были уничтожены многие города, так из 74 древнерусских городов — 49 были разрушены полностью, а 14 так больше никогда и не возродились (среди них — Рязань). Были утрачены многие ремесла: умение изготовлять стеклянную посуду, оконное стекло, техника перегородчатой эмали и др. На более чем 50 лет было прекращено каменное строительство, в упадок пришло сельское хозяйство. На какое-то время прекратилось летописание.

Тяжелый урон понесли землевладельцы, значительная часть которых погибла. На смену дружинникам приходили выходцы из непривилегированных слоев общества, привыкшие быть не вассалами, а слугами князей.

Нет нужды говорить о том, какими колоссальными были потери среди мирного населения. В некоторых городах население уничтожалось полностью, оставшихся в живых уводили в плен. В схватках с монголами погибло большинство русских князей.

Монгольское иго

Монголы не стали оккупировать территорию Руси. Здесь не размещались на постоянной основе монгольские войска, сюда не переезжало из Орды монгольское население, городами и княжествами не управляли наместники хана.

Во главе русских княжеств по-прежнему находились русские князья. Православная церковь также не притеснялась и могла проводить богослужения в сохранившихся после нашествия храмах. Русь обладала определенной автономией, которая, однако, была сильно ограничена.

Во-первых, русские князья отныне могли занимать престол только с разрешения хана, на что они получали специальные подтверждающие «право княжить» грамоты — ханские ярлыки. Ханы Золотой Орды тщательно следили за князьями и их поведением, зачастую сталкивали князей между собой, провоцируя и поощряя междоусобицы. Золотой Орде было не выгодно усиление Руси под властью единого, сильного князя, поэтому она всячески препятствовала наступлению внутреннего мира и искусственно тормозила объединительные процессы на Руси.

Во-вторых, монголы обложили русские земли тяжелой данью, которая носила название ордынский выход. Эту дань в установленном размере должно было платить все взрослое население Руси. Для того чтобы посчитать количество налогоплательщиков, ордынцы регулярно проводили переписи населения.

В-третьих, существовали специальные отряды баскаков, которые контролировали сбор выхода, после чего везли собранную дань в Орду. В случае демонстрации неповиновения со стороны населения русских княжеств, баскаки устраивали жестокие карательные операции против населения.

С. Иванов. Баскаки.

Население Руси должно было платить не только выход, но также и другие налоги, введенные татарами: поплужное (с каждого плуга в деревне), ямские деньги (от татарского слова «ям» — почтовая служба).

В-четвертых, русские дружины обязаны были принимать участие в общемонгольских походах.

Духовенство, однако, было освобождено ордынцами от уплаты дани. Золотая Орда относилась с уважением ко всем религиям мира, русским разрешено было даже открыть церкви на территории Орды.

Вместе с тем Золотая Орда оказывала военную помощь русским князьям в их борьбе с западными врагами — литовцами, шведами, немцами. Иногда на помощь князьям приходила татарская конница. Это можно объяснить тем, что ханы рассматривали покушения на Русь с Запада как атаку на собственные владения. Также нельзя забывать о том, что через Золотую Орду русским купцам и ремесленникам открылись торговые пути и контакты с государствами и народами Востока, что положительно сказалось на экономическом положении Руси.