Правление Фёдора Иоанновича

Кризис власти в конце XVI века. Конец династии Рюриковичей

1. В каких условиях началось правление Фёдора Иоанновича

Иван Грозный, уходя в вечность, оставил государство ослабленным, его действия привели к кризису российской государственности и общества. Да, конечно, при Иване Васильевиче были ликвидированы удельные порядки и повысилась централизация государства. Отмена местничества в войске позволила одержать победу над Казанью и Астраханью, а ликвидация системы кормлений уменьшила уровень коррупции в государстве. Но опричнина с ее террором по отношению к простым людям привела страну к экономической разрухе и снижению обороноспособности, что наглядно продемонстрировал набег Девлет-Гирея в 1571 году. Власть царя приобрела деспотичный характер. Вкупе с поражением в Ливонской войне эти события послужили прологом к Смутному времени.

Новое правительство должно было решить две основные задачи. Необходимо было, во-первых, преодолеть хозяйственную разруху и восстановить нормальную экономическую жизнь, во-вторых, сплотить верхушку общества (учредив опричнину, Иван Грозный фактически натравил одну часть дворян и бояр на другую).

2. Царь Фёдор Иоаннович

После смерти Ивана Грозного на русский престол вступил его сын — 27-летний Федор, который правил государством до 1598 года. Федор не отличался богатырским здоровьем, предпочитал молиться и беседовать с монахами и был далек от государственного управления. Фактическим правителем государства с 1587 года был шурин (брат жены Ирины) царя – Борис Годунов.

Распорядок дня Фёдора Иоанновича (по С. Соловьёву) «Обыкновенно встаёт он около четырёх часов утра. Когда оденется и умоется, приходит к нему отец духовный с Крестом, к которому Царь прикладывается. Затем крестовый дьяк вносит в комнату икону Святого, празднуемого в тот день, перед которой Царь молится около четверти часа. Входит опять священник со святою водой, кропит ею иконы и Царя. После этого царь посылает к царице спросить, хорошо ли она почивала? И чрез несколько времени сам идет здороваться с нею в средней комнате, находящейся между его и её покоями; отсюда идут они вместе в церковь к заутрени, продолжающейся около часу. Возвратясь из церкви, Царь садится в большой комнате, куда являются на поклон бояре, находящиеся в особенной милости. Около девяти часов Царь едет к обедне, которая продолжается два часа… После обеда и сна едет к вечерне… Каждую неделю Царь отправляется на богомолье в какой-нибудь из ближайших монастырей».

Фёдор Иоаннович

3. Учреждение патриаршества

В процессе борьбы за власть между Борисом Годуновым и боярами Шуйскими был лишён сана митрополит Дионисий и утверждён сподвижник Бориса Годунова – Иов. В 1589 году, при содействии всё того же Годунова, Иов становится патриархом Московским и всея Руси (ранее глава русской церкви носил титул митрополита). Этот шаг окончательно закрепляет независимости Русской православной церкви от Константинополя. Также важно отметить, что это событие произошло и при вмешательстве светских лиц.

Фактическую независимость русская церковь получила ещё в 1448 году, теперь это было признано окончательно, в том числе и Византией.

Патриарх Иов

4. Дальнейшее закрепощение крестьян

Продолжилось дальнейшее закрепощение крестьян, значительно ухудшилось положение холопов. Указ о «заповедных летах» (впервые был принят в 1581 году и запрещал крестьянам в определенные года переходить от феодала к феодалу даже за неделю до и после Юрьева дня; вводился как временная мера) распространился на всю страну, что стало симметричным ответом на участившееся бегство крестьян от непомерных повинностей в условиях глубокого социально-экономического кризиса в стране.

В 1597 году вводятся «урочные лета», по которому срок сыска беглых крестьян устанавливается в 5 лет. Если крестьянина за это время не нашли и не вернули прежнему владельцу, он может остаться жить на новом месте. С одной стороны, закон затруднял бегство крестьян, но с другой — был выгоден их новым владельцам и государству.

Эти действия хотя и вызывали недовольство крестьян, тем не менее способствовали укреплению поместного и вотчинного хозяйств. Страна стала потихоньку выходить из разорения и разрухи.

5. Тявзинский мир и внешняя политика России

Во время правления Фёдора Ивановича Россия добилась успехов во внешней политике. В 1586 г., после смерти Стефана Батория, российское правительство продлило перемирие с Речью Посполитой до 1602 г. Это позволило собрать силы для борьбы со Швецией, ставшей главной соперницей России в борьбе за Прибалтику. Борис Годунов как талантливый дипломат сумел подписать выгодный для Русского царства Тявзинский мир, завершивший русско-шведскую войну 1590-1595 годов. По этому договору к России возвращались потерянные после Плюсского перемирия Ивангород, Ям, Копорье. И хотя Нарва осталась у шведов, Россия частично восстановила утраченные на Балтике позиции.

Большие успехи были достигнуты в освоении Приуралья и Западной Сибири. К 1598 г. окончательно было подавлено сопротивление сибирского хана. Территория Западной Сибири вошла в состав России. На южных рубежах государства была укреплена система обороны, что позволило успешно отражать набеги крымских татар. Усилилось влияние России на Кавказе. На юге и востоке наблюдается активное строительство городов-крепостей.

Социально-экономическое развитие России на рубеже XVI-XVII вв.

6. Пресечение династии Рюриковичей

После смерти Ивана IV Фёдор Иоаннович отправил в Углич последнюю супругу своего отца Марию Нагую вместе с полуторагодовалым сыном Дмитрием. Дмитрий рассматривался как главный кандидат на роль наследника, однако в 1591 году произошла трагедия: восьмилетний царевич погиб. Следственная комиссия, прибывшая из столицы, вынесла заключение, что наследник погиб в результате несчастного случая: накололся на острый предмет во время приступа эпилепсии.

Однако народная молва не поверила таким выводам, и причастным к убийству начали называть Бориса Годунова, который якобы отправил своих агентов, чтобы ликвидировать конкурента. Все эти слухи негативно сказались на авторитете Годунова, а также породили разговоры о том, что на самом деле царевич не погиб.

М. Нестеров «Дмитрий – царевич убиенный» (1899)

Федор Иванович умер 7 января 1598 года, не оставив наследников. Династия Рюриковичей, начавшаяся вместе с приходом Рюрика в 862 году, пресеклась.