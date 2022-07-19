Русская культура в XVI-XVII вв.

В XVI в. завершается складывание единой великорусской народности. В русских землях, вошедших в состав единого государства, все больше общего появлялось в языке, быте, нравах и обычаях.

Литература

В XVI веке дальнейшее развитие получило русское летописание. К сочинениям этого жанра относятся «Летописец начала царства», «Книга Степенная царского родословия» и другие. В середине XVI в. московские летописцы подготовили огромный свод, своего рода историческую энциклопедию XVI в., Никоновскую летопись. Один из списков Никоновской летописи содержит около 16 тысяч миниатюр, цветных иллюстраций, благодаря чему он и получил название Лицевого свода (от слова «лицо» — изображение).

В то же время начинается процесс постепенной секуляризации русской культуры. Во множественном числе создаются памятники светского содержания и назначения. Об обмирщении культуры ярко свидетельствует написанная в это время книга, содержащая разные полезные сведения, которая задумывалась как руководство в духовной и в мирской жизни, — «Домострой», автором которого считают Сильвестра, духовника царя Ивана IV. Заметным явлением XVI в. стала литературно-публицистическая деятельность еще одного сподвижника этого правителя, князя А. М. Курбского. Помимо переписки с Иваном Грозным он оставил некоторое количество сочинений, из которых самым ярким признана «История о великом князе Московском», сложная в жанровом отношении: это и жизнеописание Ивана IV, и публицистический выпад против него, и поучение, и плач.

Одной из важных вех в развитии русской культуры стало появление книгопечатания. В 1564 г. в Москве Иваном Федоровым была напечатана первая книга на русском языке, «Апостол». Кроме книг религиозного содержания Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец в 1574 г. во Львове выпустили первый русский букварь — «Азбуку».

Архитектура и изобразительное искусство.

Одним из проявлений расцвета русской архитектуры этого периода было появление нового архитектурного стиля, шатровых храмов.

Шатровые храмы не имеют внутри столбов, из-за чего вся масса сооружения держится на фундаменте. Наиболее известными памятниками шатрового стиля являются церковь Вознесения в селе Коломенском, построенная в честь рождения Ивана Грозного, Покровский собор (Василия Блаженного), сооруженный в честь взятия Казани.

Церковь Вознесения в Коломенском

Собор Василия Блаженного

Другим направлением в архитектуре XVI в. было строительство больших пятиглавых монастырских храмов по образцу Успенского собора в Москве. Наиболее известные из которых: Успенский собор в Троице-Сергиевом монастыре, Смоленский собор Новодевичьего монастыря, соборы в Туле, Вологде, Суздале, Дмитрове и других городах.

Успенский собор в Троице-Сергиевом монастыре

Крупнейшим русским живописцем, жившим на рубеже XV – XVI в., был Дионисий. Его кисти принадлежат фресковая роспись Рождественского собора Ферапонтова монастыря под Вологдой, икона с изображением сцен из жизни московского митрополита Алексея и др.

Фресковая роспись Рождественского собора Ферапонтова монастыря

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVII в.

В XVII в. начинается складывание всероссийского рынка, установление торгово-экономических связей между разными регионами. С развитием ремесла и торговли, ростом городов сопряжено проникновение в русскую культуру и широкое распространение в ней светских элементов. Этот процесс называют «обмирщением» культуры или секуляризацией.

Новые идеи и обычаи с Запада проникали в установившийся быт Московского государства благодаря присоединению обширных земель на Западе, долгое время входивших в состав Литвы, а затем Речи Посполитой. Кроме того, стране нужны были знающие, образованные люди, способные заниматься дипломатией, разбираться в военном деле, технике, мануфактурном производстве и т. д. Расширению политических и культурных связей со странами Западной Европы способствовало как воссоединение Украины с Россией, так и вербовка иностранных специалистов за границей. С 1620-х годов иностранную прессу начали переводить на русский язык. Рукописные Вести-Куранты не были в полном смысле слова периодическим изданием, выдержки из европейских газет были предназначены лишь для царя и Боярской Думы. Быстро расширялась Немецкая слобода, где жили иностранцы, которых обстоятельства или служба привели в Москву.

Образование и наука

Во второй половине XVII в. было создано несколько государственных образовательных учреждений. Работали школы по подготовке служащих для приказного аппарата: Печатного двора, Аптекарского приказа и др. Одним из ревностных деятелей в сфере образования был священник Сильвестр Медведев, один из сторонников царевны Софьи и ученик знаменитого поэта Симеона Полоцкого.

В 1687 г. в Москве было основано первое высшее учебное заведение — Славяно-греко-латинская академия, где учили «от грамматики, риторики, пиитики, диалектики, философии ... до богословия». Возглавляли Академию греки братья Лихуды. Первые выпускники этого заведения также вносили свой вклад в дело образования и просвещения: например, Карион Истомин составил «Букварь», признанный лучшим учебным пособием того времени.

В XVII в., как и раньше, шел процесс постепенного накопления знаний. Большие успехи были достигнуты в области медицины, математики, в наблюдении за природой и естествознании. Еще в 1586 году мастер Андрей Чохов сумел отлить знаменитую Царь-пушку. В 1618 – 1619 гг. была опубликована «Грамматика» Мелентия Смотрицкого, обобщающий труд о церковнославянском языке. Церковная реформа Никона оказала влияние на развитие богословия: в 1670-е годы Епифаний Славинецкий перевел на русский с греческого не только Библию, но и ученые трактаты византийских авторов.

Значительный вклад в развитие географических знаний внесли русские землепроходцы и исследователи Дальнего Востока. В 1648 г. экспедиция Семена Дежнёва вышла к проливу между Азией и Северной Америкой. Самая восточная точка нашей страны носит имя Дежнёва.

Е. П. Хабаров в 1649 г. составил карту и изучил земли по реке Амуру, где были основаны русские поселения. Его имя сейчас носят город Хабаровск и поселок Ерофей Павлович.

В самом конце XVII в. сибирский казак В. В. Атласов исследовал Камчатку и Курильские острова.

Литература

В XVII в. были созданы последние официальные летописные сочинения. «Новый летописец» (1630-е годы) излагал события от смерти Ивана Грозного до окончания Смуты. Это была официальная версия произошедшего, составленная правительством Михаила Романова.

Центральное место в исторической литературе заняли исторические повести, зачастую имевшие публицистический характер. Ряд повестей (например, «Временник дьяка Ивана Тимофеева», «Сказание Авраамия Палицына», «Иное сказание» и др.) был откликом на события Смутного времени. Не остались без внимания и другие яркие исторические сюжеты, например, «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» была посвящена авантюре 1641 – 1642 гг., когда казаки попытались отбить у турков крепость Азов. В 1674 году был напечатан «Киевский синопсис» И. Гизеля, представлявший собой связное компилятивное изложение истории Юго-Западной Руси. Это произведение пользовалось большой популярностью вплоть до XIX века.

Проникновение светских начал в литературу связано с появлением в XVII в. жанра сатирической повести, где действуют вымышленные герои или животные, а повседневные обстоятельства, знакомые читателю, представлены в ироническом ключе.

Новыми жанрами были мемуары («Житие протопопа Аввакума», первая автобиография в полном смысле слова) и любовная лирика (Симеон Полоцкий).

В XVII веке был создан первый придворный театр в Москве (1672 г.), просуществовавший, впрочем, лишь четыре года. В нем играли немецкие актеры, причем и мужские, и женские роли исполняли мужчины. В репертуаре театра были пьесы на библейские и легендарно-исторические сюжеты. Первый придворный театр не оставил сколь-нибудь заметного следа в русской культуре.

Архитектура и изобразительное искусство

Широкое распространение в архитектуре XVII в. получили многоцветные «солнечные плитки» — изразцы и украшения из резного камня или кирпича. Такое обилие украшений, расположенных на стенах одного здания, называли каменным или дивным узорочьем. Эти особенности хорошо прослеживаются в Теремном дворце царя Алексея Михайловича в Кремле.

Теремной дворец царя Алексея Михайловича

Развитие древнерусской каменной архитектуры допетровского периода завершилось складыванием стиля, получившего название нарышкинского или московского барокко. Многие здания были возведены по заказу представителей семейства Нарышкиных, откуда происходила вторая жена Алексея Михайловича. В этом стиле сооружены церковь Покрова в Филях, церкви и дворцы в Сергиевом Посаде, Нижнем Новгороде, Звенигороде и др. Для московского барокко характерно сочетание красного и белого цветов в оформлении зданий. Четко прослеживаются этажность построек, применение колонн в качестве декоративных украшений и т.п.

Церковь Покрова в Филях

В XVII столетии переживает расцвет деревянное зодчество. «Восьмым чудом света» назвали современники дворец Алексея Михайловича в подмосковном селе Коломенское. Он был возведен русскими мастерами Семеном Петровым и Иваном Михайловым и просуществовал до середины XVIII в., пока не был разобран при Екатерине II из-за ветхости.

Дворец Алексея Михайловича в подмосковном селе Коломенское

Обмирщение искусства с особой силой проявилось в живописи. Крупнейшим художником XVII столетия был Симон Ушаков. В самой известной его иконе «Спас Нерукотворный» хорошо заметны новые реалистические тенденции в изобразительном искусстве: объемность в изображении лица, элементы прямой перспективы. Стремление к реалистическому изображению человека и обмирщению иконописи, характерное для школы С. Ушакова, связано с распространением в России нового типа портретной живописи — парсуны, изображавшей реальных людей, например, царя Федора Ивановича, М. В. Скопина-Шуйского и др. Однако техника художников была еще аналогична иконописной, в частности, они писали на досках яичными красками. В конце XVII в. появились первые парсуны, написанные маслом на холсте, что предвосхитило расцвет русского портретного искусства в XVIII в.

Парсуна Фёдора Иоанновича

Парсуна Скопина-Шуйского