Сословия в XVII в.: «низы общества»

1. Крестьяне

Крестьяне продолжали составлять основную массу населения, и в XVII в. их положение значительно ухудшилось, поскольку именно крестьяне больше всего пострадали от Смуты, многочисленных войн, а также преобразований и глобальных строек.

Крестьянская масса не была однородной и делилась на две основные группы: владельческих (крепостных) и черносошных. Первые были прикреплены к земле и являлись собственностью землевладельца. Вторые сохраняли личную свободу и даже владели общинной землей, при этом несли государственные повинности. Жили такие крестьяне чаще всего в Поморье и в Сибири. Судьбами первых крестьян управляли их владельцы, имевшие возможность продать, обменять, подарить кого-нибудь из них. Имущество крепостных принадлежало феодалу, он же разрешал или не разрешал заключать брак между крестьянами, сохраняя, в случае согласия, право разделить семью при продаже. Отмечается, что наиболее тяжёлым было положение крестьян, находившихся в собственности мелких феодалов.

Крестьянские повинности были представлены в форме барщины или оброка. Барщина предполагала труд на участке феодала в течение 2-4 дней в неделю, оброк же платился хозяину по результатам крестьянского труда в денежной или натуральной форме, при этом его размер регулярно рос. Ближе ко второй половине XVII в. к барщинным работам стала приравниваться работа на мануфактурах хозяев. При этом крепостные также несли повинность в пользу государства. К концу века вместо поземельной подати (налог исчислялся с площади обрабатываемой территории) была введена подворная.

Ближе к концу столетия меняется положение и роль холопов. Ранее они были бесправными, близкими к рабам по своему положению, то теперь становились приказчиками, ремесленниками, посыльными и т.д., а сама эта категория зависимого населения постепенно слилась с крестьянством.

Средние размеры крестьянских наделов составляли 1—2 десятины (1—2 гектара) земли. Были и зажиточные крестьяне, размеры наделов которых достигали нескольких десятков гектаров. Из таких родов выходили известные предприниматели, купцы, торговцы.

2. Общинные традиции

Несмотря на лишение крестьян свободы передвижения, они сохраняли права на собственность, возможность заниматься торговлей, заключать договора и распоряжаться имуществом. Повседневность и сама жизнь крестьянина определялись, в первую очередь, нормами и правилами крестьянской общины, а не волей помещика.

К основам относились совместное владение землёй, коллективизм и взаимопомощь, выборность руководителей, совместное принятие важных решений на общем сходе (и равноправие в рамках этого процесса). Такие положения складывались из общего представления о справедливости, основанного на христианских ценностях. Земля воспринималась как Божье достояние, отсюда – уважение к ней и к труду. Процесс земледелия был пронизан традициями, поощряющими чистоту, уважение к самому ритуалу работы. В общинах действовала «круговая порука», каждый житель деревни считал долгом помочь другому. Крестьянин не мог представить себя вне общины.

Работали весело, скоро, много шутили, пели песни. После работы следовало непременное угощение, которое состояло из нескольких блюд. Перед застольем все переодевались в нарядные одежды, специально принесённые с собой. После трапезы затевались игры, пляски, молодёжь каталась по деревне на лошадях, распевала песни и частушки.

3. Городское население

В XVII в. вместе с ростом числа городов и расширением их масштаба росла численность и городского населения. Уже к середине столетия в стране было свыше 250 городов, в каждом из которых насчитывалось не менее 500 дворов.

Крупнейшим городом страны была столица – Москва. Посадское население городов состояло из ремесленников, купцов, торговцев, дворян и бояр, стрельцов, духовенства.

Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век. Картина А. Васнецова

Важнейшую роль играли зажиточные ремесленники и купцы, которые и определяли деятельность посадских общин. Пользуясь своим положением, они перекладывали всю тяжесть налогового гнёта на мелких ремесленников и торговцев – самую уязвимую часть города. Более привилегированным было положение и слуг знати.

В городах постепенно развивался наёмный труд.

4. Казачество

Вместе с расширением границ и присоединением новых территорий растёт и число казаков в стране. Казаки проживали на окраинах, и отличались особым образом жизни: в обмен на преданность и защиту границ они получали большую свободу и самостоятельность.

Хозяйственную сторону жизни казаков определяли промыслы (охота, рыболовство, бортничество), затем – земледелие и скотоводство. Основным собственником была казачья община. Доходы казаков представляли собой как государево жалование, так и военные трофеи.

В 1671 г. было приведено к присяге российскому царю донское казачество.